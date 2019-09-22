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Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.17

22.09.2019 13:48

Доступна для тестирования бета-версия пользовательской оболочки Plasma 5.17. Протестировать новый выпуск можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Релиз ожидается 15 октября.

Ключевые улучшения:

  • В оконном менеджере KWin улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI) и добавлена поддержка дробного масштабирования для сеансов рабочего стола Plasma на базе Wayland. Указанная возможность позволяет подобрать оптимальный размер элементов на экранах с высокой плотностью пикселей, например, можно увеличить выводимые элементы интерфейса не в 2 раза, а в 1.5;
  • Тема оформления Breeze GTK модернизирована для улучшения отображения интерфейса Chromium/Chrome в окружении KDE (например, активные и неактивные вкладки теперь визуально отличаются). Обеспечено применение цветовой схемы к приложениям GTK и GNOME. При использовании Wayland появилась возможность изменения размера панелей-заголовков GTK (headerbar) относительно краёв окна;
  • Изменено оформление боковых панелей с настройками. По умолчанию прекращена отрисовка границ окон.
  • Режим "Не беспокоить" ("Do Not Disturb"), приостанавливающий вывод уведомлений, теперь автоматически активируется при включении зеркалирования экрана (например, при показе презентаций);
  • Вместо показа числа непросмотренных уведомлений виджет системы уведомлений теперь включает пиктограмму звонка;
  • Улучшен интерфейс позиционирования виджетов, который также адаптирован для сенсорных экранов;
  • При отрисовке шрифтов включен по умолчанию режим лёгкого RGB хинтинга (в настройках включен режим "Use anti-aliasing", опция "Sub-pixel rendering type" выставлена в значение "RGB", а "Hinting style" в "Slight");
  • Сокращено время запуска рабочего стола;
  • В KRunner и Kickoff добавлена поддержка преобразования дробных единиц измерения (например, 3/16 дюйма = 4.76 мм);
  • В режиме динамической смены обоев рабочего стола появилась возможность определения порядка следования изображений (раньше обои менялись только случайным образом);
  • Добавлена возможность использования картинки дня с сервиса Unsplash в качестве обоев рабочего стола с возможностью выбора категории;
  • Значительно улучшен виджет для подключения к публичным беспроводным сетям;
  • В виджете управления громкостью добавлена возможность ограничения максимальной громкости значением ниже 100%;
  • В липких заметках по умолчанию обеспечена очистка элементов форматирования текста при его вставке из буфера обмена;
  • В Kickoff в секции недавно открытых документов обеспечено отображение и документов, открытых в приложениях GNOME/GTK;
  • В конфигуратор добавлена секция для настройки оборудования с интерфейсом Thunderbolt;
  • Модернизирован интерфейс настройки ночной подсветки, который теперь доступен и при работе поверх X11.
  • Переработан интерфейс конфигураторов экранов, энергопотребления, загрузочной заставки, эффектов на рабочем столе, блокировщика экрана, сенсорных экранов, окон, расширенных настроек SDDM и активации действий при наведении курсора в углы экрана. Реорганизованы страницы в секции настройки оформления;
  • В разделе системных настроек реализовано отображение основной информации о системе;
  • Для людей с ограниченными возможностями добавлена возможность перемещения курсора с использованием клавиатуры;
  • Расширены настройки оформления страницы входа в систему (SDDM), для которой теперь можно указать собственный шрифт, цветовую схему, набор пиктограмм и другие настройки;
  • Добавлен двухэтапный спящий режим, при которой сначала система переводится в ждущий режим, а через несколько часов в спящий;
  • На страницу настройки цветов добавлена возможность изменения цветовой схемы для заголовков;
  • Добавлена возможность назначения глобальной горячей клавиши для отключения экрана;
  • В System Monitor добавлена поддержка отображения детальной информации о cgroup для оценки ограничения ресурсов контейнера. Для каждого процесса выведена статистика о связанном с ним сетевом трафике. Добавлена возможность просмотра статистики для GPU NVIDIA;
  • В Центре установки приложений и дополнений (Discover) реализованы корректные индикаторы прогресса выполнения операций. Улучшено информирование об ошибках из-за проблем с сетевым соединением. Добавлены пиктограммы в боковой панели и пиктограммы для приложений snap;
  • В оконном менеджере KWin обеспечена корректная прокрутка колесом мыши в окружении на базе Wayland. Для X11 добавлена возможность использования клавиши Meta в роли модификатора для переключения окон (вместо Alt+Tab). Добавлена опция, ограничивающая применение настроек экрана только текущим расположением экрана в многомониторных конфигурациях. В эффекте "Present Windows" добавлена поддержка закрытия окон кликом средней кнопкой мыши.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: В KDE реализована поддержка дробного масштабирования при работе поверх Wayland
  3. OpenNews: KDE сосредоточит внимание на поддержке Wayland, унификации и доставке приложений
  4. OpenNews: Выпуск KDE Applications 19.08
  5. OpenNews: Уязвимость в KDE, позволяющая выполнить код при просмотре списка файлов
  6. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.16
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (67) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:14, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Никогда не любил кеды. Но нужна была стабильная, гибкая и быстрая оболочка. Установил - просто супер. После обрубка гнома - идеальная де.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:22, 22/09/2019 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 15:13, 22/09/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.34, Аноним (34), 16:19, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Толи троллинг такой толстый, толи исключительно лживые заявления
     
