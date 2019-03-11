11.03.2019 16:34  Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 4.0

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|2.2, Ключевский (?), 19:01, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Ничем. Просто другая сеть. Мастодон — аналог Twitter, Hubzilla скорее аналог Facebook. При этом так как они в федерации ты из одного можешь читать и комментить другой, так же, как и диаспору*, например
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|3.4, Аноним (-), 19:07, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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А диаспорой щас кто-то пользуется? Есть вообще смысл начинать? Я и обычными соцсетями никогда не пользовался, а вот эти вроде паспорта с телефонами не требуют, может попробовать. Но что там писать?
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|4.8, xm (ok), 19:17, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Диаспора, в целом, стагнирует. И по пользовательской базе и в плане развития.
Кроме того, она не умеет ничего помимо собственного протокола, который ещё и закрыт.
Начинайте с Hubzilla - она умеет общаться со всей Fediverse.
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|6.12, xm (ok), 19:25, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Выходит что так. Поддержка протокола Diaspora в Hubzilla это результат reverse engineering протокола Майком Макгирвином.
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|9.32, xm (ok), 00:31, 12/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Более того даже с, как бы, стандартизованным протоколом ActivityPub в реализациях in the wild бардак ещё тот.
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|5.22, Ключевский (?), 20:52, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Диаспора, в целом, стагнирует. И по пользовательской базе и в плане развития.
> Кроме того, она не умеет ничего помимо собственного протокола, который ещё и
> закрыт.
> Начинайте с Hubzilla - она умеет общаться со всей Fediverse.
Протокол у диаспоры не закрыт, не надо вранья. Со стагнированием это чушь, релизы выходят стабильно, новые поды появляются, новые юзеры даже на неизвестных подах появляются.
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|4.21, Ключевский (?), 20:51, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> А диаспорой щас кто-то пользуется? Есть вообще смысл начинать? Я и обычными
> соцсетями никогда не пользовался, а вот эти вроде паспорта с телефонами
> не требуют, может попробовать. Но что там писать?
Если есть что писать, то выбирай сеть, выбирай хаб/под и пиши. Все федеративные хороши тем, что на тебя могут подписаться из любых других и читать-комментировать.
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|5.25, xm (ok), 21:07, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> Все федеративные хороши тем, что на тебя могут подписаться из любых других и читать-комментировать.
Нет. Межсетевое взаимодействие проблемно и хуже всего в Диаспоре которая ничего другого кроме своего протокола не умеет а то, что с ней взаимодействуют остальные сети это не её заслуга.
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|4.30, Mycelium (ok), 23:17, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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В диаспоре есть народ, впрочем скорее тусовочка. Народ маненько отмороженный, те кто не доверяет централизованным сеткам, ну вы поняли, но в целом не сказал бы что всё так уж плохо. Пишут, обсуждают условно освободительные техи, политоту, кто то даже про свою жизнь пишет. Но вообще люди там особенные, как в хорошем, так и в плохом смысле.
Недавно докатилась волна народа с закрытого гуглоплюса, пописывают.
Попробуйте, но лучше через хабзиллу, она самая продвинутая.
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|2.3, xm (ok), 19:03, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Лучше конечно, потому что Nomadic Identity (and content coming soon) и privacy реализована как надо.
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|2.7, Vasya474987897 (ok), 19:17, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Hubzilla, если мне не изменяет память, — единственная децентрализованная платформа для мАкро-блогов, остальные (Mastodon, Diaspora и т.д.) только для мИкро.
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|3.9, Crazy Alex (ok), 19:17, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Вот там в формочке "импортировать существующий канал" оно хочет логин/пароль к этому самому существующему каналу. Вот это меня и смущает.
Казалось бы, идея того, что твоя идентичность - это твой приватный ключ, которым ты подписываешь (и при необходимости шифруешь) свои сообщения витает в воздухе уже много лет - и опять тупой импорт с креденшнами к предыдущему инстансу?
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|4.11, xm (ok), 19:24, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Вы прочитайте что там написано, а не картинки смотрите.
Ключевое слово "импортировать".
Это клонирование.
К примеру, ваш хаб ушёл в онлайн и вы работаете точно также через второй (третий-пятый-десятый). Весь контент будет везде идентичный. Когда ушедший вернётся онлайн он синхоронизируется до актуального состояния.
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|5.13, Crazy Alex (ok), 19:34, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Да это всё ясно.
Я понимаю, что, получив доступ к старому каналу, оно вытягивает нужную информацию и создаёт полноценный клон. И я вижу, что можно в принципе и просто файлик загрузить. Но идея того, что один сайт у меня спрашивает пароль от другого (даже если это всего лишь один из вариантов) - дикая. Как, собственно, и более глобальная идея - что мне приходится доверять хабу (я так понимаю, хабу, на котором у меня есть канал, ничего не мешает произвести некие действия от моего имени).
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|6.15, xm (ok), 19:39, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну а как вы собираетесь получить доступ к своему контенту инае? Это разовая процедура, кстати, только для начальной синхронизации. Пароль этот не хранится. То есть вы можете иметь разные учётные данные на разных хабах где размещаются ваши клоны, но иметь идентичный контент.
Не нравится - не клонируйтесь. Свой хаб поднимите, в конце-концов.
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|7.16, Crazy Alex (ok), 19:58, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Вариант минимум: Новый Хаб обращается к Старому Хабу, который и производит авторизацию и после этого даёт доступ Новому Хабу - как гугло-авторизация примерно. То есть логин/пароль всегда вводятся на том сайте, где они и создавались.
Вариант радикальный: все сообщения подписываются приватным ключом. Желающие их архивируют. "редактирование" состоит в том, что создаётся подписанное тем же ключом сообщение со ссылкой на "предыдущую версию". Сообщения пытаемся получать со "старого хаба", но если он не кооперируется или умер - выгребаем с тех хабов, котовые их отзеркалировали, автора мы точно знаем по подписи и, по факту, хаб - это просто способ оптимизации чистого P2P, чтобы совсем уж на DHT не уезжать.
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|8.17, xm (ok), 20:05, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Первый вариант ok. Можете приступать к реализации.
Но я лично не вижу проблемы чтобы ввести свой пароль для создания клона своего же канала. В случае приступа паранойи можно пойти и после его сменить в конце-концов.
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|7.18, Crazy Alex (ok), 20:06, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Ещё меня смущает в текущей их модели то, что явно самым распространённым случаем будет, когда юзер зачухался, когда его оригинальный хаб либо уже умер либо начал чудить. Заранее синхронизацию будут настраивать единицы, а когда петух клюнет - будет уже поздно.
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|8.19, xm (ok), 20:12, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Заранее синхронизацию будут настраивать единицы, а когда петух клюнет - будет уже поздно.
ССЗБ. В любом случае, лучше иметь возможность клонироваться (на самом деле, чем раньше, тем лучше) чем не иметь её вовсе как это обстоит сейчас во всех остальных сетях, включая распиаренный как новая панацея Solid.
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|2.14, xm (ok), 19:35, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Поясню ещё. Клонирование это одна из возможностей которые даёт Nomadic identity.
Сама же она работает следующим образом. Будучи залогиненым на одном из узлов сети вы можете переходить на любые другие и получать те же права доступа, которые вам были предоставлены - читать тот или иной контент, просматривать фото с ограниченным доступом, постить в тот или иной канал или форум и т.п. Логинится там или, тем более, регистрироваться не нужно.
В отличие от всех остальных децентрализованных сетей.
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