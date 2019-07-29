Опубликована финальная спецификация смартфона Librem 5

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|1.6, th3m3 (ok), 20:03, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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За такое железо, они просят такие бабки? Нафиг он нужен такой.
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|2.33, Null (??), 21:24, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Вы тупой? Попробуйте сами организовать и наладить производсто с разрабоктой! Посмотрим сколько будет стоить ваш смартфон при партиях в сотни тысяч.
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|3.84, th3m3 (ok), 22:54, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А ты достаточно тупой, чтобы тратить на это УГ свой деньги? Будет тоже самое, что и с Jolla. Точно такая же ситуация. Дорогой смарт, с устаревшим железом на борту.
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|4.89, Michael Shigorin (ok), 23:04, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Смотря кому что нужно -- меня вот Jolla и Эльбрус устраивают. Познакомился по работе, за свой телефон с Sailfish уже денег дал, за свой Эльбрус -- как только будет доступен в продаже физикам.
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|5.126, th3m3 (ok), 00:41, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да я так-то не против Jolla. И взял бы даже тогда и сейчас. Если бы за железо была адекватная цена. Mozilla в этом плане, поступила куда лучше. Я даже сразу два смарта их взял, на Firefox OS. Да, они провалились и закрыли проект. Но и Jolla, проект Шрёдингера. Непонятно, как они там вообще. Здесь похожий проект. А если вспомнить NEO, всякие там Ubuntu Phone и т.д. Да ну их нафиг. Нет уже надежды. Firefox OS была последней каплей, вернулся давно на Android. Хватит с меня этих игр.
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|6.146, iPony129412 (?), 04:15, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Mozilla в этом плане, поступила куда лучше
Это выпуская дешёвые устройства с помощью вендоров, которые быстро забивали на обновления? (Аля андроид)
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|5.134, Аноним (134), 01:02, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> за свой телефон с Sailfish уже денег дал, за свой Эльбрус -- как только будет доступен в продаже физикам.
Миша, Эльбрус будут за трудодни выдавать, по частям. Надо будет стоять в очереди, сдавать кровь, ходить в дружине, и молиться. Еще стучать надо будет. Впрочем, вам не привыкать. Главное лоб себе не разбейте.
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|5.128, th3m3 (ok), 00:44, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А куда надо тратить мои деньги?
Покупать Librem 5, потом через пару лет они закроются, как и все остальные. Как там говорится? История циклична? Вот.
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|4.133, китайцы (?), 01:00, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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чужие деньги.
даже ГПС и две камеры встроили чтобы следить. А кнопку стереть все данные забыли поставить. И ещё и за это деньги собрали на телефон. Такие пользователи первым делом в фейсбук зайдут.
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|1.10, Аноним (10), 20:24, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну в отличии от предыдущих свободных телефонов с таким уже не так стыдно ходить(если конечно цену не называть) и можно было бы взять вместо бюджетного хлаоми тысяч за 7-8 рублей.
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|3.97, Корец (?), 23:14, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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n900 не совсем свободный. А вот neo900 уже да, да вот только чую я, что он уже все...
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|2.16, iPony129412 (?), 20:43, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так это плюс.
Был у меня Ubuntu Phone с AMOLED — уже на третий месяц подгорать начал.
Если специально разработчик не продумает этот момент (а надо специально делать, чтобы контрастные элементы не весели постоянно), то будет неочень.
В итоге кому оно надо кроме тебя?
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|2.22, Селюк (?), 20:52, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так там еще и гномов унутре сидит. Он батарейку быстренько скушает. А тем кому западло заряжаться каждые два часа, оставили таки православную плазмочку.
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|3.30, Селюк (?), 21:15, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О гномики минусят, припекает снизу. Так это проц батарейку жрёт и греется красна
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|2.31, Hgtuugt (?), 21:17, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Согласен. Если экран не выгорает за месяц, на кой он нужен.
Бывает, подолгу листаю комменты на ютубе и теперь треть экрана светлая, а остальная часть - темная. Шикарная фича.
А серый цвет на экране - будто задница зебры.
