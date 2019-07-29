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Опубликована финальная спецификация смартфона Librem 5

29.07.2019 19:46

Компании Purism опубликовала финальную спецификацию смартфона Librem 5, разработчики которого предприняли ряд программных и аппаратных мер для блокирования попыток отслеживания и сбора информации о пользователе. Программная начинка базируется на дистрибутиве PureOS, использующем пакетную базу Debian и адаптированное для смартфонов окружение GNOME (в качестве опций возможна установка KDE Plasma Mobile и UBports). Программная начинка базируется на дистрибутиве PureOS, использующем пакетную базу Debian и адаптированную для смартфонов оболочку GNOME Shell.Начало продаж устройства ожидается в третьем квартале 2019 года. Стоимость Librem 5 составит $699.

Смартфон примечателен наличием трех переключателей, которые на уровне аппаратного разрыва цепей позволяют отключить камеру, микрофон, WiFi/Bluetooth и модуль Baseband. При отключении всех трёх переключателей дополнительно блокируются и датчики (IMU+компас & GNSS, датчики освещения и приближения). Компоненты Baseband-чипа, отвечающего за работу в сотовых сетях, отделены от основного CPU, обеспечивающего работу пользовательского окружения. Для Baseband-чипа на выбор предложено два варианта: модем Gemalto PLS8 3G/4G и Broadmobi BM818 (производится в Китае).

Смартфон будет оснащён SoC i.MX8M c четырёхядерным CPU ARM64 Cortex A53 (1.5GHz), вспомогательным чипом Cortex M4 и GPU Vivante c поддержкой OpenGL/ES 3.1, Vulkan и OpenCL 1.2. Размер ОЗУ - 3GB, встроенный Flash 32GB плюс слот microSD. Устройство будет поставляться с 5.7-дюймовым экраном (IPS TFT) с разрешением 720×1440. Ёмкость аккумулятора составит 3500mAh. Среди других компонентов: Wi-Fi 802.11abgn 2.4 Ghz / 5Ghz, Bluetooth 4, GPS Teseo LIV3F GNSS, передняя и задняя камеры в 8 и 13 мегапикселей, USB Type-C (USB 3.0, питание и видеовывод), слот для чтения смарткарт 2FF.

Работа мобильных приложений обеспечивается библиотекой libhandy, в рамках которой развивается набор виджетов и объектов для создания интерфейса пользователя для мобильных устройств при помощи GTK и технологий GNOME. Библиотека позволяет работать с одними и теми же GNOME-приложениями на смартфонах и ПК - подключив смартфон к монитору получить типовой рабочий стол GNOME на базе единого набора приложений. Для обмена сообщениями по умолчанию предложена система децентрализованных коммуникаций на базе протокола Matrix.



  1. Главная ссылка к новости (https://puri.sm/posts/librem-5...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в сервисе Librem One, выявленная в день его запуска
  3. OpenNews: Опубликованы макеты мобильного интерфейса GNOME для смартфона Librem 5
  4. OpenNews: Проект UBports адаптирует Ubuntu Touch для свободного смартфона Librem 5
  5. OpenNews: Успешно собраны средства на производство свободного смартфона Librem 5
  6. OpenNews: Выпуск libhandy 0.0.10, библиотеки для создания мобильных вариантов приложений GTK/GNOME
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: librem
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Обсуждение (135) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, anonymous (??), 19:54, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Очень большая цена за свободу.
     
     
  • 2.3, eraserkry (?), 20:01, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    700 баксов... Не такая уж большая для западной страны.
     
  • 2.8, Имя (?), 20:21, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    За приватность же.
     
     
  • 3.130, китайцы (?), 00:53, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    китайцы жучки поставят.
     
  • 2.32, anonymous (??), 21:19, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты ещё налоги не заплатил
     

  • 1.2, Аноним (2), 19:55, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выглядит очень годно,но за такую цену...
    Сидеть мне на бомжоми...
     
