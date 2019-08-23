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Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.10.0

23.08.2019 09:33

Состоялся выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.10, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.

В новой версии:

  • Добавлена начальная поддержка встроенного сервера WebSocket, который пока доступен только для Node.js и скоро появится для Java. Для обработки соединений WebSocket в Node.js следует использовать серверный объект из модуля 'unit-http', например "var webSocketServer = require('unit-http/websocket').server";
  • Добавлена поддержка выделения PATH_INFO из URI в модуле PHP, что позволяет корректно обрабатывать запросы вида "/app.php/some/path?some=args";
  • Добавлена возможность маршрутизации запросов по схеме протокола в URL (HTTP или HTTPS);
  • В модуле Java добавлена поддержка multipart-запросов;
  • Улучшена совместимость модуля Node.js с выпусками Node.js 11.10+.


  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.17.2
  3. OpenNews: Выпуск nginx 1.17.1 и njs 0.3.3
  4. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.9.0
  5. OpenNews: Сделка по покупке NGINX компанией F5 Networks успешно завершена
  6. OpenNews: Выпуск ngx_php 0.0.13, модуля с интерпретатором PHP для nginx
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx, unit
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:03, 23/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Это старый добрый проверенный nginx с расширениями или новый продукт под раскрученным брендом?
    Надо щюпать кенешн. Вдруг херак херак и в продакшен
     
     
  • 2.2, Alex_K (??), 10:18, 23/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Второе.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:26, 23/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    третье
     
  • 2.7, AlexTedx (?), 10:56, 23/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это новый продукт от создателей старого доброго
     
  • 2.9, Valentin V. Bartenev (?), 15:22, 23/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это попытка авторами переосмыслить архитектуру nginx, заложенную в 2002-ом году с учетом 15+ лет опыта и современных реалий. Но не повторять при этом ошибок Apache2, Python3, KDE4 и подобных. А с самого начала зайти сперва с другого угла и не принуждать пользователей мигрировать с одного на другое, параллельно развивая оба продукта.
     
  • 2.13, KonstantinB (ok), 15:38, 23/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это новый продукт, но основан на идеях (и частично коде) из nginx.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:19, 23/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > корректно обрабатывать запросы вида "/app.php/some/path?some=args";

    уп-с, оно и этого даже не умело? Верной дорогой идут. Товарищи.

     
  • 1.5, Анон Багоев (?), 10:36, 23/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Код на js у них в unit довольно скверно написан. Никак руки до pr не дойдут. Не исключаю наличие там багов.
     
     
  • 2.8, Valentin V. Bartenev (?), 15:07, 23/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добрый день. Будем рады избавиться от скверного кода. =)
     
  • 2.10, НяшМяш (ok), 15:29, 23/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, а в каком именно месте код скверный? Я глянул - ну да, в 2019 году писать на прототипах, юзать bind вместо современных классов и стрелочных функций немного странно (хотя может там совместимость декларируется до версий ноды 0.12), но в остальном ничего критичного я не заметил.
     
     
  • 3.12, KonstantinB (ok), 15:37, 23/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так в написании кода на прототипах?
    Классы в JS - это просто синтаксический сахар над прототипами, для частного случая.

    Вот сейчас работаю над старым проектом, где все так, и не испытываю абсолютно никаких проблем с этим. Зато работает без транспайлеров в любом недобраузере типа IE.

     
  • 2.11, Аноним (11), 15:36, 23/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже глянул - используются какие-то нативные функции по работе со строками вместо npm leftpad.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:52, 23/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сырой, но перспективный продукт.
     
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