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01.02.2019 21:15  Выпуск OpenWrt 18.06.2

Подготовлено обновление дистрибутива OpenWrt 18.06.2, ориентированного на применение в различных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает множество различных платформ и архитектур и обладает системой сборки, позволяющей просто и удобно производить кросс-компиляцию, включая в состав сборки различные компоненты, что позволяет легко сформировать адаптированную под конкретные задачи готовую прошивку или образ диска с желаемым набором предустановленных пакетов. Сборки сформированы для 35 целевых платформ.

Из изменений в OpenWrt 18.06.2 отмечается обновление ядра Linux до выпусков 4.9.152 и 4.14.95 (ранее поставлялись 4.9.120 и 4.14.63), устранение проблем в системе сборки, улучшение поддержки IPv6 и исправление накопившихся уязвимостей в ядре Linux, Glibc, OpenSSL, MbedTLS GNU patch, BZip2 и GRUB.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.openwrt.org/pipe...)
  2. OpenNews: Релиз OpenWrt 18.06
  3. OpenNews: Релиз OpenWrt/LEDE 17.01.5
  4. OpenNews: Проекты OpenWrt и LEDE объявили о слиянии
  5. OpenNews: Обновление LEDE 17.01.4, форка дистрибутива OpenWrt
  6. OpenNews: Выпуск LEDE 17.01, форка дистрибутива OpenWrt
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openwrt
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  • 1, Аноним (1), 21:36, 01/02/2019 [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Что-то дропнули И кто знает, почему файлы для сборки для устройств, гуляющие по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3, Oleh (ok), 21:44, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что ты рукожоп не осиливший buildroot
     
  • 2, Аноним (2), 21:37, 01/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "исправление накопившихся уязвимостей" вся суть новости
     

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