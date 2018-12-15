15.12.2018 09:42  Компания Oracle выпустила обновление Solaris 11.4 SRU 4

Опубликовано обновление операционной системы Solaris 11.4 SRU 4, в котором предложена серия очередных исправлений и улучшений для новой ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'. Формирование сервисных обновлений для ветки Solairs 11.3 прекращено.

В новой версии в основном обновлены входящие в состав компоненты, в том числе zsh 5.6.2, rsyslog 8.38.0, Oracle JET 5.2, django 1.11.16, ImageMagick 6.9.10-1.4, curl 7.62.0, MySQL 5.7.24, libtiff, libsndfile, squid, net-snmp. В состав включен пакет с компилятором Rust 1.28.0. Добавлена поддержка сетевых плат Dell OptiPlex XE3.



