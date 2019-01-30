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30.01.2019 11:22  Релиз web-браузера Chrome 72

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 72. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается использованием логотипов Google, возможностью загрузки модуля Flash по запросу, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого видеоконтента, системой автоматической установки обновлений и передачей при поиске RLZ-параметров. Следующий выпуск Chrome 73 запланирован на 12 марта.

Основные изменения в Chrome 72:

  • Внесены изменения в конфигуратор. Настройка автозаполнения полей разделена на несколько секций для отдельного управления заполнением полей с паролями, платёжными формами и адресами. В интерфейс добавлен ярлык для быстрого перехода к настройкам учётной записи в Google. В настройки версии для Android добавлена возможность добавление альтернативных поисковых систем. Прекращена поддержка настройки подключения устройств Chromecast из браузера (для настройки предлагается использовать отдельное приложение);
  • Включена по умолчанию возможность просмотра видео поверх контента в режиме "картинка в картинке" (Picture-In-Picture), позволяющем отсоединить видео в форме плавающего окна, которое остаётся на виду в процессе навигации в браузере. Для просмотра в данном режиме видео с YouTube необходимо два раза кликнуть на видео правой кнопкой мыши и выбрать режим "Picture in picture". Отсоединение видео работает только при использовании на сайте API Picture-in-Picture, для не адаптированных для нового режима сайтов можно использовать внешнее дополнение;
  • Активирована по умолчанию защита от попыток выполнения стороннего кода внутри процессов Chrome. Исключение сделано только для кода, подписанного цифровой подписью Microsoft и систем для людей с ограниченными возможностями. Подобные подстановки кода наблюдаются на 2/3 систем с Windows и, как правило, производятся антивирусным ПО. По статистике, данные манипуляции приводят к снижению стабильности работы и являются причиной 15% всех наблюдаемых крахов браузера. Вместо подстановки кода в запускаемые процессы следует использовать дополнения и API Native Messaging;
  • При открытии сайтов с использованием TLS 1.0/1.1 теперь выводится специальное предупреждение о применении устаревшей версии TLS. По умолчанию поддержку TLS 1.0/1.1 планируют прекратить в Chrome 81, который ожидается в январе 2020 года, но настройка, дающая возможность вернуть TLS 1.0/1.1 будет сохранена до января 2021 года;
  • Усилена защита от всплывающих окон - запрещено открытие окон через вызов метода window.open() в обработчиках событий закрытия страницы (onUnload);
  • Реализован первый этап прекращения поддержки FTP - отключено отображение содержимого каталогов FTP, но загрузки по прямым ссылкам пока работают;
  • В Web Authentication API добавлена поддержка аутентификации на сайте с использованием токенов и биометрических датчиков Bluetooth U2F и Windows Hello;
  • В версии для Android добавлена возможность вызова экрана со списком ранее открытых в текущей вкладке страниц через длительное удержание нажатия кнопки возврата на предыдущую страницу ("Back"). Добавлен экспериментальный режим оформления "Chrome Duet", при котором изменяется раскладка панелей и меню перемещается в нижнюю панель (для включения в chrome://flags следует активировать опцию "chrome-duet");
  • В классах добавлена возможность определения публичных полей, без явного использования конструктора и вне входящих в состав класса функций. В будущих выпусках планируется предоставить возможность определения и приватных классов. 
    
   class MyComponent extends Component {
       // создадим публичное поле с именем "state"
       state = {};
       render() {
           doStuff(this.state);
       }
   }
  • Добавлено API User Activation Query для определения активации некоторых функций, по умолчанию отключенных до того, как пользователь начнёт взаимодействие со страницей. Например, разработчик может определить появился ли доступ к функциям перехода в полноэкранный режим, автоматического воспроизведения звука и открытия дополнительных окон. Проверка активации производится через свойство userActivation, которое предлагает два параметра hasBeenActive и isActive, позволяющих определить взаимодействовал ли пользователь со страницей или она пока просто загружена и остаётся нетронутой;
  • Добавлена поддержка локализованных списков. Для применения специфичных для языков связок (например, замены "or" на "или", "and" на "и") и единиц измерения предложен метод Intl.format(), который достаточно инициализировать с указанием необходимой локали. 
    
