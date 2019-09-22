Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.17

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|1.1, Аноним (1), 14:14, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Никогда не любил кеды. Но нужна была стабильная, гибкая и быстрая оболочка. Установил - просто супер. После обрубка гнома - идеальная де.
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|2.34, Аноним (34), 16:19, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Толи троллинг такой толстый, толи исключительно лживые заявления
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|3.52, bvcb (?), 17:12, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На твроллинг ваш пост не похож, обычная глупость помоему.
Кеды может и потолще в памяти чем xfce, но работают нормально и не медленнее в целом даже на старом пк. Может они просто больше кешируют.
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|4.58, Аноним (58), 18:02, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Последний релиз крысы уже потребляет больше ресурсов, чем кеды. Xfce уже давно не легковесное DE.
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|2.40, Аноним (-), 16:54, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> В конфигуратор добавлена секция для настройки оборудования с интерфейсом Thunderbolt
Это эппл чтоли? Зачем подключать эппл к Linux?
> Модернизирован интерфейс настройки ночной подсветки, который теперь доступен и при работе поверх X11
Они изобрели Redshift или просто вмонтировали его?
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|1.2, Аноним (2), 14:19, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–13 +/–
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А оптимизация производительности будет? А то меня жаба душит ради кед покупать RTX2080. Проще кеды снести
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|3.10, A.Stahl (ok), 14:27, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На толстом ноутбуке с RTX2080?
А что делать тем у кого CHIPS P82Cxxx? Или Trident какой? Да или даже вполне современный 264-VT2 или i740?
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|4.11, Аноним (11), 14:29, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"толстый" тобиш троллинг, в 2к19 объяснять ещё такие вещи...
На встройке Intel HD4600 вполне себе неплохо идёт.
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|5.15, A.Stahl (ok), 14:37, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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До 2к19 нам ещё 170 лет ждать. За это время х.з. что вообще случиться может.
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|6.37, аннонн (?), 16:43, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> До 2к19 нам ещё 170 лет ждать
2к19=200019, 200019-2019=198000 лет ожидания.
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|7.45, A.Stahl (ok), 17:01, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Размерность иногда ставят на место десятичной запаятой, так что 2190...
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|8.57, Аноним (7), 18:00, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
спешите видеть критиканы обозначения 2019-го года через 2к19 не могут определ... текст свёрнут, показать
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|9.67, Агл (?), 18:49, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
да нефиг в приличной интеллигентной болталке писать как мудак с пикабу... текст свёрнут, показать
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|4.54, bvcb (?), 17:14, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все перечисленное мне не известно, но на старом пека с корой дуба и какой-то видяхой которая опен гп не работает в кедах не отключается композитинг только значков на рабочем столе. Все остальное нормально работает.
Значки на раб столе выделаешь фризы появляются. Даже если рамку выделения просто водить по экрану.
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|2.12, Аноним (12), 14:30, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет для этого производится оптимизация графики и анимации и все работает шустренько. Без норм видоса плавные анимация будут прям вот не очень плавными.
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|2.18, Клавдий Штольц (?), 14:51, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фулл фарш на intel core i5-4210U с IntelHD 4600 -- отлично все пашет. Не отключал ничего. Из дефолтно-кедовского у меня нет только аконади, исключительно ввиду того, что мне оно не нужно.
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|2.36, Fotgot (?), 16:42, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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Самое адекватное DE - это GNOME, KDE - лишь обезьяна вантуза.
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|3.42, Аноним (42), 16:58, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Самое адекватное DE - это GNOME, KDE - лишь обезьяна вантуза.
нельзя же быть таким идиотом!!! похожий интерфейс появился первые в виндовс виста, а она вышла позже чем кде 4 с похожим интерфейсом, так что это винда обезьяна кде а не наоборот.
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|3.48, Аноним (-), 17:07, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это та пoдeлка ЛГБTшников, из-за которой уволился Столлман? Нeнyжно.
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|3.62, Teocally (?), 18:17, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Самое адекватное DE - это GNOME, KDE - лишь обезьяна вантуза.
Наоборот - вантуз абизяна KDE.
А так да, всё правильно ))))).....
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|2.28, Аноним (28), 15:45, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а какое вам развитие нужно? развивать можно мускулатуру.
а встраивание всяких новых ненужных свистоперделок многими расценивается не как прогресс, а как своего рода регресс. системд и прочая муть тому пример. вон новый xfce по сравнению со старой версией имхо типичный пример регресса.
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|3.29, A.Stahl (ok), 15:52, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Развивать можно много чего кроме мускулатуры.
