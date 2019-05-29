Организации W3C и WHATWG договорились развивать общие спецификации HTML и DOM

Организации W3C и WHATWG подписали соглашение о дальнейшем совместном развитии спецификаций HTML и DOM. Подписание соглашения подвело итог процессу сближения W3C и WHATWG, запущенному в декабре 2017 года после внедрения в WHATWG некоторых общих рабочих процессов и утверждения единых правил в отношении интеллектуальной собственности. Для организации совместной работы над спецификациями в W3C создана новая рабочая группа HTML Working Group, которая будет отвечать за перевод развиваемых в WHATWG черновых спецификаций HTML и DOM в форму рекомендаций (стандартов) W3C, учитывая пожелания сообщества, включающего пользователей, производителей браузеров и web-разработчиков. Все изменения и новые возможности, связанные со спецификациями HTML и DOM, рекомендовано передавать напрямую в репозитории WHATWG. Основные договорённости между W3C и WHATWG: Организации будут работать вместе над спецификациями HTML и DOM. Разработка будет производиться в репозиториях WHATWG, в которых продолжит формироваться непрерывно развиваемая актуальная версия спецификаций, на основе которой будут ответвляться черновые срезы для отдельного рецензирования и стандартизации;

WHATWG будет заниматься сопровождением непрерывно развиваемых спецификаций HTML и DOM (Living Standard);

W3C прекратит независимую публикацию собственных предварительных спецификаций HTML и DOM, и будет использовать наработки WHATWG в качестве черновиков для подготовки и обсуждения стандартов;

Все процессы, связанные с передачей изменений, отправки сообщений о проблемах, написанием тестов и выработкой решений по устранению проблем W3C переносит в репозитории WHATWG и рекомендует их применение.

WHATWG будет выполнять работу по периодическому формированию черновых срезов спецификаций (Review Drafts). Данные черновики W3C будет использовать в качестве кандидатов для стандартизации (Candidate Recommendations, для которых будут применяться штатные процессы W3C для приведения черновиков в форму предварительного и финального стандарта. Непосредственно созданием и обсуждением черновиков организация W3C заниматься больше не будет;

Раздел /TR на сайте W3C (все стандарты и черновики) для документов, связанных с HTML и DOM, будет ссылаться на сайт WHATWG;

На случай несогласия с какими-то решениями одной из сторон вводится процесс разрешения конфликтов, подразумевающий эскалацию обсуждения до уровня WHATWG Steering Group, W3C Technical Architecture Group и директора W3C. Если компромисс не будет найден любая из сторон остаётся в праве разорвать соглашение;

Принятие единых правил в области авторских прав и брендов;

На whatwg.org вводится другое форматирование стандартов W3C;

В документ W3C Normative Reference Policy внесены изменения для разрешения ссылок на стабильные возможности непрерывно развиваемых спецификаций WHATWG (Living Standards). До настоящего времени параллельно развивались разные варианты спецификаций HTML и DOM - один вариант стандартизировала организация W3C, а второй развивался в рамках непрерывного цикла разработки организацией WHATWG, изначально курировавшей создание HTML 5. Синхронизация двух вариантов требовала больших усилий и приводила к появлению неоднозначностей (стандартизация W3C занимала длительное время и подразумевала тестирование черновиков с отдельным разбором пожеланий и исправлений по ним, которые не отражались в спецификациях WHATWG, уходивших за это время вперёд). Семь лет назад даже не исключалась возможность раскола, который мог привести к развитию двух независимых стандартов HTML5. Напомним, что организация WHATWG (The Web Hypertext Application Technology Working Group) была основана в 2004 году с целью форсирования продолжения развития языка HTML и программных интерфейсов для формирования web-приложений. Учредителями WHATWG выступили компании Apple, Mozilla и Opera, несогласные с политикой стандартизирующей организации W3C, считавшей, что будущее за спецификациями XML и XHTML, и, вопреки пожелания web-разработчиков, воспринимающей HTML как уходящую технологию. В отличие от практикуемого в W3C длительного процесса стандартизации, включающего предварительное тестирование черновых вариантов и проведение их публичных обсуждений, в WHATWG для развития HTML5 применили модель обновления спецификаций в непрерывном цикле, без явной фиксации версий, с поступательным внесением изменений и постоянной поддержкой в актуальном виде.



