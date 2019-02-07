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07.02.2019 17:33  Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.2

Организация The Document Foundation опубликовала релиз офисного пакета LibreOffice 6.2. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS, а также в редакции для развёртывания online-версии в Docker.

Ключевые новшества:

  • Предложены два новых VCL-плагина: qt5, позволяющий привести интерфейс LibreOffice к общему стилю приложений Qt, и kde5 с компонентами для интеграции с рабочим столом KDE Plasma 5 (плагин kde5 является надстройкой над плагином qt5). При подключении модуля для отрисовки интерфейса используются Qt 5 и библиотеки KDE Frameworks 5. Подсистема VCL (Visual Components Library) позволяет абстрагировать оформление LibreOffice от различных тулкитов, предоставляя возможность использования родных для каждого графического окружения диалогов, кнопок, обрамления окна и виджетов.

    Например, при подключении плагина kde5 используются родные для KDE диалоги открытия файлов и просмотра содержимого каталогов, штатная для KDE система отрисовки меню и глобальное меню, многомониторные конфигурации, буфер обмена и механизм drag'n'drop. Плагин qt5 поддерживает отрисовку через QPainter (по умолчанию при обособленном использовании) и при помощи библиотеки Cairo (по умолчанию при использовании плагина kde5, так же может активироваться переменной окружения SAL_VCL_QT5_USE_CAIRO). Поддержка старого VCL-модуля на базе Qt4 и технологий KDE4 будет прекращена в следующем выпуске;

  • Для Writer, Calc, Impress и Draw объявлена стабильной панель инструментов Notebookbar на базе вкладок, близкая по оформлению к стилю Ribbon, привычному для пользователей Microsoft Office. Панель можно включить через меню "View ▸ User Interface";
  • Также стабилизирован компактный вариант панели Notebookbar - Groupedbar Compact, отличающийся разбивкой инструментов на группы первого и второго уровня. Панель также доступна в контекстно-ориентированной редакции, предлагающей разные инструменты в зависимости от текущего режима работы офисного пакета;
  • В применяемой по умолчанию штатной панели предложен новый виджет для вставки спецсимволов. Обновлена раскладка панели. Для всех приложений унифицировано расположение выводимых в зависимости от контекста команд. В панель с командами для отслеживания изменений добавлены кнопки для принятия или отклонения всех изменений;
  • Добавлены экспериментальные наборы пиктограмм в векторном формате SVG, доступные в трёх стилях: Breeze, Colibre и Elementary. По умолчанию как и раньше используются пиктограммы в формате PNG. Включение векторных пиктограмм производится через меню "Tools/ Options…/ LibreOffice/ View with an (SVG)". Расширен набор растровых пиктограмм Elementary, в котором появилась поддержка 32-пиксельного размера (помимо ранее доступных 16- и 24-пиксельных);
  • Проведена оптимизация компонентов для формирования интерфейса пользователя. Значительно увеличена производительность и стабильность диалога персонализации интерфейса ("Tools ▸ Options ▸ LibreOffice ▸ Personalization");
  • Обновлены все контекстные меню, состав которых стал более постоянным и предсказуемым для разных приложений LibreOffice;
  • В текстовом процессоре Writer реализована возможность копирования данных электронной таблицы в существующие текстовые таблицы, вместо их встраивания как изображений, объектов, голого текста или новых текстовых таблиц. Существенно увеличена производительность отслеживания изменений в больших документах. При экспорте в текстовые файлы (выбор .txt при сохранении) добавлена возможность определения кодировки символов и формата перевода строки;
  • В систему электронных таблиц Calc добавлены средства для многомерного регрессионного анализа ("Data ▸ Statistics ▸ Regression") и расширены доступные измерения для статического анализа. Добавлена новая функция REGEX для обработки текста с использованием регулярных выражений. В функции LARGE и SMALL добавлена поддержка ранжирования массивов. Добавлено меню "Insert ▸ Signature Line" для быстрой генерации строки с подписью. В инструмент проверки данных (Data Validation) добавлена возможность использования собственных формул;
  • В Impress появилась возможность изменения траектории движения анимации через перемещение контрольных точек мышью;
  • В Draw реализовано подменю с опциями для форматирования таблиц и добавлено несколько новых стилей отрисовки текста;
  • В Base стабилизирован новый движок на базе СУБД Firebird, который пришёл на смену движку HSQLDB (для миграции с HSQLDB на Firebird в состав включен специальный мастер). MySQL C++ Connector преобразован в дополнение и заменил собой старый модуль MariaDB C Connector;
  • Расширены возможности LibreLogo, интерфейса для обучения детей программированию. В том числе добавлена возможность трансляции выражений на языке Logo в код на языке Python и реализована система unit-тестов;
  • Во встроенной справке ускорен поиск по ключевым словам и обеспечена подсветка результатов поиска по мере набора поисковой фразы;
  • Улучшен импорт векторных изображений в формате EMF+, используемых в документах .doc, docx, .xls, .xlsx и .ppt, в том числе добавлена поддержка поворота, зачёркивания и подчёркивания строк;
  • Улучшена работа фильтров экспорта диаграмм в формате OOXML, обеспечена корректная заливка форм и добавлена поддержка градиентов;
  • Улучшен импорт и экспорт презентаций в форматах PPTX и PPT, решены многие проблемы с анимацией;
  • Добавлена поддержка шифрования документов OOXML (Agile Encryption) с использованием алгоритма AES-256-CBC с хэш-функции SHA512, а также поддержка верификации HMAC для проверки идентичности сохранённого документа;
  • В серверной редакции LibreOffice Online, позволяющей организовать совместную работу с офисным пакетом через Web, существенно повышена отзывчивость интерфейса, убраны лишние анимационные эффекты, добавлена возможность вставки внешних картинок в документы, добавлен новый диалог выбора форм, проведена адаптация интерфейса для экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI) и небольших экранов мобильных устройств. На экранах HiDPI обеспечен учёт масштаба при вычислении размера диалоговых окон. Мобильный интерфейс упрощён, скрыты лишние панели, добавлена контекстная панель и опции для работы с буфером обмена, улучшено масштабирование щипком и расширена поддержка ввода с экранной клавиатуры. Добавлена поддержка верификации документа по цифровой подписи.
  • В мобильном приложении LibreOffice Viewer для платформы Android появилась поддержка вывода на печать, экспорта документов в формате PDF, выбора языка, операций с буфером обмена, добавления таблиц в документы, листов в электронные таблицы и слайдов в презентации;
  • Объявлено о скором прекращении формирования 32-разрядных сборок (x86) для Linux. LibreOffice 6.2 последний выпуск в котором предложены подобные сборки, но в коде поддержка остаётся, поэтому при желании пользователи и мэйнтейнеры дистрибутивов могут самостоятельно собрать LibreOffice для 32-разрядных систем x86.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Libreoffice и Openoffice, позволяющая выполнить код при открытии документа
  3. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.1
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.0
  5. OpenNews: Доступен CODE 3.0, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: libreoffice
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  • 1.1, Анонимус_б6_выпуск_3 (?), 17:56, 07/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >Проведена оптимизация компонентов для формирования интерфейса пользователя. Значительно увеличена производительность и стабильность диалога персонализации интерфейса ("Tools ▸ Options ▸ LibreOffice ▸ Personalization");

