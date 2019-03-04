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04.03.2019 07:03  Выпуск компилятора языка D 2.085

Разработчики языка программирования D представили релиз основного эталонного компилятора DMD 2.085.0, который поддерживает системы GNU/Linux, Windows, macOS и FreeBSD. Код компилятора распространяется под свободной лицензией BSL (Boost Software License).

Язык D использует статическую типизацию, обладает синтаксисом, схожим с C/C++, и обеспечивает производительность компилируемых языков, при этом заимствуя некоторые полезные возможности динамических языков в области эффективности разработки и обеспечения безопасности. Например, предоставляется поддержка ассоциативных массивов, косвенное определение типов, автоматическое управление памятью, средства параллельного программирования, опциональный сборщик мусора, система шаблонов, компоненты для метапрограммирования, возможность использовать библиотеки на языке C, а также некоторые библиотеки на C++ и Objective-C.

В новой версии DMD:

  • Добавлена поддержка взаимодействия с кодом Objective-C, позволяющия организовать обращение к классам, переменным и супервызовам, определённым в библиотеках на языке Objective-C. Классы Objective-C теперь могут быть определены напрямую как классы D, без промежуточных прослоек (достаточно просто указать класс как extern(Objective-C) и использовать атрибут @selector для обращения к методам);
  • Внесены улучшения в сборщик мусора. В состав DRuntime добавлен новый сборщик мусора, реализующий режим полного сканирования содержимого кучи для выявления актуальных указателей или ссылок, указывающих на объекты в куче. Активация производится при помощи опции "--DRT-gcopt=gc:precise").

    Кроме того, реализованы опции для управления поведением сборщика мусора при завершении приложения. Предложены три варианта: "collect" для инициирования полноценной сборки мусора при завершении приложения (поведение по умолчанию), "none" для завершения без чистки и "finalize" для завершения всех активных объектов без их анализа. Для выбора режима предложена опция "-DRT-gcopt=cleanup:режим". Дополнительно добавлены программные интерфейсы для доступа к статистике сборщика мусора и реализована возможность подключения к runtime собственных сборщиков мусора;

  • Улучшена совместимость со стандартной библиотекой C++. Добавлен новый DRuntime-модуль core.stdcpp.new_, предоставляющий доступ к C++ операторам new и delete, что позволяет программам на D использовать память, выделенную под кучу для C++. Кроме того, представлен модуль core.stdcpp.allocator позволяющий использовать C++ класс std::allocator с привязкой к типам контейнера STL;
  • Прекращена поддержка 32-разрядных версий macOS;

Кроме того, в прошлом месяце состоялся выпуск LDC 1.14.0, альтернативного компилятора для языка D, развиваемого на базе наработок проекта LLVM. В новой версии реализованы новые опции компилятора и runtime DMD 2.084.1, добавлена поддержка AddressSanitizer, переработан код компоновки при компиляции в формат WebAssembly.

  1. Главная ссылка к новости (https://dlang.org/blog/2019/03...)
  2. OpenNews: Выпуск компилятора языка D 2.084
  3. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 0.16 и дистрибутив GuixSD на его основе
  4. OpenNews: Вышел компилятор языка D 2.083. Поддержка языка D включена в состав GCC
  5. OpenNews: Вышел компилятор языка D 2.082
  6. OpenNews: Официальный компилятор языка D переведён в разряд свободного ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dmd, dlang
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  • 1.1, Аноним (1), 11:39, 04/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Так и не понял, почему он не взлетел. Всяко интересней ржавчины.
     
     
  • 2.2, Andrey Mitrofanov (?), 11:41, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Так и не понял, почему он не взлетел. Всяко интересней ржавчины.

    Ему ж Си помешал.  Очевидно </!>

     
     
  • 3.5, Клыкастый (ok), 11:47, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Тут ещё опять же такое... Что называть "взлетел". Если все поголовно неистово бросились на D всё переписывать это как бы тоже не самое прекрасное, чего ждёшь.
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:43, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    нет покровительствующей корпорации. Впрочем, как и у раста, поэтому он не такой уж и популярный (популярным он кажется исключительно в разделе комментариев опеннета)
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 11:46, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Я так понял, на расте пишут в мозилле. Ну и ещё где-то что-то по чуть-чуть. А где и что крупное пишут на D?
     
     
  • 4.7, Клыкастый (ok), 11:50, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну глянь на GH - есть движение вокруг, но не на сказать, что проекты крупные или какие-то незаменимые. Опять же один проект даже "незаменимый" не решит ничего. Помнится был единственный мне известный проект на Modula, который реально использовался активно (в среде OS/2шников). Ну да, хорошо. Но никак Modula это не помогло. Полуоси, правда, тоже, но то совсем другая история...
     
  • 4.10, proninyaroslav (ok), 11:59, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Deno.js от создателя Node.js, часть написана на расте. Причём раньше эта часть была написана на голанге, но общественность продавила в проект раст.
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:55, 04/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как раз наоборот проект развивала компания Digital Mars, очень известная в былое... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Аноним (9), 11:48, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    До недавнего времени компилятор был проприетарным и развивался мелкой коммерческой конторой.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46354
     
  • 1.8, anonjym (?), 11:50, 04/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    этот D уже лет 20 делают, но бесполезно;
    лучше бы они вложили силы в развитие C++;
     
  • 1.11, Аноним (11), 12:00, 04/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    GC-precise - вернувшийся режим работы GC с НЕполным сканированием памяти на ф... весь текст скрыт [показать]
     

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