04.02.2019 09:39  Intel открыл кодировщик видео AV1, оптимизированный перекодирования на лету

Компания Intel опубликовала исходных тексты проекта SVT-AV1 (Scalable Video Technology AV1) с реализацией альтернативного кодировщика для формата кодирования видео AV1, в котором задействованы присутствующие в современных CPU Intel средства аппаратного распараллеливания вычислений. SVT-AV1 дополнил ранее открытый кодировщик SVT-HEVC, основанный на тех же технологиях. В ближайшее время также ожидается открытие кода кодировщика SVT-VP9. Код открыт под лицензией BSD. Кодировщик оформлен в виде библиотеки, которую можно использовать в окружениях Linux, Windows и macOS.

Проект нацелен на достижение уровня производительности, пригодного для перекодирования видео на лету и применения в сервисах, отдающих видео по запросу (VOD). Из-за усложнения применяемых в AV1 алгоритмов, для кодирования данного формата требуется существенно больше ресурсов, что не позволяет применять штатный кодировщик AV1 для перекодирования в реальном времени. Например, штатный кодировщик от проекта AV1 требует в 5721, 5869 и 658 раз больше вычислений по сравнению с кодировщиками x264 (профиль "main"), x264 (профиль "high") и libvpx-vp9.

Ценой возможности применения SVT-AV1 для перекодирования на лету является достаточно высокие требования к оборудованию: для работы необходим процессор Intel Core пятого поколения (Intel Xeon E5-v4 на базе микроархитектуры Skylake и более новые CPU). Для кодирования 10-битовых потоков AV1 с качеством 4K требуется 48 Гб ОЗУ, 1080p - 16 Гб, 720p - 8 Гб, 480p - 4 Гб.



