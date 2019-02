07.02.2019 17:33  Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.2

Организация The Document Foundation опубликовала релиз офисного пакета LibreOffice 6.2. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS, а также в редакции для развёртывания online-версии в Docker. Ключевые новшества: Предложены два новых VCL-плагина: qt5, позволяющий привести интерфейс LibreOffice к общему стилю приложений Qt, и kde5 с компонентами для интеграции с рабочим столом KDE Plasma 5 (плагин kde5 является надстройкой над плагином qt5). При подключении модуля для отрисовки интерфейса используются Qt 5 и библиотеки KDE Frameworks 5. Подсистема VCL (Visual Components Library) позволяет абстрагировать оформление LibreOffice от различных тулкитов, предоставляя возможность использования родных для каждого графического окружения диалогов, кнопок, обрамления окна и виджетов. Например, при подключении плагина kde5 используются родные для KDE диалоги открытия файлов и просмотра содержимого каталогов, штатная для KDE система отрисовки меню и глобальное меню, многомониторные конфигурации, буфер обмена и механизм drag'n'drop. Плагин qt5 поддерживает отрисовку через QPainter (по умолчанию при обособленном использовании) и при помощи библиотеки Cairo (по умолчанию при использовании плагина kde5, так же может активироваться переменной окружения SAL_VCL_QT5_USE_CAIRO). Поддержка старого VCL-модуля на базе Qt4 и технологий KDE4 будет прекращена в следующем выпуске;

Для Writer, Calc, Impress и Draw объявлена стабильной панель инструментов Notebookbar на базе вкладок, близкая по оформлению к стилю Ribbon, привычному для пользователей Microsoft Office. Панель можно включить через меню "View ▸ User Interface";

Также стабилизирован компактный вариант панели Notebookbar - Groupedbar Compact, отличающийся разбивкой инструментов на группы первого и второго уровня. Панель также доступна в контекстно-ориентированной редакции, предлагающей разные инструменты в зависимости от текущего режима работы офисного пакета;

В применяемой по умолчанию штатной панели предложен новый виджет для вставки спецсимволов. Обновлена раскладка панели. Для всех приложений унифицировано расположение выводимых в зависимости от контекста команд. В панель с командами для отслеживания изменений добавлены кнопки для принятия или отклонения всех изменений;

Добавлены экспериментальные наборы пиктограмм в векторном формате SVG, доступные в трёх стилях: Breeze, Colibre и Elementary. По умолчанию как и раньше используются пиктограммы в формате PNG. Включение векторных пиктограмм производится через меню "Tools/ Options…/ LibreOffice/ View with an (SVG)". Расширен набор растровых пиктограмм Elementary, в котором появилась поддержка 32-пиксельного размера (помимо ранее доступных 16- и 24-пиксельных);

Проведена оптимизация компонентов для формирования интерфейса пользователя. Значительно увеличена производительность и стабильность диалога персонализации интерфейса ("Tools ▸ Options ▸ LibreOffice ▸ Personalization");

Обновлены все контекстные меню, состав которых стал более постоянным и предсказуемым для разных приложений LibreOffice;

В текстовом процессоре Writer реализована возможность копирования данных электронной таблицы в существующие текстовые таблицы, вместо их встраивания как изображений, объектов, голого текста или новых текстовых таблиц. Существенно увеличена производительность отслеживания изменений в больших документах. При экспорте в текстовые файлы (выбор .txt при сохранении) добавлена возможность определения кодировки символов и формата перевода строки;

В систему электронных таблиц Calc добавлены средства для многомерного регрессионного анализа ("Data ▸ Statistics ▸ Regression") и расширены доступные измерения для статического анализа. Добавлена новая функция REGEX для обработки текста с использованием регулярных выражений. В функции LARGE и SMALL добавлена поддержка ранжирования массивов. Добавлено меню "Insert ▸ Signature Line" для быстрой генерации строки с подписью. В инструмент проверки данных (Data Validation) добавлена возможность использования собственных формул;

В Impress появилась возможность изменения траектории движения анимации через перемещение контрольных точек мышью;

В Draw реализовано подменю с опциями для форматирования таблиц и добавлено несколько новых стилей отрисовки текста;

В Base стабилизирован новый движок на базе СУБД Firebird, который пришёл на смену движку HSQLDB (для миграции с HSQLDB на Firebird в состав включен специальный мастер). MySQL C++ Connector преобразован в дополнение и заменил собой старый модуль MariaDB C Connector;

Расширены возможности LibreLogo, интерфейса для обучения детей программированию. В том числе добавлена возможность трансляции выражений на языке Logo в код на языке Python и реализована система unit-тестов;

Во встроенной справке ускорен поиск по ключевым словам и обеспечена подсветка результатов поиска по мере набора поисковой фразы;

Улучшен импорт векторных изображений в формате EMF+, используемых в документах .doc, docx, .xls, .xlsx и .ppt, в том числе добавлена поддержка поворота, зачёркивания и подчёркивания строк;

Улучшена работа фильтров экспорта диаграмм в формате OOXML, обеспечена корректная заливка форм и добавлена поддержка градиентов;

Улучшен импорт и экспорт презентаций в форматах PPTX и PPT, решены многие проблемы с анимацией;

Добавлена поддержка шифрования документов OOXML (Agile Encryption) с использованием алгоритма AES-256-CBC с хэш-функции SHA512, а также поддержка верификации HMAC для проверки идентичности сохранённого документа;

В серверной редакции LibreOffice Online, позволяющей организовать совместную работу с офисным пакетом через Web, существенно повышена отзывчивость интерфейса, убраны лишние анимационные эффекты, добавлена возможность вставки внешних картинок в документы, добавлен новый диалог выбора форм, проведена адаптация интерфейса для экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI) и небольших экранов мобильных устройств. На экранах HiDPI обеспечен учёт масштаба при вычислении размера диалоговых окон. Мобильный интерфейс упрощён, скрыты лишние панели, добавлена контекстная панель и опции для работы с буфером обмена, улучшено масштабирование щипком и расширена поддержка ввода с экранной клавиатуры. Добавлена поддержка верификации документа по цифровой подписи.

В мобильном приложении LibreOffice Viewer для платформы Android появилась поддержка вывода на печать, экспорта документов в формате PDF, выбора языка, операций с буфером обмена, добавления таблиц в документы, листов в электронные таблицы и слайдов в презентации;

Объявлено о скором прекращении формирования 32-разрядных сборок (x86) для Linux. LibreOffice 6.2 последний выпуск в котором предложены подобные сборки, но в коде поддержка остаётся, поэтому при желании пользователи и мэйнтейнеры дистрибутивов могут самостоятельно собрать LibreOffice для 32-разрядных систем x86.