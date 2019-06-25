Выпуск пакетного фильтра nftables 0.9.1

2.14 , Аноним ( 7 ), 01:55, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://wiki.nftables.org

2.15 , Ключевский ( ? ), 02:03, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты 21 год учил iptables? За время существования iptables успели не только родиться, но вырасти и пойти работать, а на работе вырасти от попингуев до младших админов новое поколение админов. Мой сын родился в год когда появился iptables, а сейчас сыну 21 год уже.

3.19 , OpenEcho ( ? ), 03:04, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты 21 год учил iptables? iptables и не только... мысль была не только об iptables, а вообще, как в IT любят ломать и перестраивать внешний интерфейс(ы) к одной и той же сущности... >Мой сын родился в год когда появился iptables, а сейчас сыну 21 год уже. Моя старшенькая, родилась до iptables и через год будет профессором в одном самом крутом тех.универе на планете... и что? К чему это? Детишками померились? 2.16 , Аноним ( 16 ), 02:09, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да собственно то уже то IT как его знали раньше и закончилось - неудобно корпорациям зависить от знаний людей.

2.17 , Аноним ( 17 ), 02:45, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Дернуло же связать жизнь с IT...

> не успеешь выучить одно, хepяк, - учи что то новое... Ну иди работать дворником тогда. В IT потому и зарплаты такие высокие*, что как правило нужно знать не только новую технологию, но и одновременно с ней старую, чтобы поддерживать легаси. ________

* не относится к админам. Но у админов и работа-то гораздо легче, чем у программистов

3.18 , gsdh ( ? ), 03:01, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > зарплаты такие высокие* А ха-ха > знать не только новую технологию, но и одновременно с ней старую Отсыпь 4.24 , Аноним ( 17 ), 03:52, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > > зарплаты такие высокие*

> А ха-ха Изучи рынок. Скорее всего ты устроился куда-то в soviet-style-компанию, где требуют две вышки, а платят так, как платили инженерам в СССР. Даже пихоно-жс-макаки, вошедшие в айти полгода назад, сейчас делают 2-3К евро в месяц.

5.25 , gsdh ( ? ), 03:56, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ушел из мтс в совет-стайл изза зп, в совет-стайл почти в 2 раза больше

5.26 , gsdh ( ? ), 03:59, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > йчас делают 2-3К евро в месяц. пруфы на ждобхантер, или пиз...л

6.27 , Аноним ( 17 ), 04:05, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В hh в основном советские компании. Ищи работу на других площадках, в LinkedIn на первый случай.

3.20 , OpenEcho ( ? ), 03:16, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну иди работать дворником тогда Во, страна советов подтянулась... програмист наверное... богатый...

2.21 , Аноним ( 21 ), 03:17, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В AIX всё развивается как надо. Что было 20 лет, то и сегодня работает в 95% случаев. Это только линукс представляет кучу форков на форки с постоянно сломанной обратной совместимостью и выброшенными, патаму что не модно, не стильно, не молодёжно, проектами.

3.23 , Ключевский ( ? ), 03:46, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И где же «форки на форки»? И где примеры сломанной совместимости? Опять врешь

