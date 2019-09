Необдуманное исправление привело к неполному устранению уязвимости Spectre в ядре Linux

2.5 , Аноним ( 5 ), 12:09, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – А че нет то? если временная переменная, которую неплохо бы потом сразу выпилить

2.6 , proninyaroslav ( ok ), 12:10, 04/09/2019: Все. Кроме C90. А ядро это не C90, а GNU C, где такое возможно (как и в C99-C11).

2.7 , пох. ( ? ), 12:12, 04/09/2019: это абсолютно нормально в случаях, когда вне if эта переменная нафиг не нужна. 2.13 , Аноним ( 13 ), 12:32, 04/09/2019: Блин, ну кто же объявление переменных в тело то запихивает? Ловите паскальщика!

3.14 , Del ( ? ), 12:39, 04/09/2019: Блин, ну кто же объявление переменных в тело то запихивает? Ловите паскальщика!

Не, ну чо вы сразу то. Ну классно же, когда все переменные в одном месте. И таких ситуаций не возникает, что есть переменная, а ты ищешь ее по всему когда...

4.28 , Анони ( ? ), 13:54, 04/09/2019: М.б. есть ещё нюансы работы со стеком/указателями при разных случаях, что влияет на производительность, в зависимости от того из какого участка забрать данные

5.47 , neAnonim ( ? ), 15:18, 04/09/2019: На производительность влияет только в том случае, если ты пишешь под vm н.р. java, c#. Вот там обьявление в теле цикла приведет к созданию объекта и его уничтожению на каждую итерацию.

c lang этим не болеет, тк исполняется на машине