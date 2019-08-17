Выпуск Wine 4.14

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.14. С момента выпуска версии 4.13 было закрыто 18 отчётов об ошибках и внесено 255 изменений. Наиболее важные изменения: Движок Mono обновлён до версии 4.9.2, что позволило избавиться от проблем при запуске квестов DARK и DLC;

DLL в формате PE (Portable Executable) теперь не привязаны к runtime MinGW;

В ntoskrnl реализован вызов MmIsThisAnNtAsSystem и добавлены заглушки для вызовов SePrivilegeCheck и SeLocateProcessImageName;

В wtsapi32 реализованы функции WTSFreeMemoryExA и WTSFreeMemoryExW, и добавлены заглушки для WTSEnumerateProcessesEx[AW], WTSEnumerateSessionsEx[AW] и WTSOpenServerEx[AW];

Добавлены новые DLL wlanui и utildll;

Из kernel32 в kernelbase перенесён код, связанный с управлением процессами, потоками и файловыми дескрипторами;

В wined3d добавлены функции для работы с текстурами, такие как wined3d_texture_upload_data() и wined3d_texture_gl_upload_data();

Внесены исправления, связанные с обработкой исключений на платформе ARM64;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: World War Z, AviUtl, Touhou 14-17, Eleusis, Rak24u, Omni-NFS 4.13, The Sims 1, Star Control Origins, Process Hacker, Star citizen, Adobe Digital Editions 2. Дополнительно можно отметить публикацию компанией Valve обновления проекта Proton 4.11-2, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 10/11 (на базе DXVK) и 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. В новой версии компоненты FAudio с реализацией звуковых библиотек DirectX (API XAudio2, X3DAudio, XAPO и XACT3) обновлены до выпуска 19.08, движок Mono до версии 4.9.2, а прослойка DXVK (реализация DXGI, Direct3D 10 и Direct3D 11 поверх API Vulkan) обновлена до версии 1.3.2. Обеспечен вывод данных о режиме 60 FPS и для экранов с высокой частотой кадров (необходимо для старых игр). Решены проблемы с зависанием при вводе текста в играх Earth Defense Force 5 и Earth Defense Force 4.1.