  • 1.6, th3m3 (ok), 20:03, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    За такое железо, они просят такие бабки? Нафиг он нужен такой.
     
     
  • 2.33, Null (??), 21:24, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Вы тупой? Попробуйте сами организовать и наладить производсто с разрабоктой! Посмотрим сколько будет стоить ваш смартфон при партиях в сотни тысяч.
     
     
  • 3.84, th3m3 (ok), 22:54, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А ты достаточно тупой, чтобы тратить на это УГ свой деньги? Будет тоже самое, что и с Jolla. Точно такая же ситуация. Дорогой смарт, с устаревшим железом на борту.

     
     
  • 4.89, Michael Shigorin (ok), 23:04, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смотря кому что нужно -- меня вот Jolla и Эльбрус устраивают.  Познакомился по работе, за свой телефон с Sailfish уже денег дал, за свой Эльбрус -- как только будет доступен в продаже физикам.
     
     
  • 5.126, th3m3 (ok), 00:41, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да я так-то не против Jolla. И взял бы даже тогда и сейчас. Если бы за железо была адекватная цена. Mozilla в этом плане, поступила куда лучше. Я даже сразу два смарта их взял, на Firefox OS. Да, они провалились и закрыли проект. Но и Jolla, проект Шрёдингера. Непонятно, как они там вообще. Здесь похожий проект. А если вспомнить NEO, всякие там Ubuntu Phone и т.д. Да ну их нафиг. Нет уже надежды. Firefox OS была последней каплей, вернулся давно на Android. Хватит с меня этих игр.
     
     
  • 6.146, iPony129412 (?), 04:15, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Mozilla в этом плане, поступила куда лучше

    Это выпуская дешёвые устройства с помощью вендоров, которые быстро забивали на обновления? (Аля андроид)

     
  • 5.134, Аноним (134), 01:02, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > за свой телефон с Sailfish уже денег дал, за свой Эльбрус -- как только будет доступен в продаже физикам.

    Миша, Эльбрус будут за трудодни выдавать, по частям. Надо будет стоять в очереди, сдавать кровь, ходить в дружине, и молиться. Еще стучать надо будет. Впрочем, вам не привыкать. Главное лоб себе не разбейте.

     
  • 4.109, Аноним (109), 23:38, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А куда надо тратить мои деньги?
     
     
  • 5.128, th3m3 (ok), 00:44, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А куда надо тратить мои деньги?

    Покупать Librem 5, потом через пару лет они закроются, как и все остальные. Как там говорится? История циклична? Вот.

     
  • 4.131, китайцы (?), 00:58, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    камера лишняя блютус ненужен, юсб не нужен, гпс не нужен
     
  • 4.133, китайцы (?), 01:00, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чужие деньги.

    даже ГПС и две камеры встроили чтобы следить. А кнопку стереть все данные забыли поставить. И ещё и за это деньги собрали на телефон. Такие пользователи первым делом в фейсбук зайдут.

     

  • 1.10, Аноним (10), 20:24, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну в отличии от предыдущих свободных телефонов с таким уже не так стыдно ходить(если конечно цену не называть) и можно было бы взять вместо бюджетного хлаоми тысяч за 7-8 рублей.
     
     
  • 2.72, Hewlett Packard (?), 22:31, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Как будто с N900 было стыдно.
     
     
  • 3.97, Корец (?), 23:14, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    n900 не совсем свободный. А вот neo900 уже да, да вот только чую я, что он уже все...
     

  • 1.11, Аноним (-), 20:35, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    не *OLED => не куплю. Жаль.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 20:40, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не ретина, прикинь! Такой отстой!
     
  • 2.16, iPony129412 (?), 20:43, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это плюс.
    Был у меня Ubuntu Phone с AMOLED — уже на третий месяц подгорать начал.
    Если специально разработчик не продумает этот момент (а надо специально делать, чтобы контрастные элементы не весели постоянно), то будет неочень.
    В итоге кому оно надо кроме тебя?
     
