22.12.2016 18:33  Релиз движка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 16.12

Представлен релиз открытого фреймворка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 16.12. Blend4Web предназначен для создания трехмерного интерактивного контента, работающего в браузерах без использования плагинов. Пакет тесно интегрирован с открытым пакетом Blender, использующимся в качестве основного инструмента редактирования 3D-сцен. Воспроизведение контента осуществляется средствами WebGL, Web Audio и других браузерных технологий. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Основные изменения: Поддержка шейдерной ноды Emission, входящей в список материалов Cycles. Данная нода позволяет создавать материалы, имитирующие излучение.

В библиотеку материалов добавлено два новых фотореалистичных материала: лёд и снег, на основе которых было создано Новогоднее демо-приложение;

Улучшения в менеджере проектов. В редактор файлов добавлен функционал для создания новых файлов. При сборке проектов осуществляется минификация HTML-файлов приложений для ускорения их загрузки и парсинга.

Улучшения рендеринга LOD-объектов. Теперь объекты с уровнями детализации объединяются в батчи в зависимости от их пропорций и настроек расстояния. Таким образом, движок визуализирует LOD-объекты с максимальной эффективностью, стараясь сохранять достаточное количество объектов, объединённых в батчи.

Поддержка выбора объектов на VR-устройствах. Добавлен метод pick_center, который позволяет пользователю выбирать объекты, находящиеся на линии визирования устройств виртуальной реальности.

Новые методы API prefetch и unfetch. Первый метод используется для предварительной загрузки и кэширования ресурсов сцены (текстур, звуков, файлов сцены и т.п.). Второй метод применяется для очистки кэша.



