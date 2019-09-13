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Выпуск среды разработки Qt Design Studio 1.3

13.09.2019 13:20

Проект Qt представил выпуск Qt Design Studio 1.3, окружения для проектирования интерфейса пользователя и разработки графических приложений на базе Qt. Qt Design Studio позволяет упростить совместную работу дизайнеров и разработчиков над созданием рабочих прототипов сложных и масштабируемых интерфейсов. Дизайнеры могут сосредоточиться только над графическим макетом оформления, в то время как разработчики могут уделить основное внимание разработке логики работы приложения, используя автоматически сгенерированный для макетов дизайнера QML-код. При помощи предлагаемого в Qt Design Studio рабочего процесса можно в считанные минуты превратить подготовленные в Photoshop или других графических редакторах макеты в рабочие прототипы, пригодные для запуска на реальных устройствах.

Предлагается коммерческая версия и Community-редакция Qt Design Studio. Коммерческая версия поставлялся бесплатно, разрешает распространять подготовленные компоненты интерфейсов только обладателям коммерческой лицензии на Qt. Community-редакция не налагает ограничений на использование, но включает модули для импорта графики из Photoshop и Sketch. Приложение представляет собой специализированный вариант среды Qt Creator, собираемый из общего репозитория. Большая часть специфичных для Qt Design Studio изменений входит в основную кодовую базу Qt Creator. Модули интеграции с Photoshop и Sketch являются проприетарными.

В новом выпуске:

  • Расширены возможности модуля Qt Bridge for Sketch, который позволяет на основе подготовленных в Sketch макетов создавать готовые к использованию компоненты и экспортировать их в QML-код. В модуль добавлена поддержка переопределения символов, позволяющая привязывать разные текстовые свойства к разным экземплярам кнопок и прочих компонентов интерфейса (данные свойства экспортируются в QML с переопределяемыми свойствами, видимыми как свойства компонента). Также добавлена возможность экспорта графики в векторном формате SVG (ранее поддерживались только растровые форматы), который можно масштабировать в QML.
  • Изменено оформление интерфейса для просмотра свойств, который переведён на использование Qt Quick Controls 2 и теперь полностью кастомизируем через темы оформления. Значительно улучшено удобство работы с формами-счётчиками (spin box), для которых появилась поддержка перетаскивания мышью и возможность опционального добавления ползунка. Добавлена поддержка многосекционных блоков, позволяющих устанавливать свойства нескольких элементов за раз. В редактор свойств добавлен новый диалог управления градиентами. обновлён редактор цветов, в котором появилась секция с ранее выбранными цветами.
  • Улучшен редактор биндингов, который теперь основан на более удобном виджете редактирования кода для QML;
  • Добавлен новый редактор кривых для анимации, позволяющий в одном представленим корректировать интерполяционные кривые для нескольких ключевых кадров, по аналогии с привычными инструментами управления анимацией из 3D-пакетов;
  • Также отмечается ещё не доведённая до конца работа по созданию QML-просмотрщика на базе WebAssembly, позволяющего формировать пакеты с QML-проектами для Web, с которыми можно работать через браузер.



Основные возможности Qt Design Studio:

  • Анимация по шкале времени - редактор на основе шкалы времени и ключевых кадров, позволяющий легко создавать анимацию без написания кода;
  • Разработанные дизайнером ресурсы превращаются в универсальные QML-компоненты, которые можно повторно использовать в различных проектах;
  • Qt Live Preview - позволяет предпросматривать приложение или разрабатываемый интерфейс пользователя напрямую на рабочем столе, устройствах Android или Boot2Qt. Вносимые изменения сразу можно наблюдать на устройстве. Имеется возможность контролировать FPS, загружать файлы с переводами, изменять масштаб элементов. В том числе поддерживается предпросмотр на устроствах элементов, подготовленных в приложении Qt 3D Studio.
  • Возможность интеграции с Qt Safe Renderer - элементы Safe Renderer можно сопоставлять с элементами разрабатываемого интерфейса.
  • Отображение бок о бок визуального редактора и редактора кода - можно одновременно визуально вносить изменения в дизайн или править QML;
  • Набор готовых и настраиваемых кнопок, переключателей и других управляющих элементов;
  • Встроенный и настраиваемый набор визуальных эффектов;
  • Динамическая раскладка элементов интерфейса позволяет адаптировать его для любых экранов;
  • Расширенный редактор сцены, позволяющий до мелочей прорабатывать элементы;
  • Модули Qt Photoshop Bridge и Qt Sketch Bridge для импорта графики из Photoshop и Sketch. Позволяют создавать готовые к использованию компоненты напрямую из графики, подготовленной в Photoshop или Sketch, и экспортировать их в QML-код. Не входят в состав Community-редакции.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qt-desi...)
  2. OpenNews: Выпуск среды разработки Qt Design Studio 1.2
  3. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.13
  4. OpenNews: Опубликован план развития функциональности Qt 6
  5. OpenNews: Представлены варианты Qt5 для микроконтроллеров и OS/2
  6. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.10.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qt
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Попугай Кеша (?), 13:33, 13/09/2019 [ответить]  
    		• –6 +/
    В свое время был редактор Microsoft Blend. Ознакомьтесь.
     
     
  • 2.2, Anonimus (??), 13:52, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Иногда лучше жевать;)
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 14:12, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Лучше уж бленд и визуал студия чем это поделие.
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 14:38, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше ужа жабаскрипт, чем XLAM.
     

  • 1.3, Anonymoustus (ok), 13:59, 13/09/2019 [ответить]  
    		• –3 +/
    Зрячие программисты ещё остались в этом вашем опенсорсе или только слепые?
     
     
  • 2.6, Брынь (?), 14:13, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Упрек в цветовую схему??
     

  • 1.4, Аноним (5), 14:12, 13/09/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Коммерческое не нужно.
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 14:40, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужно - не покупай. Нужно - покупай.
     
  • 2.9, заминированный тапок (?), 15:07, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну ты же в курсе что это доступно и в Qt OpenSource под GPL ?
     
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