Портирование софта на текущие версии библиотек тоже развитие.
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|4.55, bvcb (?), 17:17, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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на тухлые версии библиотек? Развитие для _текущей_ де с ее библиотеками, для дистрибутива с этим де по дефолту, для желающего это портировать, но не для софта и разработчика этого софта.
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|2.35, Попытчик (?), 16:33, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Врядли у них что-то быстро наладится. Находил ошибки в нескольких пакетах, хотел "закомитить". Ага, щаз-з-з: в какой-то там институт напиши, личную информацию оставь, а мы подумаем открывать тебе доступ к репам или нет. Снёс нахер и флюксбокс поставил.
Схожу к ним...
> 2019.05.19: TDE Weblate Translation Workspace Available!
А, ну это очень нужная штука. Просто класс!
И даже упростили процедуру отправки патчей
https://www.trinitydesktop.org/helpwanted.php
Молодцы! Так держать!
П..ц, конечно.
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|2.63, Teocally (?), 18:18, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А кто Тринити использует? Как там ситуация? Есть какое-то развитие?
Есть... :)
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|1.9, Аноним (12), 14:25, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кстати опеннет задолбал вводить народ в заблуждение по поводу Неона что это тестовый дистр. На самом деле для тестового окружения есть KDE Neon Testing edition туда прилетает пре-релиз.
А для тех кому ехать KDE Neon User edition туда прилетает только стабильный и протестированный KDE.
Так вот новость надо поправить что она относится к KDE Neon Testing edition.
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|2.21, Аноним (12), 15:01, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Заодно поясню за кубунту 18.04 LTS будет всегда на версии 5.12 сейчас она 5.12.9 хотя сама кде это версию сама называет LTS. А для свежих кед нужен кубунту 19.04, но он не лтс, а чтобы получить сабжевый пре-релиз нужно сделать:
sudo add-apt-repository ppa:kubuntu-ppa/beta
Так что для тех кому надо Убунту 18.04 LTS и новый протестированный кде надо юзать именно KDE Neon User edition.
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|3.65, аноним3 (?), 18:26, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ставил кубунту стабильность никакая. вернулся на мандривопотомков.)) у них кеды лучше. реально без сарказма . перевод на русский местами отсутствовал и глюки ловил. с тех пор так и сижу на рпм дистрах.
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|2.19, Аноним (19), 14:55, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Редко, но бывает. Мне показалось что это не корректная работа со спящим режимом, после него раньше плазма могла падать, а сейчас звук иногда отваливается. Лечится перезагрузкой.
kubuntu 18.04
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|3.31, leap42 (ok), 16:00, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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лечится сменой kubuntu на что-то рабочее: за последние 5 лет plasma ни разу не падала, kwin падал 2-3 раза всего, пользуюсь Fedora и openSUSE
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|2.22, Аноним (12), 15:02, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Падает под нагрузкой если запутить VS Code, в фоне сборжик вебпак, браузер и например гимп можно смело ждать что плазма рано или поздно упадет.
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|3.25, хуй (??), 15:20, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Но ведь KDE глючное лагающее дерьмище? так ещё раз зачем оно нужно?
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|1.17, Аноним (17), 14:44, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для людей с ограниченными возможностями добавлена возможность перемещения курсора с использованием клавиатуры;
Вы чего, давно уже есть!
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|1.26, Gannet (ok), 15:21, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Всё рюшечки, да фантики. А баги под Wayland не правят. Причём не скрытые, а бросающиеся в глаза.
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|2.49, Аноним (-), 17:08, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всё еще в 100500 раз лучше поганого гнома, созданного лживой ЛГБTшечкой, виновной в уходе Столлмана.
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|3.66, Gannet (ok), 18:34, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всё еще в 100500 раз лучше поганого гнома
Гном уж по умолчанию под вяленым. Разрабов больше, финансовые вливания бОльшие. Да и вменяемость разрабов кед стоит под сомнением. Если так и будет продолжаться, придется сваливать с любимого kde.
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|1.39, Аноним (39), 16:45, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Миниатюры на папках все еще ужасны. У них какая-то мания все кривым делать.
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|2.44, Аноним (-), 17:00, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Твое мнение конечно очень важно (нет). Но ориентируются всегда на большинство, а не на меньшинств...
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|3.56, Аноним (39), 17:39, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно ссылку на опросы, через которые узнают мнение этого большинства?
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|1.64, Аноним (64), 18:26, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Там ещё вроде добавили открытие извне директорий - в единственном экземпляре файлового менеджера(во вкладках вместо новых окон)
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