     
  • 3.52, bvcb (?), 17:12, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На твроллинг ваш пост не похож, обычная глупость помоему.
    Кеды может и потолще в памяти чем xfce, но работают нормально и не медленнее в целом даже на старом пк. Может они просто больше кешируют.
     
     
  • 4.58, Аноним (58), 18:02, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Последний релиз крысы уже потребляет больше ресурсов, чем кеды. Xfce уже давно не легковесное DE.
     
  • 2.40, Аноним (-), 16:54, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > В конфигуратор добавлена секция для настройки оборудования с интерфейсом Thunderbolt

    Это эппл чтоли? Зачем подключать эппл к Linux?

    > Модернизирован интерфейс настройки ночной подсветки, который теперь доступен и при работе поверх X11

    Они изобрели Redshift или просто вмонтировали его?

     

  • 1.2, Аноним (2), 14:19, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –13 +/
    А оптимизация производительности будет? А то меня жаба душит ради кед покупать RTX2080. Проще кеды снести
     
     
  • 2.4, Онаним тот самый (?), 14:19, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Кеды прекрасно работают на ноутбуке. Толсто
     
     
  • 3.10, A.Stahl (ok), 14:27, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На толстом ноутбуке с RTX2080?
    А что делать тем у кого CHIPS P82Cxxx? Или Trident какой? Да или даже вполне современный 264-VT2 или i740?
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 14:29, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "толстый" тобиш троллинг, в 2к19 объяснять ещё такие вещи...
    На встройке Intel HD4600 вполне себе неплохо идёт.
     
     
  • 5.15, A.Stahl (ok), 14:37, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    До 2к19 нам ещё 170 лет ждать. За это время х.з. что вообще случиться может.
     
     
  • 6.37, аннонн (?), 16:43, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > До 2к19 нам ещё 170 лет ждать

    2к19=200019, 200019-2019=198000 лет ожидания.

     
     
  • 7.45, A.Stahl (ok), 17:01, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Размерность иногда ставят на место десятичной запаятой, так что 2190...


     
     
  • 8.57, Аноним (7), 18:00, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    спешите видеть критиканы обозначения 2019-го года через 2к19 не могут определ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.67, Агл (?), 18:49, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да нефиг в приличной интеллигентной болталке писать как мудак с пикабу... текст свёрнут, показать
     
  • 4.54, bvcb (?), 17:14, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все перечисленное мне не известно, но на старом пека с корой дуба и какой-то видяхой которая опен гп не работает в кедах не отключается композитинг только значков на рабочем столе. Все остальное нормально работает.
    Значки на раб столе выделаешь фризы появляются. Даже если рамку выделения просто водить по экрану.
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:30, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет для этого производится оптимизация графики и анимации и все работает шустренько. Без норм видоса плавные анимация будут прям вот не очень плавными.
     
  • 2.18, Клавдий Штольц (?), 14:51, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фулл фарш на intel core i5-4210U с IntelHD 4600 -- отлично все пашет. Не отключал ничего. Из дефолтно-кедовского у меня нет только аконади, исключительно ввиду того, что мне оно не нужно.
     
  • 2.43, Аноним (43), 16:59, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мегатолсто.
     

