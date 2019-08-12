Pwnie Awards 2019: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности

|
На прошедшей в Лас Вегасе конференции Black Hat USA состоялась церемония вручения премии Pwnie Awards 2019, в рамках которой выделены наиболее значительные уязвимости и абсурдные провалы в области компьютерной безопасности. Pwnie Awards считается аналогом Оскара и Золотой малины в области компьютерной безопасности и проводится ежегодно, начиная с 2007 года.
Основные победители и номинации:
- Лучшая серверная ошибка. Присуждается за выявление и эксплуатацию наиболее технически сложной и интересной ошибки в сетевом сервисе. Премия присуждена за выявление уязвимости у VPN-провайдера Pulse Secure, VPN-сервис которого используется в Twitter, Uber, Microsoft, sla, SpaceX, Akamai, Intel, IBM, VMware, Военно-морских силах США, Министерстве национальной безопасности (МНБ) США и вероятно в половине компаний из списка Fortune 500. Исследователями был найден бэкдор, позволяющий неаутентифицированному атакующему изменить пароль любого пользователя. Продемонстрирована возможность эксплуатации проблемы для получения root-доступа к серверу VPN, на котором открыт только порт HTTPS;
Из не получивших премию претендентов можно отметить:
- Эксплуатируемая на стадии до прохождения аутентификации уязвимость в системе непрерывной интеграции Jenkins, позволяющая выполнить код на сервере. Уязвимость активно используется ботами для организации майнинга криптовалюты на серверах;
- Критическая уязвимость в почтовом сервере Exim, позволяющая выполнить код на сервере с правами root;
- Уязвимости в IP-камерах Xiongmai XMeye P2P, позволяющая захватить управление устройством. Камеры поставлялись с инженерным паролем и не использовали при обновлении прошивки проверку по цифровой подписи;
- Критическая уязвимость в реализации протокола RDP в Windows, позволяющая удалённо выполнить свой код;
- Уязвимость в WordPress, связанная с загрузкой PHP-кода под видом изображения. Проблема позволяет выполнить произвольный код на сервере, имея привилегии автора публикаций (Author) на сайте;
- Лучшая ошибка в клиентском ПО. Победителем признана легко эксплуатируемая уязвимость в системе групповых вызовов Apple FaceTime, позволяющая инициатору группового вызова инициировать принудительный приём звонка на стороне вызываемого абонента.
На получение премии также претендовали:
- Уязвимость в WhatsApp, позволяющая добиться выполнения своего кода через отправку специально оформленного голосового вызова;
- Уязвимость в графической библиотеке Skia, используемой в браузере Chrome, которая может привести к повреждению памяти из-за погрешности операций с плавающей точкой при некоторых геометрических преобразованиях;
- Лучшая уязвимость, приводящая к повышению привилегий. Победа присуждена за выявление уязвимости в ядре iOS, которую можно эксплуатировать через ipc_voucher, доступный для обращения через браузер Safari.
На получение премии также претендовали:
- Уязвимость в Windows, позволяющая получить полный контроль за системой через манипуляции с функцией CreateWindowEx (win32k.sys). Проблема была выявлена в ходе анализа вредоносного ПО, эксплуатировавшего уязвимость до её исправления;
- Уязвимость в runc и LXC, затрагивающая Docker и другие системы контейнерной изоляции, позволяющая из подконтрольного злоумышленнику изолированного контейнера изменить исполняемый файл runc и получить root-привилегии на стороне хост-системы;
- Уязвимость в iOS (CFPrefsDaemon), позволяющая обойти режимы изоляции и выполнить код с правами root;
- Уязвимость в редакции TCP-стека Linux, используемого в Android, позволяющая локальному пользователю поднять свои привилегии на устройстве;
- Уязвимости в systemd-journald, позволяющие получить права root;
- Уязвимость в утилите tmpreaper для чистки /tmp, позволяющая сохранить свой файл в любой части ФС;
- Лучшая криптографическая атака. Присуждается за выявление наиболее значимых брешей в реальных системах, протоколах и алгоритмах шифрования. Премия присуждена за выявление уязвимостей в технологии защиты беспроводных сетей WPA3 и в EAP-pwd, позволяющих воссоздать пароль подключения и получить доступ к беспроводной сети без знания пароля.
Претендентами на получение премии также были:
- Метод атаки на шифрование PGP и S/MIME в почтовых клиентах;
- Применение метода холодной перезагрузки для получения доступа к содержимому шифрованных разделов Bitlocker;
- Уязвимость в OpenSSL, позволяющая разделять ситуации получения некорректного добавочного заполнения и некорректного MAC. Проблема вызвана некорректной обработкой нулевых байтов в добавочном заполнении (padding oracle);
- Проблемы с применяемыми в Германии картами идентификации, использующими SAML;
- Проблема с энтропией случайных чисел в реализации поддержки токенов U2F в СhromeOS;
- Уязвимость в Monocypher, из-за которой признавались корректными нулевые сигнатуры EdDSA.