  • 2.22, Селюк (?), 20:52, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так там еще и гномов унутре сидит. Он батарейку быстренько скушает. А тем кому западло заряжаться каждые два часа, оставили таки православную плазмочку.
     
     
  • 3.30, Селюк (?), 21:15, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О  гномики минусят, припекает снизу. Так это проц батарейку жрёт и греется красна
     
  • 3.39, Fara (?), 21:33, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть ещё версия с Plasma mobile
     
     
  • 4.144, iPony129412 (?), 04:01, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть ли?
    Это больше на теорию похоже.
     
  • 2.31, Hgtuugt (?), 21:17, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Согласен. Если экран не выгорает за месяц, на кой он нужен.
    Бывает, подолгу листаю комменты на ютубе и теперь треть экрана светлая, а остальная часть - темная. Шикарная фича.
    А серый цвет на экране - будто задница зебры.
     

  • 1.12, Аноним (12), 20:37, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Никакого смысла в этом смартфоне нет. Метаданные, которые будут дсотупны, даютспецслужбам всю необходимую инфу для постройки графа связей, путей движения и т.п. Если включать мобилу только у соты и всё оставльное время носить выключенным то на 100% какая нибудь камера заснимет владельца мобилы. Если чел смешается с толпой то его вычислят по биометрии т.к. сам разговор так же прослушивается на раз-два и практически всегда можно найти совпадающий голос в базе данных. И т.д. и т.п.
     
     
  • 2.67, Аноним (67), 22:18, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, не в ту сторону они анонимность катят, это просто конкретно у пуризмов такая... текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.87, Канифоль Патрика (?), 22:58, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > вспоминаем яблофоны, у которых до сих пор осталась такая "удобная" киллер-фича, как беззвук по качельке, которая постоянно сама врубается

    А тебе откуда знать?
    Ладно, по секрету скажу, сама не врубается, а в любом чехле она просто не выступает за края.
    Кстати, на самом деле очень удобная вещь, да.

     
  • 2.90, Аноним (109), 23:04, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Разработчики:-Мы изобрели плащ невидимку!
    Аноним опеннета:-Ерунда все это! В мокрую погоду и в снег следы будет видно. Его ещё и одевать надо!

    Как ты предлагаешь от камер прятаться? У разработчиков не было цели сделать универсальный антидетектор от всего на свете. Они хотели сделать смартфон, который мог бы контролировать пользователь и похоже они его сделали. Это скорее пробная версия для энтузиастов, чтобы ты мог начинать слезать с андройд иглы. ОФК кроме кучи денег от тебя ещё потребуются и недюжинные навыки в разработке и много свободного времени, чтобы почитать об устройстве. Но у тебя все равно нету выбора, ведь ближайшая альтернатива то же самое с нуля ещё хуже.
    P.s.обычные звонки можно шифровать, тогда по голосу не найдут

     
     
  • 3.110, Аноним (110), 23:40, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Как ты предлагаешь от камер прятаться?

    Чтобы не надо было прятаться, от камер, надо запретить распознование лиц по закону как в Сан-Франциско.

     
     
  • 4.116, Annoynymous (ok), 00:18, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чтобы не надо было прятаться, от камер, надо запретить распознование лиц по закону как в Сан-Франциско.

    Разведки мира даже близко тебя не спалят в Сан-Франциско!

     
     
  • 5.136, китайцы (?), 01:14, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вход во вконтакте с определением координаты твоего нахождения?
     

  • 1.14, Аноним (13), 20:42, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В рандомные мак-адреса умеет? А вышки сбивать с толку относительно положения в пространстве? Железо, прошивки опенсорсные?
     
     
  • 2.18, anonymous (??), 20:47, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А есть телефоны которые сбивают вышки?
     
