Выпуск пакетного фильтра nftables 0.9.1

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|1.1, Аноним (1), 00:06, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Error: No such file or directory; did you mean table â€˜filterâ€™ in family ip?
Красиво :)
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|2.2, Аноним (2), 00:18, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кажется мой вопрос про "почему у них мажорная версия 0 после года разработки", только что отпал.
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|2.5, Fyjybv755 (?), 00:50, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>> Error: No such file or directory; did you mean table â€˜filterâ€™ in family ip?
> Красиво :)
Это ответ на знаменитое кузнецовское RTNETLINK answers: File exists
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|1.3, Аноним (3), 00:37, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Хорошо, что я не вникал в iptables до этого, теперь не придется переучиваться, а всего-то - познать новое.
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|1.4, Аноним (4), 00:45, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Серьёзный вопрос: кто-то это вообще использует? Потому что у меня сложилось впечатление, что разработчики netfilter живут в каком-то своём особом мире, где кроме них никого нет.
Т.е. иметь firewall типа pf из OpenBSD было бы очень круто, но тут это, как и всегда в Linux, сделано наполовину и через жопу.
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|2.10, Аноним (10), 01:03, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В большинстве дистрибутивов уже стоит nftables, от iptables только "переходники" в nftables.
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|2.11, Sw00p aka Jerom (?), 01:06, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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как по мне лучше уж старый добрый синтаксис iptables, ip6table, arptables.
у pf не плохой, но хотелось бы немного строгой иерархичности.
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|1.12, Аноним (-), 01:36, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> замены iptables, ip6table, arptables и ebtables
Тот редкий случай, когда закономерно прикапывают окаменелые экскременты, а не выпиливают проверенные временем годные технологии.
Один только человекочитаемый синтаксис и отсутствие б_гомерзкого ВЕРХНЕГО регистра, плодящего грабли, дорогого стоят. Успехов проекту.
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|1.13, OpenEcho (?), 01:48, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Дернуло же связать жизнь с IT...
не успеешь выучить одно, хepяк, - учи что то новое...
в большинстве профессий, люди только улучшают свои знания c годами, добавляя новшенства к старым знаниям, а здесь как при союзе:
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим
Кто был ничем, тот станет всем.
а в итоге как у чебургена: "мы строили, строили и ничего не построили"
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|2.15, Ключевский (?), 02:03, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты 21 год учил iptables? За время существования iptables успели не только родиться, но вырасти и пойти работать, а на работе вырасти от попингуев до младших админов новое поколение админов. Мой сын родился в год когда появился iptables, а сейчас сыну 21 год уже.
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|3.19, OpenEcho (?), 03:04, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты 21 год учил iptables?
iptables и не только...
мысль была не только об iptables, а вообще, как в IT любят ломать и перестраивать внешний интерфейс(ы) к одной и той же сущности...
>Мой сын родился в год когда появился iptables, а сейчас сыну 21 год уже.
Моя старшенькая, родилась до iptables и через год будет профессором в одном самом крутом тех.универе на планете... и что? К чему это? Детишками померились?
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|2.16, Аноним (16), 02:09, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да собственно то уже то IT как его знали раньше и закончилось - неудобно корпорациям зависить от знаний людей.
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|2.17, Аноним (17), 02:45, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дернуло же связать жизнь с IT...
> не успеешь выучить одно, хepяк, - учи что то новое...
Ну иди работать дворником тогда. В IT потому и зарплаты такие высокие*, что как правило нужно знать не только новую технологию, но и одновременно с ней старую, чтобы поддерживать легаси.
________
* не относится к админам. Но у админов и работа-то гораздо легче, чем у программистов
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|3.18, gsdh (?), 03:01, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> зарплаты такие высокие*
А ха-ха
> знать не только новую технологию, но и одновременно с ней старую
Отсыпь
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|4.24, Аноним (17), 03:52, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> > зарплаты такие высокие*
> А ха-ха
Изучи рынок. Скорее всего ты устроился куда-то в soviet-style-компанию, где требуют две вышки, а платят так, как платили инженерам в СССР. Даже пихоно-жс-макаки, вошедшие в айти полгода назад, сейчас делают 2-3К евро в месяц.
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|5.25, gsdh (?), 03:56, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ушел из мтс в совет-стайл изза зп, в совет-стайл почти в 2 раза больше
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|5.26, gsdh (?), 03:59, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> йчас делают 2-3К евро в месяц.
пруфы на ждобхантер, или пиз...л
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|6.27, Аноним (17), 04:05, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В hh в основном советские компании. Ищи работу на других площадках, в LinkedIn на первый случай.
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|3.20, OpenEcho (?), 03:16, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну иди работать дворником тогда
Во, страна советов подтянулась...
програмист наверное... богатый...
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|2.21, Аноним (21), 03:17, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В AIX всё развивается как надо. Что было 20 лет, то и сегодня работает в 95% случаев.
Это только линукс представляет кучу форков на форки с постоянно сломанной обратной совместимостью и выброшенными, патаму что не модно, не стильно, не молодёжно, проектами.
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