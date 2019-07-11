Основатель QEMU и FFmpeg опубликовал JavaScript-движок QuickJS

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|1.2, rshadow (ok), 23:16, 11/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А по сути сейчас не взлетит конечно. Разработчикам важно удобство а не размер файлов. С js делать ничего не надо вообще и везде работает. Это самое удобное. Надо в браузеры интегрировать и пару лет ждать пока браузеры не обновятся.
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|1.3, менан (?), 23:17, 11/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Класс, со временем прикрутят JIT, и можно будет создать убийцу Electron!
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|1.5, Урри (?), 23:20, 11/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ну вот и поправил бы сразу язык, выкинув из него все говно. Может и получилась бы конфетка.
А так - вся производительность тут же умрет под новым провоцируемым языком говнокодом.
[] == ![] // true
[1, 2, 3] + [4, 5, 6] // '1,2,34,5,6'
[,,,].length // 3
Больше граблей богу граблей! Искривим мозг с рождения, не дай боже люди начнут писать прямой код..
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|2.11, Аноним (11), 23:32, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> [] == ![] // true
> [1, 2, 3] + [4, 5, 6] // '1,2,34,5,6'
> [,,,].length // 3
Сколько бы работодателей ни сменил, нигде не видел этих теоретических примеров. Зато я их видел в статьях типа "смотрите какая приколюха".
Но! Ты можешь меня легко опровергнуть, приведя в каком-нибудь гитхабе реальные примеры твоим трем кускам кода. Ждем опровержений, так сказать. Язык же провоцирует, как ты говоришь? Следовательно, ожидаются не пара ссылок, а пара десятков ссылок, найденных __сходу__ и за 15 минут начиная с 00:00 MSK (даю тебе 30 минут на рефреш страницы и обнаружение моего ответа, сейчас 23:32 MSK).
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|2.17, Антон (??), 23:49, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в чем проблема запомнить несложные преобразования сложных типов к примитивам и условия в котором они неявно производятся?
Да и достаточно использовать любой статический анализатор чтобы недопускать такие дурацкие вещи.
Зато у js так же много плюсов.
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|1.7, _Vitaly_ (ok), 23:22, 11/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Про скорость верится с трудом. Скорее всего встроенные как интерпретаторы соревнуют. Это как если в современном браузерном движке просадить инлайновые кеши деоптимизациями. Скорость упадет в 4-10 раз.
Яваскрипт для оптимизаций вообще не очень. Просто в него уже столько бабла ввалили, что все что угодно конфетами запахнет.
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|1.8, Антон (??), 23:26, 11/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Движок js, выполняемый в браузере это сильно конечно, но зачем???
А так самое интересное тут это компилятор. Можно ли будет, скажем, сервер под ноду скомпилировать, т.е. скомпилированный js + libuv
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|2.16, Аноним (16), 23:46, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как официальный Аноним оппенета официально запрещаю тебе использовать вместо lua данную js поделку. Во имя Линуса, Ядра и святого опесорсного духа.
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|3.24, Аноним (-), 00:01, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Во имя Линуса, Ядра и святого опесорсного духа.
Тебе имя автора ни о чем не говорит?
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|2.19, Аноним (19), 23:50, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тебе по секрету скажу: вон те аналоги, которые в новости перечислены, уже давно именно так и применяют. Правда не знаю, зачем, если есть lua.
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|1.13, Аноним (16), 23:44, 11/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А мужики то и не знают что встраиваемые системы надо на джава скрипте писать а не на С. Завтра им обязательно сообщу что они ерундой занимаются.
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|2.23, Crazy Alex (ok), 23:57, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1) "Встраивание в другие системы" и "встраиваемые системы" - разные вещи.
2) Удивись - питон тот же ещё в avr и PIC упихивали. О бейсике и том, на чём в своё время крутился, и не говорю - тогдашние компы мощи нынешней встройки могут только позавидовать.
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|2.22, Аноним (22), 23:56, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой смысл сравнивать слона с таксой? Лучше сравнить с той же lua
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|1.25, Аноним (25), 00:02, 12/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> основавший в свое время FFmpeg
> разработавший формат изображений BPG
[code]
» ffmpeg -formats|grep -i bpg
ffmpeg version 4.1.3 Copyright (c) 2000-2019 the FFmpeg developers
…
[exit code: 1]
[/code]
Как так?
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