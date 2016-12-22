22.12.2016 18:33  Релиз движка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 16.12

Представлен релиз открытого фреймворка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 16.12. Blend4Web предназначен для создания трехмерного интерактивного контента, работающего в браузерах без использования плагинов. Пакет тесно интегрирован с открытым пакетом Blender, использующимся в качестве основного инструмента редактирования 3D-сцен. Воспроизведение контента осуществляется средствами WebGL, Web Audio и других браузерных технологий. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3.
Основные изменения: