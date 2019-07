Опубликована финальная спецификация смартфона Librem 5

2.33 , Null ( ?? ), 21:24, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Вы тупой? Попробуйте сами организовать и наладить производсто с разрабоктой! Посмотрим сколько будет стоить ваш смартфон при партиях в сотни тысяч.

3.84 , th3m3 ( ok ), 22:54, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А ты достаточно тупой, чтобы тратить на это УГ свой деньги? Будет тоже самое, что и с Jolla. Точно такая же ситуация. Дорогой смарт, с устаревшим железом на борту. 4.89 , Michael Shigorin ( ok ), 23:04, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Смотря кому что нужно -- меня вот Jolla и Эльбрус устраивают. Познакомился по работе, за свой телефон с Sailfish уже денег дал, за свой Эльбрус -- как только будет доступен в продаже физикам.

5.126 , th3m3 ( ok ), 00:41, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да я так-то не против Jolla. И взял бы даже тогда и сейчас. Если бы за железо была адекватная цена. Mozilla в этом плане, поступила куда лучше. Я даже сразу два смарта их взял, на Firefox OS. Да, они провалились и закрыли проект. Но и Jolla, проект Шрёдингера. Непонятно, как они там вообще. Здесь похожий проект. А если вспомнить NEO, всякие там Ubuntu Phone и т.д. Да ну их нафиг. Нет уже надежды. Firefox OS была последней каплей, вернулся давно на Android. Хватит с меня этих игр.

6.146 , iPony129412 ( ? ), 04:15, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Mozilla в этом плане, поступила куда лучше Это выпуская дешёвые устройства с помощью вендоров, которые быстро забивали на обновления? (Аля андроид)

5.134 , Аноним ( 134 ), 01:02, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > за свой телефон с Sailfish уже денег дал, за свой Эльбрус -- как только будет доступен в продаже физикам. Миша, Эльбрус будут за трудодни выдавать, по частям. Надо будет стоять в очереди, сдавать кровь, ходить в дружине, и молиться. Еще стучать надо будет. Впрочем, вам не привыкать. Главное лоб себе не разбейте.

4.109 , Аноним ( 109 ), 23:38, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А куда надо тратить мои деньги?

5.128 , th3m3 ( ok ), 00:44, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А куда надо тратить мои деньги? Покупать Librem 5, потом через пару лет они закроются, как и все остальные. Как там говорится? История циклична? Вот. 4.131 , китайцы ( ? ), 00:58, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – камера лишняя блютус ненужен, юсб не нужен, гпс не нужен

4.133 , китайцы ( ? ), 01:00, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – чужие деньги. даже ГПС и две камеры встроили чтобы следить. А кнопку стереть все данные забыли поставить. И ещё и за это деньги собрали на телефон. Такие пользователи первым делом в фейсбук зайдут.