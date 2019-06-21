The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Проект VKHR развивает систему рендеринга волос в режиме реального времени

21.06.2019 20:13

В рамках проекта VKHR (Vulkan Hair Renderer) при поддержке компаний AMD и RTG Game Engineering развивается система реалистичного рендеринга волос, написанная с использованием графического API Vulkan. Система поддерживает отрисовку в режиме реального времени при моделировании причёсок, состоящих из сотни тысяч прядей и миллионов линейных сегментов. За счёт изменения уровня детализации возможно варьирование между производительностью и качеством отрисовки. Поддерживается визуализация различных типов причёсок и видов шерсти. Код проекта написан на языке С++17 и поставляется под лицензией MIT.

Компания AMD ранее работала над технологией рендеринга волос в рамках проекта TressFX, использующего Direct3D. В рамках проекта VKHR указанная технология была полностью переписана на базе Vulkan и расширена симуляцией рассеивания света, отбрасывания теней и прозрачности, реализованной с использованием шейдеров GLSL. VKHR включает встроенную систему трассировки лучей, основанную на библиотеке Embree от компании Intel. Для сглаживания задействовано быстрое линейное преобразование, а для создания эффекта объёма быстрая схема вокселизации. Модели причёсок загружаются в формате hair.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Компания AMD ввела в строй проект GPUOpen
  3. OpenNews: Компания Intel опубликовала библиотеку для шумоподавления и фильтрации изображений
  4. OpenNews: Увидел свет Makehuman 1.0.0, свободный генератор 3D-моделей тела человека
  5. OpenNews: Реализация нейронной сети для синтеза и редактирования лиц
  6. OpenNews: NVIDIA открыла код StyleGAN, генератора лиц на основе машинного обучения
Автор новости: Павел Павлов
Тип: К сведению
Ключевые слова: vkhr, vulkan, render, 3d
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:06, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    C++17 понятно...
     
     
  • 2.18, Водитель маршрутки (?), 23:15, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто от этого волосы становятся шелковистыми. А ты чего подумал?
     
     
  • 3.19, Водитель маршрутки (?), 23:19, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поддерживается визуализация различных ... видов шерсти.

    Ждем котиков с разной шерсткой

     

  • 1.2, Аноним (-), 21:24, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    А чтобы волосы как в аниме может?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 23:21, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стесняюсь спросить, а что такое аниме?
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:31, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    А лобковые волосы может?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:38, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Как в аниме или обычные?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 22:24, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как на си++17
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:44, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может.
     
  • 2.14, VINRARUS (ok), 22:52, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свои ещо не выросли?
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:42, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Медведь мохнатый как мох
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:14, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это медведь из лобковых волос как в аниме, обсудили же уже :)
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:09, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на верхней картинке, либо баран прикинулся медведем, либо медведь одел шкуру барана... про волка в овечей шкуре я слышал, за такое ещё нет!
     
     
  • 2.15, дохтурЛол (?), 22:53, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не за, а под, чукча нерюски
     

  • 1.8, Аноним (7), 22:11, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Волосы на голове больше похожи на слипшийся ворс, после краски хреново помытой кисти!
     
     
  • 2.17, VINRARUS (ok), 22:55, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лупы не хватает для реалистичности.
     

  • 1.10, Аноним (11), 22:20, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем медведя обработали паяльной лампой?!
     
     
  • 2.12, Sluggard (ok), 22:47, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он не хотел рендериться добровольно и, с криком «Русские не сдаются!», отбивался бутылкой водки.
     
     
  • 3.21, Аноним (11), 23:25, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не хотел рендериться как в аниме или просто недоволен лобковыми волосами в си++17?
     
  • 2.16, VINRARUS (ok), 22:54, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это медведь-пенсионер, просто пенсию отменили вот и трудится.
     

  • 1.13, YetAnotherOnanym (ok), 22:50, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь норковую фапофьку можно по емейлу прислать. Своими руками сделанную.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру