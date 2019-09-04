Необдуманное исправление привело к неполному устранению уязвимости Spectre в ядре Linux

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|2.37, Табаки (?), 14:16, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"Акелла промахнулся! Акелла промахнулся!"(С)
А также "миллионы глаз" ...
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|3.44, Аноним (44), 15:12, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А также "миллионы глаз" ...
Ну они и нашли. За полтора месяца всего лишь. Что не так?
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|4.60, Табаки (?), 16:07, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нашла фирма, которую эксперты опеннетика полмвают соплями, а не те самые "миллионы глаз". Статью-то читал, или рефлекторно за Акеллу обиделся? Запеканус вижу я анонимный падаван
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|1.2, Аноним (2), 12:02, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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наглядный (очередной) пример к чему приводит безмозглое борцунство с -Wall
как будто де6иллиановской истории с дырявым ssh было недостаточно.
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|2.20, Аноним (20), 12:53, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это должен был сделать автор с самого начала, а не объявлять заранее ненужную переменную. Умники, которым "Wall" не нужен - не нужны
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|4.62, neAnonim (?), 16:18, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тот кто придумал использовать для обозначения ctrl символ ^. Нелогичный человек.
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|1.4, Del (?), 12:05, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Блин, ну кто же объявление переменных в тело то запихивает?
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|2.5, Аноним (5), 12:09, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А че нет то? если временная переменная, которую неплохо бы потом сразу выпилить
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|2.7, пох. (?), 12:12, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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это абсолютно нормально в случаях, когда вне if эта переменная нафиг не нужна.
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|2.13, Аноним (13), 12:32, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Блин, ну кто же объявление переменных в тело то запихивает?
Ловите паскальщика!
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|3.14, Del (?), 12:39, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>> Блин, ну кто же объявление переменных в тело то запихивает?
> Ловите паскальщика!
Не, ну чо вы сразу то. Ну классно же, когда все переменные в одном месте. И таких ситуаций не возникает, что есть переменная, а ты ищешь ее по всему когда...
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|4.28, Анони (?), 13:54, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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М.б. есть ещё нюансы работы со стеком/указателями при разных случаях, что влияет на производительность, в зависимости от того из какого участка забрать данные
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|5.47, neAnonim (?), 15:18, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На производительность влияет только в том случае, если ты пишешь под vm н.р. java, c#. Вот там обьявление в теле цикла приведет к созданию объекта и его уничтожению на каждую итерацию.
c lang этим не болеет, тк исполняется на машине
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|1.8, Zenitur (ok), 12:14, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот почему, когда Grsecurity находят ОДНУ уязвимость, то их все хвалят в комментариях, а когда PVS Studio находят 70, то в комментариях их обзывают всякими нехорошими словами?
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|3.40, IRASoldier_registered (ok), 15:10, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пиар у PVS, я бы сказал, агрессивный, но - конструктивный, всегда приводится масса примеров, когда использование PVS приводит к вину, а неиспользование (неважно, конкретно PVS или любого другого хорошего статического анализатора) - к фейлу. Даже если не приобретать PVS и игнорировать собственно коммерческий мессидж, их пиар - призыв к хорошему и полезному, каковой игнорировать не стоит.
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|3.29, Аноним (29), 13:59, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Глупейший совет. Психология - это псевдонаука с предсказательной способностью меньше чем у рублёвой монетки. Примерно как диетология.
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|4.35, Анони (?), 14:07, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если ты думаешь, что трудно тебя предсказать, то думай, но скорее всего картина будет распространённая, а как следствие - банальная, это да.
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|4.61, Олололо (?), 16:13, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Люди существа иррациональные, только псевдонаукой типа психологии их можно понять.
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|2.24, Аноним (24), 13:21, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У них маскот отвратительный, оскорбляющий эстетическое чувство.
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|2.48, Аноним (44), 15:21, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В данном случае Grsecurity грамотно изложила, в чём проблема и каковы её причины. Но им следовало бы подождать выхода исправлений, а потом уже публиковать новость.
PVS же вываливает портянку мелких и не очень ошибок вперемешку с фолсами на всеобщее обозрение, не предлагая ни фиксов, ничего. Типа пусть разрабы сами берут лопату и ворошат эту кучу, а мы и так молодцы, покупайте наш расчудесный анал-и-затор. Никакого смысла кроме пиара в этом нет.
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|1.9, пох. (?), 12:18, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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о, там круче, там не с Wall боролись. Началось все вот с этого прекрасного:
https://lkml.org/lkml/2019/6/23/87
типикал lkml, типичная вредная и ненужная придирка к чужому коду, решающему проблему.
Причем их уже попытались удовлетворить, с их придурочным coding style - но в ответ в хамской манере, как обычно, потребовали все сделать не так и вообще кланяться пониже.
