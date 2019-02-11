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11.02.2019 08:49  Новая версия почтового сервера Exim 4.92

После 10 месяцев разработки представлен релиз почтового сервера Exim 4.92, в который внесены накопившиеся исправления и добавлены новые возможности. В соответствии с февральским автоматизированным опросом более двух миллионов почтовых серверов, доля Exim составляет 56.91% (год назад 56.56%), Postfix используется на 34.42% (33.79%) почтовых серверов, Sendmail - 4.16% (4.59%), Microsoft Exchange - 0.61% (0.85%).

Основные изменения:

  • Добавлены операторы "${l_header:имя}" и "${l_h:имя}", выдающие содержимое заголовка в виде списка с разделителем ":" (имеет смысл для заголовков, указываемых более одного раза, например для заголовка "Received");
  • В оператор "${readsocket }" добавлена поддержка TLS (реализована опция "tls");
  • Добавлены экспериментальные сборочные опции EXPERIMENTAL_REQUIRETLS и EXPERIMENTAL_PIPE_CONNECT для поддержки SMTP-опций REQUIRETLSSMTP (доставка только при установке шифрованного соединения) и PIPE_CONNECT (одновременная отправка баннера, EHLO и первой команды);
  • В транспорт smtp добавлена опция "utf8_downconvert", доступная при сборке в режиме SUPPORT_I18N;
  • В log_selector добавлен фильтр "pipelining", позволяющий отсеить ошибки при работе в режиме PIPELINING (PIPE_CONNECT);
  • Добавлены встроенные макросы со значениями, поддерживаемыми в опциях log_selector и openssl_options;
  • Реализован вариант оператора "${extract }" для извлечения в формате JSON;
  • Добавлена отладочная опция "noutf8" для отключения в отладочном выводе использования символов в кодировке UTF-8;
  • Для платформы macOS реализована поддержка механизма быстрого открытия TCP-соединений (TFO - TCP Fast Open, RFC 7413).


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.exim.org/lurker/...)
  2. OpenNews: Релиз почтового сервера Postfix 3.3.0
  3. OpenNews: Уязвимость в Exim, позволяющая выполнить код на сервере
  4. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.90
  5. OpenNews: Выпуск Exim 4.90.1 с устранением уязвимости, не исключающей выполнение кода на сервере
  6. OpenNews: Опубликован метод эксплуатации уязвимости в коде разбора блоков BASE64 в Exim
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: exim, mail, mta
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  • 1.1, Аноним (1), 10:12, 11/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    посоветуйте клиент. Громоптица тормозит, еволюшн глючит. Желательно не електроноподелия. И чтоб не надо было тянуть пол-кде. Я фанбой raw txt, если чо, если без хотомоэля - некритично.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:17, 11/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Rmail(emacs), getmail + msmtp-mta
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:23, 11/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Mail.app
     
  • 2.6, Инна Друзь (?), 10:24, 11/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    http://trojita.flaska.net/
     

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