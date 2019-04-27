Google назвал обладателей премии Open Source Peer Bonus

Компания Google объявила обладателей премии Open Source Peer Bonus, присуждаемой за вклад в развитие открытых проектов. Особенностью премии является то, что претендентов выдвигают сотрудники Google, но номинанты не должны быть связаны с данной компанией. В этом году премия расширена и теперь присуждается не только разработчикам, но и техническим писателям, дизайнерам, активистам сообщества, наставникам, экспертам по безопасности и другим людям, связанным с открытым ПО.

Премию получили 90 человек из 20 стран, включая Россию и Украину, участвующих в развитии таких проектов, как Angular, Apache Beam, Babel, Bazel, Chromium, CoreBoot, Debian, Flutter, Gerrit, Git, Kubernetes, ядро Linux, LLVM/ Clang, NixOS, Node.js, Pip, PyPI, runC, Tesseract, V8 и др. Победителям будет отправлен сертификат, выражающий признание компанией Google, и денежное вознаграждение, размер которого не сообщается.



