19.12.2018 09:15  Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R5U1

Компания Oracle выпустила первое функциональное обновление для ядра Unbreakable Enterprise Kernel R5, позиционируемого для использования в дистрибутиве Oracle Linux в качестве альтернативы штатному пакету с ядром из Red Hat Enterprise Linux. Ядро доступно для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, опубликованы в публичном Git-репозитории Oracle. Пакет Unbreakable Enterprise Kernel 5 основан на ядре Linux 4.14 (UEK R4 базировался на ядре 4.1), которое дополнено новыми возможностями, оптимизациями и исправлениями, а также проверено на совместимость с большинством приложений, работающих в RHEL, и специально оптимизировано для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. Установочные и src-пакеты с ядром UEK R5U1 подготовлены для Oracle Linux 7.5 и 7.6 (нет никаких препятствий по использованию данного ядра в аналогичных версиях RHEL, CentOS и Scientific Linux). Ключевые улучшения: Улучшена поддержка 64-разрядной архитектуры ARM (aarch64);

Контроллер ресурсов CPU для Cgroup v2 бэкпортирован для поддержки kABI (Kernel Application Binary Interface);

Увеличена масштабируемость планировщика задач. Реализован режим работы SIS_CORE, позволяющий увеличить производительность для некоторых видов нагрузки, включая обработку транзакций в СУБД Oracle;

В систему динамической отладки DTrace добавлены дополнительные опции для архитектур x86_64 и ARM, добавлена реализация функции ustack(), обеспечена поддержка проверок FBT (Function Boundary Tracing) и SDT (Statically Defined Tracing) на системах ARM;

В подсистему libnvdimm, используемую для управления накопителями NVDIMMs, добавлена поддержка PMEM и DAX для прямого доступа к ФС ext4 и XFS в обход страничного кэша без применения уровня блочных устройств;

Обновлены драйверы устройств и расширена поддержка накопителей NVMe;

Внесены исправления для повышения стабильности работы ФС Btrfs, XFS и Ext4;

Обновлён сертификат для загрузки в режиме UEFI Secure Boot.



