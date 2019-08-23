Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.10.0

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|1.1, Аноним (1), 10:03, 23/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Это старый добрый проверенный nginx с расширениями или новый продукт под раскрученным брендом?
Надо щюпать кенешн. Вдруг херак херак и в продакшен
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|2.9, Valentin V. Bartenev (?), 15:22, 23/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это попытка авторами переосмыслить архитектуру nginx, заложенную в 2002-ом году с учетом 15+ лет опыта и современных реалий. Но не повторять при этом ошибок Apache2, Python3, KDE4 и подобных. А с самого начала зайти сперва с другого угла и не принуждать пользователей мигрировать с одного на другое, параллельно развивая оба продукта.
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|1.3, Аноним (3), 10:19, 23/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> корректно обрабатывать запросы вида "/app.php/some/path?some=args";
уп-с, оно и этого даже не умело? Верной дорогой идут. Товарищи.
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|1.5, Анон Багоев (?), 10:36, 23/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Код на js у них в unit довольно скверно написан. Никак руки до pr не дойдут. Не исключаю наличие там багов.
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|2.10, НяшМяш (ok), 15:29, 23/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, а в каком именно месте код скверный? Я глянул - ну да, в 2019 году писать на прототипах, юзать bind вместо современных классов и стрелочных функций немного странно (хотя может там совместимость декларируется до версий ноды 0.12), но в остальном ничего критичного я не заметил.
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|3.12, KonstantinB (ok), 15:37, 23/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что не так в написании кода на прототипах?
Классы в JS - это просто синтаксический сахар над прототипами, для частного случая.
Вот сейчас работаю над старым проектом, где все так, и не испытываю абсолютно никаких проблем с этим. Зато работает без транспайлеров в любом недобраузере типа IE.
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|2.11, Аноним (11), 15:36, 23/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже глянул - используются какие-то нативные функции по работе со строками вместо npm leftpad.
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