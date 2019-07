Выпуск Wine 4.12

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.12. С момента выпуска версии 4.11 было закрыто 27 отчётов об ошибках и внесено 336 изменений. Наиболее важные изменения: Добавлена поддержка драйверов для PnP-устройств (Plug & Play);

Улучшена поддержка удалённой отладки под управлением Visual Studio;

Реализация вызова EnumDisplayDevicesW(), применяемого для получения информации об используемых в текущем сеансе экранах, доведена до состояния, пригодного для запуска в многомониторных окружениях различных игр и приложений, включая редактор VS Code;

Многие функции и структуры (mutex, семафоры, работа с токенами и реестром, ACL, хэши и т.п.) библиотек advapi32 и kernel32 переведены на использование реализаций из ntdll и kernelbase;

В функциях wined3d обеспечена поддержка структуры wined3d_context_gl;

Продолжена работа по сборке DLL по умолчанию со встроенной библиотекой msvcrt (предоставляемой проектом Wine, а не DLL из Windows) в формате PE (Portable Executable). По сравнению с прошлым выпуском на формат PE переведены ещё 89 DLL;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Empire: Total War, Napoleon: Total War, Utopia City, RT Se7en Lite, Tomb Raider 4, Need For Speed Hot Pursuit (2010), DisplayFusion, Turbo Tax 2012, WPF 4.x .NET apps, CEFv3 apps, VS Code, Windows Media Player 9 & 10, Golden Krone Hotel, Hardwood Solitaire, Adobe Acrobat Reader DC, Levelhead, Drakensang Online, Mozart 11-13, Dune 2000, Quickbooks 2018.