  • 1.3, Онаним тот самый (?), 14:19, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Продуктивного развития самому адекватному DE (на сегодняшний момент)
     
     
  • 2.36, Fotgot (?), 16:42, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    Самое адекватное DE - это GNOME, KDE - лишь обезьяна вантуза.
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 16:58, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Самое адекватное DE - это GNOME, KDE - лишь обезьяна вантуза.

    нельзя же быть таким идиотом!!! похожий интерфейс появился первые в виндовс виста, а она вышла позже чем кде 4 с похожим интерфейсом, так что это винда обезьяна кде а не наоборот.

     
  • 3.48, Аноним (-), 17:07, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это та пoдeлка ЛГБTшников, из-за которой уволился Столлман? Нeнyжно.
     
  • 3.59, Аноним (59), 18:06, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они ещё за Столлмана ответят
     
  • 3.62, Teocally (?), 18:17, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Самое адекватное DE - это GNOME, KDE - лишь обезьяна вантуза.

    Наоборот - вантуз абизяна KDE.
    А так да, всё правильно ))))).....

     

  • 1.5, Аноним (5), 14:20, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надеюсь будет стабильна
     
     
  • 2.32, Тринити (?), 16:01, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Санёк, приходи на нашу страничку, мы тебя из банных листов уже удалили. Там и новости почитаешь.

    https://www.trinitydesktop.org/

     
     
  • 3.47, Санёк (?), 17:02, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По ссылкам не хожу, там вирусы всякие бывают.
     
  • 2.46, Аноним (43), 17:01, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так выпьем же за стабильность!
     

  • 1.6, A.Stahl (ok), 14:22, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кто Тринити использует? Как там ситуация? Есть какое-то развитие?
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 15:45, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а какое вам развитие нужно? развивать можно мускулатуру.
    а встраивание всяких новых ненужных свистоперделок многими расценивается не как прогресс, а как своего рода регресс. системд и прочая муть тому пример. вон новый xfce по сравнению со старой версией имхо типичный пример регресса.
     
     
  • 3.29, A.Stahl (ok), 15:52, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Развивать можно много чего кроме мускулатуры.
    Портирование софта на текущие версии библиотек тоже развитие.

     
     
  • 4.55, bvcb (?), 17:17, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    на тухлые версии библиотек? Развитие для _текущей_ де с ее библиотеками, для дистрибутива с этим де по дефолту, для желающего это портировать, но не для софта и разработчика этого софта.
     
  • 2.35, Попытчик (?), 16:33, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Врядли у них что-то быстро наладится. Находил ошибки в нескольких пакетах, хотел "закомитить". Ага, щаз-з-з: в какой-то там институт напиши, личную информацию оставь, а мы подумаем открывать тебе доступ к репам или нет. Снёс нахер и флюксбокс поставил.

    Схожу к ним...
    > 2019.05.19: TDE Weblate Translation Workspace Available!

    А, ну это очень нужная штука. Просто класс!

    И даже упростили процедуру отправки патчей
    https://www.trinitydesktop.org/helpwanted.php
    Молодцы! Так держать!

    П..ц, конечно.

     
  • 2.63, Teocally (?), 18:18, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А кто Тринити использует? Как там ситуация? Есть какое-то развитие?

    Есть... :)

     

  • 1.8, Аноним (8), 14:25, 22/09/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.9, Аноним (12), 14:25, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кстати опеннет задолбал вводить народ в заблуждение по поводу Неона что это тестовый дистр. На самом деле для тестового окружения есть KDE Neon Testing edition туда прилетает пре-релиз.

    А для тех кому ехать KDE Neon User edition туда прилетает только стабильный и протестированный KDE.

    Так вот новость надо поправить что она относится к KDE Neon Testing edition.

     
     
  • 2.21, Аноним (12), 15:01, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Заодно поясню за кубунту 18.04 LTS будет всегда на версии 5.12 сейчас она 5.12.9 хотя сама кде это версию сама называет LTS. А для свежих кед нужен кубунту 19.04, но он не лтс, а чтобы получить сабжевый пре-релиз нужно сделать:

    sudo add-apt-repository ppa:kubuntu-ppa/beta

    Так что для тех кому надо Убунту 18.04 LTS и новый протестированный кде надо юзать именно KDE Neon User edition.