В результате, через пару итераций, получили стилистически прекрасное, не тригерящее Wall, ну, подумаешь - немножко неработающее (и попутно использующее ненужную переменную)
3акапывайте, этому вашему линуксу уже ничего кроме грязевых ванн, не поможет.
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|2.22, антонимус (?), 12:59, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>3акапывайте, этому вашему линуксу уже ничего кроме грязевых ванн, не поможет.
Бери лопату и закапывай, начальничек.
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|2.49, Аноним (44), 15:23, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сколько ты там ведёшь проектов на дофига миллионов строк кода без coding style?
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|1.12, Гели (?), 12:29, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Одним словом линyпс (ляликс). Время от времени заглядываю в сырцы и ловлю лулзы. Сравните с Нетбсд - как будто-то лялих пилит студентота и модные смузихлебы, а нетку академическая профессура, качество кода - небо и земля.
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|2.17, еще_адын_ананим (?), 12:45, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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согласен, на конференции в IRC #NetBSD я както сказал что все равно можно писать быдлокод, процессоры уже настолько сильные что все переварят, на что Asau сказал, что меня б за такое в реальности клавиатурой по голове стукнул в дребезги, наводил примеры из реальной жизни в программировании (. Быдлокод это плохо
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|2.36, имя_ (?), 14:15, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, только где линyпс, а где *бсд?
Это как с дизайнерскими творениями: выглядит красиво, но почему-то никто не спешит пользоваться.
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|3.42, EnemyOfDemocracy (?), 15:11, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Линукс? Почти у всех в смартфоне, телеметрию мистеру капралу отсылает. И в Goolag отсылает. Остылатикс какой-то...
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|3.51, neAnonim (?), 15:25, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а собственное мнение сформировать, вместо ориентирования на тех "кто не спешит".
Самая популярная тема под гном это "чтоб как виндовс" кнопка пуск и обои "безмятежность"
Ты тоже в тренде или как?
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|3.52, аноннн (?), 15:32, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ага, только где линyпс, а где *бсд?
C него пишу. Полет нормальный, причем уже лет 7 как, опять.
И вообще, перефразируя: только где на десктопе винда, а где линукс?
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|1.15, freehck (ok), 12:41, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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То есть я понял так: старина Линус всё сделал правильно, но где-то какие-то криворукие мейнтейнеры допустили очевиднейший факап, и об этом вся история. Сдаётся мне, я прочитал какую-то новость ни о чём. =/
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|2.16, Аноним (16), 12:43, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вторю этому аратору! Вот если бы было наоборот то можно было бы развести срачЪ на 100 постов о том что Линус уже не тот.
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|2.21, пох. (?), 12:58, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> То есть я понял так: старина Линус всё сделал правильно
нет, он закоммитил переусложненный ненужнокод, зато красиво выглядящий на его терминале 80x24.
В результате бэкпортеры нишмагли, и еще кто-нибудь когда-нибудь обязательно споткнется.
А исходная правка выглядела вот так:
- struct perf_event *bp = thread->ptrace_bps[n];
+ struct perf_event *bp =
+ thread->ptrace_bps[array_index_nospec(n, HBP_NUM)];
- однозначно, удобочитаемо и понятно? Не, только не для linux crowd.
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|2.54, x3who (?), 15:42, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> новость ни о чём. =/
Новость о том, что у Линукса царь хороший, а если чо не работает - то только потому, что на местах плохие мейнтейнеры. Уверен, что через несколько лет по телевизору будут показывать Линуса, целующего ардуинщиков в животик и поднимающего с колен очередного юзера, голосящего "Батюшко защити от этих майнтейнеров окоянных, никакого житья от них не стало"
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|1.19, pda (?), 12:52, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А всё потому что на месте фикса безопасности не оставили комментария с пояснением почему должно быть так, а не иначе.
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|2.23, пох. (?), 13:01, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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исходный фикс в #2.21 Каких тебе еще нужно в нем комментариев? "оператор = выполняет присваивание"? Слепую подстановку значения обернули проверкой, все вполне ясно.
Комментарии с пояснениями нужны теперь, когда вместо тривиального действия размазали на пять строк, зато по фэншую. К фиксу безопасности четыре из них ни малейшего отношения не имеют, это фикс к мозговым слизням в головах линухокод...впрочем, какие они кодеры, они комитеры. Код-то чужой.
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|1.26, Аноним (26), 13:27, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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За что поха минисуют? Вроде как аргументированно всё пишет, но нет же за это ему накидывают минусики.
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|2.33, пох. (?), 14:06, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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не обращай внимания - тут два моих старых фаната (у одного, правда, похоже, в школе отбирают мобилу) минусящих не читая любой мой коммент. Читать - их слабенькие головенки не обучены.
Вот когда минусов больше двух - значит, я не зря старался, и обиженок больше.
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|4.50, имя (ok), 15:25, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то следующей по алфавиту была буква Г. Ну да ладно…
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