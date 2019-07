Выпуск дистрибутива Q4OS 3.8

1, n1rdeks ( ok ), 00:26, 16/07/2019 [ответить] –1 + / – >Дистрибутив позиционируется как нетребовательный к аппаратным ресурсам KDE welcome

2, аноним3 ( ? ), 00:33, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нынешнее "нетребовательность" - это чтоб не отжирал более 4 гигов со старта))) а раньше 250 мб считалось уже много для нетребовательного..

4, Ordu ( ok ), 01:36, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ещё раньше всем хватало 360K.

3, 0ffh ( ?? ), 01:03, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – так этож 3и КЕДы !

у меня помнится на сокет а 1400 - замечательно бегала русбсд с 3 кедами шустренько работают

пару недель назад пробовал 7 а уже 8

и 5 лет

хорошая замена лубунту

5, Аноним ( 5 ), 02:06, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Последние кеды работают очень плавно на Pentium 4/2.8GHz и HD3450/256M. Причём, гораздо быстрее, чем Cinnamon.