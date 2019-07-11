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Основатель QEMU и FFmpeg опубликовал JavaScript-движок QuickJS

11.07.2019 23:10

Французский математик Фабрис Беллар (Fabrice Bellard), основавший в свое время проекты QEMU и FFmpeg, а также создавший самую быструю формулу вычисления числа Пи и разработавший формат изображений BPG, опубликовал первый выпуск нового JavaScript-движка QuickJS. Движок отличается компактностью и ориентирован на встраивание в другие системы. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT. Также доступна сборка движка, скомпилированная в WebAssembly при помощи Emscripten и пригодная для выполнения в браузерах.

Реализация JavaScript поддерживает спецификацию ES2019, включая модули, асинхронные генераторы и прокси. Опционально поддерживаются нестандартные математические расширения для JavaScript, такие как типы BigInt и BigFloat, а также перезагрузка операторов. По производительности QuickJS существенно превосходит имеющиеся аналоги, например, в тесте bench-v8 опережает движок XS на 35%, DukTape более чем в два раза, JerryScript в три раза, а MuJS в семь раз.

Кроме библиотеки для встраивания движка в приложения проектом также предлагается интерпретатор qjs, который можно использовать для запуска JavaScript-кода из командной строки. Более того, доступен компилятор qjsc, способный на выходе генерировать пригодные для обособленного запуска исполняемые файлы, не требующие внешних зависимостей.

Основные особенности:

  • Компактность и простота встраивания в другие проекты. Код включает лишь несколько файлов на языке Си, не требующих для сборки внешних зависимостей. Скомпилированное простейшее приложение занимает около 190 Кб;
  • Очень высокая производительность и быстрое время запуска. Прохождение 56 тысяч тестов на совместимость с ECMAScript занимает около 100 секунд при выполнении на одном ядре обычного настольного ПК. Инициализация runtime занимает менее 300 микросекунд;
  • Почти полная поддержка спецификации ES2019 и полная поддержка приложения "B", определяющего компоненты для совместимости со старыми web-приложениями;
  • Полное прохождение всех тестов из набора ECMAScript Test Suite;
  • Поддержка компиляции кода на языке Javascript в исполняемые файлы без внешних зависимостей;
  • Сборщик мусора на основе подсчёта ссылок без цикличного выполнения чистки, позволивший добиться предсказуемого поведения и снижения потребления памяти;
  • Набор расширений для математических вычислений на языке JavaScript;
  • Оболочка для выполнения кода в режиме командной строки, поддерживающая контекстную подсветку кода;
  • Компактная стандартная библиотека с обвязками над Си-библиотекой.

Проектом также развиваются три сопутствующие Си-библиотеки, задействованные в QuickJS и пригодные для отдельного применения:

  • libregexp - быстрая реализация регулярных выражений, полностью совместимых со спецификацией Javascript ES 2019;
  • libunicode - компактная библиотека для работы с Unicode;
  • libbf - реализация операций с плавающей запятой произвольной точности и трансцендентных функций с точным округлением.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск эмулятора QEMU 4.0
  3. OpenNews: Основатель QEMU и FFmpeg развивает систему синхронизации файлов VFsync
  4. OpenNews: Создатель QEMU и FFmpeg предложил новый формат изображений BPG
  5. OpenNews: В написанном на JavaScript эмуляторе ПК появилась поддержка постоянного хранилища
  6. OpenNews: На языке JavaScript написан полноценный эмулятор ПК, способный загрузить Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: bellard, quickjs, javascript
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, rshadow (ok), 23:16, 11/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А по сути сейчас не взлетит конечно. Разработчикам важно удобство а не размер файлов. С js делать ничего не надо вообще и везде работает. Это самое удобное. Надо в браузеры интегрировать и пару лет ждать пока браузеры не обновятся.
     
  • 1.3, менан (?), 23:17, 11/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Класс, со временем прикрутят JIT, и можно будет создать убийцу Electron!
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:20, 11/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    перезагрузка оператора это когда он завис что ли?
     
  • 1.5, Урри (?), 23:20, 11/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ну вот и поправил бы сразу язык, выкинув из него все говно. Может и получилась бы конфетка.

    А так - вся производительность тут же умрет под новым провоцируемым языком говнокодом.

    [] == ![] // true
    [1, 2, 3] + [4, 5, 6] // '1,2,34,5,6'
    [,,,].length // 3

    Больше граблей богу граблей! Искривим мозг с рождения, не дай боже люди начнут писать прямой код..

