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Организации W3C и WHATWG договорились развивать общие спецификации HTML и DOM

29.05.2019 09:20

Организации W3C и WHATWG подписали соглашение о дальнейшем совместном развитии спецификаций HTML и DOM. Подписание соглашения подвело итог процессу сближения W3C и WHATWG, запущенному в декабре 2017 года после внедрения в WHATWG некоторых общих рабочих процессов и утверждения единых правил в отношении интеллектуальной собственности.

Для организации совместной работы над спецификациями в W3C создана новая рабочая группа HTML Working Group, которая будет отвечать за перевод развиваемых в WHATWG черновых спецификаций HTML и DOM в форму рекомендаций (стандартов) W3C, учитывая пожелания сообщества, включающего пользователей, производителей браузеров и web-разработчиков. Все изменения и новые возможности, связанные со спецификациями HTML и DOM, рекомендовано передавать напрямую в репозитории WHATWG.

Основные договорённости между W3C и WHATWG:

  • Организации будут работать вместе над спецификациями HTML и DOM. Разработка будет производиться в репозиториях WHATWG, в которых продолжит формироваться непрерывно развиваемая актуальная версия спецификаций, на основе которой будут ответвляться черновые срезы для отдельного рецензирования и стандартизации;
  • WHATWG будет заниматься сопровождением непрерывно развиваемых спецификаций HTML и DOM (Living Standard);
  • W3C прекратит независимую публикацию собственных предварительных спецификаций HTML и DOM, и будет использовать наработки WHATWG в качестве черновиков для подготовки и обсуждения стандартов;
  • Все процессы, связанные с передачей изменений, отправки сообщений о проблемах, написанием тестов и выработкой решений по устранению проблем W3C переносит в репозитории WHATWG и рекомендует их применение.
  • WHATWG будет выполнять работу по периодическому формированию черновых срезов спецификаций (Review Drafts). Данные черновики W3C будет использовать в качестве кандидатов для стандартизации (Candidate Recommendations, для которых будут применяться штатные процессы W3C для приведения черновиков в форму предварительного и финального стандарта. Непосредственно созданием и обсуждением черновиков организация W3C заниматься больше не будет;
  • Раздел /TR на сайте W3C (все стандарты и черновики) для документов, связанных с HTML и DOM, будет ссылаться на сайт WHATWG;
  • На случай несогласия с какими-то решениями одной из сторон вводится процесс разрешения конфликтов, подразумевающий эскалацию обсуждения до уровня WHATWG Steering Group, W3C Technical Architecture Group и директора W3C. Если компромисс не будет найден любая из сторон остаётся в праве разорвать соглашение;
  • Принятие единых правил в области авторских прав и брендов;
  • На whatwg.org вводится другое форматирование стандартов W3C;
  • В документ W3C Normative Reference Policy внесены изменения для разрешения ссылок на стабильные возможности непрерывно развиваемых спецификаций WHATWG (Living Standards).

До настоящего времени параллельно развивались разные варианты спецификаций HTML и DOM - один вариант стандартизировала организация W3C, а второй развивался в рамках непрерывного цикла разработки организацией WHATWG, изначально курировавшей создание HTML 5. Синхронизация двух вариантов требовала больших усилий и приводила к появлению неоднозначностей (стандартизация W3C занимала длительное время и подразумевала тестирование черновиков с отдельным разбором пожеланий и исправлений по ним, которые не отражались в спецификациях WHATWG, уходивших за это время вперёд). Семь лет назад даже не исключалась возможность раскола, который мог привести к развитию двух независимых стандартов HTML5.

