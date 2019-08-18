Выпуск свободного издательского пакета Scribus 1.5.5

Подготовлен выпуск свободного пакета для верстки документов Scribus 1.5.5, который предоставляет средства для профессиональной верстки печатных материалов, включая гибкие инструменты для генерации PDF и поддержку работы с раздельными цветовыми профилями, CMYK, плашечными цветами и ICC. Система написана с использованием тулкита Qt и поставляется под лицензией GPLv2+. Готовые бинарные сборки подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Windows. Ветка 1.5 позиционируется как экспериментальная и включает такие возможности как новый интерфейс пользователя на базе Qt5, изменённый файловый формат, полная поддержка таблиц и расширенные средства обработки текста. Выпуск 1.5.5 отмечается как хорошо протестированный и уже вполне стабильный для работы над новыми документами. После проведения окончательной стабилизации и признания готовности для повсеместного внедрения на базе ветки 1.5 будет сформирован стабильный релиз Scribus 1.6.0. Основные улучшения в Scribus 1.5.5: Проведена большая работа по рефакторингу кодовой базы для упрощения сопровождения проекта, улучшения читаемости кода и увеличения производительности. Попутно удалось устранить многие ошибки, из которых выделяются проблемы в новом текстовом движке и связанных с ним обработчиках сложных шрифтов;

В интерфейсе пользователя реализована возможность использования тёмной цветовой схемы оформления;

Добавлен интерфейс для поиска функций, подобный тому, что предоставляется в GIMP, G'MIC и Photoshop. В диалоге с результатами поиска по возможности также выводятся ссылки на элементы меню, через которые можно вызвать найденные функции;

В настройках Document Setup / Preferences добавлена отдельная вкладка для шрифтов, которые установлены в системе, но не могут быть использованы в Scribus;

Для записей в форме выбора шрифта реализованы всплывающие подсказки, позволяющие быстро определить имя шрифта;

В Scripter добавлены новые команды для автоматизации выполнения различных работ с использованием внешних скриптов на языке Python;

Обновлены фильтры импорта и экспорта;

Внесены изменения для улучшения совместимости с последними обновлениями Windows 10 и macOS;

Проведена полировка некоторых областей интерфейса пользователя.



