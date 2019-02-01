01.02.2019 21:15  Выпуск OpenWrt 18.06.2

Подготовлено обновление дистрибутива OpenWrt 18.06.2, ориентированного на применение в различных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает множество различных платформ и архитектур и обладает системой сборки, позволяющей просто и удобно производить кросс-компиляцию, включая в состав сборки различные компоненты, что позволяет легко сформировать адаптированную под конкретные задачи готовую прошивку или образ диска с желаемым набором предустановленных пакетов. Сборки сформированы для 35 целевых платформ.

Из изменений в OpenWrt 18.06.2 отмечается обновление ядра Linux до выпусков 4.9.152 и 4.14.95 (ранее поставлялись 4.9.120 и 4.14.63), устранение проблем в системе сборки, улучшение поддержки IPv6 и исправление накопившихся уязвимостей в ядре Linux, Glibc, OpenSSL, MbedTLS GNU patch, BZip2 и GRUB.



