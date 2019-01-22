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22.01.2019 22:19  Уязвимость в пакетном менеджере APT, позволяющая подменить загружаемый пакет

В пакетном менеджере APT выявлена уязвимость (CVE-2019-3462), позволяющая злоумышленнику инициировать подмену устанавливаемого пакета, если атакующий получил контроль за зеркалом репозитория или способен вклиниться в транзитный трафик между пользователем и репозиторием (MITM-атака). Проблему выявил исследователь безопасности Max Justicz, известный обнаружением уязвимостей в пакетном менеджере APK (Alpine) и репозиториях Packagist, NPM и RubyGems.

Проблема вызвана некорректной проверкой полей в коде обработки HTTP-редиректов, что позволяет атакующему подставить собственное содержимое в данные, передаваемые в рамках HTTP-сеанса (по умолчанию Debian и Ubuntu используют при обращении к репозиторию HTTP, а не HTTPS, полагая, что достаточно цифровой подписи метаданных и проверки соответствия размера пакета).

Выявленная уязвимость позволяет подменить передаваемый пакет, после чего APT воспримет его как полученный с официального зеркала и инициирует процесс установки. Через включение во вредоносный пакет скриптов, запускаемых во время установки, атакующий может добиться выполнения своего кода в системе с правами root.

Для загрузки данных из репозитория APT запускает дочерний процесс с реализацией конкретного транспорта и организует взаимодействие с этим процессом при помощи простого текстового протокола с разделением команд пустой строкой. Суть проблемы в том, что обработчик транспорта HTTP при получении от HTTP-сервера ответа с заголовком "Location:" запрашивает у родительского процесса подтверждение редиректа, целиком передавая содержимое этого заголовка. Из-за отсутствия чистки передаваемых спецсимволов, атакующий может указать в поле "Location:" значение, содержащее перевод строки (например, "Location: /payload%0A%0A201%20URI%20Done...").

Так как данное значение будет декодировано и передано через канал связи с родительским процессом, атакующий имеет возможность симулировать иной ответ от обработчика транспорта HTTP и после блока "103 Redirect" подставить фиктивный блок "201 URI Done" с сопутствующими фиктивными метаданными. Например, если при запросе пакета "cowsay_3.03+dfsg2-3_all.deb" атакующий подставит ответ с "Location: /payload%0A%0A201%20URI%20Done%0AURI%3A%20http%3A//deb.debian.org ... Checksum-FileSize-Hash%3A%2020070%0A", такая подстановка приведёт к передаче родительскому процессу следующего блока данных: 


   103 Redirect
   URI: http://deb.debian.org/debian/pool/main/c/cowsay/cowsay_3.03+dfsg2-3_all.deb
   New-URI: http://deb.debian.org/payload

   201 URI Done
   URI: http://deb.debian.org/payload
   Filename: /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_stretch_Release.gpg
   Size: 20070
   Last-Modified: Tue, 07 Mar 2017 00:29:01 +0000
   MD5-Hash: 27967ddb76b2c394a0714480b7072ab3
   MD5Sum-Hash: 27967ddb76b2c394a0714480b7072ab3
   SHA256-Hash:  858d5116a60ba2acef9f30e08c057ab18b1bd6df5ca61c233b6b7492fbf6b831
   Checksum-FileSize-Hash: 20070

в котором все данные после строки "New-URI: http://deb.debian.org/payload" были закодированы в переданным злоумышленником ответе "Location:...".

Вычислением хэшей для загруженных файлов занимается обработчик транспорта, а родительский процесс просто сверяет эти данные с хэшами из базы подписанных пакетов. В числе метаданных атакующий может указать любые значения проверочных хэшей, привязанные в БД к реальным подписанным пакетам, но фактически не соответствующие хэшам переданного файла.

Родительский процесс воспримет подставленный атакующим код ответа, найдёт хэш в базе и посчитает, что загружен пакет для которого имеется корректная цифровая подпись, хотя на деле значение поля с хэшем подставлено в канал связи с родительским процессом атакующим, а указанный в подставленных метаданных файл имеет совсем другой хэш.

