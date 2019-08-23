Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.10.0

Состоялся выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.10, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска. В новой версии: Добавлена начальная поддержка встроенного сервера WebSocket, который пока доступен только для Node.js и скоро появится для Java. Для обработки соединений WebSocket в Node.js следует использовать серверный объект из модуля 'unit-http', например "var webSocketServer = require('unit-http/websocket').server";

Добавлена поддержка выделения PATH_INFO из URI в модуле PHP, что позволяет корректно обрабатывать запросы вида "/app.php/some/path?some=args";

Добавлена возможность маршрутизации запросов по схеме протокола в URL (HTTP или HTTPS);

В модуле Java добавлена поддержка multipart-запросов;

Улучшена совместимость модуля Node.js с выпусками Node.js 11.10+.



