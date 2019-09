Началось бета-тестирование FreeBSD 12.1

> Помню, что когда в Линуксе давно уже был trim по расписанию как часть systemd, в документации Фри по SSD всё ещё указывали прописывать

> discard в options fstab,

Значит, плохо (и не то) помните - помимо того, что discard сугубо пингвинячья опция:

git -C /usr/src/sys/ufs log

[code]

commit a44d57eec1b7d9bd34822f81c4e7bde6e9e85f68

Author: mav <mav@FreeBSD.org>

Date: Tue Jan 19 12:58:29 2010 +0000

MFC r201139:

Add BIO_DELETE support to ada(4):

- For SSDs use TRIM feature of DATA SET MANAGEMENT command, as defined by

ACS-2 specification working draft.

- For CompactFlash use CFA ERASE command, same as ad(4) does

commit f60568ce2e9a52bcb63e2ad46f8bc34bf16b6273

Author: mav <mav@FreeBSD.org>

Date: Mon Dec 28 20:08:01 2009 +0000

Add BIO_DELETE support to ada(4):

- For SSDs use TRIM feature of DATA SET MANAGEMENT command, as defined by

ACS-2 specification working draft.

- For CompactFlash use CFA ERASE command, same as ad(4) does.

[/code]

git log -C /usr/src/sbin/newfs

[code]

commit d69a17ac0a884f83a0d321fb56d071796e6a1568

Author: kib <kib@FreeBSD.org>

Date: Wed Dec 29 12:31:18 2010 +0000

Add support for FS_TRIM to user-mode UFS utilities.



Reviewed by: mckusick, pjd, pho

Tested by: pho

MFC after: 1 month

[/code]

> systemd

> Mon Dec 28 20:08:01 2009

О да, о да.

(даже если брать за точну отсчета релиз 9.0, с которой вы, вроде как "баловались"

https://www.freebsd.org/releases/9.0R/relnotes.html в январе 2012

> The FreeBSD Fast File System now supports the TRIM command when freeing data blocks

)



Ну и:

https://www.freebsd.org/releases/9.2R/relnotes.html

> The ZFS filesystem now supports TRIM when used on solid state drives.

т.е. поддержка на 6 лет раньше пингвинячей версии ZFS.