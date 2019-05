Организации W3C и WHATWG договорились развивать общие спецификации HTML и DOM

>> несогласные с политикой стандартизирующей организации W3C, считавшей, что будущее за спецификациями XML и XHTML

> XML с XSD наперевес был бы лучше этого вашего член пойми какого

> html5, где браузеры пихают всякие как-бы-около-стандартные атрибуты по типу <a ping>,

> где решение о том, поддерживать их или нет, принимается на стороне

> браузеростроителей на основании мотиваций, не имеющих к стремлению следовать стандартам

> никакого отношения. Слава Б.Г, теперь-то у нас есть _стандарты_... </тэгь> [I]"" In 2017, Apple, Google, Microsoft, and Mozilla helped develop an IPR policy and governance structure for the WHATWG, together forming a Steering Group to oversee relevant policies. ""[/I] --http://web.archive.org/web/20190428155607/https://whatwg.org/faq#what-is-the-whatwg