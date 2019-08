Pwnie Awards 2019: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности

На прошедшей в Лас Вегасе конференции Black Hat USA состоялась церемония вручения премии Pwnie Awards 2019, в рамках которой выделены наиболее значительные уязвимости и абсурдные провалы в области компьютерной безопасности. Pwnie Awards считается аналогом Оскара и Золотой малины в области компьютерной безопасности и проводится ежегодно, начиная с 2007 года. Основные победители и номинации: Лучшая серверная ошибка . Присуждается за выявление и эксплуатацию наиболее технически сложной и интересной ошибки в сетевом сервисе. Премия присуждена за выявление уязвимости у VPN-провайдера Pulse Secure, VPN-сервис которого используется в Twitter, Uber, Microsoft, sla, SpaceX, Akamai, Intel, IBM, VMware, Военно-морских силах США, Министерстве национальной безопасности (МНБ) США и вероятно в половине компаний из списка Fortune 500. Исследователями был найден бэкдор, позволяющий неаутентифицированному атакующему изменить пароль любого пользователя. Продемонстрирована возможность эксплуатации проблемы для получения root-доступа к серверу VPN, на котором открыт только порт HTTPS; Из не получивших премию претендентов можно отметить: Эксплуатируемая на стадии до прохождения аутентификации уязвимость в системе непрерывной интеграции Jenkins, позволяющая выполнить код на сервере. Уязвимость активно используется ботами для организации майнинга криптовалюты на серверах; Критическая уязвимость в почтовом сервере Exim, позволяющая выполнить код на сервере с правами root; Уязвимости в IP-камерах Xiongmai XMeye P2P, позволяющая захватить управление устройством. Камеры поставлялись с инженерным паролем и не использовали при обновлении прошивки проверку по цифровой подписи; Критическая уязвимость в реализации протокола RDP в Windows, позволяющая удалённо выполнить свой код; Уязвимость в WordPress, связанная с загрузкой PHP-кода под видом изображения. Проблема позволяет выполнить произвольный код на сервере, имея привилегии автора публикаций (Author) на сайте;

Лучшая ошибка в клиентском ПО . Победителем признана легко эксплуатируемая уязвимость в системе групповых вызовов Apple FaceTime, позволяющая инициатору группового вызова инициировать принудительный приём звонка на стороне вызываемого абонента. На получение премии также претендовали: Уязвимость в WhatsApp, позволяющая добиться выполнения своего кода через отправку специально оформленного голосового вызова; Уязвимость в графической библиотеке Skia, используемой в браузере Chrome, которая может привести к повреждению памяти из-за погрешности операций с плавающей точкой при некоторых геометрических преобразованиях;

Лучшая уязвимость, приводящая к повышению привилегий . Победа присуждена за выявление уязвимости в ядре iOS, которую можно эксплуатировать через ipc_voucher, доступный для обращения через браузер Safari. На получение премии также претендовали: Уязвимость в Windows, позволяющая получить полный контроль за системой через манипуляции с функцией CreateWindowEx (win32k.sys). Проблема была выявлена в ходе анализа вредоносного ПО, эксплуатировавшего уязвимость до её исправления; Уязвимость в runc и LXC, затрагивающая Docker и другие системы контейнерной изоляции, позволяющая из подконтрольного злоумышленнику изолированного контейнера изменить исполняемый файл runc и получить root-привилегии на стороне хост-системы; Уязвимость в iOS (CFPrefsDaemon), позволяющая обойти режимы изоляции и выполнить код с правами root; Уязвимость в редакции TCP-стека Linux, используемого в Android, позволяющая локальному пользователю поднять свои привилегии на устройстве; Уязвимости в systemd-journald, позволяющие получить права root; Уязвимость в утилите tmpreaper для чистки /tmp, позволяющая сохранить свой файл в любой части ФС;

Лучшая криптографическая атака . Присуждается за выявление наиболее значимых брешей в реальных системах, протоколах и алгоритмах шифрования. Премия присуждена за выявление уязвимостей в технологии защиты беспроводных сетей WPA3 и в EAP-pwd, позволяющих воссоздать пароль подключения и получить доступ к беспроводной сети без знания пароля. Претендентами на получение премии также были: Метод атаки на шифрование PGP и S/MIME в почтовых клиентах; Применение метода холодной перезагрузки для получения доступа к содержимому шифрованных разделов Bitlocker; Уязвимость в OpenSSL, позволяющая разделять ситуации получения некорректного добавочного заполнения и некорректного MAC. Проблема вызвана некорректной обработкой нулевых байтов в добавочном заполнении (padding oracle); Проблемы с применяемыми в Германии картами идентификации, использующими SAML; Проблема с энтропией случайных чисел в реализации поддержки токенов U2F в СhromeOS; Уязвимость в Monocypher, из-за которой признавались корректными нулевые сигнатуры EdDSA.

