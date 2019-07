Выпуск дистрибутива Mageia 7, форка Mandriva Linux

Спустя два года с момента прошлого значительного выпуска опубликован релиз Linux-дистрибутива Mageia 7, в рамках которого независимым сообществом энтузиастов развивается форк проекта Mandriva. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные DVD-сборки (4 Гб), минималистичный образ для установки по сети (32 Мб) и набор Live-сборок (2.5 Гб) на базе GNOME, KDE и Xfce. Ключевые улучшения: Полностью переделан экран приветствия первого входа в систему (приложение Welcome), помогающий пользователями установить начальные настройки и выбрать дополнительные приложения. Новая реализация написана на Python и Qt/QML, поддерживает масштабирование и использует шрифты рабочего стола;

В пакетный менеджер DNF добавлена поддержка распространения метаданных в формате zchunk, который кроме хорошего уровня сжатия обеспечивает поддержку delta-изменений, позволяющих загружать только изменившиеся части архива;

Обновлены графический стек, видеодрайверы и предлагаемые пользовательские окружения: Mesa 19.1, X.Org Server 1.20.4, Qt 5.12.2, GTK+ 3.24.8, KDE Plasma 5.15.4, GNOME 3.32, Xfce 4.14pre (предлагаются компоненты экспериментальной ветки Xfce 4.13, использующие GTK+3 вместо GTK+2), LXQt 0.14.1, MATE 1.22.0, Cinnamon 4.0, Enlightenment E22.4;

Расширена поддержка Wayland. Окружение GNOME теперь по умолчанию использует Wayland (опционально доступны сеансы "GNOME on Xorg" и "GNOME Classic"). Для KDE для работы на базе Wayland в репозиторий добавлен пакет plasma-workspace-wayland. В качестве дисплейного менеджера в Live-сборке с KDE вместо KDM задействован SDDM;

В связи с истечение срока действия патентов на MP3, библиотеки с кодеком MP3 добавлены в основной репозиторий и в базовый состав;

Улучшена работа на ноутбуках с гибридными графических системами (Optimus), в которых сочетаются встроенный GPU Intel и дискретная карта NVIDIA. Добавлена экспериментальная утилита mageia-prime для настройки NVIDIA Prime и переключения с GPU Intel на GPU NVIDIA без использования пакета Bumblebee;

Обновлены версии программ, в том числе используется ядро Linux 5.1.14, GCC 8.3.1, rpm 4.14.2, dnf 4.2.6, LLVM 8.0.0, Python 3.7.3 (также доступен выпуск 2.7.16), Perl 5.28.2, Ruby 2.5.3, Rust 1.35, PHP 7.3, Firefox 67 Chromium 73, LibreOffice 6.2.3, Vim 8.1, NeoVim 0.3.5, VirtualBox 6.0.8, Xen 4.12;

Добавлена возможность использования на системах с UEFI менеджера загрузки rEFInd вместо предлагаемого по умолчанию GRUB2;

В инсталляторе расширена поддержка оборудования, обновлён инструментарий для использования NFS, реализована возможность установки c накопителя с любой поддерживаемой ФС, добавлен режим автоматической установки с жёсткого диска, внесены многочисленные улучшения в интерфейс работы с дисковыми разделами;

В Isodumper, утилиту для записи ISO-образов на внешние накопители, обеспечена работа под непривилегированным пользователем (права root теперь запрашиваются только во время записи или изменения таблицы разделов) и добавлена проверка целостности записи по хэшам sha512;

Продолжена работа по разработке портов для архитектур ARMv7 и Аarch64, которые пока остаются экспериментальными. Из достижения отмечается предоставление пакетов для ARMv7 и Аarch64 в основном репозитории (core). Установочных образов и инсталлятора для ARM пока нет, но их планируют подготовить в ближайшие месяцы.