     
  • 3.20, Аноним (12), 20:49, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не возможно в принципе, гуглите - триангуляция Делоне
     
     
  • 4.25, Аноним (13), 20:58, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это возможно, если модуль сотовой связи будет имитировать хреновое качество сигнала, затухать, отвечать с задержками и так далее. Точность определения абонента может понизиться до нескольких километров.
     
     
  • 5.27, Аноним (12), 21:03, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вышки ставят не на расстоянии нескольких километров, а значительно ближе и абонент будет внутри соты, а значит будут проверены камеры внутри этой соты, а значит будет ограниченное количество подозреваемых на небольшом участке в известное время. А личность установят по биометрии голоса.
     
     
  • 6.47, Аноним (13), 21:38, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну и где они эту биометрию возьмут, если я обычно в пути молчу, даже если пользуюсь смартфоном?
    Что касается сот, то телефон, как я писал выше, может имитировать плохую связь с отдельными сотами, а каким-то вообще не отвечать. Откуда оператор будет знать, что я однозначно внутри определенной зоны, если смартфон отвечает вышкам как попало либо не отвечает вообще?
     
     
  • 7.49, Аноним (12), 21:44, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты никогда не говорил по мобильнику вообще Не верю ты всё равно будешь наращив... текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.52, Аноним (13), 21:52, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол А что если телефон на соту Б не будет переключаться Вот не будет и все Ты... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.71, Аноним (67), 22:25, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LTE Anonimus edition Это что-то интересное нет Отстаньте вы от определения ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.76, Аноним (12), 22:40, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пример TOR показывает, что нельзя быть всегда на 100 анонимным, когда вычислят ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.95, Аноним (109), 23:12, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Аргумент в духе все когда нибудь заболеют, 60 тех кто мыл руки все равно заболе... текст свёрнут, показать
     
  • 5.29, Аноним (12), 21:06, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И ещё, такими попытками сбить вышки вы только привлечёте к себе внимание. Готовы поручиться, что у вышки нет кода который врубает тревогу если абонент скачет туда сюда?
     
     
  • 6.35, Аноним (35), 21:29, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну конечно, тревогу. На каждый кривой кнопкофон который посмел протупить и потерять станцию сразу приезжает отряд омона.
     
     
  • 7.38, Аноним (12), 21:31, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаточно просигналить куда нужно, чтобы прослушали запись разговора.
     
     
  • 8.41, Аноним (13), 21:34, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаточно проводить звонки по SIP VPN ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.45, Аноним (12), 21:36, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будет работать, будут большие лаги т к тут требование в искажении местополож... текст свёрнут, показать
     
  • 6.43, Аноним84701 (ok), 21:35, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И ещё, такими попытками сбить вышки вы только привлечёте к себе внимание.
    > Готовы поручиться, что у вышки нет кода который врубает тревогу если абонент скачет туда сюда?

    Добро пожаловать в дивный мир личного (как впрочем и общественного) скоростного транспорта, когда абонент может преодолеть километр за треть минуты.
    Так же добро пожаловать в современные бетонно-гипсокартонные джунгли с их "в туалете прием 3 черточки, на кухне ни одной".


     
     
  • 7.46, Аноним (12), 21:38, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не сможет уменьшить задержки, как это происходит при приближении к соте (например к другой соте), ты сможет только наращивать задержки. Если ты это не смог просчитать то очевидно, что ты просто глуп и разговор на этом с тобой окончен.
     
     
  • 8.50, Аноним84701 (ok), 21:49, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле, религиозные убеждения заставят начать с минимально возможной, чтобы мо... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.53, Аноним (12), 21:53, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты наверно самый глупый человек на земле Кроме мощности сигнала есть ещё такая ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.93, Аноним (93), 23:09, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для определения скорости сигнала требуются минимум 2 приёмника Это значит 3 выш... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.98, Michael Shigorin (ok), 23:15, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам же вроде по-русски написали -- плотность расположения БС 2G в сколь-нибудь г... текст свёрнут, показать
     
  • 5.94, Michael Shigorin (ok), 23:10, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Это возможно, если модуль сотовой связи будет имитировать
    > хреновое качество сигнала, затухать, отвечать с задержками
    > и так далее.