     
     
  • 3.30, KHD (ok), 15:52, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня почему то 5.12.8 на 18.04 lts
     
  • 2.53, Аноним (53), 17:12, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ставил Neon, как-то глючноват, вернулся на Kubuntu.
     
     
  • 3.65, аноним3 (?), 18:26, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ставил кубунту стабильность никакая. вернулся на мандривопотомков.)) у них кеды лучше. реально без сарказма . перевод на русский местами отсутствовал и глюки ловил. с тех пор так и сижу на рпм дистрах.
     

  • 1.13, Аноним (13), 14:31, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На арче можно включить kde-unstable репозиторий
    https://wiki.archlinux.org/index.php/Official_repositories#kde-unstable
     
  • 1.14, Аноним (14), 14:36, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Plasma не падает?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:55, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Редко, но бывает. Мне показалось что это не корректная работа со спящим режимом, после него раньше плазма могла падать, а сейчас звук иногда отваливается. Лечится перезагрузкой.
    kubuntu 18.04
     
     
  • 3.31, leap42 (ok), 16:00, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лечится сменой kubuntu на что-то рабочее: за последние 5 лет plasma ни разу не падала, kwin падал 2-3 раза всего, пользуюсь Fedora и openSUSE
     
  • 2.22, Аноним (12), 15:02, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Падает под нагрузкой если запутить VS Code, в фоне сборжик вебпак, браузер и например гимп можно смело ждать что плазма рано или поздно упадет.
     
  • 2.23, Аноним (13), 15:06, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня на вяленом падает. KWin не падал пока еще.
     
  • 2.51, Аноним (-), 17:11, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крыша твоя протекает. Когда заклеешь?
     

  • 1.16, хуй (??), 14:41, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Зачем нужно что то кроме XFCE?
     
     
  • 2.20, анчоус (?), 14:58, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Зачем нужно что то кроме KDE?
     
     
  • 3.25, хуй (??), 15:20, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Но ведь KDE глючное лагающее дерьмище? так ещё раз зачем оно нужно?
     
     
  • 4.27, Адекват (ok), 15:41, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    там в проводнике по ctrl+f поиск файлов запускается.
     
  • 2.50, Аноним (-), 17:10, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зачем нужен x*й, когда есть п**да?
     

  • 1.17, Аноним (17), 14:44, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для людей с ограниченными возможностями добавлена возможность перемещения курсора с использованием клавиатуры;

    Вы чего, давно уже есть!

     
  • 1.26, Gannet (ok), 15:21, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё рюшечки, да фантики. А баги под Wayland не правят. Причём не скрытые, а бросающиеся в глаза.
     
     
  • 2.49, Аноним (-), 17:08, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всё еще в 100500 раз лучше поганого гнома, созданного лживой ЛГБTшечкой, виновной в уходе Столлмана.
     
     
  • 3.66, Gannet (ok), 18:34, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всё еще в 100500 раз лучше поганого гнома

    Гном уж по умолчанию под вяленым. Разрабов больше, финансовые вливания бОльшие. Да и вменяемость разрабов кед стоит под сомнением. Если так и будет продолжаться, придется сваливать с любимого kde.


     

  • 1.33, жека воробьев (?), 16:18, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    зачем если есть идеальный гном
     
     
  • 2.38, Fotgot (?), 16:44, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    До гнома надо дорасти, а этим лишь-бы было как в виндузе.
     

  • 1.39, Аноним (39), 16:45, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Миниатюры на папках все еще ужасны. У них какая-то мания все кривым делать.
     
     
  • 2.44, Аноним (-), 17:00, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Твое мнение конечно очень важно (нет). Но ориентируются всегда на большинство, а не на меньшинств...
     
     
  • 3.56, Аноним (39), 17:39, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно ссылку на опросы, через которые узнают мнение этого большинства?
     

  • 1.41, Аноним (-), 16:56, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Обновился! За это надо выпить.
     
  • 1.60, Аноним (59), 18:08, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда Qt переедут на раст?
     
  • 1.61, n1rdeks (ok), 18:13, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тайловики смотрят на "это" с недоумением...
     
  • 1.64, Аноним (64), 18:26, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там ещё вроде добавили открытие извне директорий - в единственном экземпляре файлового менеджера(во вкладках вместо новых окон)
     

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