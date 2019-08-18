Выпуск свободного издательского пакета Scribus 1.5.5

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|2.10, Аноним (-), 14:25, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть ли смысл делать собственный журнал в Scribus? Например, такой как Linux Journal (по стилю и оформлению), или LJ делали в Latex? Очень профессионально выглядит.
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|3.13, llolik (ok), 15:06, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Есть ли смысл делать собственный журнал в Scribus?
Никто не запрещает. Технически - можно.
> Например, такой как Linux Journal (по стилю и оформлению), или LJ делали в Latex? Очень профессионально выглядит.
Что-то у меня подозрения, что делали его всё-таки в Индюке (aka InDesign).
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|3.14, б.б. (?), 15:30, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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одну серию LinuxFormat, ради эксперимента, делали в Scribus. Лет 10 назад. В итоге сказали, что делать можно но сложно. Впрочем, с того времени много килобайт утекло.
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|3.5, Ваш Анонимус (?), 13:28, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Слегка наивно думать, что в Scribus можно работать, не включая мозг. Очень даже нужно.
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|2.4, Аноним (4), 12:09, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В чем плюсы самосвала по сравнению с одноколесным велосипедом?
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|2.6, llolik (ok), 13:55, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нисколько не принижая возможности LaTeX, удобно-ли и быстро-ли верстать в нём полиграфическую брошюру или журнал? А хотя-бы газету раз в день-два (не просто двух-трёхколонку, а с рекламными блоками, изображениями, врезками, выносками и т.д.)?
И это не говоря о куче нужных в типографии/полиграфии вещей, в которых и Scribus-то не всегда вывозит.
Давайте уже пользоваться под нужные задачи нужным инструментом, а не "vim-а хватит всем".
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|3.7, qweasdzxc (?), 14:09, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если в LaTeX'е все самому с нуля без шаблонов делать, то заманаешься под наши требования исправлять (для всяких ВКР'ов, дипломов и т.п.).
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|2.11, llolik (ok), 14:54, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Они только сейчас переписали его на Qt?
Он всегда был на Qt. В 1.5 он переписан на Qt5.
ЗЫ. Scribus судя по git-у сейчас пилят 2 человека, поэтому не надо возмущаться, почему так долго.
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|1.9, Аноним (-), 14:22, 18/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ему бы еще иконок красивых и стильных, как в той же Krita или Blender 2.80, вобщем чего-то однотонного и единообразного, а не взрыв на макаронной фабрике... В 2019 году такая аляповатость уже смотрится не солидно, а хочется видеть совершенство во всем.
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|1.15, Аноним (15), 15:38, 18/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А падать он перестал? В прошлом стабильном дебиане с этим в скрибусе было всё сложно.
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