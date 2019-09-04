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Необдуманное исправление привело к неполному устранению уязвимости Spectre в ядре Linux

04.09.2019 11:45

Разработчики проекта Grsecurity поделились поучительной историей, демонстрирующей как необдуманное устранение предупреждений компилятора может привести к появлению уязвимостей в коде. В конце мая для ядра Linux было предложено исправление нового вектора эксплуатации уязвимости Spectre через системный вызов ptrace.

В процессе тестирования патча разработчики обратили внимание, что при сборке компилятор выводит предупреждение о смешивании кода и определений из-за того что в исправлении структура была определена после кода: 


        int index = n;    
 	if (n < HBP_NUM) {
                index = array_index_nospec(index, HBP_NUM);
		struct perf_event *bp = thread->ptrace_bps[index];

Линус принял исправление в свою master-ветку, избавившись от предупреждения через использование конструкции: 



 	if (n < HBP_NUM) {
	        int index = array_index_nospec(n, HBP_NUM);
		struct perf_event *bp = thread->ptrace_bps[index];

В июле исправление также было портировано в стабильные ветки ядра 4.4, 4.9, 4.14, 4.19 и 5.2. Сопровождающие стабильных веток также столкнулись с предупреждением и вместо того, чтобы проверить, не устранено ли оно уже в master-ветке, собственноручно внесли исправление. Проблема в том, что они, особо не задумываясь, просто перенесли определение структуры вверх, так, что вызов array_index_nospec, непосредственно обеспечивающий защиту от уязвимости, перестал использоваться при определении структуры, и вместо переменной index всегда использовалась переменная "n": 


        int index = n;
 	if (n < HBP_NUM ){
		struct perf_event *bp = thread->ptrace_bps[index];
		index = array_index_nospec(n, HBP_NUM);


  1. Главная ссылка к новости (https://grsecurity.net/teardow...)
  2. OpenNews: Обзор проблем в коде на C/C++, вызванных неопределённым поведением компилятора
  3. OpenNews: Дэниэл Бернштейн выступил с инициативой создания Си-компилятора для защищённого ПО
  4. OpenNews: Оптимизация кода компилятором может привести к появлению проблем безопасности в приложениях
  5. OpenNews: В DNS-сервере BIND устранен серьёзный сбой, возникший из-за изменений в оптимизаторе GCC
  6. OpenNews: Линус Торвальдс выступил с резкой критикой GCC 4.9.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: linux, kernel, bug, spectre
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 12:01, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Никогда такого не было и вот опять
     
     
  • 2.37, Табаки (?), 14:16, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Акелла промахнулся! Акелла промахнулся!"(С)

    А также "миллионы глаз" ...

     
     
  • 3.44, Аноним (44), 15:12, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А также "миллионы глаз" ...

    Ну они и нашли. За полтора месяца всего лишь. Что не так?

     
     
  • 4.60, Табаки (?), 16:07, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нашла фирма, которую эксперты опеннетика полмвают соплями, а не те самые "миллионы глаз". Статью-то читал, или рефлекторно за Акеллу обиделся? Запеканус вижу я анонимный падаван
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:02, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    наглядный (очередной) пример к чему приводит безмозглое борцунство с -Wall

    как будто де6иллиановской истории с дырявым ssh было недостаточно.

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:53, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это должен был сделать автор с самого начала, а не объявлять заранее ненужную переменную. Умники, которым "Wall" не нужен - не нужны
     

  • 1.3, Грусть (?), 12:04, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    По-русски ничего не понятно.
     
     
  • 2.46, Аноним (44), 15:13, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учи олб^W Си.
     
     
  • 3.53, neAnonim (?), 15:40, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Что значит ^W ?
     
     
  • 4.59, Аноним (59), 16:01, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нажми на клаве, узнаешь )
     
  • 4.62, neAnonim (?), 16:18, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот кто придумал использовать для обозначения ctrl символ ^. Нелогичный человек.
     

  • 1.4, Del (?), 12:05, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Блин, ну кто же объявление переменных в тело то запихивает?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:09, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А че нет то? если временная переменная, которую неплохо бы потом сразу выпилить
     
  • 2.6, proninyaroslav (ok), 12:10, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Все. Кроме C90. А ядро это не C90, а GNU C, где такое возможно (как и в C99-C11).
     
  • 2.7, пох. (?), 12:12, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    это абсолютно нормально в случаях, когда вне if эта переменная нафиг не нужна.

     
  • 2.13, Аноним (13), 12:32, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Блин, ну кто же объявление переменных в тело то запихивает?

    Ловите паскальщика!

     
     
  • 3.14, Del (?), 12:39, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >> Блин, ну кто же объявление переменных в тело то запихивает?
    > Ловите паскальщика!

    Не, ну чо вы сразу то. Ну классно же, когда все переменные в одном месте. И таких ситуаций не возникает, что есть переменная, а ты ищешь ее по всему когда...

