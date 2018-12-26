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26.12.2018 22:54  Выпуск легковесного дистрибутива antiX 17.3

Подготовлен релиз легковесного Live-дистрибутива AntiX 17.3, построенного на пакетной базе Debian и ориентированного для установки на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 9.6 (stretch), но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но на выбор также предлагается fluxbox, jwm и herbstluftwm. Для работы с файлами предлагаются Midnight Commander, spacefm и rox-filer. Дистрибутив работоспособен на системах с 256 Мб ОЗУ. Размер iso-образов: 1 Гб (полный), 680 Мб (базовый), 330 Мб (урезанный) и 170 Мб (установка по сети).

В новом выпуске в графическом инсталляторе обеспечена возможность шифрования корневого раздела, домашнего каталога и раздела подкачки при помощи LUKS. Пакеты обновлены до Debian 9.6. Из поставки удалён звуковой сервер PulseAudio и утилита pavaucontrol. Вместо newsbeuter добавлен RSS-ридер newsboat. Улучшена локализация приложений.

  1. Главная ссылка к новости (https://antixlinux.com/antix-1...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX-18 Linux
  3. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 17.2
  4. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 17.1
  5. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 17
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: antix
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  • 1, Qwerty (??), 23:44, 26/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >а системах с 256 Мб ОЗУ. Размер iso-образов: 1 Гб (полный), 680 Мб (базовый), 330 Мб (урезанный)

    Вот. Вот это - для слабых ПК, а не "минимум 1 Гб ОЗУ"-xfce-дистрибутивы.

     

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