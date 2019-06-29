Выпуск ОС Trident 19.06 от проекта TrueOS

Состоялся выпуск операционной системы Trident 19.06, в рамках которого на базе технологий FreeBSD проектом TrueOS развивается готовый к использованию графический пользовательский дистрибутив, напоминающий старые выпуски PC-BSD и TrueOS. Размер установочного iso-образа 3 Гб (AMD64). В рамках проекта Trident также теперь ведётся разработка графического окружения Lumina и всех ранее доступных в PC-BSD графических инструментов, таких как sysadm и AppCafe. Проект Trident был образован после трансформации TrueOS в обособленную модульную операционную систему, которую можно использовать в качестве платформы для других проектов. TrueOS позиционируется как "downstream" форк FreeBSD, модифицирующий базовый состав FreeBSD поддержкой таких технологий как OpenRC и LibreSSL. В процессе разработки проект придерживается шестимесячного цикла подготовки релизов с обновлением в предсказуемые заранее намеченные сроки. В новом выпуске проведено большое обновление версий приложений в репозиториях и компонентов базовой системы, которые вобрали в себя изменения из ветки FreeBSD 13-CURRENT и актуального дерева портов. Например, обновлены версии chromium 75, firefox 67.0.4, iridium 2019.04.73, gpu-firmware-kmod g20190620, drm-current-kmod 4.16.g20190519, virtualbox-ose 5.2.30. Изменены многие настройки по умолчанию, предлагаемые TrueOS. Добавлена серия новых системных пакетов "*-bootstrap". Связанные с ZFS On Linux пакеты переименованы в nozfs и openzfs. Так как изменения коснулись структуры пакетов базовой системы до запуска процесса установки обновления следует выполнить команду "sudo pkg install -fy sysup". Некоторые особенности Trident: Наличие предопределённого профиля межсетевого экрана для отправки трафика через анонимную сеть Tor, который может быть активирован на этапе установки.

Для навигации по Web предлагается браузер Falkon (QupZilla) со встроенным блокировщиком рекламы и расширенными настройками для защиты от отслеживания перемещений.

По умолчанию используется файловая система ZFS и система инициализации OpenRC.

При обновлении системы в ФС создаётся отдельный снапшот, позволяющий мгновенно вернуться к прошлому состоянию системы в случае возникновения проблем после обновления.

Вместо OpenSSL применяется LibreSSL от проекта OpenBSD.

Устанавливаемые пакеты верифицируются по цифровой подписи.