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|1.12, Аноним (12), 20:37, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Никакого смысла в этом смартфоне нет. Метаданные, которые будут дсотупны, даютспецслужбам всю необходимую инфу для постройки графа связей, путей движения и т.п. Если включать мобилу только у соты и всё оставльное время носить выключенным то на 100% какая нибудь камера заснимет владельца мобилы. Если чел смешается с толпой то его вычислят по биометрии т.к. сам разговор так же прослушивается на раз-два и практически всегда можно найти совпадающий голос в базе данных. И т.д. и т.п.
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|2.67, Аноним (67), 22:18, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Да, не в ту сторону они анонимность катят, это просто конкретно у пуризмов такая... текст свёрнут, показать
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|3.87, Канифоль Патрика (?), 22:58, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> вспоминаем яблофоны, у которых до сих пор осталась такая "удобная" киллер-фича, как беззвук по качельке, которая постоянно сама врубается
А тебе откуда знать?
Ладно, по секрету скажу, сама не врубается, а в любом чехле она просто не выступает за края.
Кстати, на самом деле очень удобная вещь, да.
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|2.90, Аноним (109), 23:04, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Разработчики:-Мы изобрели плащ невидимку!
Аноним опеннета:-Ерунда все это! В мокрую погоду и в снег следы будет видно. Его ещё и одевать надо!
Как ты предлагаешь от камер прятаться? У разработчиков не было цели сделать универсальный антидетектор от всего на свете. Они хотели сделать смартфон, который мог бы контролировать пользователь и похоже они его сделали. Это скорее пробная версия для энтузиастов, чтобы ты мог начинать слезать с андройд иглы. ОФК кроме кучи денег от тебя ещё потребуются и недюжинные навыки в разработке и много свободного времени, чтобы почитать об устройстве. Но у тебя все равно нету выбора, ведь ближайшая альтернатива то же самое с нуля ещё хуже.
P.s.обычные звонки можно шифровать, тогда по голосу не найдут
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|3.110, Аноним (110), 23:40, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Как ты предлагаешь от камер прятаться?
Чтобы не надо было прятаться, от камер, надо запретить распознование лиц по закону как в Сан-Франциско.
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|4.116, Annoynymous (ok), 00:18, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чтобы не надо было прятаться, от камер, надо запретить распознование лиц по закону как в Сан-Франциско.
Разведки мира даже близко тебя не спалят в Сан-Франциско!
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|1.14, Аноним (13), 20:42, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В рандомные мак-адреса умеет? А вышки сбивать с толку относительно положения в пространстве? Железо, прошивки опенсорсные?
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|4.25, Аноним (13), 20:58, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это возможно, если модуль сотовой связи будет имитировать хреновое качество сигнала, затухать, отвечать с задержками и так далее. Точность определения абонента может понизиться до нескольких километров.
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|5.27, Аноним (12), 21:03, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вышки ставят не на расстоянии нескольких километров, а значительно ближе и абонент будет внутри соты, а значит будут проверены камеры внутри этой соты, а значит будет ограниченное количество подозреваемых на небольшом участке в известное время. А личность установят по биометрии голоса.
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|6.47, Аноним (13), 21:38, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну и где они эту биометрию возьмут, если я обычно в пути молчу, даже если пользуюсь смартфоном?
Что касается сот, то телефон, как я писал выше, может имитировать плохую связь с отдельными сотами, а каким-то вообще не отвечать. Откуда оператор будет знать, что я однозначно внутри определенной зоны, если смартфон отвечает вышкам как попало либо не отвечает вообще?
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|7.49, Аноним (12), 21:44, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Ты никогда не говорил по мобильнику вообще Не верю ты всё равно будешь наращив... текст свёрнут, показать
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|8.52, Аноним (13), 21:52, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Лол А что если телефон на соту Б не будет переключаться Вот не будет и все Ты... текст свёрнут, показать
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|10.76, Аноним (12), 22:40, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Пример TOR показывает, что нельзя быть всегда на 100 анонимным, когда вычислят ... текст свёрнут, показать
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|11.95, Аноним (109), 23:12, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Аргумент в духе все когда нибудь заболеют, 60 тех кто мыл руки все равно заболе... текст свёрнут, показать
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|5.29, Аноним (12), 21:06, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И ещё, такими попытками сбить вышки вы только привлечёте к себе внимание. Готовы поручиться, что у вышки нет кода который врубает тревогу если абонент скачет туда сюда?
