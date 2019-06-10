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Выпуск Wine 4.10 и Proton 4.2-6

10.06.2019 22:48

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.10. С момента выпуска версии 4.9 было закрыто 44 отчёта об ошибках и внесено 431 изменение.

Наиболее важные изменения:

  • Более ста DLL собраны по умолчанию со встроенной библиотекой msvcrt (предоставляемой проектом Wine, а не DLL из Windows) в формате PE (Portable Executable);
  • Расширена поддержка установки PnP (Plug and Play) драйверов. Реализована функция UpdateDriverForPlugAndPlayDevices();
  • Во фреймворк Media Foundation добавлена поддержка синхронизации часов;
  • В звуковых драйверах добавлена возможность изменения громкости;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений:

Одновременно компания Valve опубликовала сборку проекта Proton 4.2-6, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 10/11 (на базе DXVK) и 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. По сравнению с оригинальным Wine значительно увеличена производительность многопоточных игр благодаря применению патчей "esync" (Eventfd Synchronization).

В новой версии Proton:

  • Компоненты FAudio с реализацией звуковых библиотек DirectX (API XAudio2, X3DAudio, XAPO и XACT3) обновлены до выпуска 19.06.
  • Обеспечена сборка прослойки DXVK 1.2.1 новым компилятором, что позволило добиться повышения производительности в 32-разрядных играх.
  • Улучшена отрисовка шрифтов в игре SpellForce 3.
  • Устранены проблемы с поддержкой игровых контроллеров Rumble в некоторых играх, в том числе в Team Sonic Racing.
  • Решены проблемы с играми при использовании не англоязычных локалей, в том числе решены проблемы с запуском GRID.
  • Проведена работа над ошибками в новом сетевом API Steam, в том числе обеспечена возможность многопользовательской игры в "A Hat in Time".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 4.9 и Proton 4.2-5
  3. OpenNews: Выпуск Wine 4.8. Доступен D9VK 0.10 с реализацией Direct3D 9 поверх Vulkan
  4. OpenNews: Выпуск проекта DXVK 1.2 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan
  5. OpenNews: Выпуск Proton 4.2-4, пакета для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: proton, wine
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аномномномнимус (?), 23:18, 10/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Valve прям не перестаёт радовать. Хоть троху этот полутруп в порядок приведёт
     
     
  • 2.2, n1rdeks (ok), 23:29, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    какой полутруп? Всё весело шуршит и радует.
     

  • 1.3, Аноним (3), 00:22, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GRID 2 уже запускается?
     
     
  • 2.4, Kido Katsuragi (?), 00:46, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.

    https://www.protondb.com/app/44350

     
  • 2.6, Аноним (6), 05:16, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, запускается:

    https://www.youtube.com/watch?v=m3d6-lwJcGQ

     
     
  • 3.8, агл (?), 06:12, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не покидало ощущение державу. Где-то я все это уже видел лет 15 назад:)
     
     
  • 4.11, A.Stahl (ok), 07:58, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Не покидало ощущение державу.

    Нихрена себе у тебя ощущения. Государственного масштаба.

     

  • 1.5, аноним 2.0b (?), 02:00, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Более ста DLL собраны по умолчанию со встроенной библиотекой msvcrt (предоставляемой проектом Wine, а DLL из Windows) в формате PE (Portable Executable);

    Может кто расшифровать сие?

     
     
  • 2.7, Аноним (6), 05:18, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это опечатка, я полагаю...
    Должно быть так:
    (предоставляемой проектом Wine, а не DLL из Windows)
     

  • 1.9, Аноним (9), 06:44, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Wine гвоздями приколочен к X, и поддержки wayland не планируется. Все бы хорошо, но Diablo 2 запускается только в м исковой сессии
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 06:57, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Любители обмазываться почти готовым (вот еще чуть-чуть и уже совсем скоро будет почти наверняка готово) должны страдать.
     
  • 2.12, Аноним (12), 08:08, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wine использует свой тулкит, эмулирующий поведение винды. А винда, внезапно, использует ту же модель безопасности и схему управления окнами, что и иксы — "потроха торчат наружу, всё везде открыто, всем всё можно".

    Какую выгоду геймеры хотят получить от вяленого ­- непонятно. По результатам моих тестов, игры в нём в среднем работают *медленнее* чем в Xorg.

     
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