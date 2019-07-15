Доступен выпуск дистрибутива Q4OS 3.8, основанного на пакетной базе Debian и поставляемого с рабочими столами KDE Plasma 5 и Trinity. Дистрибутив позиционируется как нетребовательный к аппаратным ресурсам и предлагающий классическое оформление рабочего стола. Размер загрузочного образа 669 Мб (x86_64, i386). Q4OS 3.8 отнесён к категории выпусков с длительным сроком поддержки, обновления для которого будут формироваться как минимум 5 лет.

В состав входит несколько приложений собственной разработки, включая 'Desktop profiler' для быстрой установки тематических наборов ПО, 'Setup utility' для установки сторонних приложений, 'Welcome Screen' для упрощения начальной настройки, скрипты для установки альтернативных окружений LXQT, Xfce и LXDE.

В новом выпуске осуществлён переход на пакетную базу Debian 10 "Buster" и рабочий стол KDE Plasma 5.14. Опционально доступно окружение Trinity 14.0.6, продолжающее развитие кодовой базы KDE 3.5.x и Qt 3. Важной особенностью дистрибутива Q4OS является возможность сосуществования окружений KDE Plasma и Trinity при их одновременной установке. Пользователь может в любой момент переключиться между современным рабочим столом KDE Plasma и эффективным с точки зрения потребления ресурсов окружением Trinity.