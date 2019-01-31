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31.01.2019 13:28  Выпуск СУБД TimescaleDB 1.2

Представлен выпуск СУБД TimescaleDB 1.2, предназначенной для хранения и обработки данных в форме временного ряда (срезы значений параметров через заданные промежутки времени, запись образует время и набор соответствующих этому времени значений). Подобная форма хранения оптимальна для таких применений как системы мониторинга, торговые платформы, системы сбора метрик и состояний датчиков. Предоставляются средства для интеграции с проектом Grafana и Prometheus. Проект TimescaleDB реализован в виде расширения к PostgreSQL и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Новый выпуск примечателен изменением модели лицензирования. Помимо ранее применяемой свободной лицензии Apache 2.0, часть кода с расширенными возможностями теперь поставляется под отдельной проприетарной лицензией Timescale (TSL), не допускающей внесение изменений, запрещающей использование кода в сторонних продуктах и не разрешающей бесплатное использование в облачных БД (database-as-a-service). По сути код под лицензией TSL доступен лишь для просмотра. Часть функций под лицензией TSL поставляется бесплатно в Community-редакции продукта, а часть под коммерческой лицензией в составе закрытой платной Enterprise-редакции (для ознакомления поставляется ограниченная по времени trial-версия). В том числе под коммерческой лицензией развивается код для обработки политик вытеснения устаревших данных, который позволяет хранить только актуальные данные и автоматически удалять, агрегировать или архивировать устаревшие записи.

Среди добавленных в TimescaleDB 1.2 новшеств:

  • Поддержка упорядоченного добавления, позволяющего оптимизировать обработку больших запросов, выполняющих группировку по времени записи и ограничивающих конечный вывод через выражение LIMIT. После включения указанной оптимизации производительность некоторых запросов с LIMIT возросла до 100 раз;
  • Добавлена поддержка установки поверх PostgreSQL 11;
  • Под лицензией TSL предложены аналитические функции для анализа данных в форме временного ряда (time_bucket_gapfill для создания непрерывных сгруппированных последовательностей, interpolate для интерполяции значений и locf для заполнения пустот предыдущим значением). Добавлена команда reorder_chunk для перегруппировки данных на диске для оптимизации выборки по определённому полю (аналог команды "CLUSTER" в PostgreSQL). После оптимизации хранилища зафиксировано увеличение скорость обработки некоторых запросов в 100-1000 раз;
  • Под коммерческой лицензией (Enterprise) предложены средства для управления жизненным циклом данных, позволяющие выполнять чистку устаревших записей и перегруппировку данных по расписанию или при достижении определённых параметров, таких как размер БД.

Напомним, что СУБД TimescaleDB позволяет применять полноценные SQL-запросы для анализа накопленных данных, сочетая удобство работы, свойственное реляционным СУБД, с масштабированием и возможностями, присущими специализированным NoSQL-системам. Структура хранения оптимизирована для обеспечения высокой скорости добавления данных. Поддерживается пакетное добавления наборов данных, использование размещаемых в оперативной памяти индексов, загрузка исторических срезов задним числом, применение транзакций.

Ключевой особенностью TimescaleDB является поддержка автоматического секционирования (партицирования) массива данных. Входной поток данных автоматически распределяется по секционированным таблицам. Секции создаются в зависимости от времени (в каждой секции хранятся данные за определённый промежуток времени) или в привязке к произвольному ключу (например, идентификатору устройства, местоположению и т.п.). Для оптимизации производительности секционированные таблицы могут распределяться по разным дискам.

Для запросов секционированная БД выглядит как одна большая таблица, именуемая гипертаблицей. Гипертаблица представляет собой виртуальное представление множества отдельных таблиц, в которых накапливаются поступающие данные. Гипертаблица используется не только для запросов и добавления данных, но и для таких операций, как создание индексов и изменение структуры ("ALTER TABLE"), скрывая от разработчика низкоуровневую сегментированную структуру БД. C гипертаблицей можно использовать любые агрегатные функции, подзапросы, операции слияния (JOIN) с обычными таблицами и оконные функции.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.timescale.com/tim...)
  2. OpenNews: Доступна СУБД TimescaleDB 1.0
  3. OpenNews: Стабильный релиз СУБД FoundationDB 6.0, развиваемой компанией Apple
  4. OpenNews: Доступна СУБД EuclidesDB, использующая элементы машинного обучения
  5. OpenNews: Изменение лицензионной политики проекта Redis
  6. OpenNews: Используемая проектом MongoDB лицензия SSPL признана недопустимой в Fedora Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: timescaledb, postgresql
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  • 1.1, Аноним (1), 13:52, 31/01/2019 [ответить]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Timescale raises another 15M https blog timescale com raises-another-15m-fo... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, CHERTS (ok), 13:53, 31/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>В том числе под коммерческой лицензией развивается код для обработки политик вытеснения устаревших данных, который позволяет хранить только актуальные данные и автоматически удалять, агрегировать или архивировать устаревшие записи.

    Все самое вкусное как всегда платно.
    Для чего тогда добавили поддержку TimescaleDB в Zabbix 4.2.0alpha3, если управление старыми данными, то что и нужно для чистки исторических данных Zabbix'а в TimescaleDB платное.

     
     
  • 2.3, Cloudflare (?), 13:58, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Они в процессе перехода на модель с 3мя продуктами.

    https://blog.timescale.com/how-we-are-building-an-open-source-business-a770151

     
  • 2.4, Cloudflare (?), 13:59, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    TimescaleDB 1.2 Community (= Free Enterprise)
     
     
  • 3.9, Сатья Наделла (?), 16:37, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Free Enterprise

    free as in "free beer", nothing common with the "freedom".

     
  • 2.7, нах (?), 16:27, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Для чего тогда добавили поддержку TimescaleDB в Zabbix 4.2.0alpha3

    жабикс тоже хочет денех.
    Чую, недалек день, когда его запретят сперва as a service (конечно же, неправильным парням, правильным будет можно), а потом вот по этой методике - код можно смотреть (чур меня, кто смотрел тот поймет) но нельзя трогать.

    насколько я понимаю, тут дело даже не в том что оно платное, а в том что closed source - поскольку исправлять ты не можешь даже коммерческую версию, только кланяться в ноженьки автору этого ненужно. Ну ок, жабикс обойдетcя mysql'ем. Хотя ему бы и sqlite в самый раз (как они умудрились добиться повреждения баз в ней - у них спросите, я ничего не хочу об этом знать)

     
  • 1.5, Аноним (5), 14:08, 31/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это зомби. Не ведитесь.
     
     
  • 2.6, Cloudflare (?), 14:11, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Citus типа жив? Сатья Наделла перелогиньтесь.
     
     
  • 3.8, Сатья Наделла (?), 16:35, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    цитус жив, лицензию мы менять не планируем, в отличие от этих нищ...нувыпоняли, которые удавятся за копейку, мы вполне позитивно относимся к конкуренции (и не боимся ее, потому что продаваны в розницу таких мелких сервисов нам ни разу не угроза, мы вообще по рынку с ними не пересекаемся, а амазон с гуглем опасны нам совсем другими вещами)

    Но разумеется, мы - корпорация зла, в отличие от ту...х и жадных "добрячков"-изобретателей "open code" и прочего bullshit, подменяющего opensource - смотри не перепутай!

     

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