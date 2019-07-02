Выпуск Whonix 15, дистрибутива для обеспечения анонимных коммуникаций

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|1.2, Аноним (-), 15:13, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Крыса вместо Кед по умлочаннию это регресс, но это можно изменить.
В остальном это основная рабочая система. Почёт и уважение челокеку, которые в одно жало тянет этот (один из лучших) проект.
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|1.3, товарищ Бендер (?), 15:50, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хорошая штука. Но нужно быть слишком наивным, чтобы полагать, что она спасёт в случае серьёзной охоты. (А неуловимые Джо могут и без неё обойтись).
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|2.20, Гентушник (ok), 19:57, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Серьёзная охота" это крайность. Между ней и "неуловимым Джо" целая пропасть возможных вариантов, для части которых этот Whonix вполне подходит.
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|1.9, Аноним (9), 16:49, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Мамкины хацкеры, не забудьте задонатить проект. Взрослые дядьки ради вас стараются.
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|1.13, Аноним (12), 16:58, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Добавлен порт для ARM64 и Raspberry Pi;
О, да, Raspberry Pi с VideoCore-блобом - комп для обеспечения анонимных коммуникаций.
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|1.15, жека воробьев (?), 18:00, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не понял, как реализовано скрытие реального айпи рабочей станции "even malware with root privileges"?
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|2.22, Гентушник (ok), 20:15, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Клиентская ОС выходит в интернет только через другую ОС (whonix-gateway).
На whonix-gateway запущен Tor и весь трафик от клиентов перенаправляется в него.
Таким образом, даже если клиентскую ОС поломают (например через браузер, а далее получат root через локальную уязвимость), то единственное что они смогут делать, это общаться по сети с whonix-gateway.
Весь трафик адресованный в whonix-gateway будет заворачиваться в Тор, таким образом реальный IP не будет раскрыт.
Конечно такая схема не идеальна:
1) Теоретический можно взломать whonix-gateway через клиентскую ОС (если она уже взломана), но тут гораздо меньше векторов атаки
2) Тайминг-атаки (ну это проблемы тора вообще)
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|2.24, Гентушник (ok), 20:17, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А зачем "инсталлировать выходной узел"? Для использования тора не обязательно включать exit node. Более того, такое поведение отключено по-умолчанию.
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|4.27, Павел Отредиез (?), 20:44, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ладно, извиняюсь перед дистрибутивов, я не хотел антирекламы. Пилите ребята. Просто мир сложнее.
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