Выпуск Wine 4.10 и Proton 4.2-6

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.10. С момента выпуска версии 4.9 было закрыто 44 отчёта об ошибках и внесено 431 изменение. Наиболее важные изменения: Более ста DLL собраны по умолчанию со встроенной библиотекой msvcrt (предоставляемой проектом Wine, а не DLL из Windows) в формате PE (Portable Executable);

Расширена поддержка установки PnP (Plug and Play) драйверов. Реализована функция UpdateDriverForPlugAndPlayDevices();

Во фреймворк Media Foundation добавлена поддержка синхронизации часов;

В звуковых драйверах добавлена возможность изменения громкости;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Одновременно компания Valve опубликовала сборку проекта Proton 4.2-6, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 10/11 (на базе DXVK) и 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. По сравнению с оригинальным Wine значительно увеличена производительность многопоточных игр благодаря применению патчей "esync" (Eventfd Synchronization). В новой версии Proton: Компоненты FAudio с реализацией звуковых библиотек DirectX (API XAudio2, X3DAudio, XAPO и XACT3) обновлены до выпуска 19.06.

Обеспечена сборка прослойки DXVK 1.2.1 новым компилятором, что позволило добиться повышения производительности в 32-разрядных играх.

Улучшена отрисовка шрифтов в игре SpellForce 3.

Устранены проблемы с поддержкой игровых контроллеров Rumble в некоторых играх, в том числе в Team Sonic Racing.

Решены проблемы с играми при использовании не англоязычных локалей, в том числе решены проблемы с запуском GRID.

Проведена работа над ошибками в новом сетевом API Steam, в том числе обеспечена возможность многопользовательской игры в "A Hat in Time".