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|6.35, Аноним (35), 21:29, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну конечно, тревогу. На каждый кривой кнопкофон который посмел протупить и потерять станцию сразу приезжает отряд омона.
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|7.38, Аноним (12), 21:31, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Достаточно просигналить куда нужно, чтобы прослушали запись разговора.
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|9.45, Аноним (12), 21:36, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не будет работать, будут большие лаги т к тут требование в искажении местополож... текст свёрнут, показать
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|6.43, Аноним84701 (ok), 21:35, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И ещё, такими попытками сбить вышки вы только привлечёте к себе внимание.
> Готовы поручиться, что у вышки нет кода который врубает тревогу если абонент скачет туда сюда?
Добро пожаловать в дивный мир личного (как впрочем и общественного) скоростного транспорта, когда абонент может преодолеть километр за треть минуты.
Так же добро пожаловать в современные бетонно-гипсокартонные джунгли с их "в туалете прием 3 черточки, на кухне ни одной".
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|7.46, Аноним (12), 21:38, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты не сможет уменьшить задержки, как это происходит при приближении к соте (например к другой соте), ты сможет только наращивать задержки. Если ты это не смог просчитать то очевидно, что ты просто глуп и разговор на этом с тобой окончен.
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|9.53, Аноним (12), 21:53, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ты наверно самый глупый человек на земле Кроме мощности сигнала есть ещё такая ... текст свёрнут, показать
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|5.94, Michael Shigorin (ok), 23:10, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Это возможно, если модуль сотовой связи будет имитировать
> хреновое качество сигнала, затухать, отвечать с задержками
> и так далее.
Ребята, вы так уверенно берётесь подобное писать потому, что не потрудились почитать про триангуляцию, или потому, что в радиофизике вообще ни бум-бум?
Вот это всё в случае не менее двух, а то и больше, наводящихся на БС-ки направленных антенн себе автор комментария попробовал бы на ночь представил -- и на следующее утро уже сидел бы вцепившись в умные книжки зубами!
А с задержками за пределами таймслота на 2G хитро нарезанный модуль просто пойдёт в сбой соединения (вот что там со служебным каналом творится именно по части чувствительности ко времени, не помню -- понятно, что она ниже). Ну и можно сколько угодно гнобить свой же сигнал, хуже от этого станет только владельцу -- тут уж или гасить передатчик, или работать.
PS: ...ну, мне так _кажется_ :-]
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|4.117, Аноним (117), 00:21, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Посмотри "Пройдохи против убийц", телефоны, которые Сэммо продавал твою 3310 по асфальту размажут и не заметят.
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|2.28, анонимус (??), 21:04, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Рандомные MAC для публичных сетей - это стандартная функция NetworkManager.
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|2.42, Fara (?), 21:34, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Умеет Mac адреса, прошивка и железо полностью открытое. Загрузчик, модем отделен от центрального процессора итп итд
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|2.56, Аноним (56), 21:54, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы сразц скажите чем Вы таким противозаконным занимаетесь, что не хотите что бы Вас нашли. Торгуете наркотой?
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|3.68, анчоус (?), 22:21, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Читать конституцию и смотреть аниме нынче тоже противозаконно.
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|3.103, Аноним (109), 23:21, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Гуляю в центре Москвы, однофамилец навального, имею прибыльный бизнес и не плачу взятки, занимаюсь честной журналистикой, не боюсь выражать своё мнение, защищаю экологию и конституцию и ещё 100500 сравнительно честных способов сесть в россии и
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|4.111, Michael Shigorin (ok), 23:43, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Спрашивали-то за противозаконное. При котором VPN за отключаемым радиомодулем может оказаться бронекалиткой в чистом поле, если что.
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|4.118, Annoynymous (ok), 00:21, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Москве даже самого Навального всё никак не посадят, а уж однофамильцу-то точно ничего не светит.
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|1.15, Hamer13 (ok), 20:42, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Устройство будет поставляться с 5.7-дюймовым экраном (IPS TFT) с разрешением 720×1440.
Да чтоб им провалиться, опять лопату совковую выкатили… :-(
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|2.23, Селюк (?), 20:55, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хорошая вещь, бери больше кидай дальше, комменть опеннетик пока летит
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|2.44, Fara (?), 21:36, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На маленьком экране неудобно печатать скажем в терминале и тут больше контента помещается. А так мне самому 5" нравится.
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|3.75, Аноним (67), 22:38, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А с каких пор печатать на телефоне по многу стало удобно? Смарт сделан маленьким не для того, чтобы потом экраны побольше да покруглее продавать, а для того, чтобы было удобно с ним работать одной рукой, в частности писать короткие сообщения, манипулировать контентом одним пальцем и т.п. Для двух рук есть планшеты, трансформеры и прочие десептиконы. Почему-то чтобы делать нормальные фотографии никто с собой зеркалку не таскает, хотя казалось бы, подглядывать за девками в соседнем корпусе никто не отказался бы с таким аппаратом
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|5.107, Аноним (109), 23:30, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я его попросил.
Устал джинсы менять от прямоугольных дырок в правом кармане. До 2014 таких проблем не было, все в карман помещалось и ничего не натирало.
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|2.105, Аноним (109), 23:27, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, не для подиумов делали. Но и аудитория то не супермодели и блогерши. Переживут как нибудь.
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|1.24, Аноним (12), 20:58, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мамкины хацкеры, любой мобильник сразу вас раскроет, как только вы скажите любое слово т.к. у ФСБ и т.п. уже накоплены ваши разговоры за несколько лет и закон Яровой это всего лишь легализует. С помощью машинного обучения в этой базе будет найден такой же голос и вы попались.
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|2.26, Аноним (12), 21:00, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И ещё, когда вы получали карту сбера или другого банка вы сдавали биометрию? Поздравляю, эти данные так же будут переданы спецслужбам по недавнему решению правительства.
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|2.34, Аноним84701 (ok), 21:28, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> как только вы скажите любое слово т.к. у ФСБ и
Если вы считаете, что помимо ФСБ и прочих спецслужб никто более не пытается собрать данные о вас, то у меня для вас плохие новости:
Ваша криокамера прохудилась, вылезайте. Добро пожаловать в 21 век.
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|2.37, Аноним (35), 21:31, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты уже 3 идиотских сообщения про голос написал. Твоя фантазия никаких применений телефона кроме передачи голоса неспособна придумать?
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|3.40, Аноним (12), 21:33, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Про фантазию тебе претензию лучше выкатить тем кто тут серьёзно обсуждает это. Если бы у них была бы фантазия они бы взяли китайскую мобилу и просто вырезали лишнее.
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|2.77, Аноним (67), 22:41, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А я по мобильной связи опсоса такие конфидециальные данные не сообщаю, я пользуюсь шифрованием и инетиком. Пока фсб ещё не обязало операторов вмешиваться в тот же протокол Диффа-Хэллмана для каждого сеанса, да и впринципе это неподъёмная задача даже для монополистов связи - слишком дорого и глупо с коммерческой точки зрения, а проплачивать такое слишком палевно.
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|3.79, Аноним (12), 22:49, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Деточка, пример ТОРа показывает, что спецслужбам достаточно тех метаданных что ты оставляешь. Далее строиться граф твоих контактов и т.п. Тех кого принимали говорят, что о них знали всё включая даже пароли на мобилы.
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|3.113, Аноним (12), 00:03, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Яблоку нужно сказать спасибо не только за Яровую, но и за второю депутатшу у которой сын гомосексуалист и вышел замуж за такого же и живёт в Бельгия, а его мамаша топить за традиционные консервативные ценности
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|1.51, Аноним (-), 21:51, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Цена высокая, буду судить уже после выхода реальных устройств. Если сформируется достаточное сообщество реальных пользователей и разработчиков, то это может сделает девайс более полезным и можно будет подумать о покупке.
Вангую, что получив свои либремы часть отсеется установив туда Android/UBPorts/Sailfish и останется некоторая часть, готовых использовать ОС не готовую для мобильных устройств.
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|1.54, Аноним (54), 21:53, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Они большие молодцы, надеюсь на дальнейшее развитие. Цена вполне нормальная за такой функционал. Только вот почему 5.7 экран, кому нужны эти лопаты? 4.5 в самый раз
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|2.143, НяшМяш (ok), 02:38, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня есть небольшое предположение, что в корпус от 4.5 они не смогли бы уместить все вышеописанные плюшки.
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|2.145, iPony129412 (?), 04:08, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вот видишь, тут нескольким видите ли аккумулятор маловат (на неделю в тайгу с ним хотят).