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:32, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > [] == ![] // true
    > [1, 2, 3] + [4, 5, 6] // '1,2,34,5,6'
    > [,,,].length // 3

    Сколько бы работодателей ни сменил, нигде не видел этих теоретических примеров. Зато я их видел в статьях типа "смотрите какая приколюха".

    Но! Ты можешь меня легко опровергнуть, приведя в каком-нибудь гитхабе реальные примеры твоим трем кускам кода. Ждем опровержений, так сказать. Язык же провоцирует, как ты говоришь? Следовательно, ожидаются не пара ссылок, а пара десятков ссылок, найденных __сходу__ и за 15 минут начиная с 00:00 MSK (даю тебе 30 минут на рефреш страницы и обнаружение моего ответа, сейчас 23:32 MSK).

     
  • 2.17, Антон (??), 23:49, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в чем проблема запомнить несложные преобразования сложных типов к примитивам и условия в котором они неявно производятся?
    Да и достаточно использовать любой статический анализатор чтобы недопускать такие дурацкие вещи.
    Зато у js так же много плюсов.
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:21, 11/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Толковый мужик. Я из математики помню только таблицу умножения.
     
  • 1.7, _Vitaly_ (ok), 23:22, 11/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Про скорость верится с трудом. Скорее всего встроенные как интерпретаторы соревнуют. Это как если в современном браузерном движке просадить инлайновые кеши деоптимизациями. Скорость упадет в 4-10 раз.

    Яваскрипт для оптимизаций вообще не очень. Просто в него уже столько бабла ввалили, что все что угодно конфетами запахнет.

     
  • 1.8, Антон (??), 23:26, 11/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Движок js, выполняемый в браузере это сильно конечно, но зачем???
    А так самое интересное тут это компилятор. Можно ли будет, скажем, сервер под ноду скомпилировать, т.е. скомпилированный js + libuv
     
  • 1.9, Аноним (-), 23:26, 11/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >javascript
    >компактность

    звучит как оксюморон

     
  • 1.10, gsdh (?), 23:32, 11/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наконец-то, адекватная реализация.
     
  • 1.12, Аноним (12), 23:32, 11/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А это можно вместо lua в качестве встраиваемого языка применять?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:46, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как официальный Аноним оппенета официально запрещаю тебе использовать вместо lua данную js поделку. Во имя Линуса, Ядра и святого опесорсного духа.
     
     
  • 3.24, Аноним (-), 00:01, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Во имя Линуса, Ядра и святого опесорсного духа.

    Тебе имя автора ни о чем не говорит?

     
  • 2.18, Crazy Alex (ok), 23:49, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот же ducktape сто лет как можно
     
  • 2.19, Аноним (19), 23:50, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебе по секрету скажу: вон те аналоги, которые в новости перечислены, уже давно именно так и применяют. Правда не знаю, зачем, если есть lua.
     
  • 2.20, Аноним (20), 23:53, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для встраивания всё есть. Так что можно, разрешаю
     

  • 1.13, Аноним (16), 23:44, 11/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мужики то и не знают что встраиваемые системы надо на джава скрипте писать а не на С. Завтра им обязательно сообщу что они ерундой занимаются.
     
     
  • 2.14, Антон (??), 23:45, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C заменять не надо. А вот вместо питона было бы отлично.
     
  • 2.21, Аноним (-), 23:56, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если Беллар не мужик, то я не знаю кого ты зовешь мужиками.
     
  • 2.23, Crazy Alex (ok), 23:57, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) "Встраивание в другие системы" и "встраиваемые системы" - разные вещи.
    2) Удивись - питон тот же ещё в avr и PIC упихивали. О бейсике и том, на чём в своё время крутился, и не говорю - тогдашние компы мощи нынешней встройки могут только позавидовать.
     

  • 1.15, andy (??), 23:45, 11/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    нужно сравнение по производительности с v8
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 23:56, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой смысл сравнивать слона с таксой? Лучше сравнить с той же lua
     

  • 1.25, Аноним (25), 00:02, 12/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > основавший в свое время FFmpeg
    > разработавший формат изображений BPG

    [code]
    » ffmpeg -formats|grep -i bpg
    ffmpeg version 4.1.3 Copyright (c) 2000-2019 the FFmpeg developers

    [exit code: 1]
    [/code]
    Как так?

     

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