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Фонд Khronos создаёт рабочую группу по развитию открытых стандартов 3D-коммерции

16.05.2019 22:32

Консорциум Khronos, занимающийся разработкой графических стандартов, объявил о создании рабочей группы по развитию открытых стандартов трёхмерной электронной коммерции. Основными целями группы заявлены технологии визуализации товаров, основанные на WebGL и Vulkan, расширение возможностей графического формата glTF, а также разработка методов представления товаров с использованием виртуальной и дополненной реальностей (на основе стандарта OpenXR).

В рабочую группу вошли такие компании как Adobe, Autodesk, Dassault Systèmes, Facebook, Google, IKEA, Mozilla, JD.com, Microsoft, NVIDIA, Pinterest, Qualcomm, Samsung, Shopify, ThreeKit, Unity Technologies, UX3D и Wayfair, а также российская компания Soft8Soft (разработчик трёхмерного движка Verge3D и открытого плагина для экспорта из Blender в glTF 2.0).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soft8soft.com/soft...)
  2. OpenNews: Дополнение из состава 3D-фреймворка Verge3D опубликовано под свободной лицензией
  3. OpenNews: Раскол среди разработчиков проекта Blend4Web привёл к созданию нового WebGL-движка
  4. OpenNews: Релиз движка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 17.12
  5. OpenNews: Google открыл код Seuratо, системы оптимизации 3D-сцен
  6. OpenNews: Бета-выпуск Dust3D, нового открытого пакета для создания 3D-моделей
Автор новости: Александр
Тип: К сведению
Ключевые слова: 3d, khronos
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:02, 16/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    AMD, как же ты так мог?
     
  • 2, Аноним (2), 00:03, 17/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Это же те самые чуваки, которых выгнали из blend4web. Вот что пинок животворящий делает!
     
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