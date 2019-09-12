Погиб автор vkd3d и один из ключевых разработчиков Wine

Компания CodeWeavers, которая спонсирует разработку Wine, сообщила о гибели своего сотрудника - Йозефа Кучиа (Józef Kucia), автора проекта vkd3d (реализация Direct3D 12 поверх API Vulkan) и одного из ключевых разработчиков Wine, также принимавшего участие в развитии проектов Mesa и Debian. Йозефом было внесено более 2500 изменений в Wine и реализована большая часть кода, связанного с поддержкой Direct3D.

Йозеф увлекался спелеологией и при построении карты одной из малоизученных пещерных систем в Татрах (Большая снежная пещера в Польше) оказался с ещё одним участником экспедиции отрезан от остальной группы неожиданно нахлынувшим потоком воды. Несмотря на предпринятую спасательную операцию, Йозеф и его товарищ погибли. Йозефу было 28 лет.