     
     
  • 4.28, Анони (?), 13:54, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    М.б. есть ещё нюансы работы со стеком/указателями при разных случаях, что влияет на производительность, в зависимости от того из какого участка забрать данные
     
     
  • 5.47, neAnonim (?), 15:18, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На производительность влияет только в том случае, если ты пишешь под vm н.р. java, c#. Вот там обьявление в теле цикла приведет к созданию объекта и его уничтожению на каждую итерацию.
    c lang этим не болеет, тк исполняется на машине
     

  • 1.8, Zenitur (ok), 12:14, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот почему, когда Grsecurity находят ОДНУ уязвимость, то их все хвалят в комментариях, а когда PVS Studio находят 70, то в комментариях их обзывают всякими нехорошими словами?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:20, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Всё из-за назойливого пиара.
     
     
  • 3.40, IRASoldier_registered (ok), 15:10, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пиар у PVS, я бы сказал, агрессивный, но - конструктивный, всегда приводится масса примеров, когда использование PVS приводит к вину, а неиспользование (неважно, конкретно PVS или любого другого хорошего статического анализатора) - к фейлу. Даже если не приобретать PVS и игнорировать собственно коммерческий мессидж, их пиар - призыв к хорошему и полезному, каковой игнорировать не стоит.
     
  • 2.11, Annoynymous (ok), 12:20, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Учи психологию, сынок.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 13:59, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Глупейший совет. Психология - это псевдонаука с предсказательной способностью меньше чем у рублёвой монетки. Примерно как диетология.
     
     
  • 4.35, Анони (?), 14:07, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если ты думаешь, что трудно тебя предсказать, то думай, но скорее всего картина будет распространённая, а как следствие - банальная, это да.
     
  • 4.39, Annoynymous (ok), 14:49, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я знал, что тебе подорвёт.
     
  • 4.61, Олололо (?), 16:13, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люди существа иррациональные, только псевдонаукой типа психологии их можно понять.
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:21, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У них маскот отвратительный, оскорбляющий эстетическое чувство.
     
     
  • 3.30, Аноним (29), 13:59, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На нём недостаточно чёрных женщин-трансексуалов?
     
  • 3.41, IRASoldier_registered (ok), 15:10, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >оскорбляющий эстетическое чувство...

    ...снобья.

     
  • 3.43, Аноним (43), 15:12, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Три сиськи? Зачётно!
     
  • 2.48, Аноним (44), 15:21, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В данном случае Grsecurity грамотно изложила, в чём проблема и каковы её причины. Но им следовало бы подождать выхода исправлений, а потом уже публиковать новость.
    PVS же вываливает портянку мелких и не очень ошибок вперемешку с фолсами на всеобщее обозрение, не предлагая ни фиксов, ничего. Типа пусть разрабы сами берут лопату и ворошат эту кучу, а мы и так молодцы, покупайте наш расчудесный анал-и-затор. Никакого смысла кроме пиара в этом нет.
     

  • 1.9, пох. (?), 12:18, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    о, там круче, там не с Wall боролись. Началось все вот с этого прекрасного:
    https://lkml.org/lkml/2019/6/23/87

    типикал lkml, типичная вредная и ненужная придирка к чужому коду, решающему проблему.
    Причем их уже попытались удовлетворить, с их придурочным coding style - но в ответ в хамской манере, как обычно, потребовали все сделать не так и вообще кланяться пониже.

    В результате, через пару итераций, получили стилистически прекрасное, не тригерящее Wall, ну, подумаешь - немножко неработающее (и попутно использующее ненужную переменную)

    3акапывайте, этому вашему линуксу уже ничего кроме  грязевых ванн, не поможет.

     
     
  • 2.22, антонимус (?), 12:59, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >3акапывайте, этому вашему линуксу уже ничего кроме  грязевых ванн, не поможет.

    Бери лопату и закапывай, начальничек.

     
  • 2.49, Аноним (44), 15:23, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сколько ты там ведёшь проектов на дофига миллионов строк кода без coding style?
     

  • 1.12, Гели (?), 12:29, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Одним словом линyпс (ляликс). Время от времени заглядываю в сырцы и ловлю лулзы. Сравните с Нетбсд - как будто-то лялих пилит студентота и модные смузихлебы, а нетку академическая профессура, качество кода - небо и земля.
     
     
  • 2.17, еще_адын_ананим (?), 12:45, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    согласен, на конференции в IRC #NetBSD я както сказал что все равно можно писать быдлокод, процессоры уже настолько сильные что все переварят, на что Asau сказал, что меня б за такое в реальности клавиатурой по голове стукнул в дребезги, наводил примеры из реальной жизни в программировании (. Быдлокод это плохо
     
     
  • 3.31, Аноним (29), 14:00, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У тебя в слове ышо ашипка.
     
