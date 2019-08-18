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Выпуск свободного издательского пакета Scribus 1.5.5

18.08.2019 09:51

Подготовлен выпуск свободного пакета для верстки документов Scribus 1.5.5, который предоставляет средства для профессиональной верстки печатных материалов, включая гибкие инструменты для генерации PDF и поддержку работы с раздельными цветовыми профилями, CMYK, плашечными цветами и ICC. Система написана с использованием тулкита Qt и поставляется под лицензией GPLv2+. Готовые бинарные сборки подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Windows.

Ветка 1.5 позиционируется как экспериментальная и включает такие возможности как новый интерфейс пользователя на базе Qt5, изменённый файловый формат, полная поддержка таблиц и расширенные средства обработки текста. Выпуск 1.5.5 отмечается как хорошо протестированный и уже вполне стабильный для работы над новыми документами. После проведения окончательной стабилизации и признания готовности для повсеместного внедрения на базе ветки 1.5 будет сформирован стабильный релиз Scribus 1.6.0.

Основные улучшения в Scribus 1.5.5:

  • Проведена большая работа по рефакторингу кодовой базы для упрощения сопровождения проекта, улучшения читаемости кода и увеличения производительности. Попутно удалось устранить многие ошибки, из которых выделяются проблемы в новом текстовом движке и связанных с ним обработчиках сложных шрифтов;
  • В интерфейсе пользователя реализована возможность использования тёмной цветовой схемы оформления;
  • Добавлен интерфейс для поиска функций, подобный тому, что предоставляется в GIMP, G'MIC и Photoshop. В диалоге с результатами поиска по возможности также выводятся ссылки на элементы меню, через которые можно вызвать найденные функции;
  • В настройках Document Setup / Preferences добавлена отдельная вкладка для шрифтов, которые установлены в системе, но не могут быть использованы в Scribus;
  • Для записей в форме выбора шрифта реализованы всплывающие подсказки, позволяющие быстро определить имя шрифта;
  • В Scripter добавлены новые команды для автоматизации выполнения различных работ с использованием внешних скриптов на языке Python;
  • Обновлены фильтры импорта и экспорта;
  • Внесены изменения для улучшения совместимости с последними обновлениями Windows 10 и macOS;
  • Проведена полировка некоторых областей интерфейса пользователя.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.scribus.net/scribu...)
  2. OpenNews: Новые версии свободного издательского пакета Scribus 1.4.7 и 1.5.4
  3. OpenNews: Выпуск свободного издательского пакета Scribus 1.5.3
  4. OpenNews: Экспериментальная ветка свободного издательского пакета Scribus 1.5
  5. OpenNews: Выпуск свободного издательского пакета Scribus 1.5.1
  6. OpenNews: Выпуск свободного издательского пакета Scribus 1.5.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: scribus
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  • 1.1, Аноним (1), 11:08, 18/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Скриншоты здесь:
    https://wiki.scribus.net/canvas/Help:Manual_Quickstart

    Импорт из LibreOffice здесь:
    https://wiki.scribus.net/canvas/Help:Manual_Importodt

     
     
  • 2.10, Аноним (-), 14:25, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть ли смысл делать собственный журнал в Scribus? Например, такой как Linux Journal (по стилю и оформлению), или LJ делали в Latex? Очень профессионально выглядит.
     
     
  • 3.13, llolik (ok), 15:06, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть ли смысл делать собственный журнал в Scribus?

    Никто не запрещает. Технически - можно.
    > Например, такой как Linux Journal (по стилю и оформлению), или LJ делали в Latex? Очень профессионально выглядит.

    Что-то у меня подозрения, что делали его всё-таки в Индюке (aka InDesign).

     
  • 3.14, б.б. (?), 15:30, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    одну серию LinuxFormat, ради эксперимента, делали в Scribus. Лет 10 назад. В итоге сказали, что делать можно но сложно. Впрочем, с того времени много килобайт утекло.
     

  • 1.2, ddjfvcs (?), 12:03, 18/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В чём плюсы, по сравнению с LaTex?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:06, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    М.б., можно работать не включая моск?
     
     
  • 3.5, Ваш Анонимус (?), 13:28, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слегка наивно думать, что в Scribus можно работать, не включая мозг. Очень даже нужно.
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:09, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В чем плюсы самосвала по сравнению с одноколесным велосипедом?
     
  • 2.6, llolik (ok), 13:55, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нисколько не принижая возможности LaTeX, удобно-ли и быстро-ли верстать в нём полиграфическую брошюру или журнал? А хотя-бы газету раз в день-два (не просто двух-трёхколонку, а с рекламными блоками, изображениями, врезками, выносками и т.д.)?
    И это не говоря о куче нужных в типографии/полиграфии вещей, в которых и Scribus-то не всегда вывозит.

    Давайте уже пользоваться под нужные задачи нужным инструментом, а не "vim-а хватит всем".

     
     
  • 3.7, qweasdzxc (?), 14:09, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если в LaTeX'е все самому с нуля без шаблонов делать, то заманаешься под наши требования исправлять (для всяких ВКР'ов, дипломов и т.п.).
     

  • 1.8, Аноним (-), 14:19, 18/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Они только сейчас переписали его на Qt?
     
     
  • 2.11, llolik (ok), 14:54, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они только сейчас переписали его на Qt?

    Он всегда был на Qt. В 1.5 он переписан на Qt5.
    ЗЫ. Scribus судя по git-у сейчас пилят 2 человека, поэтому не надо возмущаться, почему так долго.

     

  • 1.9, Аноним (-), 14:22, 18/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ему бы еще иконок красивых и стильных, как в той же Krita или Blender 2.80, вобщем чего-то однотонного и единообразного, а не взрыв на макаронной фабрике... В 2019 году такая аляповатость уже смотрится не солидно, а хочется видеть совершенство во всем.
     
  • 1.12, Аноним (12), 14:58, 18/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Выпуск свободного издевательского пакета Scribus 1.5.5
     
  • 1.15, Аноним (15), 15:38, 18/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А падать он перестал? В прошлом стабильном дебиане с этим в скрибусе было всё сложно.
     
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