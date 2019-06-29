Выпуск ОС Trident 19.06 от проекта TrueOS

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Состоялся выпуск операционной системы Trident 19.06, в рамках которого на базе технологий FreeBSD проектом TrueOS развивается готовый к использованию графический пользовательский дистрибутив, напоминающий старые выпуски PC-BSD и TrueOS. Размер установочного iso-образа 3 Гб (AMD64).
В рамках проекта Trident также теперь ведётся разработка графического окружения Lumina и всех ранее доступных в PC-BSD графических инструментов, таких как sysadm и AppCafe. Проект Trident был образован после трансформации TrueOS в обособленную модульную операционную систему, которую можно использовать в качестве платформы для других проектов. TrueOS позиционируется как "downstream" форк FreeBSD, модифицирующий базовый состав FreeBSD поддержкой таких технологий как OpenRC и LibreSSL. В процессе разработки проект придерживается шестимесячного цикла подготовки релизов с обновлением в предсказуемые заранее намеченные сроки.
В новом выпуске проведено большое обновление версий приложений в репозиториях и компонентов базовой системы, которые вобрали в себя изменения из ветки FreeBSD 13-CURRENT и актуального дерева портов. Например, обновлены версии chromium 75, firefox 67.0.4, iridium 2019.04.73, gpu-firmware-kmod g20190620, drm-current-kmod 4.16.g20190519, virtualbox-ose 5.2.30. Изменены многие настройки по умолчанию, предлагаемые TrueOS. Добавлена серия новых системных пакетов "*-bootstrap". Связанные с ZFS On Linux пакеты переименованы в nozfs и openzfs. Так как изменения коснулись структуры пакетов базовой системы до запуска процесса установки обновления следует выполнить команду "sudo pkg install -fy sysup".
Некоторые особенности Trident:
- Наличие предопределённого профиля межсетевого экрана для отправки трафика через анонимную сеть Tor, который может быть активирован на этапе установки.
- Для навигации по Web предлагается браузер Falkon (QupZilla) со встроенным блокировщиком рекламы и расширенными настройками для защиты от отслеживания перемещений.
- По умолчанию используется файловая система ZFS и система инициализации OpenRC.
- При обновлении системы в ФС создаётся отдельный снапшот, позволяющий мгновенно вернуться к прошлому состоянию системы в случае возникновения проблем после обновления.
- Вместо OpenSSL применяется LibreSSL от проекта OpenBSD.
- Устанавливаемые пакеты верифицируются по цифровой подписи.