   const lf = new Intl.ListFormat('en');
   lf.format(['Frank', 'Christine', 'Flora']);
   // → 'Frank, Christine, and Flora' 
   // при локали "ru" будет 'Frank, Christine и Flora'
  • Изменено поведение вызова Cache.addAll(). В соответствии с требованием спецификации при попытке добавления дубликатов теперь выводится ошибка, а не перезаписывается старое содержимое;
  • В Service worker добавлено новое свойство FetchEvent.resultingClientId, в котором сохраняется идентификатор клиента, а не документа или обработчика;
  • В MediaStreamTrack добавлено свойство resizeMode для определения отображения контента в исходном разрешении или применения кадрирования и масштабирования;
  • Для возвращаемых методом JSON.stringify() Unicode-строк обеспечена более строгая проверка корректности и реализовано экранирование символов при невозможности их отображения в UTF-8. Например, при вызове JSON.stringify("\uD800") раньше выводилось "�", а теперь будет выведено "\ud800";
  • Символ '#' теперь рассматривается как индикатор окончания данных в URL. Ранее символ мог без экранирования использоваться внутри данных в составе URL, что нарушает спецификацию. Теперь первый же символ рассматривается как окончание блока данных.
  • Удалена поддержка HTTP-заголовка Public-Key-Pins (ручные привязки пока сохранены), позволяющего сайтам явно определить сертификаты каких удостоверяющих центров допустимо использовать для заданного сайта. Вместо PKP разработчикам сайтов рекомендуется использовать HTTP-заголовок Expect-CT c SCT-параметрами (SignedCertificate Timestamps) для выявления некорректных SSL-сертификатов при помощи системы Certificate Transparency, которая предусматривает возможность отмены ошибочных привязок;
  • В инструментах для разработчиков обеспечена визуализация метрик производительности, полученных при профилировании загрузки страницы;
  • В дереве DOM реализована подсветка узлов с текстом;
  • Добавлена поддержка копирования в буфер обмена ссылки на DOM-узел в форме выражения document.querySelector();
  • Реализация панели аудита обновлена до выпуска Lighthouse 3.2, в котором появился режим определения применения на странице известных JavaScript-библиотек;
  • В JavaScript-движке V8 включена по умолчанию техника "Embedded builtins", позволяющая экономить память благодаря применению общего сгенерированного кода в разных изолированных обработчиках V8. Оптимизация включена для всех платформ, за исключением ia32;
  • На 30% ускорено выполнение операций парсинга JavaScript. Если раньше парсинг занимал около 9.5% времени работы движка V8, то теперь этот показатель сократился до 7.5%, что положительно отразилось на скорости открытия страниц и отзывчивости интерфейса. Например, время разбора скриптов Facebook сократилось с 270 до 170 мс.
  • Задействована более быстрая реализация операций async/await. Увеличена производительность массивов с диапазонами, определяемых в виде "[...x]" или "[...x, 1, 2]". Внесены оптимизации в WebAssembly и обработчики исключений. Добавлен режим асинхронной трассировки стека ("--async-stack-traces").

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 58 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Одна из проблем (CVE-2019-5754) помечена как критическая, т.е. позволяет обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения. Указанная уязвимость вызвана ошибкой в реализации протокола QUIC (детали пока не приводятся). В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 34 премии на сумму 50.5 тысяч долларов США (по одной премии в $7500 и $4000, две премии $5000, шесть премий $3000, две премии $2000, пять премий $1000 и четыре премий $500). Размер 13 вознаграждений пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: В Chrome планируют включить механизм Signed HTTP Exchanges (SXG)
  3. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 71
  4. OpenNews: Новая редакция манифеста Chrome сделает невозможным использование uBlock Origin
  5. OpenNews: Google наметил на 9 июля начало массовой блокировки в Chrome неприемлемой рекламы
  6. OpenNews: Разработчики Chromium добавили Nouveau в чёрный список проблемных драйверов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chrome, chromium
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  • 1.1, Аноним (1), 12:13, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Кто-нить в курсе почему в chrome/chromium такие блевотные скролл-бары? Почему в firefox он подхватывает GTK-стиль, а сабже нет?
     
     
  • 2.4, amonimous (?), 12:24, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Так закодили..
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:48, 30/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +1 +/
    И это правильный подход Потому что иначе как в Firefox кнопки на страницах, inp... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:12, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > И это правильный подход.

    Ты скозал?

     
  • 2.26, anonymous (??), 14:18, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    chrome://flags/#overlay-scrollbars можешь не благодорить
    блевотные они на самом деле в фф, и отключить или скрыть нет никакой возможности, а дополнения с таким функционалом работают коряво
     
     
  • 3.33, Аноним (1), 14:46, 30/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Да не за что благодарить, попробовал - остался почти такой же, только теперь скр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Алексей (??), 12:22, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А чем не угодил FTP, почему выпиливают так рьяно?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:25, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47204
     
  • 2.8, нах (?), 12:32, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    гуглю не нужен интернет, не подконтрольный гуглю.
    (сказку о злых хакерах, которые только и мечтают перехватить ваших котиков через ftp, надеюсь, вы можете за гугля придумать сами, все слова там обычные)

     
  • 2.20, AnonPlus (?), 13:53, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Потому что FTPS особой популярности не снискал, а большая часть ресурсов, доступных по FTP - нешифрованный трафик.
     
     
  • 3.31, Annoynymous (ok), 14:41, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну и? Если нужно качнуть ISO образ с линуксом с яндекса, зачем его шифровать?
     
  • 2.28, Аноним84701 (ok), 14:36, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > А чем не угодил FTP, почему выпиливают так рьяно?

    К FTP-хранилке ни гуглоаналитикс не прикрутить, ни рекламу туда не вставить толком -- и зачем оно гуглю такое надобно?

     
  • 2.34, Аноним (34), 14:49, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Незащищённый кривой устаревший протокол. Давно пора его изничтожить.
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:24, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >Активирована по умолчанию защита от попыток выполнения стороннего кода внутри процессов Chrome.
    >как правило, производятся антивирусным ПО.

    Борьба с баннерорезками продолжается?

     
     
  • 2.10, нах (?), 12:34, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    с антивирусами тоже - вдруг партия скажет НАДО, и гуглю срочно понадобится исполнить нужный и полезный код на вашем компьютере?

     
  • 1.6, Аноним (6), 12:28, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    vendor lock-in
     
  • 1.7, Ващенаглухо (ok), 12:30, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Верните FTP!
     
     
  • 2.11, Аноним (6), 12:35, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    забейте.
    судя по стилю общения на реддите - гуглоиды самые упоpотые итшники на свете (даже анонимы опеннета отдыхают). тут надо новый интернет делать уже
     
  • 2.36, Аноним (34), 14:50, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чтобы можно было прям онлайн трояны подпихивать в скачиваемые файлы? Или чтобы с active/passive mode и фаирволами/nat мучаться? Или с кодировками?
     
  • 1.12, Аноним (12), 12:37, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Реализован первый этап прекращения поддержки FTP<

    Chrome 94: Реализован первый этап прекращения поддержки http / https. Останется только то, что будет ранслировать гугл..

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 14:30, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    какие у тебя интересные влажные мечты
     
  • 1.15, Аноне (?), 13:14, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    За uBlock Хрому Block
     
  • 1.16, robot228 (?), 13:16, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Всё прально с обрезанием FTP делают.
    Зачем вам FTP в браузере для домохозяеек? Идите юзайте уг типо iron, cent, всякой китайской параши, и прочее непотребство.
     
  • 1.17, UglyBastard (ok), 13:21, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Мне это кажется, или раньше настройки всех браузеров открывались в отдельном окошке, как у других программ, а галочки были размещены компактно и понятно, а не в отдельной странице, которая уже как лента соцсети почти бесконечна, которую скролить не перескролить?
     
  • 1.18, Vitaliy Blats (?), 13:46, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    FTP не нужен сам по себе. Это жуткое древнее легаси. Тем более в браузере.

    Держать открытым порт, запущенным демон, менеджить ахсекс-листы и права доступа ... начихуа ? Чтобы делать все то же самое что может и HTTP ?

     
     
  • 2.21, AnonPlus (?), 13:56, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да ладно, я лично встречал людей, по мнению которых злые корпорации выпилили отовсюду поддержку Gopher, а также целых двух пользователей, сидящих дома в 2018 году на Windows 98. Говноеды (извините, но иначе назвать тех, кто потребляет это говно мамонта в 2018 году (не из-за того, что у них не работает какой-то софт в других ОС, а просто так) я назвать не могу) всегда будут.
     
     
  • 3.35, zzz (??), 14:50, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >кто потребляет это

    А еще представляете - тупые людишки в 2019-ом пользуются окаменелыми SMTP/POP/IMAP/XMPP/NTP, неслыханное дело! Сайт почтовых и jabber-серверов и клиентов занести в черный список хрома, в винде и линуксе удалить поддержку NTP. Но это еще цветочки - подавляющее большинство пользуется такими дикими анахронизмами, как TCP, UDP и IP, как этих ретроградов только земля носит.

     
  • 2.25, Имя (?), 14:17, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Он нужен как костыль для заливания на хостеров, которые неосилили rsync. Но это в любом случае не браузером нужно делать.
     
  • 1.19, Читающий (?), 13:49, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >отключено отображение содержимого каталогов FTP

    У меня FTP открывается и виден список каталога:
    ftp://ftp.slackware.com/pub/slackware/slackware

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:59, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Максим слегка ошибся.

    В этой версии хром теперь _не_ открывает файлы с FTP - теперь их можно только скачать. Просмотр листингов остался.

    // b.

     
     
  • 3.23, Читающий (?), 14:04, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо.
     
  • 1.24, Аноним (24), 14:05, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо, не надо.
     
  • 1.29, zzz (??), 14:39, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >По умолчанию поддержку TLS 1.0/1.1 планируют прекратить в Chrome 81

    Как же хорошо, что на свете есть такие хорошие корпорации, которые за пользователей и админов решают, что им на самом деле нужно. Без гугла эти глупые людишки сидели бы себе и дальше на этих ужасных протоколах, и только благодаря корпорации добра мы движемся в светлый мир, где корпорация добра будет решать, какими протоколами можно пользоваться и на какие сайты ходить, а админы будут лишь обслуживать инфраструктуру для беспроблемного доступа к гуглу.

     
     
  • 2.37, Аноним (34), 14:52, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сарказм не уместен, ибо всё так и есть. Без давления гугла сидели бы на незащищённом http до сих пор.
     
  • 1.30, Аноняшка (?), 14:41, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Удалена поддержка HTTP-заголовка Public-Key-Pins (ручные привязки пока сохранены), позволяющего сайтам явно определить сертификаты каких удостоверяющих центров допустимо использовать для заданного сайта.

    брешь в безопасности, пока все-все-все  не обновят всё-всё-всё?
    > В JavaScript-движке V8 включена по умолчанию техника "Embedded builtins", позволяющая экономить память благодаря применению общего сгенерированного кода в разных изолированных обработчиках V8.
    > применению общего сгенерированного кода в разных изолированных

    вангую целый класс уязвимостей, дерзко разоблачьонных через полгода: "изолированный процесс А получил доступ к данным изолироаанного процеса Б, ай-я-яй! Разоблачившим выплачена 1000 долларов!"

     
  • 1.32, Аноним (32), 14:44, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Прекращение поддержки FTP? Полагаю речь идет о Francs-Tireurs et Partisans.
     

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