    Ребята, вы так уверенно берётесь подобное писать потому, что не потрудились почитать про триангуляцию, или потому, что в радиофизике вообще ни бум-бум?

    Вот это всё в случае не менее двух, а то и больше, наводящихся на БС-ки направленных антенн себе автор комментария попробовал бы на ночь представил -- и на следующее утро уже сидел бы вцепившись в умные книжки зубами!

    А с задержками за пределами таймслота на 2G хитро нарезанный модуль просто пойдёт в сбой соединения (вот что там со служебным каналом творится именно по части чувствительности ко времени, не помню -- понятно, что она ниже).  Ну и можно сколько угодно гнобить свой же сигнал, хуже от этого станет только владельцу -- тут уж или гасить передатчик, или работать.

    PS: ...ну, мне так _кажется_ :-]

     
  • 3.78, Какой кошмар (?), 22:48, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Nokia 3310 при точном броске сбивает что угодно (:
     
     
  • 4.117, Аноним (117), 00:21, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри "Пройдохи против убийц", телефоны, которые Сэммо продавал твою 3310 по асфальту размажут и не заметят.
     
  • 2.28, анонимус (??), 21:04, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рандомные MAC для публичных сетей - это стандартная функция NetworkManager.
     
  • 2.36, Аноним (35), 21:29, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Больше интересно рандомный IMEI.
     
     
  • 3.74, Аноним (67), 22:32, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Статью 272 и 273 этому анониму!
     
  • 2.42, Fara (?), 21:34, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Умеет Mac адреса, прошивка и железо полностью открытое. Загрузчик, модем отделен от центрального процессора итп итд
     
  • 2.56, Аноним (56), 21:54, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы сразц скажите чем Вы таким противозаконным занимаетесь, что не хотите что бы Вас нашли. Торгуете наркотой?
     
     
  • 3.68, анчоус (?), 22:21, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Читать конституцию и смотреть аниме нынче тоже противозаконно.
     
  • 3.103, Аноним (109), 23:21, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Гуляю в центре Москвы, однофамилец навального, имею прибыльный бизнес и не плачу взятки, занимаюсь честной журналистикой, не боюсь выражать  своё мнение, защищаю экологию и конституцию и ещё 100500 сравнительно честных способов сесть в россии и
     
     
  • 4.111, Michael Shigorin (ok), 23:43, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Спрашивали-то за противозаконное.  При котором VPN за отключаемым радиомодулем может оказаться бронекалиткой в чистом поле, если что.
     
  • 4.115, Аноним (117), 00:18, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И много сидеть довелось?
     
  • 4.118, Annoynymous (ok), 00:21, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Москве даже самого Навального всё никак не посадят, а уж однофамильцу-то точно ничего не светит.
     

  • 1.15, Hamer13 (ok), 20:42, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Устройство будет поставляться с 5.7-дюймовым экраном (IPS TFT) с разрешением 720×1440.

    Да чтоб им провалиться, опять лопату совковую выкатили… :-(

     
     
  • 2.23, Селюк (?), 20:55, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая вещь, бери больше кидай дальше, комменть опеннетик пока летит
     
  • 2.44, Fara (?), 21:36, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На маленьком экране неудобно печатать скажем в терминале и тут больше контента помещается. А так мне самому 5" нравится.
     