Загрузка вредоносного пакета производится через прикрепление пакета к файлу Release.gpg, во время его передачи. Данный файл имеет предсказуемое местоположение в ФС и прикрепление пакета к его началу не влияет на извлечение из данного файла цифровой подписи репозитория. Атакующий модифицирует передаваемый Release.gpg примерно таким образом: 


   подставленное содержимое deb-пакета
   -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
   ...
   -----END PGP SIGNATURE-----

Уязвимость устранена выпуске APT 1.4.9, а также в обновлениях пакетов в Ubuntu и стабильных ветках Debian (Jessie и Stretch), но в экспериментальных ветках Debian пока остаётся неисправленной. Если имеется опасность проведения целевых MITM-атак, в качестве обходного пути защиты можно при выполнении операций с apt/apt-get явно отключать поддержку редиректов (например, "apt -o Acquire::http::AllowRedirect=false update"). Подобное отключение может привести к нарушению работы автоматического проброса на ближайшее зеркало, поэтому в sources.list следует заменить security.debian.org на конкретное зеркало (например, cdn-fastly.deb.debian.org).

  1. Главная ссылка к новости (https://justi.cz/security/2019...)
  2. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APT, проявляющаяся в конфигурациях с зеркалами
  3. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера Apt 1.3
  4. OpenNews: В пакетном менеджере APT выявлена новая уязвимость
  5. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APT, позволяющая обойти проверку пакетов
  6. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APK, позволяющая удалённо выполнить код в Alpine Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: apt
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  • 1.1, Gagauz (?), 23:23, 22/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Так так... Ну что страдайте апт гетчики?
     
     
  • 2.8, BlackRot (?), 23:50, 22/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    apt-get уже лучше в лице apt
    как yum только dnf
     
  • 2.9, Michael Shigorin (ok), 23:57, 22/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Ну поломайте же наконец меня. :]
     
     
  • 3.13, IdeaFix (ok), 00:06, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ваш поломаный апт никто не аудитит видимо из внешних. Хотя да, сертификаты же с синими печатями... хотя где, к примеру сизиф, и где сертификаты.
     
  • 3.15, Qwerty (??), 00:13, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Нет, Джо.
     
  • 1.2, Аноним (-), 23:29, 22/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Тут недавно в Аlpine была аналогичная уязвимость. С apt бы такого никогда не произошло.
     
  • 1.3, rm_ (ok), 23:34, 22/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > следует заменить security.debian.org на конкретное зеркало (например, cdn-fastly.deb.debian.org).

    Вроде бы security не обязательно заменять, он не использует CDN и редиректы. А вот если у вас был прописан http.debian.net, тот да.

     
  • 1.5, Аноняшка (?), 23:45, 22/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Казалось бы, при чем здесь gentoo...
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:02, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    apt-src install спасет мир?
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:47, 22/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    apt -v
    apt 1.6.7 (amd64)
    О чём речь? Чушь!
     
  • 1.7, Simion (?), 23:47, 22/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    # pacman -Syyuu It's the best
     
     
  • 2.10, Michael Shigorin (ok), 23:59, 22/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Арчеводы вообще-то дружно забили на в чём-то перекликающийся баг, которым им коллега нашёл и зафайлил: https://bugs.archlinux.org/task/45657
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 00:39, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    К ним хоть зашли. А в альт кто-нибудь заходит? Или только выходит?
     
  • 1.12, Аноним (11), 00:04, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Получается обновление apt нужно качать через уязвимый apt...
     
     
  • 2.14, IdeaFix (ok), 00:07, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем? Его можно собрать... :)
     
     
  • 3.17, анонимус (??), 00:33, 23/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Понадобятся шило, ножницы и пластиковая бутылка?
     
  • 1.16, VINRARUS (ok), 00:29, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Так и знал!
     
  • 1.18, Аноним (18), 00:35, 23/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Удивительно, если злоумышленник захватит зеркало репозитория, то он может подменить пакеты. А если подключаться по http, то могут подменить трафик, что еще более удивительно.
     

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