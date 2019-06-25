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Выпуск пакетного фильтра nftables 0.9.1

25.06.2019 23:20

После года разработки представлен релиз пакетного фильтра nftables 0.9.1, развивающегося в качестве замены iptables, ip6table, arptables и ebtables за счёт унификации интерфейсов фильтрации пакетов для IPv4, IPv6, ARP и сетевых мостов. В пакет nftables входят компоненты пакетного фильтра, работающие в пространстве пользователя, в то время как на уровне ядра работу обеспечивает подсистема nf_tables, входящая в состав ядра Linux начиная с выпуска 3.13.

На уровне ядра предоставляется лишь общий интерфейс, не зависящий от конкретного протокола и предоставляющий базовые функции извлечения данных из пакетов, выполнения операций с данными и управления потоком. Непосредственно логика фильтрации и специфичные для протоколов обработчики компилируются в байткод в пространстве пользователя, после чего данный байткод загружается в ядро при помощи интерфейса Netlink и выполняется в специальной виртуальной машине, напоминающей BPF (Berkeley Packet Filters). Подобный подход позволяет значительно сократить размер кода фильтрации, работающего на уровне ядра и вынести все функции разбора правил и логики работы с протоколами в пространство пользователя.

Основные новшества:

  • Поддержка IPsec, позволяющая выполнять сопоставление адресов туннелей в привязке к пакету, идентификатору запроса IPsec и тегу SPI (Security Parameter Index). Например, 
    
      ... ipsec in ip saddr 192.168.1.0/24
      ... ipsec in spi 1-65536

    Также возможна проверка прохождения маршрута через туннель IPsec. Например, для блокирования трафика не через IPSec: 

    
      ... filter output rt ipsec missing drop
  • Поддержка протокола IGMP (Internet Group Management Protocol). Например, для отбрасывания входящих IGMP-запросов принадлежности к группе можно использовать правило 
    
      nft add rule netdev foo bar igmp type membership-query counter drop
  • Возможность использования переменных для определения цепочек перехода (jump / goto). Например: 
    
      define dest = ber
      add rule ip foo bar jump $dest
  • Поддержка масок для идентификации операционных систем (OS Fingerprint) на основе значений TTL в заголовке. Например, для пометки пакетов в зависимости от ОС отправителя можно использовать команду: 
    

    ... meta mark set osf ttl skip name map { "Linux" : 0x1,
                                              "Windows" : 0x2,
                                              "MacOS" : 0x3,
                                              "unknown" : 0x0 }
    ... osf ttl skip version "Linux:4.20"
  • Возможность сопоставления ARP-адреса отправителя и IPv4-адреса целевой системы. Например, для увеличения счётчика ARP-пакетов, отправленных с адреса 192.168.2.1 можно использовать правило: 
    

        table arp x {
                chain y {
                        type filter hook input priority filter; policy accept;
                        arp saddr ip 192.168.2.1 counter packets 1 bytes 46
                }
        }
  • Поддержка прозрачного проброса запросов через прокси (tproxy). Например, для перенаправления обращений к 80 порту на порт прокси 8080: 
    
        table ip x {
                chain y {
                        type filter hook prerouting priority -150; policy accept;
                        tcp dport 80 tproxy to :8080
                }
        }
  • Поддержка пометки сокетов с возможностью для дальнейшего получения установленной метки через setsockopt() в режиме SO_MARK. Например: 
    
        table inet x {
                chain y {
                        type filter hook prerouting priority -150; policy accept;
                        tcp dport 8080 mark set socket mark
                }
        }
  • Поддержка указания текстовых наименований приоритетов для цепочек. Например: 
    
        nft add chain ip x raw { type filter hook prerouting priority raw; }
        nft add chain ip x filter { type filter hook prerouting priority filter; }
        nft add chain ip x filter_later { type filter hook prerouting priority filter + 10; }
  • Поддержка меток SELinux (Secmark). Например, для определения метки "sshtag" в привязке к контексту SELinux можно запустить: 
    
         nft add secmark inet filter sshtag "system_u:object_r:ssh_server_packet_t:s0"

