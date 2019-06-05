Выпуск earlyoom 1.3, процесса для раннего реагирования на нехватку памяти

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После семи месяцев разработки опубликован выпуск фонового процесса earlyoom 1.3, который периодически проверяет объем доступной памяти (MemAvailable, SwapFree) и пытается на ранней стадии отреагировать на возникновения нехватки памяти.
Если объём доступной памяти меньше заданного значения, то earlyoom принудительно (через отправку SIGTERM или SIGKILL) завершит работу процесса, наиболее активно потребляющего память (имеющего самое большое значение /proc/*/oom_score), не доводя состояние системы до очистки системных буферов и мешающего работе своппинга (обработчик OOM (Out Of Memory) в ядре срабатывает когда состояние нехватки памяти уже достигло критичных значений и обычно к этому моменту система уже не реагирует на действия пользователя).
Earlyoom поддерживает отправку уведомлений о принудительно завершённых процессах на рабочий стол (с помощью notify-send), а также предоставляет возможность определения правил, в которых при помощи регулярных выражений можно задать имена процессов, завершение которых предпочтительно (опция "--prefer") или остановки которых стоит избегать (опция "--avoid").
Основные изменения в новом выпуске:
- Реализовано ожидание завершения процесса после отправки ему сигнала. Это устраняет проблему, заключающуюся в том, что earlyoom иногда убивает более одного процесса, когда одного будет достаточно;
- Добавлен вспомогательный скрипт (notify_all_users.py) для уведомления всех залогиненых пользователей о завершении процессов через notify-send;
- Исправлено некорректное отображение некоторых имён процессов, содержащих символы UTF-8;
- Принят кодекс поведения (Contributor Covenant Code of Conduct).