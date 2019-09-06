Открыт код системы сканирования 3D-объектов Handy 3D Scanner

Сообщество State of the Art представило новую версию Handy 3D Scanner 0.5.1 и опубликовало исходные тексты проекта на GitHub. Проект развивает портативный интерфейс для трёхмерного сканирования объектов и местности, применяя доступные стерео-камеры Intel RealSense D400. Код написан на языке С++ (интерфейс на Qt5) и распространяется под лицензией Apache 2.0. Поддерживается Linux и Android. Программа обладает достаточной функциональностью, чтобы собрать сравнительно дешёвый (~$140) программно-аппаратный комплекс для решения задач детального переноса объектов из реального мира в виртуальный. Проект уже готов для повседневного использования при подготовке детальных моделей для решения таких задач, как сканирование для последующей 3D-печати, создание аватаров, подготовка 3D-моделей на основе реальных объектов, проведение измерений и оценка пропорций. Особенности Handy 3D Scanner: Кросс-платформенность (Qt5) и работа на различных Android устройствах (поддерживается Android 5.1 и выше);

Захват множества снимков (облаков точек) в разрешении ~1MPix;

Позиционирование на местности при помощи ARCore (основной камеры телефона);

Предпросмотр захваченных снимков как облаков точек или сгенерированных поверхностей;

Сохранение и загрузка снимков для дальнейшей обработки в формате PCD;

Экспорт сцены в формат glTF 2.0 с поддержкой сжатия;

Открытая модель разработки и исходный код свободно доступный на GitHub.