    А затем использовать эту метку в правилах: 

    
        nft add rule inet filter input tcp dport 22 meta secmark set "sshtag"

        nft add map inet filter secmapping { type inet_service : secmark; }
        nft add element inet filter secmapping { 22 : "sshtag" }
        nft add rule inet filter input meta secmark set tcp dport map @secmapping
  • Возможность указания закреплённых за протоколами портов в текстовом виде, как они определены в файле /etc/services. Например: 
    
        nft add rule x y tcp dport "ssh"
        nft list ruleset -l
        table x {
                chain y {
                        ...
                        tcp dport "ssh"
                }
        }
  • Возможность проверки типа сетевого интерфейса. Например: 
    
        add rule inet raw prerouting meta iifkind "vrf" accept
  • Улучшена поддержка динамического обновления содержимого наборов (sets) через явное указание флага "dynamic". Например, для обновления набора "s" с добавлением исходного адреса и сбросом записи в случае отсутствия пакетов в течение 30 секунд: 
    
        add table x
        add set x s { type ipv4_addr; size 128; timeout 30s; flags dynamic; }
        add chain x y { type filter hook input priority 0; }
        add rule x y update @s { ip saddr }
  • Возможность задания отдельного условия наступления таймаута. Например, для переопределения таймаута по умолчанию для пактов, пришедших на порт 8888 можно указать: 
    
        table ip filter {
                ct timeout agressive-tcp {
                        protocol tcp;
                        l3proto ip;
                        policy = {established: 100, close_wait: 4, close: 4}
                }
                chain output {
                        ...
                        tcp dport 8888 ct timeout set "agressive-tcp"
                }
        }
  • Поддержка NAT для семейства inet: 
    
        table inet nat {
                ...
                ip6 daddr dead::2::1 dnat to dead:2::99
        }
  • Улучшенные средства вывода информации об ошибках из-за опечаток: 
    

        nft add chain filtre test

        Error: No such file or directory; did you mean table "filter" in family ip?
        add chain filtre test
                  ^^^^^^
  • Возможность указания имён интерфейсов в наборах (sets): 
    
        set sc {
               type inet_service . ifname
               elements = { "ssh" . "eth0" }
        }
  • Обновлён синтаксис правил flowtable: 
    
        nft add table x
        nft add flowtable x ft { hook ingress priority 0; devices = { eth0, wlan0 }; }
        ...
        nft add rule x forward ip protocol { tcp, udp } flow add @ft
  • Улучшена поддержка JSON.


  1. Главная ссылка к новости (https://marc.info/?l=netfilter...)
  2. OpenNews: Релиз iptables 1.8.0
  3. OpenNews: Эксперимент по настройке Linux для блокирования 10 млн пакетов в секунду
  4. OpenNews: Разработчики Netfilter официально объявили инструментарий iptables устаревшим
  5. OpenNews: Первый пригодный для пользователей релиз пакетного фильтра Nftables
  6. OpenNews: Второй выпуск пакетного фильтра nftables
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ftables, iptables, firewall
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:06, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Error: No such file or directory; did you mean table â€˜filterâ€™ in family ip?

    Красиво :)

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 00:18, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кажется мой вопрос про "почему у них мажорная версия 0 после года разработки", только что отпал.
     
  • 2.5, Fyjybv755 (?), 00:50, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >> Error: No such file or directory; did you mean table â€˜filterâ€™ in family ip?
    > Красиво :)

    Это ответ на знаменитое кузнецовское RTNETLINK answers: File exists

     
  • 2.22, KaE (ok), 03:36, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    .
     

  • 1.3, Аноним (3), 00:37, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Хорошо, что я не вникал в iptables до этого, теперь не придется переучиваться, а всего-то - познать новое.
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:45, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Серьёзный вопрос: кто-то это вообще использует? Потому что у меня сложилось впечатление, что разработчики netfilter живут в каком-то своём особом мире, где кроме них никого нет.

    Т.е. иметь firewall типа pf из OpenBSD было бы очень круто, но тут это, как и всегда в Linux, сделано наполовину и через жопу.

     
     
  • 2.6, Fyjybv755 (?), 00:51, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Не скопипастить то, к чему я привык" == "сделать через жoпу", ок.
     
  • 2.10, Аноним (10), 01:03, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В большинстве дистрибутивов уже стоит nftables, от iptables только "переходники" в nftables.
     
  • 2.11, Sw00p aka Jerom (?), 01:06, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    как по мне лучше уж старый добрый синтаксис  iptables, ip6table, arptables.
    у pf не плохой, но хотелось бы немного строгой иерархичности.
     

