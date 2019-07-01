Для Fedora предложено GitHub-приложение Packit-as-a-Service

В списке рассылки разработчиков Fedora представлено приложение Packit-as-a-Service, предназначенное для использования на GitHub и позволяющее разработчикам приложений контролировать работоспособность своих проектов в Fedora.

Приложение использует сервис Packit для автоматической загрузки актуального кода из GitHub, отслеживания новых Pull-запросов, проверки сборки текущего кода в окружении Fedora и генерации RPM-пакета для проверки работоспособности внесённых изменений перед их интеграцией в основную ветку. В течение ближайших нескольких месяцев подключение к системе будет только по приглашениям с ручной проверкой каждой заявки на участие.



