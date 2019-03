06.03.2019 19:03  Обновление LibreOffice 6.2.1

Кнопка Scroll Lock такой эффект дает. > Found the caveat: changing keyboard layout (which is pressing both shifts) triggers scroll lock on my keyboard. Of course the keyboard is just reporting key presses but KDE or X is interpreting it such way. I'll look more into it and if relevant will notify. Смена раскладки иногда приводит к тому, что программа думает, что scroll lock включили. Попробуйте нажать Scroll Lock чтобы отключить.