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Microsoft открыл код Quantum Development Kit для разработки квантовых алгоритмов

15.07.2019 21:44

Компания Microsoft объявила об открытии исходных текстов пакета Quantum Development Kit (QDK), ориентированного на разработку приложений для квантовых компьютеров. В дополнение к ранее опубликованным примерам квантовых приложений и библиотекам, теперь опубликованы исходные тексты компилятора для языка Q#, runtime-компонентов, квантового симулятора, обработчика LanguageServer для интеграции с интегрированными средами разработки, а также дополнений к редактору Visual Studio Code и пакету Visual Studio. Код опубликован под лицензией MIT, проект доступен на GitHub для приёма изменений и исправлений от сообщества.

Для разработки квантовых алгоритмов предлагается использовать предметно-ориентированный язык Q#, предоставляющий средства для манипуляции кубитами. Язык Q# во многом напоминает языки C# и F#, отличаясь применением ключевого слова "function" для определения функций, новым ключевым словом "operation" для квантовых операций, отсутствием многострочных комментариев и применением assert вместо обработчиков исключений.

Для разработки на Q# могут использоваться платформы Windows, Linux и macOS, которые поддерживаются в Quantum Development Kit. Разрабатываемые квантовые алгоритмы могут тестироваться в симуляторе, способном обрабатывать до 32 кубитов на обычном ПК и до 40 кубитов в облаке Azure. Для IDE предоставляются модули для подсветки синтаксиса и отладчик, позволяющий устанавливать точки останова в коде на Q#, выполнять пошаговую отладку, оценивать необходимые для выполнения квантового алгоритма ресурсы и ориентировочную стоимость решения.

  1. Главная ссылка к новости (https://cloudblogs.microsoft.c...)
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  4. OpenNews: Первый квантовый компьютер представлен общественности
  5. OpenNews: Microsoft открыл код библиотеки векторного поиска, используемой в Bing
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Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: quantum, q_sharp, microsoft
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  • 1.1, Аноним (1), 22:28, 15/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Друк опенсорца?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:38, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Друг EEE.
     

  • 1.3, Аноним (2), 22:38, 15/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Сейчас прибегут хомячки и начнут рассказывать какой же майкрософт хороший.
     
     
  • 2.4, IRASoldier_registered (ok), 22:57, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас прибегут альтернативные хомячки и начнут рассказывать, какой же Майкрософт плохой. И какая плохая, негодная лицензия MIT. А потом выстроятся в очередь к приехавшему в Россию (https://habr.com/ru/company/jugru/blog/455936/) Столлману и будут ему плакаться в жилетку.
     

  • 1.5, Ivan_83 (ok), 22:59, 15/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Только не МС, они уже столько технологий похоронили.
    Лучше подождать чтонить на базе того же LLVM.
     
     
  • 2.6, IRASoldier_registered (ok), 23:00, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только не МС, они уже столько технологий похоронили.
    > Лучше подождать чтонить на базе того же LLVM.

    "(...) под лицензией MIT, проект доступен на GitHub для приёма изменений и исправлений от сообщества" - где тут похороны?


     
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