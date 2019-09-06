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Открыт код системы сканирования 3D-объектов Handy 3D Scanner

06.09.2019 01:37

Сообщество State of the Art представило новую версию Handy 3D Scanner 0.5.1 и опубликовало исходные тексты проекта на GitHub. Проект развивает портативный интерфейс для трёхмерного сканирования объектов и местности, применяя доступные стерео-камеры Intel RealSense D400. Код написан на языке С++ (интерфейс на Qt5) и распространяется под лицензией Apache 2.0. Поддерживается Linux и Android.

Программа обладает достаточной функциональностью, чтобы собрать сравнительно дешёвый (~$140) программно-аппаратный комплекс для решения задач детального переноса объектов из реального мира в виртуальный. Проект уже готов для повседневного использования при подготовке детальных моделей для решения таких задач, как сканирование для последующей 3D-печати, создание аватаров, подготовка 3D-моделей на основе реальных объектов, проведение измерений и оценка пропорций.

Особенности Handy 3D Scanner:

  • Кросс-платформенность (Qt5) и работа на различных Android устройствах (поддерживается Android 5.1 и выше);
  • Захват множества снимков (облаков точек) в разрешении ~1MPix;
  • Позиционирование на местности при помощи ARCore (основной камеры телефона);
  • Предпросмотр захваченных снимков как облаков точек или сгенерированных поверхностей;
  • Сохранение и загрузка снимков для дальнейшей обработки в формате PCD;
  • Экспорт сцены в формат glTF 2.0 с поддержкой сжатия;
  • Открытая модель разработки и исходный код свободно доступный на GitHub.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/state-of-th...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.80
  3. OpenNews: Релиз системы проектирования трёхмерных интерфейсов Qt 3D Studio 2.2
  4. OpenNews: Бета-выпуск Dust3D, нового открытого пакета для создания 3D-моделей
  5. OpenNews: Google открыл код Seuratо, системы оптимизации 3D-сцен
Автор новости: Аноним
Ключевые слова: 3d, scanner
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:07, 06/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Камера, похоже, является аналогом кинекта, а не time-of-flight.
     
  • 2, Аноним (2), 10:21, 06/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Чем лучше Meshroom?
     
     
  • 5, Аноним (5), 12:31, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем что используются стереокамеры компании интел. И интел реалсенс сдк, в котором компания интел заблаговременно свернула поддержку виндоуз. Ровно по этой причине это поделка есть только на линукс и андройд.

    Чтобы было еще понятнее можно считать эту прогу драйверов для конкретно этой камеры добавляющую конкретно опцию сканирования 3д объектов и все. Это программа не для всех и не универсальное решение.

     

  • 3, козанострадамус (?), 11:17, 06/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    капец 3D блокировки по лицу на флагманских смартах?
     

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