Напомним, что организация WHATWG (The Web Hypertext Application Technology Working Group) была основана в 2004 году с целью форсирования продолжения развития языка HTML и программных интерфейсов для формирования web-приложений. Учредителями WHATWG выступили компании Apple, Mozilla и Opera, несогласные с политикой стандартизирующей организации W3C, считавшей, что будущее за спецификациями XML и XHTML, и, вопреки пожелания web-разработчиков, воспринимающей HTML как уходящую технологию. В отличие от практикуемого в W3C длительного процесса стандартизации, включающего предварительное тестирование черновых вариантов и проведение их публичных обсуждений, в WHATWG для развития HTML5 применили модель обновления спецификаций в непрерывном цикле, без явной фиксации версий, с поступательным внесением изменений и постоянной поддержкой в актуальном виде.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.w3.org/blog/2019/0...)
  2. OpenNews: Раскол между W3C и WHATWG может привести к развитию двух независимых стандартов HTML5
  3. OpenNews: HTML 5.2 получил статус рекомендованного стандарта
  4. OpenNews: W3C рассматривает вопрос перевода предыдущих спецификаций HTML в разряд устаревших
  5. OpenNews: Спецификации HTML5 переходят к непрерывному циклу обновлений
  6. OpenNews: Консорциум W3C утвердил стандарт HTML5
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: whatwg, w3c, html, dom, web
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 09:27, 29/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >WHATWG

    What?

     
  • 1.2, Anonymoustus (ok), 09:35, 29/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    R.I.P. W3C.


    * [текст маленьким шрифтом]

    https://whatwg.org/faq

    https://whatwg.org/sg-agreement#steering-group-member

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:47, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >whatwg.org

    Данный сайт имеет адрес 165.227.248.76, который заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры (27-31-2018/Ид2971-18 16.04.2018) и Таганского районного суда (2-1779/2018 13.04.2018). Зачем вы распространяете запрещенные сайты?

     
     
  • 3.7, 1 (??), 10:07, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он просто из незакреплённой скрепами страны
     
  • 3.9, A.Stahl (ok), 10:36, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы сначала расскажите зачем вы их запрещаете...
     
     
  • 4.10, Pofigist (?), 10:44, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не запрещен он - это его ISP дурит
     

  • 1.3, X4asd (ok), 09:43, 29/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > что будущее за спецификациями XML и XHTML

    XHTML был похоронен Майкрософтом -- со своим дибльным Internet Explorer ..

    какраз в момент когда W3C решила что будущее за XML (что вполне логично было бы -- при хорошем стечении обстоятельств) -- Майкрософт всё испортило своими кривыми руками

     
  • 1.4, Аноним (4), 09:44, 29/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > несогласные с политикой стандартизирующей организации W3C, считавшей, что будущее за спецификациями XML и XHTML

    XML с XSD наперевес был бы лучше этого вашего член пойми какого html5, где браузеры пихают всякие как-бы-около-стандартные атрибуты по типу <a ping>, где решение о том, поддерживать их или нет, принимается на стороне браузеростроителей на основании мотиваций, не имеющих к стремлению следовать стандартам никакого отношения.

     
     
  • 2.8, Andrey Mitrofanov_N0 (?), 10:09, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> несогласные с политикой стандартизирующей организации W3C, считавшей, что будущее за спецификациями XML и XHTML
    > XML с XSD наперевес был бы лучше этого вашего член пойми какого
    > html5, где браузеры пихают всякие как-бы-около-стандартные атрибуты по типу <a ping>,
    > где решение о том, поддерживать их или нет, принимается на стороне
    > браузеростроителей на основании мотиваций, не имеющих к стремлению следовать стандартам
    > никакого отношения.

    Слава Б.Г, теперь-то у нас есть _стандарты_... </тэгь>

    [I]"" In 2017, Apple, Google, Microsoft, and Mozilla helped develop an IPR policy and governance structure for the WHATWG, together forming a Steering Group to oversee relevant policies. ""[/I]

    --http://web.archive.org/web/20190428155607/https://whatwg.org/faq#what-is-the-whatwg

     

  • 1.6, qwerty_qwerty1 (?), 09:51, 29/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Непонятно плохо это или хорошо.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:44, 29/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это никак. Потому что по сути WHATWG решает все околохтмльные вопросы. W3C просто записывает за ними, временами фантазируя на тему, но эти фантазии все игнорируют. WHATWG это браузеры, по сути.
     
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