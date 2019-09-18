The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск Java SE 13

18.09.2019 08:18

После шести месяцев разработки компания Oracle выпустила платформу Java SE 13 (Java Platform, Standard Edition 13), в качестве эталонной реализации которой используется открытый проект OpenJDK. В Java SE 13 сохранена обратная совместимость с прошлыми выпусками платформы Java, все ранее написанные Java-проекты без изменений будут работоспособны при запуске под управлением новой версии. Готовые для установки сборки Java SE 13 (JDK, JRE и Server JRE) подготовлены для Linux (x86_64), Solaris, Windows и macOS. Разработанная в рамках проекта OpenJDK эталонная реализация Java 13 полностью открыта под лицензией GPLv2 с исключениями GNU ClassPath, разрешающими динамическое связывание с коммерческими продуктами.

Java SE 13 отнесён к категории выпусков с обычным сроком поддержки, обновления для которого будут выпускаться до следующего релиза. В качестве ветки с длительным сроком поддержки (LTS) следует использовать Java SE 11, обновления для которого будут выпускаться до 2026 года. Прошлая LTS-ветка Java 8 будет поддерживаться до декабря 2020 года. Следующий LTS-релиз намечен на сентябрь 2021 года. Напомним, что начиная с выпуска Java 10 проект перешёл на новый процесс разработки, подразумевающий более короткий цикл формирования новых релизов. Новая функциональность теперь развивается в одной постоянно обновляемой master-ветке, в которую включаются уже готовые изменения и от которой раз в шесть месяцев ответвляются ветки для стабилизации новых выпусков. На март следующего года запланирован выпуск Java 14, предварительные сборки которого уже доступны для тестирования.

Из новшеств Java 13 можно отметить:

  • Добавлена поддержка динамического дополнения архивов CDS (Class-Data Sharing), обеспечивающих совместный доступ приложений к общим классам. При помощи CDS общие классы могут размещаться в отдельном совместно используемом архиве, что позволяет ускорить запуск приложений и снизить накладные расходы. В новой версии добавлены средства для динамического архивирования классов после окончания выполнения приложения. Помещённые в архив классы включают все загруженные в процессе работы программы классы и сопутствующие библиотеки, которые отсутствовали в изначально предоставленном базовом CDS-архиве;
  • В сборщик мусора ZGC (Z Garbage Collector) добавлена поддержка возвращения неиспользуемой памяти операционной системе;
  • Задействована переработанная реализация API Legacy Socket (java.net.Socket и java.net.ServerSocket), которая проще в сопровождении и отладке. Кроме того, предложенную реализацию проще будет адаптировать для работы с новой системой потоков в пространстве пользователя (fibers), развиваемых в рамках проекта Loom;
  • Продолжено развитие новой формы выражений "switch". Добавлена экспериментальная (Preview) возможность использования "switch" в форме не только оператора, но и как выражения. Например, теперь можно использовать конструкции вида: 
    
   int numLetters = switch (day) {
       case MONDAY, FRIDAY, SUNDAY -> 6;
       case TUESDAY                -> 7;
       case THURSDAY, SATURDAY     -> 8;
       case WEDNESDAY              -> 9;
   };

или

   System.out.println(
        switch (k) {
            case  1 -> "one"
            case  2 -> "two"
            default -> "many"
        }
    );

    В будущем на базе данной возможности планируется реализовать поддержку сопоставления по шаблонам;

  • Добавлена экспериментальная поддержка текстовых блоков - новой формы строковых литералов, позволяющих включать в исходный код многострочные текстовые данные без применения в них экранирования символов и сохраняя исходное форматирования текста в блоке. Обрамление блока осуществляется тремя двойными кавычками. Например, вместо выражения 
    
   String query = "SELECT `EMP_ID`, `LAST_NAME` FROM `EMPLOYEE_TB`\n" +
               "WHERE `CITY` = 'INDIANAPOLIS'\n" +
               "ORDER BY `EMP_ID`, `LAST_NAME`;\n";
    теперь можно применять конструкцию: 
    
