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Выпуск ОС Trident 19.06 от проекта TrueOS

29.06.2019 17:55

Состоялся выпуск операционной системы Trident 19.06, в рамках которого на базе технологий FreeBSD проектом TrueOS развивается готовый к использованию графический пользовательский дистрибутив, напоминающий старые выпуски PC-BSD и TrueOS. Размер установочного iso-образа 3 Гб (AMD64).

В рамках проекта Trident также теперь ведётся разработка графического окружения Lumina и всех ранее доступных в PC-BSD графических инструментов, таких как sysadm и AppCafe. Проект Trident был образован после трансформации TrueOS в обособленную модульную операционную систему, которую можно использовать в качестве платформы для других проектов. TrueOS позиционируется как "downstream" форк FreeBSD, модифицирующий базовый состав FreeBSD поддержкой таких технологий как OpenRC и LibreSSL. В процессе разработки проект придерживается шестимесячного цикла подготовки релизов с обновлением в предсказуемые заранее намеченные сроки.

В новом выпуске проведено большое обновление версий приложений в репозиториях и компонентов базовой системы, которые вобрали в себя изменения из ветки FreeBSD 13-CURRENT и актуального дерева портов. Например, обновлены версии chromium 75, firefox 67.0.4, iridium 2019.04.73, gpu-firmware-kmod g20190620, drm-current-kmod 4.16.g20190519, virtualbox-ose 5.2.30. Изменены многие настройки по умолчанию, предлагаемые TrueOS. Добавлена серия новых системных пакетов "*-bootstrap". Связанные с ZFS On Linux пакеты переименованы в nozfs и openzfs. Так как изменения коснулись структуры пакетов базовой системы до запуска процесса установки обновления следует выполнить команду "sudo pkg install -fy sysup".

Некоторые особенности Trident:

  • Наличие предопределённого профиля межсетевого экрана для отправки трафика через анонимную сеть Tor, который может быть активирован на этапе установки.
  • Для навигации по Web предлагается браузер Falkon (QupZilla) со встроенным блокировщиком рекламы и расширенными настройками для защиты от отслеживания перемещений.
  • По умолчанию используется файловая система ZFS и система инициализации OpenRC.
  • При обновлении системы в ФС создаётся отдельный снапшот, позволяющий мгновенно вернуться к прошлому состоянию системы в случае возникновения проблем после обновления.
  • Вместо OpenSSL применяется LibreSSL от проекта OpenBSD.
  • Устанавливаемые пакеты верифицируются по цифровой подписи.


  1. Главная ссылка к новости (https://project-trident.org/po...)
  2. OpenNews: Выпуск ОС Trident 19.04 от проекта TrueOS и рабочего стола Lumina 1.5.0
  3. OpenNews: Выпуск Trident 18.12, операционной системы от проекта TrueOS
  4. OpenNews: Проект TrueOS трансформировался в обособленную ОС
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: trident, pcbsd, bsd
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Lockywolf (ok), 18:05, 29/06/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    Кто будет делать им гуй, если Шляпа уйдёт из иксов?
     
     
  • 2.2, Аноним84701 (ok), 18:26, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Кто будет делать им гуй, если Шляпа уйдёт из иксов?

    Хм, на всякий пожарный включить в Wayland еще и требования systemd и glibc (и еще чего нибудь специфичного) c kdbus и PipeWire. А то  зависимость от ядерного evdev хоть и неплохо мешала, но ее все же смогли преодолеть :(
    https://www.freshports.org/graphics/wayland/
    Глядишь, вообще будет целиком и без проблем работать -- непорядок будет!

     
  • 2.3, Аноним (3), 18:47, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Кто будет делать им гуй, если Шляпа уйдёт из иксов?

    Конечно же Дон Ягон. Наконец займётся делом, а не болтовнёй на опеннете.

     
  • 2.5, Дон Ягон (ok), 18:59, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46829
     

  • 1.4, Аноним (-), 18:58, 29/06/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Кому это надо, да еще и на десктопе?..
     
     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 19:15, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработчикам и ещё тем полуторам тысячам пользователей, которые любят ставить необычные дистрибутивы и ОСи "на поиграться".
     
  • 2.7, VINRARUS (ok), 19:21, 29/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Патріотам України!
     
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