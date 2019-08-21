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Представлен notqmail, форк почтового сервера qmail

21.08.2019 11:28

Представлен первый выпуск проекта notqmail, в рамках которого началось развитие форка почтового сервера qmail. Qmail был создан Дэниелом Бернштейном (Daniel J. Bernstein) в 1995 году в целью предоставления более безопасной и быстрой замены sendmail. Последний выпуск qmail 1.03 был опубликован в 1998 году и с тех пор официальная поставка не обновлялась, но сервер остаётся примером качественного и безопасного ПО, поэтому продолжает применяться до сих пор и оброс многочисленными патчами и надстройками. В своё время на базе qmail 1.03 и накопившихся патчей был сформирован дистрибутив netqmail, но сейчас он находится в заброшенном виде и не обновлялся с 2007 года.

Амитай Шлеер (Amitai Schleier), участник разработки NetBSD и автор различных патчей и настроек к qmail, совместно с заинтересованными энтузиастами основал проект notqmail, нацеленный на продолжение разработки qmail в форме целостного продукта, а не набора патчей. Как и qmail новый проект распространяется как общественное достояние (полный отказ от авторских прав c возможностью распространять и использовать продукт всеми и без ограничений).

Notqmail также продолжает придерживаться общих принципов qmail - архитектурной простоты, стабильности и минимального числа ошибок. Разработчики notqmail с большой осторожностью относятся к включению изменений и добавляют только необходимую в современных реалиях функциональность, сохраняя базовую совместимость с qmail и предлагая релизы, которые могут применяться для замены существующих установок qmail. Для сохранения должного уровня стабильности и безопасности, релизы планируется выпускать очень часто и включать в каждый лишь небольшое число изменений, давая возможность пользователям собственными руками проверить предлагаемые изменения. Для упрощения перехода на новые выпуски планируется подготовить механизм надёжной, простой и регулярной установки обновлений.

Изначальная архитектура qmail будет сохраняться и базовые компоненты останутся в неизменном виде, что в определённой степени сохранить совместимость с ранее выпущенными надстройками и патчами для qmail 1.03. Дополнительные возможности планируется реализовывать в форме расширений, при необходимости добавляя необходимые программные интерфейсы в базовое ядро qmail. Из планируемых для включения новых возможностей отмечаются средства для проверки получателя SMTP, режимы аутентификации и шифрования (AUTH и TLS), поддержка SPF, SRS, DKIM, DMARC, EAI и SNI.

В первом выпуске проекта (1.07) решены проблемы с совместимостью с актуальными выпусками FreeBSD и macOS, добавлена возможность использования utmpx вместо utmp, решены проблемы с совместимостью с резолверами на базе BIND 9. Упрощена установка в произвольные каталоги, обеспечена возможность установки без входа под пользователем root и добавлена возможность сборки без необходимости создания отдельного пользователя qmail (может запускаться под произвольным непривилегированным пользователем). Добавлена проверка UID/GIT во время выполнения.

В версии 1.08 планируется подготовить пакеты для Debian (deb) и RHEL (rpm), а также провести рефакторинг для замены устаревших Си-конструкций на варианты, соответствующие стандарту C89. В выпуске 1.9 запланировано добавление новых программных интерфейсов для расширений. В версии 2.0 ожидается изменение настроек системы почтовых очередей, добавление утилиты для восстановления очередей и доведение API до возможности подключения расширений для интеграции с LDAP.

  1. Главная ссылка к новости (https://schmonz.com/2019/08/20...)
  2. OpenNews: Автор qmail, D. J. Bernstein, изменил лицензию на все свои программы
  3. OpenNews: Создатель qmail, спустя 10 лет, оценивает безопасность проекта
  4. OpenNews: Обновление Exim 4.92.1 с устранением уязвимости
  5. OpenNews: Релиз почтового сервера Postfix 3.4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qmail, notqmail, fork, mail
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  • 1.1, fske (?), 11:38, 21/08/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    >Как и qmail новый проект распространяется как общественное достояние (полный отказ от авторских прав c возможностью распространять и использовать продукт всеми и без ограничений)

    Ну и какого хрена делать форк тогда? Доработать без форков форков уже стало не модно?

     
     
  • 2.2, Анноим (?), 11:41, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смена имени нужна чтобы не создавать путаницу и как день уважения DJB.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:44, 21/08/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    С таким названием не взлетит.
     
  • 1.4, Вася (??), 11:49, 21/08/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Дурацкое название
     
  • 1.5, пох. (?), 12:00, 21/08/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    ждем новых порций спама от кумейлов в режиме релея всего всем... некоторые люди ничему не учатся.
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:05, 21/08/2019 [ответить]  
    		• +3 +/
    С такими названиями ничего никогда не взлетит. Удачи.
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:34, 21/08/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть же postfix, модульный и безопасный.
     
     
  • 2.8, Anonimus (??), 12:49, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/notqmail/notqmail/wiki#why-not-postfix
     
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