06.03.2019 19:03  Обновление LibreOffice 6.2.1

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|1.6, i hate bugs (?), 21:53, 06/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Помогите победить многолетний баг. Может кто испытавал такой же? Он мне все нервы поломал. На LOR'е мне не помогли, никто ничего подобного не встречал. :(
Уже много лет наблюдаю в Libreoffice Calc под Linux (kubuntu 16.04, 18.04) один и тот же баг. Постоянно пользуюсь перемещением по клеткам (ячейкам) с помощью стрелок клавиатуры. В какой-то момент, совершенно рандомно, вместо перемещения фокуса на другие ячейки - стрелки клавиатуры начинают перемещать весь лист вместе с полосой прокрутки. При этом я ввожу в ячейки обычный текст и ничего специфического не делаю. Потом, спустя несколько минут или часов, так же рандомно «отпускает», и снова стрелки начинают нормально перемещать фокус (выделение) по ячейкам. Работать в LO приходится часто, с чем связан баг непойму, и как победить не знаю...
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|3.8, i hate bugs (?), 21:59, 06/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Прости, я плохо знаком с английским, понял только что это какая-то новая фича, а не баг, и она не отключаема. А что она делает эта фича и как включается/выключается - непонятно.
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|4.10, Blind Vic (ok), 22:11, 06/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Кнопка Scroll Lock такой эффект дает.
> Found the caveat: changing keyboard layout (which is pressing both shifts) triggers scroll lock on my keyboard. Of course the keyboard is just reporting key presses but KDE or X is interpreting it such way. I'll look more into it and if relevant will notify.
Смена раскладки иногда приводит к тому, что программа думает, что scroll lock включили.
Попробуйте нажать Scroll Lock чтобы отключить.
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|5.13, i hate bugs (?), 22:15, 06/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Так а что делать если Scroll Lock'ом я в жизни не пользовался? Вот щас попробовал, нажал, никакого эффекта. Как елозит мне весь лист вместе со скроллбарами, так и продолжает. Можешь объяснить почему они называют это "фичей" и как конкретно она активируется?
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|4.15, AVX (ok), 22:31, 06/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Прочитал про эти баги и связанные обсуждения. Интересно.
Вкратце - LibreOffice использует состояние scroll lock для фиксации прокрутки, и разработчики считают, что это правильно. Однако разработчики, например, KDE, сичтают, что scroll lock не нужен, и используют в ряде случаев для индикации раскладки. Я тоже так использую - для русского включается индикатор scroll lock на клаве.
Эта несогласованность и приводит к проблемам. Суть дальнейших обсуждений сводилась к тому, что от разработчиков просили сделать это поведение настраиваемым (в LibreOffice), чтобы можно было использовать scroll lock по назначению, или не использовать, если в системе эта функция не поддерживается (используется для индикации раскладки).
Дальше что-то не совсем понятно, пришли к какому-то мнению общему или нет. Лучше бы конечно в настройки вынесли.
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|5.16, i hate bugs (?), 22:37, 06/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Спасибо, теперь хотя-бы понятно что-то. Правда все-равно не легче. Scroll Lock на моей клаве на это не влияет, а как оно само активируется непонятно. Надеюсь исправят этот косяк, как же он раздражает и портит жизнь...
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