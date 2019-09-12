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Погиб автор vkd3d и один из ключевых разработчиков Wine

12.09.2019 08:26

Компания CodeWeavers, которая спонсирует разработку Wine, сообщила о гибели своего сотрудника - Йозефа Кучиа (Józef Kucia), автора проекта vkd3d (реализация Direct3D 12 поверх API Vulkan) и одного из ключевых разработчиков Wine, также принимавшего участие в развитии проектов Mesa и Debian. Йозефом было внесено более 2500 изменений в Wine и реализована большая часть кода, связанного с поддержкой Direct3D.

Йозеф увлекался спелеологией и при построении карты одной из малоизученных пещерных систем в Татрах (Большая снежная пещера в Польше) оказался с ещё одним участником экспедиции отрезан от остальной группы неожиданно нахлынувшим потоком воды. Несмотря на предпринятую спасательную операцию, Йозеф и его товарищ погибли. Йозефу было 28 лет.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.codeweavers.com/ab...)
  2. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.0 с реализацией Direct3D 12
  3. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 4.0, дополняющего Wine 4.0
  4. OpenNews: Релиз CrossOver 18.5 для Linux и macOS
  5. OpenNews: Представлено ответвление Proton-i, переведённое на более свежие версии Wine
  6. OpenNews: Обновление пакетов для запуска игр Proton 4.11-2, RetroArch 1.7.8 и Roberta 0.1
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: vkd3d, wine
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  • 1.1, comodo (?), 08:34, 12/09/2019 [ответить]  
    		• +12 +/
    R.I.P.
     
  • 1.2, A.Stahl (ok), 08:38, 12/09/2019 [ответить]  
    		• +7 +/
    Это всё современная мода на то что "успешный" человек должен(!) заниматься какой-то мутной хренью вроде скалолазания или пещероброжения.
    Ну что же: выразим соболезнования родственникам и друзьям. Программисты редко бывают плохими людьми.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 08:57, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не мода, а необходимость для того, чтобы избежать депрессии. Подобные увлечения вырывают из рутины и позволяют  хоть на время вырваться из беличьего колеса.
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:38, 12/09/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    F как говорится, земля ему пухом
     
  • 1.4, Иван (??), 08:48, 12/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Царствие небесное, Wine никогда не приходилось использовать.
     
  • 1.5, ryoken (ok), 08:49, 12/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    жаль... опять подтверждается дурацкий тезис, что очень хорошие люди долго не живут...
    Соболезнования...
     
  • 1.6, Аноним (6), 08:50, 12/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Это было ожидаемо. Не понимаю, на что вообще эти люди надеются? Бессмертными себя считают? Как будто специально смерти ищут.
     

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