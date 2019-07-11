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Релиз СУБД SQLite 3.29

11.07.2019 12:26

Опубликован релиз SQLite 3.29.0, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg.

Основные изменения:

  • В sqlite3_db_config() добавлены опции SQLITE_DBCONFIG_DQS_DML и SQLITE_DBCONFIG_DQS_DDL для управления включением обработки одинарных и двойных кавычек. Изначально SQlite поддерживал любые кавычки для строк и идентификаторов, но стандарт SQL явно требует использования одинарных кавычек для строковых литералов и двойных для идентификаторов (например, имён столбцов). По умолчанию продолжает поддерживаться поведение SQLite, а для включения соответствия стандарту предложена сборочная опция "-DSQLITE_DQS=0";
  • В планировщик запросов добавлены оптимизации, ускоряющие работу операторов AND и OR, когда один из операндов является константой, а также оператора LIKE, когда указанный слева столбец является числовым;
  • Добавлена новая виртуальная таблица "sqlite_dbdata" для извлечения содержимого на уровне исходных данных столбцов, даже если БД повреждена;
  • В CLI-интерфейс добавлена команда ".recover", которая пытается насколько это возможно восстановить данные из повреждённой БД. Также добавлена команда ".filectrl" для проведения тестов и команда ".dbconfig" для просмотра или изменения опций sqlite3_db_config().


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/s...)
  2. OpenNews: Уязвимость в СУБД SQLite
  3. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.28
  4. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в SQLite, затрагивающая браузеры на базе Chromium
  5. OpenNews: В рамках проекта LiteTree развивается вариант SQLite с поддержкой ветвления БД
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sqlite
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Акроним (?), 12:32, 11/07/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    Индексы-то на инсерт когда будут быстро работать?
     
     
  • 2, VladSh (?), 12:51, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    завтра
     

  • 3, Аноним (3), 13:05, 11/07/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    > стандарт SQL

    Его кто-нибудь читает вообще? Я не о только пользователях субд, но и об их разрабах

     
     
  • 4, Аноним (4), 13:18, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разрабы стандарта его читают... наверное)
    В любом случае стандарт для разрабов это не о том, как надо или как правильно.
    Стандарт это скорее общее ожидаемое поведение.
    Если думаешь о переносимости, то логично ориентироваться на это общее ожидаемое поведение в разных субд. Если не думаешь о переносимости, то важно поведение только текущей субд.
    На практике расчитывать, что кто-то будет думать сверх установленного абсолютного минимумма не приходится...
     
     
  • 5, Anon_noXX (?), 14:02, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Вы с какой целью интересуетесь?

    Если не потрындеть, то пожалуйста https://git.postgresql.org/pg/commitdiff/037165ca95d854e04c0c28cfa85f1515bd852

     
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