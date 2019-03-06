06.03.2019 19:03  Обновление LibreOffice 6.2.1

Помогите победить многолетний баг. Может кто испытавал такой же? Он мне все нервы поломал. На LOR'е мне не помогли, никто ничего подобного не встречал. :( Уже много лет наблюдаю в Libreoffice Calc под Linux (kubuntu 16.04, 18.04) один и тот же баг. Постоянно пользуюсь перемещением по клеткам (ячейкам) с помощью стрелок клавиатуры. В какой-то момент, совершенно рандомно, вместо перемещения фокуса на другие ячейки - стрелки клавиатуры начинают перемещать весь лист вместе с полосой прокрутки. При этом я ввожу в ячейки обычный текст и ничего специфического не делаю. Потом, спустя несколько минут или часов, так же рандомно «отпускает», и снова стрелки начинают нормально перемещать фокус (выделение) по ячейкам. Работать в LO приходится часто, с чем связан баг непойму, и как победить не знаю...