  • 2.36, имя_ (?), 14:15, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, только где линyпс, а где *бсд?

    Это как с дизайнерскими творениями: выглядит красиво, но почему-то никто не спешит пользоваться.

     
     
  • 3.42, EnemyOfDemocracy (?), 15:11, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Линукс? Почти у всех в смартфоне, телеметрию мистеру капралу отсылает. И в Goolag отсылает. Остылатикс какой-то...
     
  • 3.51, neAnonim (?), 15:25, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а собственное мнение сформировать, вместо ориентирования на тех "кто не спешит".
    Самая популярная тема под гном это "чтоб как виндовс" кнопка пуск и обои "безмятежность"
    Ты тоже в тренде или как?
     
     
  • 4.58, имя_ (?), 15:52, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и это мне пишет человек, не знающий что такое ^W :-)
     
  • 3.52, аноннн (?), 15:32, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ага, только где линyпс, а где *бсд?

    C него пишу. Полет нормальный, причем уже лет 7 как, опять.
    И вообще, перефразируя: только где на десктопе винда, а где линукс?

     
     
  • 4.55, neAnonim (?), 15:43, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На мобилках линукс будет замещен
    на фуксию стараниями гугла.
     

  • 1.15, freehck (ok), 12:41, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    То есть я понял так: старина Линус всё сделал правильно, но где-то какие-то криворукие мейнтейнеры допустили очевиднейший факап, и об этом вся история. Сдаётся мне, я прочитал какую-то новость ни о чём. =/
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:43, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вторю этому аратору! Вот если бы было наоборот то можно было бы развести срачЪ на 100 постов о том что Линус уже не тот.
     
  • 2.18, a3k (?), 12:46, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Новость о том, что Линус ещё торт.
     
  • 2.21, пох. (?), 12:58, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > То есть я понял так: старина Линус всё сделал правильно

    нет, он закоммитил переусложненный ненужнокод, зато красиво выглядящий на его терминале 80x24.
    В результате бэкпортеры нишмагли, и еще кто-нибудь когда-нибудь обязательно споткнется.


    А исходная правка выглядела вот так:

    - struct perf_event *bp = thread->ptrace_bps[n];
    + struct perf_event *bp =
    + thread->ptrace_bps[array_index_nospec(n, HBP_NUM)];

    - однозначно, удобочитаемо и понятно? Не, только не для linux crowd.

     
  • 2.54, x3who (?), 15:42, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >  новость ни о чём. =/

    Новость о том, что у Линукса царь хороший, а если чо не работает - то только потому, что на местах плохие мейнтейнеры. Уверен, что через несколько лет по телевизору будут показывать Линуса, целующего ардуинщиков в животик и поднимающего с колен очередного юзера, голосящего "Батюшко защити от этих майнтейнеров окоянных, никакого житья от них не стало"

     

  • 1.19, pda (?), 12:52, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А всё потому что на месте фикса безопасности не оставили комментария с пояснением почему должно быть так, а не иначе.
     
     
  • 2.23, пох. (?), 13:01, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    исходный фикс в #2.21 Каких тебе еще нужно в нем комментариев? "оператор = выполняет присваивание"?  Слепую подстановку значения обернули проверкой, все вполне ясно.

    Комментарии с пояснениями нужны теперь, когда вместо тривиального действия размазали на пять строк, зато по фэншую. К фиксу безопасности четыре из них ни малейшего отношения не имеют, это фикс к мозговым слизням в головах линухокод...впрочем, какие они кодеры, они комитеры. Код-то чужой.

     
     
  • 3.32, Аноним (29), 14:02, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот каммент пролил свет почему коммит битом "наказывают".
     

  • 1.25, Анонимусис (?), 13:22, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А всё потому, что в лялекс до сих пор не завезли юнит-тесты.
     
  • 1.26, Аноним (26), 13:27, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    За что поха минисуют? Вроде как аргументированно всё пишет, но нет же за это ему накидывают минусики.
     
     
  • 2.33, пох. (?), 14:06, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    не обращай внимания - тут два моих старых фаната (у одного, правда, похоже, в школе отбирают мобилу) минусящих не читая любой мой коммент. Читать - их слабенькие головенки не обучены.

    Вот когда минусов больше двух - значит, я не зря старался, и обиженок больше.

     

  • 1.34, Аноним (34), 14:07, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Б — безопасность
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 14:32, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В - выстрел в ногу
     
     
  • 3.45, EnemyOfDemocracy (?), 15:13, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Д - программисты, б*я... (с)
     
     
  • 4.50, имя (ok), 15:25, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то следующей по алфавиту была буква Г. Ну да ладно…
     
  • 3.57, Аноним (57), 15:44, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Г - говнокод.
     

  • 1.56, Аноним (57), 15:44, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Финский руткитчик в действии.
     

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