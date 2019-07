Релиз дистрибутива Network Security Toolkit 30

1.1 , Аноним ( 1 ), 10:15, 17/07/2019 [ответить] + / – > 30-11210 Вот это я понимаю, версия так версия!

1.2 , vantoo ( ok ), 11:16, 17/07/2019 [ответить] +1 + / – Почему столько дистрибутивов по исследованию безопасности и выявления/проведения атак выходит во время школьных летних каникул?

2.3 , fi2fi ( ? ), 11:54, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – разработчики уходят в отпуск чтоб поехать с семьей на море - посмотри новости о многокилометровых пробках на дорогах!!!

1.4 , Аноним ( 4 ), 12:15, 17/07/2019 [ответить] –1 + / – https://i.imgflip.com/35ur4j.jpg

1.5 , б.б. ( ? ), 12:51, 17/07/2019 [ответить] + / – прошло фиг знает сколько лет с выхода Frenzy, на 100 с копейками мегабайт и 16 лет с выхода BBC LINUX (50 мб), а ни одной внятной альтернативы так и не появилась. какая-то шулупонь на несколько гигов, которая в qemu не работает, и которой вообще непонятно как пользоватся - всякие Kali, Arch Security, думаю эта шняга ровно из той же оперы. можно просто набор всяких консольных утилит, нмапов шмапов и ВСТРОЕННЫЙ АДЕКВАТНЫЙ МАНУАЛ как этим всем пользоваться? хотя по калям и арчам я даже по их сайту пытался полазить, чтобы хоть немного понять, что это за компот и как этим пользоваться - хрен там.

2.6 , Ordu ( ok ), 13:16, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > можно просто набор всяких консольных утилит, нмапов шмапов и ВСТРОЕННЫЙ АДЕКВАТНЫЙ МАНУАЛ как этим всем пользоваться? Нет. Встроенный адекватный мануал возможно создать лишь тогда, когда есть достаточное количество пользователей с вопросами. В таком случае возможно рассматривать эти вопросы как обратную связь на мануал и доводить его до ума, пока вопросы не отпадут. Дистрибутив в котором нет ничего, кроме консольных утилит никому не нужен (для тех кто в танке: это означает "мало лишь кому он нужен"), и как правило вопросов такие люди не задают, они разбираются с проблемами сами по мере их возникновения. Поэтому и внятного мануала к такому дистрибутиву ты не получишь никогда. Так что тебе придётся выбирать между очень компактным дистрибутивом и популярным дистрибутивом. > хотя по калям и арчам я даже по их сайту пытался полазить, чтобы хоть немного понять, что это за компот и как этим пользоваться - хрен там. Бесполезно лазать по сайту, чтобы понять. Это примерно как учится водить трактор по мануалу, ни разу не садясь за руль этого трактора. Чтобы понять, надо поставить и пользоваться. Не обязательно пользоваться как десктопом, но хотя бы взять и заточить под конкретную задачу.

3.8 , б.б. ( ? ), 16:39, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – frenzy и bbc вполне с этим справлялись

2.7 , Аноним ( 7 ), 14:36, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кому это действительно надо, тот либо уже знает, либо умеет читать маны. А кому попонтоваться - тому достаточно упоротого WM и кульхацкерских обоев.

3.9 , б.б. ( ? ), 16:39, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – так непонятно, как этой хренью вообще пользоваться

2.10 , Michael Shigorin ( ok ), 18:24, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > можно просто набор всяких консольных утилит, нмапов шмапов http://altlinux.org/rescue идёт заведомо без libX11. > и ВСТРОЕННЫЙ АДЕКВАТНЫЙ МАНУАЛ как этим всем пользоваться? man(1) устроит? :)

Некоторая подсказка при загрузке там есть, но, разумеется, справочник она не заменит.