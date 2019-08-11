Выпуск KDE Frameworks 5.61 с устранением уязвимости

Опубликован выпуск платформы KDE Frameworks 5.61.0, предоставляющей реструктуризованный и портированный на Qt 5 базовый набор библиотек и runtime-компонентов, лежащих в основе KDE. Фреймворк включает в себя более 70 библиотек, часть которых может работать в качестве самодостаточных надстроек над Qt, а часть формируют программный стек KDE.

В новом выпуске устранена уязвимость о которой сообщалось несколько дней назад, позволяющая выполнить произвольные shell-команды при просмотре пользователем каталога или архива, содержащего специально оформленные файлы ".desktop" и ".directory". В новом выпуске библиотек kconfig, входящих в состав KDE Frameworks 5.61, при разборе файлов ".desktop" и ".directory" прекращена поддержка раскрытия Shell-блоков "$(...)" в директивах с маркером "[$e]", таких как "Icon[$e]" (в директиве "Exec" поддержка shell-раскрытия сохранена). Из других изменений выделяется обеспечение использования в KWayland набора протоколов и расширений wayland-protocols, дополняющих возможности базового протокола Wayland.



