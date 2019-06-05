Выпуск earlyoom 1.3, процесса для раннего реагирования на нехватку памяти

1, Аноним ( 1 ), 06:55, 05/06/2019 [ответить] +1 + / – Лучше пользователям хрома не ставить это..

2, AVX ( ok ), 07:28, 05/06/2019 [ответить] + / – Нет бы другие программы оптимизировать, так нет, сделаем ещё одну. Это как бабы: "что бы такого съесть, чтобы похудеть?". Я думаю, эти наработки нужно было в ядре реализовать, в том же обработчике oom. А параметры или режимы работы прямо в параметрах загрузки указать. Типа, используем файл с настройками такой вот, или режим работы вот такой.

4, Аноним ( 4 ), 07:51, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Нет бы другие программы оптимизировать Эта программа ничем не хуже других и выполняет полезную работу. >Я думаю, эти наработки нужно было в ядре реализовать Предлагаешь - действуй. Эти разговоры что "надо бы" идут десятки лет, а воз и ныне там. У меня нет времени ждать, пока ядерные хакеры сподобятся реализовать нужный функционал в ядре. Я просто пишу демон, которые решает задачу в юзерспейсе с максимальной гибкостью. >используем файл с настройками такой вот https://github.com/hakavlad/nohang/blob/master/nohang.conf



3, Аноним ( 3 ), 07:31, 05/06/2019 [ответить] + / – Напоминаю, что использование юзерспейсного обработчика нехватки памяти - это хорошая практика. Обзор основных демонов. Earlyoom: simple, stable, tiny. VmRSS меньше мегабайта, нагрузка на процессор околонулевая. С релиза 1.3 стал очень надежен (исправлено возможное убийство невиновных). Лучший выбор для домохозяек, которым не нужны лишние настройки, а нужна хорошая работа из коробки. Рекомендовал бы его в качестве дефолтного обработчика нехватки памяти для колясок. Nohang: явная и очень гибкая конфигурация. Десятки параметров настройки в конфиге. Подробная печать свойств завершаемого процесса. Печать таблицы процессов со свойствами всех процессов перед корректирующим действием. Возможность реакции на PSI (pressure stall information, https://lwn.net/Articles/759658/) с выбором произвольной метрики и сигруппы для мониторинга. Возможность кастомизации корректирующих действий: отправка жертве любого сигнала (помимо SIGTERM/SIGKILL) или выполнение произвольной команды. Возможность тонкого влияния на badness процесса путем сопоставления его name, cmdline, cgroup, exe realpath c заданным регулярным выражением. Уведомления о низком уровне памяти (произвольной командой или через notify-send). Минусы: мало документации; в данный момент не вполне стабилизирован: требует некоторой доработки и стабилизации. oomd: многообещающий, но пока недоступен для домохозяек: https://github.com/facebookincubator/oomd/issues/61 (не смог заставить его работать; требует больших танцев). Заметно грузит проц.

