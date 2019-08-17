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Выпуск Wine 4.14

17.08.2019 08:13

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.14. С момента выпуска версии 4.13 было закрыто 18 отчётов об ошибках и внесено 255 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Движок Mono обновлён до версии 4.9.2, что позволило избавиться от проблем при запуске квестов DARK и DLC;
  • DLL в формате PE (Portable Executable) теперь не привязаны к runtime MinGW;
  • В ntoskrnl реализован вызов MmIsThisAnNtAsSystem и добавлены заглушки для вызовов SePrivilegeCheck и SeLocateProcessImageName;
  • В wtsapi32 реализованы функции WTSFreeMemoryExA и WTSFreeMemoryExW, и добавлены заглушки для WTSEnumerateProcessesEx[AW], WTSEnumerateSessionsEx[AW] и WTSOpenServerEx[AW];
  • Добавлены новые DLL wlanui и utildll;
  • Из kernel32 в kernelbase перенесён код, связанный с управлением процессами, потоками и файловыми дескрипторами;
  • В wined3d добавлены функции для работы с текстурами, такие как wined3d_texture_upload_data() и wined3d_texture_gl_upload_data();
  • Внесены исправления, связанные с обработкой исключений на платформе ARM64;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: World War Z, AviUtl, Touhou 14-17, Eleusis, Rak24u, Omni-NFS 4.13, The Sims 1, Star Control Origins, Process Hacker, Star citizen, Adobe Digital Editions 2.

Дополнительно можно отметить публикацию компанией Valve обновления проекта Proton 4.11-2, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 10/11 (на базе DXVK) и 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана.

В новой версии компоненты FAudio с реализацией звуковых библиотек DirectX (API XAudio2, X3DAudio, XAPO и XACT3) обновлены до выпуска 19.08, движок Mono до версии 4.9.2, а прослойка DXVK (реализация DXGI, Direct3D 10 и Direct3D 11 поверх API Vulkan) обновлена до версии 1.3.2. Обеспечен вывод данных о режиме 60 FPS и для экранов с высокой частотой кадров (необходимо для старых игр). Решены проблемы с зависанием при вводе текста в играх Earth Defense Force 5 и Earth Defense Force 4.1.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 4.13
  3. OpenNews: В Wine Staging добавлены патчи для повышения производительности многопоточных игр
  4. OpenNews: Выпуск проекта DXVK 1.3 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 4.11, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:24, 17/08/2019 [ответить]  
    		• +5 +/
    Молодцы, без шуток. С ужасом и некоторым нетерпением жду когда в них мелкософт вцепится.
     
     
  • 2.2, iPony129412 (?), 08:49, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ждём, ждём... Уже четверть века ждём.
     
     
  • 3.3, Anon999 (ok), 10:39, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что ещё не настолько годный, потому что ещё не конкурент, потому и ждём чверть века.
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:00, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь майкрософту придется серьезно поссориться с Valve и с компаниями, разрабатывающими проприетарные форки вина.
    Еще Wine серьезно используется в бизнесе как бесплатный win32 рантайм.
    Судебный процесс выйдет длинным и скорее всего выяснится, что код винды никто не использовал.
     

  • 1.6, BlackRot (?), 11:30, 17/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Когда то я давным давно сказал что не нужно, винда в дуал бут и т.д. Я ИСПРАВИЛСЯ. (держу в курсе)
     

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