Microsoft открыл код Quantum Development Kit для разработки квантовых алгоритмов

Компания Microsoft объявила об открытии исходных текстов пакета Quantum Development Kit (QDK), ориентированного на разработку приложений для квантовых компьютеров. В дополнение к ранее опубликованным примерам квантовых приложений и библиотекам, теперь опубликованы исходные тексты компилятора для языка Q#, runtime-компонентов, квантового симулятора, обработчика LanguageServer для интеграции с интегрированными средами разработки, а также дополнений к редактору Visual Studio Code и пакету Visual Studio. Код опубликован под лицензией MIT, проект доступен на GitHub для приёма изменений и исправлений от сообщества.

Для разработки квантовых алгоритмов предлагается использовать предметно-ориентированный язык Q#, предоставляющий средства для манипуляции кубитами. Язык Q# во многом напоминает языки C# и F#, отличаясь применением ключевого слова "function" для определения функций, новым ключевым словом "operation" для квантовых операций, отсутствием многострочных комментариев и применением assert вместо обработчиков исключений.

Для разработки на Q# могут использоваться платформы Windows, Linux и macOS, которые поддерживаются в Quantum Development Kit. Разрабатываемые квантовые алгоритмы могут тестироваться в симуляторе, способном обрабатывать до 32 кубитов на обычном ПК и до 40 кубитов в облаке Azure. Для IDE предоставляются модули для подсветки синтаксиса и отладчик, позволяющий устанавливать точки останова в коде на Q#, выполнять пошаговую отладку, оценивать необходимые для выполнения квантового алгоритма ресурсы и ориентировочную стоимость решения.



