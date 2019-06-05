The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск earlyoom 1.3, процесса для раннего реагирования на нехватку памяти

05.06.2019 03:09

После семи месяцев разработки опубликован выпуск фонового процесса earlyoom 1.3, который периодически проверяет объем доступной памяти (MemAvailable, SwapFree) и пытается на ранней стадии отреагировать на возникновения нехватки памяти.

Если объём доступной памяти меньше заданного значения, то earlyoom принудительно (через отправку SIGTERM или SIGKILL) завершит работу процесса, наиболее активно потребляющего память (имеющего самое большое значение /proc/*/oom_score), не доводя состояние системы до очистки системных буферов и мешающего работе своппинга (обработчик OOM (Out Of Memory) в ядре срабатывает когда состояние нехватки памяти уже достигло критичных значений и обычно к этому моменту система уже не реагирует на действия пользователя).

Earlyoom поддерживает отправку уведомлений о принудительно завершённых процессах на рабочий стол (с помощью notify-send), а также предоставляет возможность определения правил, в которых при помощи регулярных выражений можно задать имена процессов, завершение которых предпочтительно (опция "--prefer") или остановки которых стоит избегать (опция "--avoid").

Основные изменения в новом выпуске:

  • Реализовано ожидание завершения процесса после отправки ему сигнала. Это устраняет проблему, заключающуюся в том, что earlyoom иногда убивает более одного процесса, когда одного будет достаточно;
  • Добавлен вспомогательный скрипт (notify_all_users.py) для уведомления всех залогиненых пользователей о завершении процессов через notify-send;
  • Исправлено некорректное отображение некоторых имён процессов, содержащих символы UTF-8;
  • Принят кодекс поведения (Contributor Covenant Code of Conduct).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/rfjakob/ear...)
  2. OpenNews: Выпуск Nohang 0.1, предотвращающего OOM в пространстве пользователя
  3. OpenNews: Выпуск earlyoom 1.2, процесса для раннего реагирования на нехватку памяти
  4. OpenNews: Facebook открыл код для обработки ситуации нехватки памяти в системе
Автор новости: hakavlad
Тип: Программы
Ключевые слова: oom, memory
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 06:55, 05/06/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше пользователям хрома не ставить это..
     
  • 2, AVX (ok), 07:28, 05/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Нет бы другие программы оптимизировать, так нет, сделаем ещё одну. Это как бабы: "что бы такого съесть, чтобы похудеть?".

    Я думаю, эти наработки нужно было в ядре реализовать, в том же обработчике oom. А параметры или режимы работы прямо в параметрах загрузки указать. Типа, используем файл с настройками такой вот, или режим работы вот такой.

     
     
  • 4, Аноним (4), 07:51, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Нет бы другие программы оптимизировать

    Эта программа ничем не хуже других и выполняет полезную работу.

    >Я думаю, эти наработки нужно было в ядре реализовать

    Предлагаешь - действуй. Эти разговоры что "надо бы" идут десятки лет, а воз и ныне там. У меня нет времени ждать, пока ядерные хакеры сподобятся реализовать нужный функционал в ядре. Я просто пишу демон, которые решает задачу в юзерспейсе с максимальной гибкостью.

    >используем файл с настройками такой вот

    https://github.com/hakavlad/nohang/blob/master/nohang.conf

     

  • 3, Аноним (3), 07:31, 05/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Напоминаю, что использование юзерспейсного обработчика нехватки памяти - это хорошая практика.

    Обзор основных демонов.

    Earlyoom: simple, stable, tiny. VmRSS меньше мегабайта, нагрузка на процессор околонулевая. С релиза 1.3 стал очень надежен (исправлено возможное убийство невиновных). Лучший выбор для домохозяек, которым не нужны лишние настройки, а нужна хорошая работа из коробки. Рекомендовал бы его в качестве дефолтного обработчика нехватки памяти для колясок.

    Nohang: явная и очень гибкая конфигурация. Десятки параметров настройки в конфиге. Подробная печать свойств завершаемого процесса. Печать таблицы процессов со свойствами всех процессов перед корректирующим действием. Возможность реакции на PSI (pressure stall information, https://lwn.net/Articles/759658/) с выбором произвольной метрики и сигруппы для мониторинга. Возможность кастомизации корректирующих действий: отправка жертве любого сигнала (помимо SIGTERM/SIGKILL) или выполнение произвольной команды. Возможность тонкого влияния на badness процесса путем сопоставления его name, cmdline, cgroup, exe realpath c заданным регулярным выражением. Уведомления о низком уровне памяти (произвольной командой или через notify-send). Минусы: мало документации; в данный момент не вполне стабилизирован: требует некоторой доработки и стабилизации.

    oomd: многообещающий, но пока недоступен для домохозяек: https://github.com/facebookincubator/oomd/issues/61 (не смог заставить его работать; требует больших танцев). Заметно грузит проц.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру