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15.12.2018 09:42  Компания Oracle выпустила обновление Solaris 11.4 SRU 4

Опубликовано обновление операционной системы Solaris 11.4 SRU 4, в котором предложена серия очередных исправлений и улучшений для новой ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'. Формирование сервисных обновлений для ветки Solairs 11.3 прекращено.

В новой версии в основном обновлены входящие в состав компоненты, в том числе zsh 5.6.2, rsyslog 8.38.0, Oracle JET 5.2, django 1.11.16, ImageMagick 6.9.10-1.4, curl 7.62.0, MySQL 5.7.24, libtiff, libsndfile, squid, net-snmp. В состав включен пакет с компилятором Rust 1.28.0. Добавлена поддержка сетевых плат Dell OptiPlex XE3.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/solar...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2018.10, продолжающего развитие OpenSolaris
  3. OpenNews: Релиз Solaris 11.4
  4. OpenNews: Представлен LiveDVD на базе OpenIndiana/Illumos для платформы SPARC
  5. OpenNews: Представлен v9os, минималистичный дистрибутив Illumos для систем SPARC
  6. OpenNews: Представлен OmniOS Community Edition, новый дистрибутив Illumos
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: solaris, oracle
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