     
  • 3.75, Аноним (67), 22:38, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А с каких пор печатать на телефоне по многу стало удобно? Смарт сделан маленьким не для того, чтобы потом экраны побольше да покруглее продавать, а для того, чтобы было удобно с ним работать одной рукой, в частности писать короткие сообщения, манипулировать контентом одним пальцем и т.п. Для двух рук есть планшеты, трансформеры и прочие десептиконы. Почему-то чтобы делать нормальные фотографии никто с собой зеркалку не таскает, хотя казалось бы, подглядывать за девками в соседнем корпусе никто не отказался бы с таким аппаратом
     
     
  • 4.100, Канифоль Патрика (?), 23:17, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Опять за всю деревню?
     
     
  • 5.107, Аноним (109), 23:30, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я его попросил.
    Устал джинсы менять от прямоугольных дырок в правом кармане. До 2014 таких проблем не было, все в карман помещалось и ничего не натирало.
     

  • 1.17, Актоний (?), 20:46, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Большой: экран, рамки и цена.
     
     
  • 2.105, Аноним (109), 23:27, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, не для подиумов делали. Но и аудитория то не супермодели и блогерши. Переживут как нибудь.
     

  • 1.24, Аноним (12), 20:58, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мамкины хацкеры, любой мобильник сразу вас раскроет, как только вы скажите любое слово т.к. у ФСБ и т.п. уже накоплены ваши разговоры за несколько лет и закон Яровой это всего лишь легализует. С помощью машинного обучения в этой базе будет найден такой же голос и вы попались.
     
     
  • 2.26, Аноним (12), 21:00, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ещё, когда вы получали карту сбера или другого банка вы сдавали биометрию? Поздравляю, эти данные так же будут переданы спецслужбам по недавнему решению правительства.
     
  • 2.34, Аноним84701 (ok), 21:28, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >  как только вы скажите любое слово т.к. у ФСБ и

    Если вы считаете, что помимо ФСБ и прочих спецслужб никто более не пытается собрать данные о вас, то у меня для вас плохие новости:
    Ваша криокамера прохудилась, вылезайте. Добро пожаловать в 21 век.

     
  • 2.37, Аноним (35), 21:31, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты уже 3 идиотских сообщения про голос написал. Твоя фантазия никаких применений телефона кроме передачи голоса неспособна придумать?
     
     
  • 3.40, Аноним (12), 21:33, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Про фантазию тебе претензию лучше выкатить тем кто тут серьёзно обсуждает это. Если бы у них была бы фантазия они бы взяли китайскую мобилу и просто вырезали лишнее.
     
  • 2.77, Аноним (67), 22:41, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я по мобильной связи опсоса такие конфидециальные данные не сообщаю, я пользуюсь шифрованием и инетиком. Пока фсб ещё не обязало операторов вмешиваться в тот же протокол Диффа-Хэллмана для каждого сеанса, да и впринципе это неподъёмная задача даже для монополистов связи - слишком дорого и глупо с коммерческой точки зрения, а проплачивать такое слишком палевно.
     
     
  • 3.79, Аноним (12), 22:49, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Деточка, пример ТОРа показывает, что спецслужбам достаточно тех метаданных что ты оставляешь. Далее строиться граф твоих контактов и т.п. Тех кого принимали говорят, что о них знали всё включая даже пароли на мобилы.
     
     
  • 4.83, Аноним (35), 22:53, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Покажите пальцем, кто и где говорил.
     
  • 4.85, Аноним (85), 22:54, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Иди проспись.
     
  • 4.104, Аноним (13), 23:23, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Опять забыл принять таблетки?
     
  • 4.137, китайцы (?), 01:23, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у кого не знали тех не ловили?
     
  • 2.82, Аноним (85), 22:53, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А хранят они их у тебя на флешке, ага.
     
  • 2.99, Michael Shigorin (ok), 23:17, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кстати, хоть кто-нить сказал спасибо "Яблоку" за Яровую? :)
     
     
  • 3.113, Аноним (12), 00:03, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яблоку нужно сказать спасибо не только за Яровую, но и за второю депутатшу у которой сын гомосексуалист и вышел замуж за такого же и живёт в Бельгия, а его мамаша топить за традиционные консервативные ценности
     
  • 3.121, анонимный аноним (ok), 00:24, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    яровая ведь одна из вас,"патриотов",топящих за россиюшку и против загнивающей Америки.
     
