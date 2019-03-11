11.03.2019 16:34  Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 4.0

После более чем 4 месяцев разработки представлен выпуск платформы для построения децентрализованных социальных сетей Hubzilla 4.0. Hubzilla предоставляет коммуникационный сервер, интегрируемый с системами web-публикации, снабжённый прозрачной системой идентификации и средствами управления доступом в децентрализованных сетях Fediverse. Код проекта написан на PHP и Javascript и распространяется под лицензией MIT. Hubzilla поддерживает единую систему аутентификации для работы в качестве социальной сети, форумов, дискуссионных групп, Wiki, систем для публикации статей и веб-сайтов. Также реализовано хранилище данных с поддержкой WebDAV и работа с событиями с поддержкой CalDAV. Распределённая система управления доступом на базе "Nomadic Identity" позволяет обеспечить единый уровень доступа к любой публикации на уровне каналов и участников сети, в том числе для каналов на других серверах, по всей сети. Обеспечивается возможность полностью прозрачного клонирования содержимого каналов на двух и более узлах Hubzilla, включая все типы публикаций, комментариев и мультимедиа файлов. Крупнейшим новшеством Hubzilla 4.0 стало внедрение последней версии протокола Zot IV, который реализует концепцию WebMTA для передачи контента через WWW в децентрализованных сетях. Отличительные особенности Zot IV: Поддержка независимой от узла регистрации сетевой идентичности пользователя известной как "Nomadic Identity";

Система сквозной аутентификации пользователей в сети, реализованная на основании спецификации OpenWebAuth;

Использование push-уведомлений для распространения содержимого в сети Zot;

Переход на использование стандарта ActivityStreams для представления содержимого посредством сериализации JSON-LD;

Обнаружение доступных сервисов на узле используя заголовок «Accept», где различные представления могут быть выбраны путем его модификации при принятии запроса по HTTPS;

Идентичность пользователя теперь независима от используемого алгоритма цифровой подписи. В новой версии на базе "Nomadic Identity" также начата реализация системы распространения содержимого, независимой от места изначального размещения. Помимо этого Hubzilla получила ряд важных обновлений и модификаций, среди которых можно отметить: Новый плагин кэширования внешних по отношению к сети Zot изображений, который призван повысить уровень приватности пользователей;

Усовершенствованный модуль обработки очереди событий, действий и сервисных операций, призванный более точно регулировать нагрузку на серверную часть;

Модуль двухфакторной аутентификации TOTP с использованием генерируемых внешним приложением кодов подтверждений;

Модуль отображения изображений в потоке через специальный просмотрщик.



