Организация Linux Foundation опубликовала автомобильный дистрибутив AGL UCB 8.0

Организация Linux Foundation представила восьмой выпуск дистрибутива AGL UCB (Automotive Grade Linux Unified Code Base), в рамках которого развивается универсальная платформа для использования в различных автомобильных подсистемах, от приборных панелей до автомобильных информационно-развлекательных систем. Дистрибутив основан на наработках проектов Tizen, GENIVI и Yocto. Графическое окружение базируется на Qt, Wayland и наработках проекта Weston IVI Shell. Демонстрационные сборки платформы сформированы для QEMU, плат Renesas M3, Intel Minnowboard Max (Atom E38xx), TI Vayu и Raspberry Pi 3. При участии сообщества развиваются сборки для плат NXP i.MX6, DragonBoard 410c и Raspberry Pi 4. Исходные тексты наработок проекта доступны через Git. В разработке проекта участвуют такие компании, как Toyota, Ford, Nissan, Honda, Jaguar Land Rover, Mazda, Mitsubishi и Subaru. AGL UCB может использоваться автопроизводителями как каркас для создания конечных решений, после проведения необходимой адаптации для оборудования и кастомизации интерфейса. Платформа позволяет уделить основное внимание разработке приложений и собственных методов организации работы пользователя, не задумываясь о низкоуровневой инфраструктуре и минимизируя затраты на сопровождение. Проект является полностью открытым - все компоненты доступны под свободными лицензиями. Предоставляется набор рабочих прототипов типовых приложений, написанных с использованием технологий HTML5 и Qt. Например, имеется реализация домашнего экрана, web-браузера, приборной панели, навигационной системы (используется Google Maps), климат-контроля, мультимедийного проигрывателя с поддержкой DLNA, интерфейса для настройки звуковой подсистемы, программы для чтения новостей. Предлагаются компоненты для голосового управления, поиска информации, взаимодействия со смартфоном по Bluetooth и подключения к CAN-сети для доступа к датчикам и передачи данных между узлами автомобиля. Особенности новой версии: Добавлены профили устройств для приборного щитка и телематики (навигационных систем), а также демонстрационная реализация интерфейса телематики;

Системные компоненты обновлены до платформы Yocto 2.6;

Во фреймворк для разработки приложений добавлена поддержка запуска программ под непривилегированными пользователями и разделения полномочий на уровне пользователей (ранее приложения и системные сервисы запускались под root). В пакет afm-util добавлена функция принудительного завершения приложений;

Графический стек обновлён до Wayland 1.17 и композитного сервера Weston 6.0;

В профилях приборной панели и интерфейсе для информационно-развлекательных систем добавлены компоненты для приёмников и передатчиков Waltham;

Менеджер приложений (Web App Manager) обновлён до кодовой базы Chromium 68 и избавлен от зависимостей Qt;

Реализован и задействован по умолчанию звуковой бэкенд на базе мультимедийного сервера PipeWire, идущего на смену PulseAudio;

Менеджер задач трансформирован в отдельно устанавливаемый виджет;

Добавлена начальная реализация системы управления сеансами (wireplumber);

Представлена новая реализация микшера звука. Временно убрана поддержка ввода/вывода звука через Bluetooth (будет возвращена в обновлении 8.0.1);

Добавлена поддержка стандарта коммуникационной и диагностической автомобильной шины J1939. Обеспечена поддержка защищённого режима записи для шины CAN;

Добавлен BSP-пакет (Board Support Package) для плат SanCloud BeagleBone Enhanced + Automotive Cape. Обновлены BSP-пакеты для Renesas RCar3 BSPs. Пакет i.MX6 переведён на использование открытого графического драйвера etnaviv для GPU Vivante. Добавлена начальная поддержка платы Raspberry Pi 4 (agl-image-minimal).

Обеспечена интеграция системы синтеза речи с Alexa Voice Agent.



