Выпуск Java SE 13

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|1.5, Аноним (5), 09:05, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>IBM, Red Hat, Google, Loongson, Huawei, ARM и SAP.
Вау, компании которые я ненавижу* развивают язык, который я ненавижу.
Совпадение?
*кроме RH очевидно.
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|2.26, Аноним (26), 10:29, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты смотри, какой борзый. Сидел бы ты на своих форточках, если бы не эти компании.
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|1.7, Аноним (7), 09:20, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А бинарных официальных билдов, собранных за счёт крупных корпораций и распространяемых без взимания платы, до сих пор нет.
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|2.11, Анонимный прохожий (?), 09:42, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А бинарных официальных билдов, собранных за счёт крупных корпораций
> и распространяемых без взимания платы, до сих пор нет.
Новость не читай, по ссылкам не ходи, коммент пиши...
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|2.19, danonimous (?), 10:19, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Андройде и 8-й пока нет. Только часть синтаксиса java8 через d8 desugaring выполняется на 6-й и 7-й виртуальной машине.
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|1.16, Аноним (16), 10:14, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто мне объяснит, зачем оракл перешли на новый релиз раз в пол года? Это как то поможет Джаве стать более популярной?
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|5.29, Аноним (16), 10:39, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не так только у гугла, именно потому их фреймворки(а именно Angular) и проигрывают по популярности конкурентам последнее время. Я помню я как то учил AngularJS а потом вышел ангулар 2(а потом ангулар4 а сейчас вообще седьмой) и я охренел от количества нововведений, именно потому и стремно.
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|4.27, danonimous (?), 10:30, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, а другим ещё и на Котлин переучиваться, который развивается и обновляется ещё быстрей.
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