     
  • 4.124, Michael Shigorin (ok), 00:36, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А точно не из вас, просто немножко повзрослев и ума набравшись? :)
     

  • 1.48, Novo (ok), 21:38, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё хорошо, но вот PPI дисплея...
     
     
  • 2.102, Аноним (13), 23:19, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно жаль - улики с лупой не разглядишь.
     

  • 1.51, Аноним (-), 21:51, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Цена высокая, буду судить уже после выхода реальных устройств. Если сформируется достаточное сообщество реальных пользователей и разработчиков, то это может сделает девайс более полезным и можно будет подумать о покупке.

    Вангую, что получив свои либремы часть отсеется установив туда Android/UBPorts/Sailfish и останется некоторая часть, готовых использовать ОС не готовую для мобильных устройств.

     
  • 1.54, Аноним (54), 21:53, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Они большие молодцы, надеюсь на дальнейшее развитие. Цена вполне нормальная за такой функционал. Только вот почему 5.7 экран, кому нужны эти лопаты? 4.5 в самый раз
     
     
  • 2.143, НяшМяш (ok), 02:38, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня есть небольшое предположение, что в корпус от 4.5 они не смогли бы уместить все вышеописанные плюшки.
     
  • 2.145, iPony129412 (?), 04:08, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот видишь, тут нескольким видите ли аккумулятор маловат (на неделю в тайгу с ним хотят).
    А тут уж размер помогает.
    ЗЫ: да и адаптация интерфейса на 4.5 дюйма всё же посложнее, у меня был Ubuntu Phone с 4.5 дюймами — прям во многих местах просилось по софту, что нужно 5 дюймов.
     

  • 1.55, Аноним (55), 21:53, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очень много буковок , ниасилил . Лучше спрошу . Я смогу на этот смартфон установить к примеру Arch ?
     
     
  • 2.57, Аноним (57), 21:55, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     
     
  • 3.60, Аноним (55), 21:57, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это все , что я хотел узнать , больше мне не надо . Thx
     
  • 2.58, Аноним (54), 21:55, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конечно
     
     
  • 3.62, Аноним (55), 21:58, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тебе тоже Thx
     
  • 2.59, Аноним (-), 21:56, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     
     
  • 3.63, Аноним (55), 21:59, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тебе :)
     
  • 2.101, Michael Shigorin (ok), 23:18, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Придётся осиливать куда больше буковок, каникул может не хватить. :)
     
     
  • 3.125, Аноним (57), 00:38, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас бы форсить мемы 15-летней давности. Может, что-нибудь новое придумаете?
     

  • 1.61, Аноним (54), 21:58, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ещё вот кстати хотелось бы чтобы они сфокусировались бы именно на физических устройствах. Ноутбуки, смартфоны, роутеры и прочее. А то запустили какой-то Librem One - кому он нафиг упал? Есть куча качественных альтернатив таких сервисов, а вот с железом всё плохо. Лучше бы не распылялись.
     
     
  • 2.64, Аноним (-), 22:07, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее они ищут дополнительные источники денег, потому как готовых покупать их девайсы недостаточно.
     

  • 1.65, Аноним (65), 22:18, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    не взлетит девайс. У блекбери была своя ОС, защищенная, как показала практика, конечному юзеру защищенное устройство без приложений никому не надо, тем более за такие деньги. Потом у них андройд защищенный появился, ну то же особо никому не нужен - дорого. А тут ставка на что? На аппаратный выключатель? Для кого телефон?
     
