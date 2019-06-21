Проект VKHR развивает систему рендеринга волос в режиме реального времени

В рамках проекта VKHR (Vulkan Hair Renderer) при поддержке компаний AMD и RTG Game Engineering развивается система реалистичного рендеринга волос, написанная с использованием графического API Vulkan. Система поддерживает отрисовку в режиме реального времени при моделировании причёсок, состоящих из сотни тысяч прядей и миллионов линейных сегментов. За счёт изменения уровня детализации возможно варьирование между производительностью и качеством отрисовки. Поддерживается визуализация различных типов причёсок и видов шерсти. Код проекта написан на языке С++17 и поставляется под лицензией MIT.

Компания AMD ранее работала над технологией рендеринга волос в рамках проекта TressFX, использующего Direct3D. В рамках проекта VKHR указанная технология была полностью переписана на базе Vulkan и расширена симуляцией рассеивания света, отбрасывания теней и прозрачности, реализованной с использованием шейдеров GLSL. VKHR включает встроенную систему трассировки лучей, основанную на библиотеке Embree от компании Intel. Для сглаживания задействовано быстрое линейное преобразование, а для создания эффекта объёма быстрая схема вокселизации. Модели причёсок загружаются в формате hair.