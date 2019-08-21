Представлен notqmail, форк почтового сервера qmail

Представлен первый выпуск проекта notqmail, в рамках которого началось развитие форка почтового сервера qmail. Qmail был создан Дэниелом Бернштейном (Daniel J. Bernstein) в 1995 году в целью предоставления более безопасной и быстрой замены sendmail. Последний выпуск qmail 1.03 был опубликован в 1998 году и с тех пор официальная поставка не обновлялась, но сервер остаётся примером качественного и безопасного ПО, поэтому продолжает применяться до сих пор и оброс многочисленными патчами и надстройками. В своё время на базе qmail 1.03 и накопившихся патчей был сформирован дистрибутив netqmail, но сейчас он находится в заброшенном виде и не обновлялся с 2007 года. Амитай Шлеер (Amitai Schleier), участник разработки NetBSD и автор различных патчей и настроек к qmail, совместно с заинтересованными энтузиастами основал проект notqmail, нацеленный на продолжение разработки qmail в форме целостного продукта, а не набора патчей. Как и qmail новый проект распространяется как общественное достояние (полный отказ от авторских прав c возможностью распространять и использовать продукт всеми и без ограничений). Notqmail также продолжает придерживаться общих принципов qmail - архитектурной простоты, стабильности и минимального числа ошибок. Разработчики notqmail с большой осторожностью относятся к включению изменений и добавляют только необходимую в современных реалиях функциональность, сохраняя базовую совместимость с qmail и предлагая релизы, которые могут применяться для замены существующих установок qmail. Для сохранения должного уровня стабильности и безопасности, релизы планируется выпускать очень часто и включать в каждый лишь небольшое число изменений, давая возможность пользователям собственными руками проверить предлагаемые изменения. Для упрощения перехода на новые выпуски планируется подготовить механизм надёжной, простой и регулярной установки обновлений. Изначальная архитектура qmail будет сохраняться и базовые компоненты останутся в неизменном виде, что в определённой степени сохранить совместимость с ранее выпущенными надстройками и патчами для qmail 1.03. Дополнительные возможности планируется реализовывать в форме расширений, при необходимости добавляя необходимые программные интерфейсы в базовое ядро qmail. Из планируемых для включения новых возможностей отмечаются средства для проверки получателя SMTP, режимы аутентификации и шифрования (AUTH и TLS), поддержка SPF, SRS, DKIM, DMARC, EAI и SNI. В первом выпуске проекта (1.07) решены проблемы с совместимостью с актуальными выпусками FreeBSD и macOS, добавлена возможность использования utmpx вместо utmp, решены проблемы с совместимостью с резолверами на базе BIND 9. Упрощена установка в произвольные каталоги, обеспечена возможность установки без входа под пользователем root и добавлена возможность сборки без необходимости создания отдельного пользователя qmail (может запускаться под произвольным непривилегированным пользователем). Добавлена проверка UID/GIT во время выполнения. В версии 1.08 планируется подготовить пакеты для Debian (deb) и RHEL (rpm), а также провести рефакторинг для замены устаревших Си-конструкций на варианты, соответствующие стандарту C89. В выпуске 1.9 запланировано добавление новых программных интерфейсов для расширений. В версии 2.0 ожидается изменение настроек системы почтовых очередей, добавление утилиты для восстановления очередей и доведение API до возможности подключения расширений для интеграции с LDAP.



