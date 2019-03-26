Фонду Apache исполнилось 20 лет

Исполнилось 20 лет с момента основания некоммерческой организации Apache Software Foundation, на которую были возложены вопросы юридической и финансовой поддержки разработчиков http-сервера Apache. Дополнительной целью организации было создание нейтральной, на зависящей от отдельных производителей и заслуживающей доверия площадки для разработки открытого программного обеспечения, развиваемого силами сообщества. С момента основания организации сообщество Apache перестало быть сосредоточенным только на разработке http-сервера и переросло в движение, объединяющее близкие по духу проекты (лицензия Apache, единые правила разработки, единая культура общения, общая инфраструктура).

За 20 лет с момента основания Apache Software Foundation число развиваемых в рамках Apache проектов превысило 350 (из которых 52 в инкубаторе), охватывающих такие области как машинное обучение, обработка больших объёмов данных, управление сборкой, облачные системы, управление контентом, DevOps, IoT, разработка мобильных приложений, серверные системы и web-фреймворки.

Разработку курируют более 7000 коммитеров. Кодовая база всех проектов Apache насчитывает более 200 миллионов строк. За 20 лет в кодовые базы проектов было принято более 3 млн изменений, охватывающих более миллиарда строк кода. Совокупная стоимость разработки с нуля всех проектов Apache оценивается в 20 млрд долларов при расчёте с использованием модели оценки затрат COCOMO 2.