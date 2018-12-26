26.12.2018 22:54  Выпуск легковесного дистрибутива antiX 17.3

Подготовлен релиз легковесного Live-дистрибутива AntiX 17.3, построенного на пакетной базе Debian и ориентированного для установки на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 9.6 (stretch), но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но на выбор также предлагается fluxbox, jwm и herbstluftwm. Для работы с файлами предлагаются Midnight Commander, spacefm и rox-filer. Дистрибутив работоспособен на системах с 256 Мб ОЗУ. Размер iso-образов: 1 Гб (полный), 680 Мб (базовый), 330 Мб (урезанный) и 170 Мб (установка по сети).

В новом выпуске в графическом инсталляторе обеспечена возможность шифрования корневого раздела, домашнего каталога и раздела подкачки при помощи LUKS. Пакеты обновлены до Debian 9.6. Из поставки удалён звуковой сервер PulseAudio и утилита pavaucontrol. Вместо newsbeuter добавлен RSS-ридер newsboat. Улучшена локализация приложений.



