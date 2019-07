Microsoft открыл код Quantum Development Kit для разработки квантовых алгоритмов

1.1 , Аноним ( 1 ), 22:28, 15/07/2019 [ответить] + / – Друк опенсорца?

2.2 , Аноним ( 2 ), 22:38, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Друг EEE.



1.3 , Аноним ( 2 ), 22:38, 15/07/2019 [ответить] + / – Сейчас прибегут хомячки и начнут рассказывать какой же майкрософт хороший.

2.4 , IRASoldier_registered ( ok ), 22:57, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сейчас прибегут альтернативные хомячки и начнут рассказывать, какой же Майкрософт плохой. И какая плохая, негодная лицензия MIT. А потом выстроятся в очередь к приехавшему в Россию (https://habr.com/ru/company/jugru/blog/455936/) Столлману и будут ему плакаться в жилетку.



1.5 , Ivan_83 ( ok ), 22:59, 15/07/2019 [ответить] + / – Только не МС, они уже столько технологий похоронили.

Лучше подождать чтонить на базе того же LLVM.

2.6 , IRASoldier_registered ( ok ), 23:00, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Только не МС, они уже столько технологий похоронили.

> Лучше подождать чтонить на базе того же LLVM. "(...) под лицензией MIT, проект доступен на GitHub для приёма изменений и исправлений от сообщества" - где тут похороны?