     
  • 2.69, Аноним (54), 22:22, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он никуда "взлетать" не собирается. продукт нишевый, и все это понимают
     
  • 2.86, Аноним (35), 22:57, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    BB защищённым он не был по определению, потому что был закрытым. Такое действительно никому не надо. А сабж нужен хотя бы гикам, они если что и подороже железо покупают "на поиграться", а с приложениями тут как раз никаких проблем нет, потому что там наконец полноценный линукс. У меня на андроиде половина активности и так в termux, а тут можно будет нормально наклепать к этому всему кнопочек на нормальном тулките без тонны полупроприетарных "студий" для разработки софта.
     
     
  • 3.138, китайцы (?), 01:33, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Librem открытый и поэтому не взломают
     

  • 1.70, анчоус (?), 22:23, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не тем они занимаются. Не телефон надо было делать, а планшет.
     
     
  • 2.123, Аноним (117), 00:25, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А лучше - ноутбук!
     

  • 1.81, Led (ok), 22:50, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > Battery: ... 3,500 mAh

    Наверное долго искали: на чём бы сэкономить... и нашли! ...ы

     
     
  • 2.88, Канифоль Патрика (?), 23:03, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    iOS c такой батареей на таком железе работала бы неделю без подзарядки. Но твой гном, ледолятор, будет работать там 6 часов. Это да.
     
     
  • 3.91, Led (ok), 23:07, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    > iOS c такой батареей на таком железе работала бы неделю без подзарядки.

    Да какую там неделю? Год - не прибедняйся, ты и так убогенький.

     

  • 1.92, Аноним (92), 23:08, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Стоимость Librem 5 составит $699.

    С такими спеками и с таким широким набором ПО его купят максимум 10 человек.

    // b.

     
     
  • 2.106, Аноним (106), 23:29, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну да, видимо эти 10 человек им 2 ляма и накидали
     

  • 1.112, ALex_hha (ok), 23:50, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Смартфон примечателен наличием трех переключателей, которые на уровне аппаратного разрыва цепей позволяют отключить камеру, микрофон, WiFi/Bluetooth и модуль Baseband

    Шапочка из фольги прилагается по умолчанию или за доп плату?

     
  • 1.114, Аноним (114), 00:06, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А игры там какие есть, хоть платформер нормальный запустится?
     
     
  • 2.120, Annoynymous (ok), 00:24, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там дебиан для ARM. Поставишь, не маленький.
     

  • 1.119, Annoynymous (ok), 00:24, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Было бы интереснее поставить эту ОС на другие аппараты.

    Данный же аппарат, несомненно, имеет своё УТП (я теперь тоже знаю это слово!), но его ЦА (и это!) не моя и вряд ли на опеннете найдётся много таких желающих.

     
  • 1.122, Annoynymous (ok), 00:25, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да, и ещё. Как там дебиан с гномом будут работать на виванте?
     
  • 1.127, Аноним (127), 00:43, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не проще пользоваться простой звонилкой без нихрена?
     
     
  • 2.129, Аноним (57), 00:49, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проще.
     
  • 2.132, Аноним (57), 00:58, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в том, что простых звонилок никто не делает. Даже в современных телефонах на java слишком много шлака.
     
     
  • 3.135, анчоус (?), 01:06, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне себе делают
     
     
  • 4.139, Аноним (57), 01:56, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В таком случае я бы хотел осведомиться списком производителей.
     
     
  • 5.140, анчоус (?), 02:16, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня звонилка explay powerbank - брал в 15м году за 1100р. Когда то месяц без зарядки жила, сейчас недели две. Ронять не страшно - ронял сотню раз, акум с крышкой отлетают и все.
     
     
  • 6.142, Аноним (57), 02:28, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так ведь это не просто звонилка. Там и веб-браузер, и камера, и SD карта. Я имел в виду буквально простой минималистичный девайс, где даже будильника нет.
     

  • 1.141, Аноним (141), 02:26, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фиг с ним железа свободного мало, поэтому такой хлам, но ёпт, акумом бы хоть компенсировали, или 4000 это уже проприетар?
     

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