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Организация Linux Foundation опубликовала автомобильный дистрибутив AGL UCB 8.0

22.08.2019 20:34

Организация Linux Foundation представила восьмой выпуск дистрибутива AGL UCB (Automotive Grade Linux Unified Code Base), в рамках которого развивается универсальная платформа для использования в различных автомобильных подсистемах, от приборных панелей до автомобильных информационно-развлекательных систем.

Дистрибутив основан на наработках проектов Tizen, GENIVI и Yocto. Графическое окружение базируется на Qt, Wayland и наработках проекта Weston IVI Shell. Демонстрационные сборки платформы сформированы для QEMU, плат Renesas M3, Intel Minnowboard Max (Atom E38xx), TI Vayu и Raspberry Pi 3. При участии сообщества развиваются сборки для плат NXP i.MX6, DragonBoard 410c и Raspberry Pi 4. Исходные тексты наработок проекта доступны через Git. В разработке проекта участвуют такие компании, как Toyota, Ford, Nissan, Honda, Jaguar Land Rover, Mazda, Mitsubishi и Subaru.

AGL UCB может использоваться автопроизводителями как каркас для создания конечных решений, после проведения необходимой адаптации для оборудования и кастомизации интерфейса. Платформа позволяет уделить основное внимание разработке приложений и собственных методов организации работы пользователя, не задумываясь о низкоуровневой инфраструктуре и минимизируя затраты на сопровождение. Проект является полностью открытым - все компоненты доступны под свободными лицензиями.

Предоставляется набор рабочих прототипов типовых приложений, написанных с использованием технологий HTML5 и Qt. Например, имеется реализация домашнего экрана, web-браузера, приборной панели, навигационной системы (используется Google Maps), климат-контроля, мультимедийного проигрывателя с поддержкой DLNA, интерфейса для настройки звуковой подсистемы, программы для чтения новостей. Предлагаются компоненты для голосового управления, поиска информации, взаимодействия со смартфоном по Bluetooth и подключения к CAN-сети для доступа к датчикам и передачи данных между узлами автомобиля.

Особенности новой версии:

  • Добавлены профили устройств для приборного щитка и телематики (навигационных систем), а также демонстрационная реализация интерфейса телематики;
  • Системные компоненты обновлены до платформы Yocto 2.6;
  • Во фреймворк для разработки приложений добавлена поддержка запуска программ под непривилегированными пользователями и разделения полномочий на уровне пользователей (ранее приложения и системные сервисы запускались под root). В пакет afm-util добавлена функция принудительного завершения приложений;
  • Графический стек обновлён до Wayland 1.17 и композитного сервера Weston 6.0;
  • В профилях приборной панели и интерфейсе для информационно-развлекательных систем добавлены компоненты для приёмников и передатчиков Waltham;
  • Менеджер приложений (Web App Manager) обновлён до кодовой базы Chromium 68 и избавлен от зависимостей Qt;
  • Реализован и задействован по умолчанию звуковой бэкенд на базе мультимедийного сервера PipeWire, идущего на смену PulseAudio;
  • Менеджер задач трансформирован в отдельно устанавливаемый виджет;
  • Добавлена начальная реализация системы управления сеансами (wireplumber);
  • Представлена новая реализация микшера звука. Временно убрана поддержка ввода/вывода звука через Bluetooth (будет возвращена в обновлении 8.0.1);
  • Добавлена поддержка стандарта коммуникационной и диагностической автомобильной шины J1939. Обеспечена поддержка защищённого режима записи для шины CAN;
  • Добавлен BSP-пакет (Board Support Package) для плат SanCloud BeagleBone Enhanced + Automotive Cape. Обновлены BSP-пакеты для Renesas RCar3 BSPs. Пакет i.MX6 переведён на использование открытого графического драйвера etnaviv для GPU Vivante. Добавлена начальная поддержка платы Raspberry Pi 4 (agl-image-minimal).
  • Обеспечена интеграция системы синтеза речи с Alexa Voice Agent.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Организация Linux Foundation опубликовала автомобильный дистрибутив AGL UCB 7.0
  3. OpenNews: Доступен Wayland 1.17
  4. OpenNews: Проект Qt представил новую платформу для автомобильных систем
  5. OpenNews: Уязвимость в протоколе CAN, затрагивающая почти все современные автомобили
  6. OpenNews: Форд, Мазда, Мицубиси и Субару подключились к разработке открытой автомобильной Linux-платформы
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: agl, auto, ivi, automotivelinux, ucb
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  • 1.1, Аноним (1), 21:31, 22/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    В автомобилях разве опенсорсное железо? Вот освободят железо - можно будет думать и над софтом. Была бы голова, как говорится, а (красная) шапка будет.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:38, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что мешает тебе собрать автомобиль их исходников? Возьми да собери, потом придумаешь куда свободный мипсовый роутер воткнуть.
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:15, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Были бы кости, а мясо наростет
     

  • 1.3, Аноним (-), 21:38, 22/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    самостоятельно установить можно (понятное дело что не на малинку)?
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 21:49, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, лично я не против. Устанавливай.
     

  • 1.6, Anonymoustus (ok), 22:21, 22/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Количество ДТП будет возрастать пропорционально-синхронно с номером версии ядра.


    ЗЫ

    Для тех, кто понимает: и ни слова про MISRA в тексте.

     
  • 1.7, x3who (?), 22:23, 22/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Лебедь раком щуку:

    > Предоставляется набор рабочих прототипов типовых приложений, написанных с использованием технологий HTML5 и Qt.

    Ура! Теперь уже и Qt начали использовать, а не всё на хтмл-ях программировать!

    > Менеджер приложений (Web App Manager) обновлён до кодовой базы Chromium 68 и избавлен от зависимостей Qt;

    WTF? На ХТМЛях переписали??

     
     
  • 2.8, Аноним (1), 22:49, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Менеджер приложений (Web App Manager) обновлён до кодовой базы Chromium 68

    Я так полагаю, можно будет установить из хромовского стора какой-нибудь адблокер, после чего на дорогах исчезнет наружная реклама.

     
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