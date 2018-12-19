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19.12.2018 09:15  Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R5U1

Компания Oracle выпустила первое функциональное обновление для ядра Unbreakable Enterprise Kernel R5, позиционируемого для использования в дистрибутиве Oracle Linux в качестве альтернативы штатному пакету с ядром из Red Hat Enterprise Linux. Ядро доступно для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, опубликованы в публичном Git-репозитории Oracle.

Пакет Unbreakable Enterprise Kernel 5 основан на ядре Linux 4.14 (UEK R4 базировался на ядре 4.1), которое дополнено новыми возможностями, оптимизациями и исправлениями, а также проверено на совместимость с большинством приложений, работающих в RHEL, и специально оптимизировано для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. Установочные и src-пакеты с ядром UEK R5U1 подготовлены для Oracle Linux 7.5 и 7.6 (нет никаких препятствий по использованию данного ядра в аналогичных версиях RHEL, CentOS и Scientific Linux).

Ключевые улучшения:

  • Улучшена поддержка 64-разрядной архитектуры ARM (aarch64);
  • Контроллер ресурсов CPU для Cgroup v2 бэкпортирован для поддержки kABI (Kernel Application Binary Interface);
  • Увеличена масштабируемость планировщика задач. Реализован режим работы SIS_CORE, позволяющий увеличить производительность для некоторых видов нагрузки, включая обработку транзакций в СУБД Oracle;
  • В систему динамической отладки DTrace добавлены дополнительные опции для архитектур x86_64 и ARM, добавлена реализация функции ustack(), обеспечена поддержка проверок FBT (Function Boundary Tracing) и SDT (Statically Defined Tracing) на системах ARM;
  • В подсистему libnvdimm, используемую для управления накопителями NVDIMMs, добавлена поддержка PMEM и DAX для прямого доступа к ФС ext4 и XFS в обход страничного кэша без применения уровня блочных устройств;
  • Обновлены драйверы устройств и расширена поддержка накопителей NVMe;
  • Внесены исправления для повышения стабильности работы ФС Btrfs, XFS и Ext4;
  • Обновлён сертификат для загрузки в режиме UEFI Secure Boot.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив Oracle Linux 7.6
  3. OpenNews: Компания Oracle объявила о доступности ядра Unbreakable Enterprise Kernel 5
  4. OpenNews: Первый стабильный выпуск Oracle Linux 7 для ARM
  5. OpenNews: Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R4U7
  6. OpenNews: Компания Oracle объявила о доступности ядра Unbreakable Enterprise Kernel 4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: oracle, kernel
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  • 1.1, Dapredator (?), 10:11, 19/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Как же мне "нравятся" эти "делалщики" RHEL чуть-чуть лучше... Вспоминается фраза из фильма: "я плачу 300$ за ужин, а ты даёшь 30$ на чай и чувствуешь себя крутым?"

    Смешные они. Особенно оракл, представляюший из себя сборище индусов, не умеющих два слова связать. Год там проработал, бОльшей клоаки не видал.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:18, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    кем же ты там работал, что постоянно наблюдал клоаку? Уборщиком?
     
     
  • 3.4, Алексей (??), 10:24, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Наверняка мыл сортиры
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:28, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    порноактер - это профессия
     
  • 2.6, КГБ СССР (?), 10:42, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    За что выгнали? Бухал на рабочем месте? Украл канцелярские скрепки? Плохо подметал и мыл полы?
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:52, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А с чего тут столько защищалщиков орацле? Индусите там на общественных началах, что ль?
     
  • 1.3, An (??), 10:20, 19/12/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну молодец что уволился, а то мы дулами когда ты это сделаешь. Не нравится - не пользуйся.    
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:47, 19/12/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Гуд. Использую UEK R4 - OCFS2, для крупных сервисов типа почтовика на 50K+ фейсов. R5 был нестабильным, с R5U1 можно снова посмотреть.
     

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