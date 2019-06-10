Выпуск Wine 4.10 и Proton 4.2-6

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|3.8, агл (?), 06:12, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не покидало ощущение державу. Где-то я все это уже видел лет 15 назад:)
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|4.11, A.Stahl (ok), 07:58, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Не покидало ощущение державу.
Нихрена себе у тебя ощущения. Государственного масштаба.
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|1.5, аноним 2.0b (?), 02:00, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Более ста DLL собраны по умолчанию со встроенной библиотекой msvcrt (предоставляемой проектом Wine, а DLL из Windows) в формате PE (Portable Executable);
Может кто расшифровать сие?
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|2.7, Аноним (6), 05:18, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это опечатка, я полагаю...
Должно быть так:
(предоставляемой проектом Wine, а не DLL из Windows)
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|1.9, Аноним (9), 06:44, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Wine гвоздями приколочен к X, и поддержки wayland не планируется. Все бы хорошо, но Diablo 2 запускается только в м исковой сессии
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|2.10, Аноним (10), 06:57, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Любители обмазываться почти готовым (вот еще чуть-чуть и уже совсем скоро будет почти наверняка готово) должны страдать.
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|2.12, Аноним (12), 08:08, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Wine использует свой тулкит, эмулирующий поведение винды. А винда, внезапно, использует ту же модель безопасности и схему управления окнами, что и иксы — "потроха торчат наружу, всё везде открыто, всем всё можно".
Какую выгоду геймеры хотят получить от вяленого - непонятно. По результатам моих тестов, игры в нём в среднем работают *медленнее* чем в Xorg.
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