А тут уж размер помогает.
ЗЫ: да и адаптация интерфейса на 4.5 дюйма всё же посложнее, у меня был Ubuntu Phone с 4.5 дюймами — прям во многих местах просилось по софту, что нужно 5 дюймов.
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|1.55, Аноним (55), 21:53, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Очень много буковок , ниасилил . Лучше спрошу . Я смогу на этот смартфон установить к примеру Arch ?
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|3.125, Аноним (57), 00:38, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас бы форсить мемы 15-летней давности. Может, что-нибудь новое придумаете?
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|1.61, Аноним (54), 21:58, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ещё вот кстати хотелось бы чтобы они сфокусировались бы именно на физических устройствах. Ноутбуки, смартфоны, роутеры и прочее. А то запустили какой-то Librem One - кому он нафиг упал? Есть куча качественных альтернатив таких сервисов, а вот с железом всё плохо. Лучше бы не распылялись.
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|2.64, Аноним (-), 22:07, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скорее они ищут дополнительные источники денег, потому как готовых покупать их девайсы недостаточно.
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|1.65, Аноним (65), 22:18, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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не взлетит девайс. У блекбери была своя ОС, защищенная, как показала практика, конечному юзеру защищенное устройство без приложений никому не надо, тем более за такие деньги. Потом у них андройд защищенный появился, ну то же особо никому не нужен - дорого. А тут ставка на что? На аппаратный выключатель? Для кого телефон?
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|2.69, Аноним (54), 22:22, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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он никуда "взлетать" не собирается. продукт нишевый, и все это понимают
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|2.86, Аноним (35), 22:57, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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BB защищённым он не был по определению, потому что был закрытым. Такое действительно никому не надо. А сабж нужен хотя бы гикам, они если что и подороже железо покупают "на поиграться", а с приложениями тут как раз никаких проблем нет, потому что там наконец полноценный линукс. У меня на андроиде половина активности и так в termux, а тут можно будет нормально наклепать к этому всему кнопочек на нормальном тулките без тонны полупроприетарных "студий" для разработки софта.
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|1.81, Led (ok), 22:50, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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> Battery: ... 3,500 mAh
Наверное долго искали: на чём бы сэкономить... и нашли! ...ы
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|2.88, Канифоль Патрика (?), 23:03, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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iOS c такой батареей на таком железе работала бы неделю без подзарядки. Но твой гном, ледолятор, будет работать там 6 часов. Это да.
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|3.91, Led (ok), 23:07, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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> iOS c такой батареей на таком железе работала бы неделю без подзарядки.
Да какую там неделю? Год - не прибедняйся, ты и так убогенький.
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|1.92, Аноним (92), 23:08, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Стоимость Librem 5 составит $699.
С такими спеками и с таким широким набором ПО его купят максимум 10 человек.
// b.
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|1.112, ALex_hha (ok), 23:50, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Смартфон примечателен наличием трех переключателей, которые на уровне аппаратного разрыва цепей позволяют отключить камеру, микрофон, WiFi/Bluetooth и модуль Baseband
Шапочка из фольги прилагается по умолчанию или за доп плату?
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|1.119, Annoynymous (ok), 00:24, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Было бы интереснее поставить эту ОС на другие аппараты.
Данный же аппарат, несомненно, имеет своё УТП (я теперь тоже знаю это слово!), но его ЦА (и это!) не моя и вряд ли на опеннете найдётся много таких желающих.
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|2.132, Аноним (57), 00:58, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема в том, что простых звонилок никто не делает. Даже в современных телефонах на java слишком много шлака.
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|5.140, анчоус (?), 02:16, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня звонилка explay powerbank - брал в 15м году за 1100р. Когда то месяц без зарядки жила, сейчас недели две. Ронять не страшно - ронял сотню раз, акум с крышкой отлетают и все.
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|6.142, Аноним (57), 02:28, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так ведь это не просто звонилка. Там и веб-браузер, и камера, и SD карта. Я имел в виду буквально простой минималистичный девайс, где даже будильника нет.
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|1.141, Аноним (141), 02:26, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Фиг с ним железа свободного мало, поэтому такой хлам, но ёпт, акумом бы хоть компенсировали, или 4000 это уже проприетар?
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