Релиз дистрибутива Network Security Toolkit 30

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|1.1, Аноним (1), 10:15, 17/07/2019 [ответить]
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> 30-11210
Вот это я понимаю, версия так версия!
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|1.2, vantoo (ok), 11:16, 17/07/2019 [ответить]
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Почему столько дистрибутивов по исследованию безопасности и выявления/проведения атак выходит во время школьных летних каникул?
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|2.3, fi2fi (?), 11:54, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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разработчики уходят в отпуск чтоб поехать с семьей на море - посмотри новости о многокилометровых пробках на дорогах!!!
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|1.5, б.б. (?), 12:51, 17/07/2019 [ответить]
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прошло фиг знает сколько лет с выхода Frenzy, на 100 с копейками мегабайт и 16 лет с выхода BBC LINUX (50 мб), а ни одной внятной альтернативы так и не появилась. какая-то шулупонь на несколько гигов, которая в qemu не работает, и которой вообще непонятно как пользоватся - всякие Kali, Arch Security, думаю эта шняга ровно из той же оперы.
можно просто набор всяких консольных утилит, нмапов шмапов и ВСТРОЕННЫЙ АДЕКВАТНЫЙ МАНУАЛ как этим всем пользоваться? хотя по калям и арчам я даже по их сайту пытался полазить, чтобы хоть немного понять, что это за компот и как этим пользоваться - хрен там.
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|2.6, Ordu (ok), 13:16, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> можно просто набор всяких консольных утилит, нмапов шмапов и ВСТРОЕННЫЙ АДЕКВАТНЫЙ МАНУАЛ как этим всем пользоваться?
Нет. Встроенный адекватный мануал возможно создать лишь тогда, когда есть достаточное количество пользователей с вопросами. В таком случае возможно рассматривать эти вопросы как обратную связь на мануал и доводить его до ума, пока вопросы не отпадут.
Дистрибутив в котором нет ничего, кроме консольных утилит никому не нужен (для тех кто в танке: это означает "мало лишь кому он нужен"), и как правило вопросов такие люди не задают, они разбираются с проблемами сами по мере их возникновения. Поэтому и внятного мануала к такому дистрибутиву ты не получишь никогда.
Так что тебе придётся выбирать между очень компактным дистрибутивом и популярным дистрибутивом.
> хотя по калям и арчам я даже по их сайту пытался полазить, чтобы хоть немного понять, что это за компот и как этим пользоваться - хрен там.
Бесполезно лазать по сайту, чтобы понять. Это примерно как учится водить трактор по мануалу, ни разу не садясь за руль этого трактора. Чтобы понять, надо поставить и пользоваться. Не обязательно пользоваться как десктопом, но хотя бы взять и заточить под конкретную задачу.
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|2.7, Аноним (7), 14:36, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кому это действительно надо, тот либо уже знает, либо умеет читать маны. А кому попонтоваться - тому достаточно упоротого WM и кульхацкерских обоев.
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|2.10, Michael Shigorin (ok), 18:24, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> можно просто набор всяких консольных утилит, нмапов шмапов
http://altlinux.org/rescue идёт заведомо без libX11.
> и ВСТРОЕННЫЙ АДЕКВАТНЫЙ МАНУАЛ как этим всем пользоваться?
man(1) устроит? :)
Некоторая подсказка при загрузке там есть, но, разумеется, справочник она не заменит.
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