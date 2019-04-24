Релиз Chrome 74

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Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 74. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается использованием логотипов Google, возможностью загрузки модуля Flash по запросу, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений и передачей при поиске RLZ-параметров. Следующий выпуск Chrome 75 запланирован на 4 июня.
Основные изменения в Chrome 74:
Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 39 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 19 премии на сумму 26837 долларов США (четыре премии $3000, четыре премии $2000, одна премия $1337, четыре премии $1000, три премии $500). Размер 4 вознаграждений пока не определён.