Фонд Khronos создаёт рабочую группу по развитию открытых стандартов 3D-коммерции

Консорциум Khronos, занимающийся разработкой графических стандартов, объявил о создании рабочей группы по развитию открытых стандартов трёхмерной электронной коммерции. Основными целями группы заявлены технологии визуализации товаров, основанные на WebGL и Vulkan, расширение возможностей графического формата glTF, а также разработка методов представления товаров с использованием виртуальной и дополненной реальностей (на основе стандарта OpenXR).

В рабочую группу вошли такие компании как Adobe, Autodesk, Dassault Systèmes, Facebook, Google, IKEA, Mozilla, JD.com, Microsoft, NVIDIA, Pinterest, Qualcomm, Samsung, Shopify, ThreeKit, Unity Technologies, UX3D и Wayfair, а также российская компания Soft8Soft (разработчик трёхмерного движка Verge3D и открытого плагина для экспорта из Blender в glTF 2.0).



