The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

06.03.2019 19:03  Обновление LibreOffice 6.2.1

Организация The Document Foundation объявила о выходе LibreOffice 6.2.1, первого корректирующего выпуска из семейства LibreOffice 6.2 "fresh". Версия 6.2.1 ориентирована на энтузиастов, опытных пользователей и тех, кто предпочитает самые свежие версии программного обеспечения. Для консервативных пользователей и предприятий пока рекомендуется использовать выпуск LibreOffice 6.1.5 "still". Готовые установочные пакеты подготовлены для платформ Linux, macOS и Windows. Обновление включает только исправление ошибок (RC1, RC2).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.2
  3. OpenNews: Уязвимость в Libreoffice и Openoffice, позволяющая выполнить код при открытии документа
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libreoffice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, 111 (??), 20:24, 06/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    ура!

    значит скоро с 6.1 можно будет переходить

     
     
  • 2.3, тот_же_анон_только_с_мабилы (?), 21:19, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    К лету можно будет
     
  • 1.2, Вопль Вселенной (?), 20:59, 06/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +13 +/
    Когда же... Когда же оно наконец перейдет на Qt!
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:44, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Технически оно уже давно на Qt, только они его используют не так как вы хотели бы =)
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 21:49, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Нет, братишка, оно на vcl...
     
  • 3.9, Аноним (9), 22:07, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Видел я насколько оно на Qt. От вида диалоговых окон с одной кнопкой блевать хочется.
     
  • 1.6, i hate bugs (?), 21:53, 06/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Помогите победить многолетний баг. Может кто испытавал такой же? Он мне все нервы поломал. На LOR'е мне не помогли, никто ничего подобного не встречал. :(

    Уже много лет наблюдаю в Libreoffice Calc под Linux (kubuntu 16.04, 18.04) один и тот же баг. Постоянно пользуюсь перемещением по клеткам (ячейкам) с помощью стрелок клавиатуры. В какой-то момент, совершенно рандомно, вместо перемещения фокуса на другие ячейки - стрелки клавиатуры начинают перемещать весь лист вместе с полосой прокрутки. При этом я ввожу в ячейки обычный текст и ничего специфического не делаю. Потом, спустя несколько минут или часов, так же рандомно «отпускает», и снова стрелки начинают нормально перемещать фокус (выделение) по ячейкам. Работать в LO приходится часто, с чем связан баг непойму, и как победить не знаю...

     
     
  • 2.7, anonymous (??), 21:56, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=111627
     
     
  • 3.8, i hate bugs (?), 21:59, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Прости, я плохо знаком с английским, понял только что это какая-то новая фича, а не баг, и она не отключаема. А что она делает эта фича и как включается/выключается - непонятно.
     
     
  • 4.10, Blind Vic (ok), 22:11, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кнопка Scroll Lock такой эффект дает.

    > Found the caveat: changing keyboard layout (which is pressing both shifts) triggers scroll lock on my keyboard. Of course the keyboard is just reporting key presses but KDE or X is interpreting it such way. I'll look more into it and if relevant will notify.

    Смена раскладки иногда приводит к тому, что программа думает, что scroll lock включили.

    Попробуйте нажать Scroll Lock чтобы отключить.

     
     
  • 5.12, i hate bugs (?), 22:14, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я не пользуюсь Scroll Lock. Попробовал. Не помогло.
     
  • 4.11, anonymous (??), 22:13, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пока - никак. Если индикация раскладки scrolllock не нужна, то можно просто ее отключить
     
     
  • 5.13, i hate bugs (?), 22:15, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так а что делать если Scroll Lock'ом я в жизни не пользовался? Вот щас попробовал, нажал, никакого эффекта. Как елозит мне весь лист вместе со скроллбарами, так и продолжает. Можешь объяснить почему они называют это "фичей" и как конкретно она активируется?
     
     
  • 6.14, i hate bugs (?), 22:16, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И ведь главное как-то само пропадает иногда. Хотя даже перезапуск LO не помогает.
     
  • 4.15, AVX (ok), 22:31, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Прочитал про эти баги и связанные обсуждения. Интересно.
    Вкратце - LibreOffice использует состояние scroll lock для фиксации прокрутки, и разработчики считают, что это правильно. Однако разработчики, например, KDE, сичтают, что scroll lock не нужен, и используют в ряде случаев для индикации раскладки. Я тоже так использую - для русского включается индикатор scroll lock на клаве.
    Эта несогласованность и приводит к проблемам. Суть дальнейших обсуждений сводилась к тому, что от разработчиков просили сделать это поведение настраиваемым (в LibreOffice), чтобы можно было использовать scroll lock по назначению, или не использовать, если в системе эта функция не поддерживается (используется для индикации раскладки).
    Дальше что-то не совсем понятно, пришли к какому-то мнению общему или нет. Лучше бы конечно в настройки вынесли.
     
     
  • 5.16, i hate bugs (?), 22:37, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо, теперь хотя-бы понятно что-то. Правда все-равно не легче. Scroll Lock на моей клаве на это не влияет, а как оно само активируется непонятно. Надеюсь исправят этот косяк, как же он раздражает и портит жизнь...
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor