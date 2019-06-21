Проект VKHR развивает систему рендеринга волос в режиме реального времени

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|2.9, Аноним (9), 22:14, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это медведь из лобковых волос как в аниме, обсудили же уже :)
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|1.7, Аноним (7), 22:09, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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на верхней картинке, либо баран прикинулся медведем, либо медведь одел шкуру барана... про волка в овечей шкуре я слышал, за такое ещё нет!
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|1.8, Аноним (7), 22:11, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Волосы на голове больше похожи на слипшийся ворс, после краски хреново помытой кисти!
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|2.12, Sluggard (ok), 22:47, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он не хотел рендериться добровольно и, с криком «Русские не сдаются!», отбивался бутылкой водки.
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|3.21, Аноним (11), 23:25, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не хотел рендериться как в аниме или просто недоволен лобковыми волосами в си++17?
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