Наиболее инновационное исследование. Премия присуждена разработчику техники Vectorized Emulation, использующей векторные инструкции AVX-512 для эмуляции выполнения программ, позволяющей добиться существенного увеличения скорости fuzzing-тестирования (до 40-120 миллиардов инструкций в секунду). Техники позволяет на каждом ядре СPU параллельно выполнять 8 64-разрядных или 16 32-разрядных виртуальных машин с инструкциями для fuzzing-тестирования приложения. На получение премии претендовали: Уязвимость в технологии Power Query из MS Excel, позволяющая организовать выполнение кода и обход методов изоляции приложений при открытии специально оформленных электронных таблиц; Метод обмана автопилота автомобилей Tesla для провоцирования выезда на встречную полосу движения; Работа по обратному инжинирингу ASICS чипа Siemens S7-1200; SonarSnoop - техника отслеживания движения пальцев для определения кода разблокировки телефона, основанная на принципе работы сонара - верхний и нижний динамики смартфона генерируют неслышимые колебания, а встроенные микрофоны улавливают их для анализа наличия отражённых от руки колебаний; Разработка в АНБ инструментарий для обратного инжиниринга Ghidra; SAFE - техника определения использования кода одинаковых функций в нескольких исполняемых файлах на основе анализа бинарных сборок; Создание метода обхода механизма Boot Guard для загрузки модифицированных UEFI-прошивок без проверки по цифровой подписи.

Самая ламерская реакция вендора (Lamest Vendor Response). Номинация за самую неадекватную реакцию на сообщение об уязвимости в собственном продукте. Победителем признаны разработчики криптовалюты BitFi, кричащие о сверхбезопасности своего продукта, которая на деле оказалась мнимой, устраивающие травлю на исследователей, выявляющих уязвимости, и не выплачивающих обещанные премии за выявление проблем; Среди претендентов на получение премии также рассматривались: Исследователь безопасности обвинил директора Atrient в нападении для того, чтобы принудить удалить отчёт о выявленной им уязвимости, но директор отрицает инцидент и камеры наблюдения не зафиксировали это нападение; Компания Zoom оттягивала исправление критической уязвимости в своей системе конференц-связи и исправила проблему только после публичной огласки. Уязвимость позволяла внешнему атакующему получить данные с web-камер пользователей macOS при открытии в браузере специальной оформленной страницы (zoom запускал на стороне клиента http-сервер, принимающий команды от локального приложения). Неспособность более 10 лет исправить проблему c серверами криптографических ключей OpenPGP, мотивируя тем, что код написан на специфичном языке OCaml и остаётся без сопровождающего. Наиболее раздутое объявление об уязвимости . Присуждается за наиболее пафосное и масштабное освещение проблемы в интернете и СМИ, особенно если в итоге уязвимость оказывается неэксплуатируема на практике. Премия присуждена изданию Bloomberg за заявление о выявлении шпионских чипов в платах Super Micro, которое не подтвердилось, а источник указал совсем другую информацию. В номинации упомянуты: Уязвимость в libssh, которая затрагивала единичные серверные приложения (libssh почти не используется для серверов), но была преподнесена NCC Group как уязвимость, позволяющая атаковать любой сервер OpenSSH. Атака c использованием изображений в формате DICOM. Суть в том, что можно подготовить исполняемый файл для Windows, который будет выглядеть как валидное изображение в формате DICOM. Этот файл можно загрузить на медицинское устройство и выполнить. Уязвимость Thrangrycat, позволяющая обойти механизм безопасной загрузки на устройствах Cisco. Уязвимость отнесена в категорию раздутых проблем так как требует для атаки прав root, но если атакующий уже смог получить root-доступ, то о какой безопасности может идти речь. Уязвимость одновременно победила в категории самых недооценённых проблем, так как позволяет внедрить постоянный бэкдор во Flash;

Самый большой провал (Most Epic FAIL). Победа присуждена изданию Bloomberg за ряд сенсационных статей c громкими заголовками, но придуманными фактами, умалчиванием источников, скатыванием в теорию заговоров, использованием таких терминов, как "кибероружие", и скатыванием в недопустимые обобщения. Среди других номинантов: Атака Shadowhammer на сервис обновления прошивок Asus. Взлом хранилища BitFi, разрекламированного как "невзламываемое". Утечки персональных данных и токенов доступа в Facebook.