  • 1.7, Аноним (7), 00:57, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    RHEL8 перешёл на nftables https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50644
     
  • 1.12, Аноним (-), 01:36, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > замены iptables, ip6table, arptables и ebtables

    Тот редкий случай, когда закономерно прикапывают окаменелые экскременты, а не выпиливают проверенные временем годные технологии.
    Один только человекочитаемый синтаксис и отсутствие б_гомерзкого ВЕРХНЕГО регистра, плодящего грабли, дорогого стоят. Успехов проекту.

     
  • 1.13, OpenEcho (?), 01:48, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дернуло же связать жизнь с IT...
    не успеешь выучить одно, хepяк, - учи что то новое...

    в большинстве профессий, люди только улучшают свои знания c годами, добавляя новшенства к старым знаниям, а здесь как при союзе:

    Весь мир насилья мы разрушим
    До основанья, а затем
    Мы наш, мы новый мир построим
    Кто был ничем, тот станет всем.

    а в итоге как у чебургена: "мы строили, строили и ничего не построили"

     
     
  • 2.14, Аноним (7), 01:55, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.nftables.org
     
  • 2.15, Ключевский (?), 02:03, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты 21 год учил iptables? За время существования iptables успели не только родиться, но вырасти и пойти работать, а на работе вырасти от попингуев до младших админов новое поколение админов. Мой сын родился в год когда появился iptables, а сейчас сыну 21 год уже.
     
     
  • 3.19, OpenEcho (?), 03:04, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты 21 год учил iptables?

    iptables и не только...

    мысль была не только об iptables, а вообще, как в IT любят ломать и перестраивать внешний интерфейс(ы) к одной и той же сущности...

    >Мой сын родился в год когда появился iptables, а сейчас сыну 21 год уже.

    Моя старшенькая, родилась до iptables и через год будет профессором в одном самом крутом тех.универе на планете... и что? К чему это? Детишками померились?

     
  • 2.16, Аноним (16), 02:09, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да собственно то уже то IT как его знали раньше и закончилось - неудобно корпорациям зависить от знаний людей.
     
  • 2.17, Аноним (17), 02:45, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дернуло же связать жизнь с IT...
    > не успеешь выучить одно, хepяк, - учи что то новое...

    Ну иди работать дворником тогда. В IT потому и зарплаты такие высокие*, что как правило нужно знать не только новую технологию, но и одновременно с ней старую, чтобы поддерживать легаси.

    ________
    * не относится к админам. Но у админов и работа-то гораздо легче, чем у программистов

     
     
  • 3.18, gsdh (?), 03:01, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > зарплаты такие высокие*

    А ха-ха

    > знать не только новую технологию, но и одновременно с ней старую

    Отсыпь

     
     
  • 4.24, Аноним (17), 03:52, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > > зарплаты такие высокие*
    > А ха-ха

    Изучи рынок. Скорее всего ты устроился куда-то в soviet-style-компанию, где требуют две вышки, а платят так, как платили инженерам в СССР. Даже пихоно-жс-макаки, вошедшие в айти полгода назад, сейчас делают 2-3К евро в месяц.

     
     
  • 5.25, gsdh (?), 03:56, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ушел из мтс в совет-стайл изза зп, в совет-стайл почти в 2 раза больше
     
  • 5.26, gsdh (?), 03:59, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > йчас делают 2-3К евро в месяц.

    пруфы на ждобхантер, или пиз...л

     
     
  • 6.27, Аноним (17), 04:05, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В hh в основном советские компании. Ищи работу на других площадках, в LinkedIn на первый случай.
     
  • 3.20, OpenEcho (?), 03:16, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну иди работать дворником тогда

    Во, страна советов подтянулась...

    програмист наверное... богатый...

     
  • 2.21, Аноним (21), 03:17, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В AIX всё развивается как надо. Что было 20 лет, то и сегодня работает в 95% случаев.

    Это только линукс представляет кучу форков на форки с постоянно сломанной обратной совместимостью и выброшенными, патаму что не модно, не стильно, не молодёжно, проектами.

     
     
  • 3.23, Ключевский (?), 03:46, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И где же «форки на форки»? И где примеры сломанной совместимости? Опять врешь
     

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