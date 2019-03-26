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Фонду Apache исполнилось 20 лет

26.03.2019 19:58

Исполнилось 20 лет с момента основания некоммерческой организации Apache Software Foundation, на которую были возложены вопросы юридической и финансовой поддержки разработчиков http-сервера Apache. Дополнительной целью организации было создание нейтральной, на зависящей от отдельных производителей и заслуживающей доверия площадки для разработки открытого программного обеспечения, развиваемого силами сообщества. С момента основания организации сообщество Apache перестало быть сосредоточенным только на разработке http-сервера и переросло в движение, объединяющее близкие по духу проекты (лицензия Apache, единые правила разработки, единая культура общения, общая инфраструктура).

За 20 лет с момента основания Apache Software Foundation число развиваемых в рамках Apache проектов превысило 350 (из которых 52 в инкубаторе), охватывающих такие области как машинное обучение, обработка больших объёмов данных, управление сборкой, облачные системы, управление контентом, DevOps, IoT, разработка мобильных приложений, серверные системы и web-фреймворки.

Разработку курируют более 7000 коммитеров. Кодовая база всех проектов Apache насчитывает более 200 миллионов строк. За 20 лет в кодовые базы проектов было принято более 3 млн изменений, охватывающих более миллиарда строк кода. Совокупная стоимость разработки с нуля всех проектов Apache оценивается в 20 млрд долларов при расчёте с использованием модели оценки затрат COCOMO 2.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/found...)
  2. OpenNews: HTTP-серверу Apache исполнилось 15 лет
  3. OpenNews: Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.6
  4. OpenNews: Выпуск документоориентированной СУБД Apache CouchDB 2.3.0
  5. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 10.0
  6. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.38 с объявлением стабильным модуля mod_lua
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: apache
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  • 1.2, Аноним (2), 20:32, 26/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –7 +/
    Вот это - настоящий OpenSource Настоящая свобода Если есть выбор между двумя б... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, annual slayer (?), 20:41, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    потому что бородача не сильно волнвоали свободы любителей продавать чужой код?
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 20:43, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Свободный код. GPL про гарантию свободы кода. Кода!
     
  • 2.5, Константавр (ok), 20:43, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так и скажи, тырить код из под апачей легче. А жипиель первым делом защищает права автора и его проект от таких тырильщиков, которые ладе в лицензиях не разбираются.
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 20:57, 26/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Я и говорю идею ограничивать свобода поймут только те, кто и сам хочет огра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 21:49, 26/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда под gpl будет подавляющая доля кода в мире, можно будет и пермиссивные про... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.13, IRASoldier (?), 23:37, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У кода нет и не может быть никакой свободы. Код - не живое существо, не наделен разумом и не может иметь свободы выбора и прав, а попытка кого-то заявлять, что он наделяет код свободой не менее нелепа и наивна, чем заявление ребенка, что его плюшевый мишка жив и с ним разговаривает.
     
     
  • 6.14, Добрый_Плюшевый_Мишка (?), 00:51, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > не менее нелепа и наивна, чем заявление ребенка, что его плюшевый мишка жив и с ним разговаривает.

    Ты бы поаккуратнее с такими утверждениями, а?
    Смотри, будешь потом со светом спать, да по десять раз за ночь под кровать заглядывать!

     
  • 3.12, IRASoldier (?), 23:35, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Никаких прав автора он не защищает, кроме одного: права автора запретить коммерческое использование кода.
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:32, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Для библиотек есть: A) LGPL, Б) уже давно есть исключения на линковку. А уж если хочешь скопипастить, то тогда да, будь добр.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 22:03, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты уж определись, про какую лицензию идёт речь, а то (L)GPLv2(v3) это, мягко говоря, разные и не совместимые в общем случае между собой лицензии.
     

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