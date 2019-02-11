11.02.2019 08:49  Новая версия почтового сервера Exim 4.92

После 10 месяцев разработки представлен релиз почтового сервера Exim 4.92, в который внесены накопившиеся исправления и добавлены новые возможности. В соответствии с февральским автоматизированным опросом более двух миллионов почтовых серверов, доля Exim составляет 56.91% (год назад 56.56%), Postfix используется на 34.42% (33.79%) почтовых серверов, Sendmail - 4.16% (4.59%), Microsoft Exchange - 0.61% (0.85%). Основные изменения: Добавлены операторы "${l_header:имя}" и "${l_h:имя}", выдающие содержимое заголовка в виде списка с разделителем ":" (имеет смысл для заголовков, указываемых более одного раза, например для заголовка "Received");

В оператор "${readsocket }" добавлена поддержка TLS (реализована опция "tls");

Добавлены экспериментальные сборочные опции EXPERIMENTAL_REQUIRETLS и EXPERIMENTAL_PIPE_CONNECT для поддержки SMTP-опций REQUIRETLSSMTP (доставка только при установке шифрованного соединения) и PIPE_CONNECT (одновременная отправка баннера, EHLO и первой команды);

В транспорт smtp добавлена опция "utf8_downconvert", доступная при сборке в режиме SUPPORT_I18N;

В log_selector добавлен фильтр "pipelining", позволяющий отсеить ошибки при работе в режиме PIPELINING (PIPE_CONNECT);

Добавлены встроенные макросы со значениями, поддерживаемыми в опциях log_selector и openssl_options;

Реализован вариант оператора "${extract }" для извлечения в формате JSON;

Добавлена отладочная опция "noutf8" для отключения в отладочном выводе использования символов в кодировке UTF-8;

Для платформы macOS реализована поддержка механизма быстрого открытия TCP-соединений (TFO - TCP Fast Open, RFC 7413).



