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Для Fedora предложено GitHub-приложение Packit-as-a-Service

01.07.2019 23:32

В списке рассылки разработчиков Fedora представлено приложение Packit-as-a-Service, предназначенное для использования на GitHub и позволяющее разработчикам приложений контролировать работоспособность своих проектов в Fedora.

Приложение использует сервис Packit для автоматической загрузки актуального кода из GitHub, отслеживания новых Pull-запросов, проверки сборки текущего кода в окружении Fedora и генерации RPM-пакета для проверки работоспособности внесённых изменений перед их интеграцией в основную ветку. В течение ближайших нескольких месяцев подключение к системе будет только по приглашениям с ручной проверкой каждой заявки на участие.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Проект Fedora предупредил об удалении пакетов, оставшихся без сопровождения
  3. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 30
  4. OpenNews: Развитие Fedora Atomic Host прекращено в пользу проекта Fedora CoreOS
  5. OpenNews: Для Fedora утверждён метод подсчёта пользователей, не использующий UUID
  6. OpenNews: Используемая проектом MongoDB лицензия SSPL признана недопустимой в Fedora Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: packit, fedora
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