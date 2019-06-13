Опубликованы сборки Windows Insider с подсистемой WSL2 (Windows Subsystem for Linux)

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|1.2, Нанобот (ok), 13:57, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> патчи включают оптимизации для сокращения времени запуска ядра, уменьшения потребления памяти
вот что бывает, когда за дело берутся профессионалы
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|2.5, Сергей (??), 14:11, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что режется куча фичей и включаются специфичные для платформы оптимизации. Ничего удивительного
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|2.11, Аноним (11), 14:40, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вот что бывает, когда за дело берутся профессионалы
Грохнули пол ядра и сразу профи?
> и оставления в ядре минимально необходимого набора драйверов и подсистем
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|2.20, Аноним (20), 15:36, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Профессионалы считают общее потребление памяти (совместно с ядром NT).
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|1.4, zzz (??), 14:10, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну всё, теперь количество гуру линукса вырастет на порядок.
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|2.7, KhabMan (ok), 14:21, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вряд ли) Кто интересовался, тот ставил на ВМ или второй системой. А кому не интересно, тот и WSL трогать не будет, потому что он отключен по-умолчанию
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|3.21, Аноним (20), 15:38, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы предпочёл именно WSL2, но MS опоздала на несколько лет, заодно перемудрив с остальными подсистемами ОС.
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|4.23, KhabMan (ok), 15:40, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, я про то, что WSL будут трогать только те, кто уже был знаком с Линуксом) Для остальных это какой-то таинственный компонент системы, не понятно зачем нужный)
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|3.12, Аноним (11), 14:43, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Из-за несоответствия драйверов предъявляемым требованиям качества, их код долгое время оставался частью тестовой ("staging") ветки ядра Linux и уже два раза был кандидатом на полное удаление из дерева исходного кода
Да, бракоделы в Редмонде знатные.
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|3.13, Аноним (-), 14:45, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Всем давно известно, что ядро Linux без участия Microsoft давно было бы мертво
у меня аж жир с монитора потек
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|3.18, Аноним (18), 15:35, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всем известно что Гейтс занимался разработкой и продажей Линукс дистрибутива.
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|1.10, Аноним (10), 14:31, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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там уже регистронезависимая ext4, доступная из винды, используется? Или пока доступ к ФС этого всл2 не завезли?
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|1.14, Аноним (17), 15:27, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> И спользование штатного ядра позволяет добиться полной совместимости c Linux
В каком месте оно штатное ядро использует? У МС свое кастомное ядро, на котором далеко не все работает (e.g. LVM2)
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|1.15, анонн (?), 15:28, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Например, при распаковке сжатого архива WSL2 быстрее WSL1 в 20 раз, а при выполнении операций "git clone", "npm install", "apt update" и "apt upgrade" в 2-5 раз.
Поздравляю большую часть линуксоидов опеннета с улучшениями так ими не любимой, но почему-то используемой системы!
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|1.16, KonstantinB (ok), 15:30, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Забавно, столько человекочасов вложили в эмулятор (fork в винде сделать - это вам не два байта переслать, пришлось два типа процессов, наследующихся от минимального базового, впилить, там адовое количество работы), а теперь все это на помойку. :-)
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|1.19, vantoo (ok), 15:35, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нет уж, доктор сказал в морг, значит в морг. И нечего перед смертью за Linux цепляться как за спасательный круг.
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