- Наиболее инновационное исследование. Премия присуждена разработчику техники Vectorized Emulation, использующей векторные инструкции AVX-512 для эмуляции выполнения программ, позволяющей добиться существенного увеличения скорости fuzzing-тестирования (до 40-120 миллиардов инструкций в секунду). Техники позволяет на каждом ядре СPU параллельно выполнять 8 64-разрядных или 16 32-разрядных виртуальных машин с инструкциями для fuzzing-тестирования приложения.
На получение премии претендовали:
- Уязвимость в технологии Power Query из MS Excel, позволяющая организовать выполнение кода и обход методов изоляции приложений при открытии специально оформленных электронных таблиц;
- Метод обмана автопилота автомобилей Tesla для провоцирования выезда на встречную полосу движения;
- Работа по обратному инжинирингу ASICS чипа Siemens S7-1200;
- SonarSnoop - техника отслеживания движения пальцев для определения кода разблокировки телефона, основанная на принципе работы сонара - верхний и нижний динамики смартфона генерируют неслышимые колебания, а встроенные микрофоны улавливают их для анализа наличия отражённых от руки колебаний;
- Разработка в АНБ инструментарий для обратного инжиниринга Ghidra;
- SAFE - техника определения использования кода одинаковых функций в нескольких исполняемых файлах на основе анализа бинарных сборок;
- Создание метода обхода механизма Boot Guard для загрузки модифицированных UEFI-прошивок без проверки по цифровой подписи.
- Самая ламерская реакция вендора (Lamest Vendor Response). Номинация за самую неадекватную реакцию на сообщение об уязвимости в собственном продукте. Победителем признаны разработчики криптовалюты BitFi, кричащие о сверхбезопасности своего продукта, которая на деле оказалась мнимой, устраивающие травлю на исследователей, выявляющих уязвимости, и не выплачивающих обещанные премии за выявление проблем;
Среди претендентов на получение премии также рассматривались:
Наиболее раздутое объявление об уязвимости. Присуждается за наиболее пафосное и масштабное освещение проблемы в интернете и СМИ, особенно если в итоге уязвимость оказывается неэксплуатируема на практике. Премия присуждена изданию Bloomberg за заявление о выявлении шпионских чипов в платах Super Micro, которое не подтвердилось, а источник указал совсем другую информацию.
- Исследователь безопасности обвинил директора Atrient в нападении для того, чтобы принудить удалить отчёт о выявленной им уязвимости, но директор отрицает инцидент и камеры наблюдения не зафиксировали это нападение;
- Компания Zoom оттягивала исправление критической уязвимости в своей системе конференц-связи и исправила проблему только после публичной огласки. Уязвимость позволяла внешнему атакующему получить данные с web-камер пользователей macOS при открытии в браузере специальной оформленной страницы (zoom запускал на стороне клиента http-сервер, принимающий команды от локального приложения).
- Неспособность более 10 лет исправить проблему c серверами криптографических ключей OpenPGP, мотивируя тем, что код написан на специфичном языке OCaml и остаётся без сопровождающего.
В номинации упомянуты:
- Уязвимость в libssh, которая затрагивала единичные серверные приложения (libssh почти не используется для серверов), но была преподнесена NCC Group как уязвимость, позволяющая атаковать любой сервер OpenSSH.
- Атака c использованием изображений в формате DICOM. Суть в том, что можно подготовить исполняемый файл для Windows, который будет выглядеть как валидное изображение в формате DICOM. Этот файл можно загрузить на медицинское устройство и выполнить.
- Уязвимость Thrangrycat, позволяющая обойти механизм безопасной загрузки на устройствах Cisco. Уязвимость отнесена в категорию раздутых проблем так как требует для атаки прав root, но если атакующий уже смог получить root-доступ, то о какой безопасности может идти речь. Уязвимость одновременно победила в категории самых недооценённых проблем, так как позволяет внедрить постоянный бэкдор во Flash;
- Самый большой провал (Most Epic FAIL). Победа присуждена изданию Bloomberg за ряд сенсационных статей c громкими заголовками, но придуманными фактами, умалчиванием источников, скатыванием в теорию заговоров, использованием таких терминов, как "кибероружие", и скатыванием в недопустимые обобщения. Среди других номинантов: Атака
Shadowhammer на сервис обновления прошивок Asus. Взлом хранилища BitFi, разрекламированного как "невзламываемое". Утечки персональных данных и токенов доступа в Facebook.