  String query = """
               SELECT `EMP_ID`, `LAST_NAME` FROM `EMPLOYEE_TB`
               WHERE `CITY` = 'INDIANAPOLIS'
               ORDER BY `EMP_ID`, `LAST_NAME`;
               """;
  • Закрыто 2126 отчётов об ошибках, из которых 1454 устранены сотрудниками Oracle, а 671 сторонними участниками, из которых шестая часть изменений внесена независимыми разработчиками, а остальное представителями таких компаний, как IBM, Red Hat, Google, Loongson, Huawei, ARM и SAP.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.oracle.com/corpora...)
  2. OpenNews: Доступен Jakarta EE 8, первый выпуск после передачи Java EE проекту Eclipse
  3. OpenNews: Oracle меняет лицензию на сборки Java SE. Red Hat взял на себя сопровождение OpenJDK 8 и 11
  4. OpenNews: Компания Oracle опубликовала Java SE 12
  5. OpenNews: Первый стабильный выпуск Corretto 8, LTS-дистрибутива Java 8 от Amazon
  6. OpenNews: Компания Oracle опубликовала Java SE 11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: java, jdk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 08:37, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Майнкрафт как запустить ?
     
     
  • 2.4, анонимусище (?), 08:48, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    без модов должен вроде работать уже
     
     
  • 3.15, hfgsd (?), 10:05, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    без модов оно как бы и не нужно
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:05, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >IBM, Red Hat, Google, Loongson, Huawei, ARM и SAP.

    Вау, компании которые я ненавижу* развивают язык, который я ненавижу.
    Совпадение?


    *кроме RH очевидно.

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:20, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лунсон-то тебя чем обидел?
     
  • 2.26, Аноним (26), 10:29, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты смотри, какой борзый. Сидел бы ты на своих форточках, если бы не эти компании.
     

  • 1.6, Девопс (?), 09:09, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что с лицензией?
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:20, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А бинарных официальных билдов, собранных за счёт крупных корпораций и распространяемых без взимания платы, до сих пор нет.
     
     
  • 2.9, Аноним (5), 09:29, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Явасеки должны страдать.
     
  • 2.11, Анонимный прохожий (?), 09:42, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А бинарных официальных билдов, собранных за счёт крупных корпораций
    > и распространяемых без взимания платы, до сих пор нет.

    Новость не читай, по ссылкам не ходи, коммент пиши...

     

  • 1.12, kiwinix (?), 09:46, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Было бы неплохо, если бы новость была бы о том что Java deprecated
     
     
  • 2.14, Аноним (5), 10:02, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вы раньше.
     

  • 1.13, Аноним (13), 09:56, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Андроид использует? Или все так же на 8ой версии останется?
     
     
  • 2.17, Anonymqwe (?), 10:15, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Java 6
     
  • 2.19, danonimous (?), 10:19, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Андройде и 8-й пока нет. Только часть синтаксиса java8 через d8 desugaring выполняется на 6-й и 7-й виртуальной машине.
     

  • 1.16, Аноним (16), 10:14, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто мне объяснит, зачем оракл перешли на новый релиз раз в пол года? Это как то поможет Джаве стать более популярной?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:17, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо же что-то делать.
     
     
  • 3.22, Аноним (16), 10:21, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что теперь? мне раз в пол года все знания переучивать?
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 10:24, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты думал один раз почитал и в дамках?
     
     
  • 5.29, Аноним (16), 10:39, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не так только у гугла, именно потому их фреймворки(а именно Angular) и проигрывают по популярности конкурентам последнее время. Я помню я как то учил AngularJS а потом вышел ангулар 2(а потом ангулар4 а сейчас вообще седьмой) и я охренел от количества нововведений, именно потому и стремно.
     
  • 4.25, Аноним (25), 10:27, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага. И все приложения переписывать.
     
  • 4.27, danonimous (?), 10:30, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, а другим ещё и на Котлин переучиваться, который развивается и обновляется ещё быстрей.
     
  • 2.28, Аноним (26), 10:30, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тенденция такая. Вот, например: http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51505
     

  • 1.20, Аноним (18), 10:20, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    O боже мой, они изобрели here document.

    Небывалый прогресс.

     
  • 1.24, Аноним (24), 10:26, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Менять из-за такого мажоность версии? Хм. Ооочень спорно.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру