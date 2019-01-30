30.01.2019 11:22  Релиз web-браузера Chrome 72

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|2.26, anonymous (??), 14:18, 30/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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chrome://flags/#overlay-scrollbars можешь не благодорить
блевотные они на самом деле в фф, и отключить или скрыть нет никакой возможности, а дополнения с таким функционалом работают коряво
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|2.8, нах (?), 12:32, 30/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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гуглю не нужен интернет, не подконтрольный гуглю.
(сказку о злых хакерах, которые только и мечтают перехватить ваших котиков через ftp, надеюсь, вы можете за гугля придумать сами, все слова там обычные)
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|2.20, AnonPlus (?), 13:53, 30/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Потому что FTPS особой популярности не снискал, а большая часть ресурсов, доступных по FTP - нешифрованный трафик.
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|2.28, Аноним84701 (ok), 14:36, 30/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> А чем не угодил FTP, почему выпиливают так рьяно?
К FTP-хранилке ни гуглоаналитикс не прикрутить, ни рекламу туда не вставить толком -- и зачем оно гуглю такое надобно?
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|1.3, Аноним (3), 12:24, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>Активирована по умолчанию защита от попыток выполнения стороннего кода внутри процессов Chrome.
>как правило, производятся антивирусным ПО.
Борьба с баннерорезками продолжается?
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|2.10, нах (?), 12:34, 30/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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с антивирусами тоже - вдруг партия скажет НАДО, и гуглю срочно понадобится исполнить нужный и полезный код на вашем компьютере?
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|2.11, Аноним (6), 12:35, 30/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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забейте.
судя по стилю общения на реддите - гуглоиды самые упоpотые итшники на свете (даже анонимы опеннета отдыхают). тут надо новый интернет делать уже
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|2.36, Аноним (34), 14:50, 30/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Чтобы можно было прям онлайн трояны подпихивать в скачиваемые файлы? Или чтобы с active/passive mode и фаирволами/nat мучаться? Или с кодировками?
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|1.12, Аноним (12), 12:37, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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>Реализован первый этап прекращения поддержки FTP<
Chrome 94: Реализован первый этап прекращения поддержки http / https. Останется только то, что будет ранслировать гугл..
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|1.17, UglyBastard (ok), 13:21, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Мне это кажется, или раньше настройки всех браузеров открывались в отдельном окошке, как у других программ, а галочки были размещены компактно и понятно, а не в отдельной странице, которая уже как лента соцсети почти бесконечна, которую скролить не перескролить?
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|1.18, Vitaliy Blats (?), 13:46, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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FTP не нужен сам по себе. Это жуткое древнее легаси. Тем более в браузере.
Держать открытым порт, запущенным демон, менеджить ахсекс-листы и права доступа ... начихуа ? Чтобы делать все то же самое что может и HTTP ?
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|2.21, AnonPlus (?), 13:56, 30/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Да ладно, я лично встречал людей, по мнению которых злые корпорации выпилили отовсюду поддержку Gopher, а также целых двух пользователей, сидящих дома в 2018 году на Windows 98. Говноеды (извините, но иначе назвать тех, кто потребляет это говно мамонта в 2018 году (не из-за того, что у них не работает какой-то софт в других ОС, а просто так) я назвать не могу) всегда будут.
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|3.35, zzz (??), 14:50, 30/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>кто потребляет это
А еще представляете - тупые людишки в 2019-ом пользуются окаменелыми SMTP/POP/IMAP/XMPP/NTP, неслыханное дело! Сайт почтовых и jabber-серверов и клиентов занести в черный список хрома, в винде и линуксе удалить поддержку NTP. Но это еще цветочки - подавляющее большинство пользуется такими дикими анахронизмами, как TCP, UDP и IP, как этих ретроградов только земля носит.
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|2.25, Имя (?), 14:17, 30/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Он нужен как костыль для заливания на хостеров, которые неосилили rsync. Но это в любом случае не браузером нужно делать.
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|2.22, Аноним (22), 13:59, 30/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Максим слегка ошибся.
В этой версии хром теперь _не_ открывает файлы с FTP - теперь их можно только скачать. Просмотр листингов остался.
// b.
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|1.29, zzz (??), 14:39, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>По умолчанию поддержку TLS 1.0/1.1 планируют прекратить в Chrome 81
Как же хорошо, что на свете есть такие хорошие корпорации, которые за пользователей и админов решают, что им на самом деле нужно. Без гугла эти глупые людишки сидели бы себе и дальше на этих ужасных протоколах, и только благодаря корпорации добра мы движемся в светлый мир, где корпорация добра будет решать, какими протоколами можно пользоваться и на какие сайты ходить, а админы будут лишь обслуживать инфраструктуру для беспроблемного доступа к гуглу.
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|2.37, Аноним (34), 14:52, 30/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Сарказм не уместен, ибо всё так и есть. Без давления гугла сидели бы на незащищённом http до сих пор.
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|1.30, Аноняшка (?), 14:41, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Удалена поддержка HTTP-заголовка Public-Key-Pins (ручные привязки пока сохранены), позволяющего сайтам явно определить сертификаты каких удостоверяющих центров допустимо использовать для заданного сайта.
брешь в безопасности, пока все-все-все не обновят всё-всё-всё?
> В JavaScript-движке V8 включена по умолчанию техника "Embedded builtins", позволяющая экономить память благодаря применению общего сгенерированного кода в разных изолированных обработчиках V8.
> применению общего сгенерированного кода в разных изолированных
вангую целый класс уязвимостей, дерзко разоблачьонных через полгода: "изолированный процесс А получил доступ к данным изолироаанного процеса Б, ай-я-яй! Разоблачившим выплачена 1000 долларов!"
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