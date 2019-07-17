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Релиз дистрибутива Network Security Toolkit 30

17.07.2019 10:05

Представлен релиз Live-дистрибутива NST (Network Security Toolkit) 30-11210, предназначенного для проведения анализа безопасности сети и мониторинга её функционирования. Размер загрузочного iso-образа (x86_64) составляет 3.6 Гб. Для пользователей Fedora Linux подготовлен специальный репозиторий, дающий возможность установить все созданные в рамках проекта NST наработки в уже установленную систему. Дистрибутив построен на базе Fedora 28 и допускает установку дополнительных пакетов из внешних репозиториев, совместимых с Fedora Linux.

В состав дистрибутива включена большая подборка приложений, имеющих отношение к сетевой безопасности (например: Wireshark, NTop, Nessus, Snort, NMap, Kismet, TcpTrack, Etherape, nsttracroute, Ettercap и т.д.). Для управления процессом проверки безопасности и автоматизации вызова различных утилит подготовлен специальный web-интерфейс, в который также интегрирован web-фронтэнд для сетевого анализатора Wireshark. Графическое окружения дистрибутива базируется на FluxBox.

В новом выпуске:

  • Пакетная база синхронизирована с Fedora 30. Задействовано ядро Linux 5.1;
  • В web-интерфейс NST WUI добавлена поддержка отображения местоположения для фотоснимков и видео, имеющих соответствующие геотеги. Сведения извлекаются при помощи утилиты ExifTool и наглядно отображаются на карте NST Mapping. Инициировать определение местоположения можно через файловый менеджер NST WUI Directory Browser, в котором также обеспечен вывод индикаторов о наличии геотегов в файлах;
  • Полностью переработана утилита nstnetcfg, которая адаптирована для работы с сервисом Network Manager и теперь поддерживает прикрепления дополнительных адресов IPv4 и IPv6;
  • В web-интерфейс добавлена страница для поиска всех доменов, размещённых на указанном web-сервере, используя сервис Reverse IP Domain Check;
  • В web-интерфейс добавлена страница c интерфейсом для вызова утилиты HtmlDump с ExifTool для разбора содержимого Exif-метаданных в изображениях;
  • Для симуляции определения местоположения по IP в состав включена базаGeoLite2 Country CSV (WhoIs);
  • Представлена новая реализация консольного меню NST Shell Administration.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/nst/...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Network Security Toolkit 28
  3. OpenNews: Релиз CAINE 10.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.6 с подборкой программ для проверки безопасности
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2019.2
  6. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 6, дистрибутива для тестирования безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nst
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  • 1.1, Аноним (1), 10:15, 17/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    > 30-11210

    Вот это я понимаю, версия так версия!

     
  • 1.2, vantoo (ok), 11:16, 17/07/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему столько дистрибутивов по исследованию безопасности и выявления/проведения атак выходит во время школьных летних каникул?
     
     
  • 2.3, fi2fi (?), 11:54, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    разработчики уходят в отпуск чтоб поехать с семьей на море - посмотри новости о многокилометровых пробках на дорогах!!!

     

  • 1.4, Аноним (4), 12:15, 17/07/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    https://i.imgflip.com/35ur4j.jpg
     
  • 1.5, б.б. (?), 12:51, 17/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    прошло фиг знает сколько лет с выхода Frenzy, на 100 с копейками мегабайт и 16 лет с выхода BBC LINUX (50 мб), а ни одной внятной альтернативы так и не появилась. какая-то шулупонь на несколько гигов, которая в qemu не работает, и которой вообще непонятно как пользоватся - всякие Kali, Arch Security, думаю эта шняга ровно из той же оперы.

    можно просто набор всяких консольных утилит, нмапов шмапов и ВСТРОЕННЫЙ АДЕКВАТНЫЙ МАНУАЛ как этим всем пользоваться? хотя по калям и арчам я даже по их сайту пытался полазить, чтобы хоть немного понять, что это за компот и как этим пользоваться - хрен там.

     
     
  • 2.6, Ordu (ok), 13:16, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > можно просто набор всяких консольных утилит, нмапов шмапов и ВСТРОЕННЫЙ АДЕКВАТНЫЙ МАНУАЛ как этим всем пользоваться?

    Нет. Встроенный адекватный мануал возможно создать лишь тогда, когда есть достаточное количество пользователей с вопросами. В таком случае возможно рассматривать эти вопросы как обратную связь на мануал и доводить его до ума, пока вопросы не отпадут.

    Дистрибутив в котором нет ничего, кроме консольных утилит никому не нужен (для тех кто в танке: это означает "мало лишь кому он нужен"), и как правило вопросов такие люди не задают, они разбираются с проблемами сами по мере их возникновения. Поэтому и внятного мануала к такому дистрибутиву ты не получишь никогда.

    Так что тебе придётся выбирать между очень компактным дистрибутивом и популярным дистрибутивом.

    > хотя по калям и арчам я даже по их сайту пытался полазить, чтобы хоть немного понять, что это за компот и как этим пользоваться - хрен там.

    Бесполезно лазать по сайту, чтобы понять. Это примерно как учится водить трактор по мануалу, ни разу не садясь за руль этого трактора. Чтобы понять, надо поставить и пользоваться. Не обязательно пользоваться как десктопом, но хотя бы взять и заточить под конкретную задачу.

     
     
  • 3.8, б.б. (?), 16:39, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    frenzy и bbc вполне с этим справлялись
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:36, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому это действительно надо, тот либо уже знает, либо умеет читать маны. А кому попонтоваться - тому достаточно упоротого WM и кульхацкерских обоев.
     
     
  • 3.9, б.б. (?), 16:39, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так непонятно, как этой хренью вообще пользоваться
     
  • 2.10, Michael Shigorin (ok), 18:24, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > можно просто набор всяких консольных утилит, нмапов шмапов

    http://altlinux.org/rescue идёт заведомо без libX11.

    > и ВСТРОЕННЫЙ АДЕКВАТНЫЙ МАНУАЛ как этим всем пользоваться?

    man(1) устроит? :)
    Некоторая подсказка при загрузке там есть, но, разумеется, справочник она не заменит.

     
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