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22.12.2016 18:33  Релиз движка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 16.12

Представлен релиз открытого фреймворка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 16.12. Blend4Web предназначен для создания трехмерного интерактивного контента, работающего в браузерах без использования плагинов. Пакет тесно интегрирован с открытым пакетом Blender, использующимся в качестве основного инструмента редактирования 3D-сцен. Воспроизведение контента осуществляется средствами WebGL, Web Audio и других браузерных технологий. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3.

Основные изменения:

  • Поддержка шейдерной ноды Emission, входящей в список материалов Cycles. Данная нода позволяет создавать материалы, имитирующие излучение.
  • В библиотеку материалов добавлено два новых фотореалистичных материала: лёд и снег, на основе которых было создано Новогоднее демо-приложение;
  • Улучшения в менеджере проектов. В редактор файлов добавлен функционал для создания новых файлов. При сборке проектов осуществляется минификация HTML-файлов приложений для ускорения их загрузки и парсинга.
  • Улучшения рендеринга LOD-объектов. Теперь объекты с уровнями детализации объединяются в батчи в зависимости от их пропорций и настроек расстояния. Таким образом, движок визуализирует LOD-объекты с максимальной эффективностью, стараясь сохранять достаточное количество объектов, объединённых в батчи.
  • Поддержка выбора объектов на VR-устройствах. Добавлен метод pick_center, который позволяет пользователю выбирать объекты, находящиеся на линии визирования устройств виртуальной реальности.
  • Новые методы API prefetch и unfetch. Первый метод используется для предварительной загрузки и кэширования ресурсов сцены (текстур, звуков, файлов сцены и т.п.). Второй метод применяется для очистки кэша.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.blend4web.com/ru/c...)
  2. OpenNews: Релиз движка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 16.11
  3. OpenNews: Релиз движка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 16.10
  4. OpenNews: Новая версия свободной системы 3D-моделирования Blender 2.78
  5. OpenNews: Релиз движка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 16.09
Автор новости: Александр
Тип: Программы
Ключевые слова: blend4web
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  • 1.1, A.Stahl, 21:23, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Когда можно будет создавать сцены уровня Wolfenstein3D чтобы они не тормозили на средней паршивости современных машинах?
     
     
  • 2.2, WebGL, 23:38, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    3D в WebGL делается для будущего. Когда у всех будут 32-ух ядерные процы с 64гб ОЗУ, тогда и сцены перестанут подтормаживать. Иначе, увы никак.
     
     
  • 3.4, Аноним, 00:59, 23/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    С теми у кого тормозит WebGL поделюсь ценным опытом 1 Идёте на ближайшую сва... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.3, vantoo, 00:09, 23/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда Blend4Web доведут до ума, как раз появятся процессоры и видеокарты, способные все это обработать.
     
     
  • 3.7, Аноним, 03:17, 23/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На моей говенной nVidia Geforce 730 нет даже намеков на лаги в демках, страшно п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 01:20, 23/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда Blend4Web доведут до ума, Unity станет открытым проектом под MIT лицензией... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 03:20, 23/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Unity такая же жирная как 822 т 822 в 822 о 822 я 822 822 822 тво... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 01:21, 23/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да ладно Вам В качестве новогодней открытки демка вполне ни чего себе И не тор... весь текст скрыт [показать]
     

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