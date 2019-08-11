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Выпуск KDE Frameworks 5.61 с устранением уязвимости

11.08.2019 22:09

Опубликован выпуск платформы KDE Frameworks 5.61.0, предоставляющей реструктуризованный и портированный на Qt 5 базовый набор библиотек и runtime-компонентов, лежащих в основе KDE. Фреймворк включает в себя более 70 библиотек, часть которых может работать в качестве самодостаточных надстроек над Qt, а часть формируют программный стек KDE.

В новом выпуске устранена уязвимость о которой сообщалось несколько дней назад, позволяющая выполнить произвольные shell-команды при просмотре пользователем каталога или архива, содержащего специально оформленные файлы ".desktop" и ".directory". В новом выпуске библиотек kconfig, входящих в состав KDE Frameworks 5.61, при разборе файлов ".desktop" и ".directory" прекращена поддержка раскрытия Shell-блоков "$(...)" в директивах с маркером "[$e]", таких как "Icon[$e]" (в директиве "Exec" поддержка shell-раскрытия сохранена). Из других изменений выделяется обеспечение использования в KWayland набора протоколов и расширений wayland-protocols, дополняющих возможности базового протокола Wayland.

  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Уязвимость в KDE, позволяющая выполнить код при просмотре списка файлов
  3. OpenNews: Проект xrdesktop для использования GNOME и KDE в шлемах виртуальной реальности
  4. OpenNews: Выпуск Latte Dock 0.9, альтернативной панели для KDE
  5. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.16
  6. OpenNews: Выпуск KDE Applications 19.04
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kde
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  • 1.1, VINRARUS (ok), 22:25, 11/08/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    Какую команду выполнить шобы KDE залаталась?
     
     
  • 2.2, Gannet (ok), 22:31, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жди, пока в PPA появятся пакеты если у тебя Kubuntu.
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:34, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    $ sudo apt-get purge kde-plasma-desktop
     
  • 2.4, DiabloPC (ok), 22:39, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    sudo rm -rf /; winsetup.exe
     
     
  • 3.5, VINRARUS (ok), 22:57, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    explorer.exe же
     
     
  • 4.7, DiabloPC (ok), 00:06, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То потом, сначала ж нужно setup.exe, потом crack.cmd, a там уже можно и explorer.exe
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:04, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    apt update && apt upgrade
     
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