    Mozilla внезапно день назад сломала API для поиска тем, так что эта фича опять не работает в Либре, как должна бы

    Плагины kde5 и qt все еще имеют кучу багов

    панели а-ля Риббон тоже отнюдь не верх совершенства, но мало ли, вдруг кому-то зайдет

     
  • 1.2, Онаним тот самый (?), 17:58, 07/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >В текстовом процессоре Writer реализована возможность копирования данных электронной таблицы в существующие текстовые таблицы, вместо их встраивания как изображений, объектов, голого текста или новых текстовых таблиц.

    Неужто таблицы из Excel^W calc будут вставляться как таблицы? Джва года ждал этой инновации

     
  • 1.6, Ivan_83 (ok), 18:58, 07/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Риббон - нефига не удобный, вместо одного клика приходится делать минимум два: нужный таб + нужная кнопка.
    Кнопки тоже огромные.

    В итоге классический вид + включение пачки тулбаров с кнопками даже по занимаемому месту не проигрывает, зато всё доступно в один клик.

     
     
  • 2.11, IRASoldier (?), 19:21, 07/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Если бы Ribbon придумали не в Microsoft Office, а ещё в старом Open Office, все виндохейтеры бы сейчас наяривали на то, как удобно всё сделали во фри/либро/опен-софте и какого великого счастья лишены "рабы Майкрософт".
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 19:30, 07/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Риббоны - ужасная идея, безотносительно того, кто их придумал.
     
     
  • 4.14, IRASoldier (?), 19:38, 07/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Для опытных пользователей - сугубо дело вкуса. Кому-то зае***сь, а кому-то нет. Но есть еще один момент. Моя практика наблюдений показывает, что порог вхождения в офисный пакет у ньюбов существенно снижается, если у пакета риббонообразный интерфейс и(!) это же способствует скорейшему привитию ньюбам правильного подхода к оформлению структуры документа - т.е. НЕ делать заголовки простым ужирнением и увеличением шрифта, НЕ отбивать абзацы тупо пробелами и т.п. И ньюбы меньше задают вопросов при освоении сабжа. А почему? А потому что на ленте все опции тематически сгруппированы и визуально обнаружимы реально быстрее, чем в меню а-ля Майкрософт Офис 97
     
  • 1.7, rshadow (ok), 19:00, 07/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > позволяющий привести интерфейс LibreOffice к общему стилю приложений

    Столько работы над тем, о чем в той же винде и не задумаешься. А все из-за того что иксы нормальные так и не смогли сделать (с блекджеком и закругленными кнопочками) =(

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:09, 07/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В винде полно приложений клавших с прибором на системное оформление.
     
  • 1.10, Аноним (10), 19:19, 07/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Notebookbar - наконец-то, теперь оно не выглядит деревянным из 90-ых и не пуга... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Axescar (?), 19:31, 07/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ох и страшно выглядит интерфейс сабжа в 10-м оффтопике :(
     
     
  • 2.15, IRASoldier (?), 19:40, 07/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Ох и страшно выглядит интерфейс сабжа в 10-м оффтопике :(

    Если уж завёл 10-ку, то логично и несложно поставить на неё продукт-компаньон, т.е. родной офис, а не либру. И не испытывать эстетического диссонанса, хехе.


     
  • 1.16, Аноним (16), 20:02, 07/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
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    Меню и нечитабельные выделения в кедоморде то там уже пофиксили? А то нам со стейбла не видно.
     

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