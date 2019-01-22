В пакетном менеджере APT выявлена уязвимость (CVE-2019-3462), позволяющая злоумышленнику инициировать подмену устанавливаемого пакета, если атакующий получил контроль за зеркалом репозитория или способен вклиниться в транзитный трафик между пользователем и репозиторием (MITM-атака). Проблему выявил исследователь безопасности Max Justicz, известный обнаружением уязвимостей в пакетном менеджере APK (Alpine) и репозиториях Packagist, NPM и RubyGems. Проблема вызвана некорректной проверкой полей в коде обработки HTTP-редиректов, что позволяет атакующему подставить собственное содержимое в данные, передаваемые в рамках HTTP-сеанса (по умолчанию Debian и Ubuntu используют при обращении к репозиторию HTTP, а не HTTPS, полагая, что достаточно цифровой подписи метаданных и проверки соответствия размера пакета). Выявленная уязвимость позволяет подменить передаваемый пакет, после чего APT воспримет его как полученный с официального зеркала и инициирует процесс установки. Через включение во вредоносный пакет скриптов, запускаемых во время установки, атакующий может добиться выполнения своего кода в системе с правами root. Для загрузки данных из репозитория APT запускает дочерний процесс с реализацией конкретного транспорта и организует взаимодействие с этим процессом при помощи простого текстового протокола с разделением команд пустой строкой. Суть проблемы в том, что обработчик транспорта HTTP при получении от HTTP-сервера ответа с заголовком "Location:" запрашивает у родительского процесса подтверждение редиректа, целиком передавая содержимое этого заголовка. Из-за отсутствия чистки передаваемых спецсимволов, атакующий может указать в поле "Location:" значение, содержащее перевод строки (например, "Location: /payload%0A%0A201%20URI%20Done..."). Так как данное значение будет декодировано и передано через канал связи с родительским процессом, атакующий имеет возможность симулировать иной ответ от обработчика транспорта HTTP и после блока "103 Redirect" подставить фиктивный блок "201 URI Done" с сопутствующими фиктивными метаданными. Например, если при запросе пакета "cowsay_3.03+dfsg2-3_all.deb" атакующий подставит ответ с " Location: /payload%0A%0A201%20URI%20Done%0AURI%3A%20http%3A//deb.debian.org ... Checksum-FileSize-Hash%3A%2020070%0A ", такая подстановка приведёт к передаче родительскому процессу следующего блока данных: 103 Redirect URI: http://deb.debian.org/debian/pool/main/c/cowsay/cowsay_3.03+dfsg2-3_all.deb New-URI: http://deb.debian.org/payload 201 URI Done URI: http://deb.debian.org/payload Filename: /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_stretch_Release.gpg Size: 20070 Last-Modified: Tue, 07 Mar 2017 00:29:01 +0000 MD5-Hash: 27967ddb76b2c394a0714480b7072ab3 MD5Sum-Hash: 27967ddb76b2c394a0714480b7072ab3 SHA256-Hash: 858d5116a60ba2acef9f30e08c057ab18b1bd6df5ca61c233b6b7492fbf6b831 Checksum-FileSize-Hash: 20070

в котором все данные после строки "New-URI: http://deb.debian.org/payload" были закодированы в переданным злоумышленником ответе "Location:...". Вычислением хэшей для загруженных файлов занимается обработчик транспорта, а родительский процесс просто сверяет эти данные с хэшами из базы подписанных пакетов. В числе метаданных атакующий может указать любые значения проверочных хэшей, привязанные в БД к реальным подписанным пакетам, но фактически не соответствующие хэшам переданного файла. Родительский процесс воспримет подставленный атакующим код ответа, найдёт хэш в базе и посчитает, что загружен пакет для которого имеется корректная цифровая подпись, хотя на деле значение поля с хэшем подставлено в канал связи с родительским процессом атакующим, а указанный в подставленных метаданных файл имеет совсем другой хэш. Загрузка вредоносного пакета производится через прикрепление пакета к файлу Release.gpg, во время его передачи. Данный файл имеет предсказуемое местоположение в ФС и прикрепление пакета к его началу не влияет на извлечение из данного файла цифровой подписи репозитория. Атакующий модифицирует передаваемый Release.gpg примерно таким образом: подставленное содержимое deb-пакета -----BEGIN PGP SIGNATURE----- ... -----END PGP SIGNATURE----- Уязвимость устранена выпуске APT 1.4.9, а также в обновлениях пакетов в Ubuntu и стабильных ветках Debian (Jessie и Stretch), но в экспериментальных ветках Debian пока остаётся неисправленной. Если имеется опасность проведения целевых MITM-атак, в качестве обходного пути защиты можно при выполнении операций с apt/apt-get явно отключать поддержку редиректов (например, "apt -o Acquire::http::AllowRedirect=false update"). Подобное отключение может привести к нарушению работы автоматического проброса на ближайшее зеркало, поэтому в sources.list следует заменить security.debian.org на конкретное зеркало (например, cdn-fastly.deb.debian.org).



