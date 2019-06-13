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Опубликованы сборки Windows Insider с подсистемой WSL2 (Windows Subsystem for Linux)

13.06.2019 13:50

Компания Microsoft объявила о формировании новых экспериментальных сборок Windows Insider (build 18917), в состав которых включена ранее анонсированная прослойка WSL2 (Windows Subsystem for Linux), обеспечивающая запуск исполняемых файлов Linux в Windows. Вторая редакция WSL отличается поставкой полноценного ядра Linux, вместо эмулятора на лету транслирующего системные вызовы Linux в системные вызовы Windows.

Использование штатного ядра позволяет добиться полной совместимости c Linux на уровне системных вызовов и обеспечить возможность бесшовного запуска в Windows контейнеров Docker, а также реализовать поддержку файловых систем на базе механизма FUSE. По сравнению с WSL1 в WSL2 существенно увеличена производительность ввода/вывода и операций с файловой системой. Например, при распаковке сжатого архива WSL2 быстрее WSL1 в 20 раз, а при выполнении операций "git clone", "npm install", "apt update" и "apt upgrade" в 2-5 раз.

В WSL2 предлагается компонент на базе ядра Linux 4.19, который выполняется в окружении Windows при помощи виртуальной машины, уже применяемой в Azure. Обновления для ядра Linux доставляются через механизм Windows Update и тестируются в инфраструктуре непрерывной интеграции Microsoft. Все подготовленные для интеграции ядра с WSL изменения обещают опубликованы под свободной лицензией GPLv2. Подготовленные патчи включают оптимизации для сокращения времени запуска ядра, уменьшения потребления памяти и оставления в ядре минимально необходимого набора драйверов и подсистем.

Поддержка старой версии WSL1 сохранена и обе системы могут использоваться бок о бок, в зависимости от предпочтений пользователей. WSL2 может выступать в качестве прозрачной замены WSL1. Как и в WSL1 компоненты пространства пользователя устанавливаются отдельно и базируются на сборках различных дистрибутивов. Например, для установки в WSL в каталоге Microsoft Store предлагаются сборки Ubuntu, Debian GNU/Linux, Kali Linux, Fedora, Alpine, SUSE и openSUSE.

Окружение выполняется в отдельном дисковом образе (VHD) c файловой системой ext4 и виртуальным сетевым адаптером. Для взаимодействия с предлагаемым в WSL2 ядром Linux требуется включение в дистрибутив небольшого скрипта инициализации, изменяющего процесс загрузки. Для переключения режимов работы дистрибутивов предложена новая команда "wsl --set-version", а для выбора применяемой по умолчанию версии WSL команда "wsl --set-default-version".

  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Microsoft анонсировал подсистему WSL2 со штатным ядром Linux
  3. OpenNews: Проект WLinux развивает Linux-дистрибутив, нацеленный на использование в Windows
  4. OpenNews: Microsoft открыл код для адаптации Linux-дистрибутивов для запуска в WSL
  5. OpenNews: Debian и Kali Linux размещены в Windows Store и доступны для установки в WSL
  6. OpenNews: Завершено бета-тестирование подсистемы для запуска исполняемых файлов Linux в Windows
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: wsl, windows
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Нанобот (ok), 13:57, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > патчи включают оптимизации для сокращения времени запуска ядра, уменьшения потребления памяти

    вот что бывает, когда за дело берутся профессионалы

     
     
  • 2.5, Сергей (??), 14:11, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что режется куча фичей и включаются специфичные для платформы оптимизации. Ничего удивительного
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 15:34, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, например нахрен вырезается поддержка lvm
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:40, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вот что бывает, когда за дело берутся профессионалы

    Грохнули пол ядра и сразу профи?

    > и оставления в ядре минимально необходимого набора драйверов и подсистем

     
  • 2.20, Аноним (20), 15:36, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Профессионалы считают общее потребление памяти (совместно с ядром NT).
     

  • 1.4, zzz (??), 14:10, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну всё, теперь количество гуру линукса вырастет на порядок.
     
     
  • 2.7, KhabMan (ok), 14:21, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вряд ли) Кто интересовался, тот ставил на ВМ или второй системой. А кому не интересно, тот и WSL трогать не будет, потому что он отключен по-умолчанию
     
     
  • 3.21, Аноним (20), 15:38, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы предпочёл именно WSL2, но MS опоздала на несколько лет, заодно перемудрив с остальными подсистемами ОС.
     
     
  • 4.23, KhabMan (ok), 15:40, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, я про то, что WSL будут трогать только те, кто уже был знаком с Линуксом) Для остальных это какой-то таинственный компонент системы, не понятно зачем нужный)
     

  • 1.6, Анончик999999 (?), 14:12, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Мечтаю, чтоб Microsoft разрабатывала Linux!!!
     
     
  • 2.8, Омномним (?), 14:24, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем Вам вторая Windows?
     
  • 2.9, Sluggard (ok), 14:26, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты как-то сильно запоздал со своими мечтами:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=31211
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45507
    Всем давно известно, что ядро Linux без участия Microsoft давно было бы мертво. ;)
     
     
  • 3.12, Аноним (11), 14:43, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Из-за несоответствия драйверов предъявляемым требованиям качества, их код долгое время оставался частью тестовой ("staging") ветки ядра Linux и уже два раза был кандидатом на полное удаление из дерева исходного кода

    Да, бракоделы в Редмонде знатные.

     
  • 3.13, Аноним (-), 14:45, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Всем давно известно, что ядро Linux без участия Microsoft давно было бы мертво

    у меня аж жир с монитора потек

     
  • 3.18, Аноним (18), 15:35, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всем известно что Гейтс занимался разработкой и продажей Линукс дистрибутива.
     
     
  • 4.22, Аноним (20), 15:39, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BASIC-Linux на перфоленте.
     

  • 1.10, Аноним (10), 14:31, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    там уже регистронезависимая ext4, доступная из винды, используется? Или пока доступ к ФС этого всл2 не завезли?
     
  • 1.14, Аноним (17), 15:27, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > И спользование штатного ядра позволяет добиться полной совместимости c Linux

    В каком месте оно штатное ядро использует? У МС свое кастомное ядро, на котором далеко не все работает (e.g. LVM2)

     
  • 1.15, анонн (?), 15:28, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >  Например, при распаковке сжатого архива WSL2 быстрее WSL1 в 20 раз, а при выполнении операций "git clone", "npm install", "apt update" и "apt upgrade" в 2-5 раз.

    Поздравляю большую часть линуксоидов опеннета с улучшениями так ими не любимой, но почему-то используемой системы!

     
  • 1.16, KonstantinB (ok), 15:30, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавно, столько человекочасов вложили в эмулятор (fork в винде сделать - это вам не два байта переслать, пришлось два типа процессов, наследующихся от минимального базового, впилить, там адовое количество работы), а теперь все это на помойку. :-)
     
  • 1.19, vantoo (ok), 15:35, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет уж, доктор сказал в морг, значит в морг. И нечего перед смертью за Linux цепляться как за спасательный круг.
     

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