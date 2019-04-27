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Google назвал обладателей премии Open Source Peer Bonus

27.04.2019 11:50

Компания Google объявила обладателей премии Open Source Peer Bonus, присуждаемой за вклад в развитие открытых проектов. Особенностью премии является то, что претендентов выдвигают сотрудники Google, но номинанты не должны быть связаны с данной компанией. В этом году премия расширена и теперь присуждается не только разработчикам, но и техническим писателям, дизайнерам, активистам сообщества, наставникам, экспертам по безопасности и другим людям, связанным с открытым ПО.

Премию получили 90 человек из 20 стран, включая Россию и Украину, участвующих в развитии таких проектов, как Angular, Apache Beam, Babel, Bazel, Chromium, CoreBoot, Debian, Flutter, Gerrit, Git, Kubernetes, ядро Linux, LLVM/ Clang, NixOS, Node.js, Pip, PyPI, runC, Tesseract, V8 и др. Победителям будет отправлен сертификат, выражающий признание компанией Google, и денежное вознаграждение, размер которого не сообщается.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО
  3. OpenNews: Европейская комиссия учредила вознаграждение за поиск ошибок и уязвимостей в СПО
  4. OpenNews: Музей компьютерной истории наградил Гвидо ван Россума
  5. OpenNews: Google представил инициативу по стимулированию написания документации для СПО
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: google, award
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:54, 27/04/2019 Скрыто
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  • 2, Аноним (2), 12:10, 27/04/2019 Скрыто
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  • 3, Аноним (3), 13:37, 27/04/2019 [ответить]  
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    >активистам сообщества

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